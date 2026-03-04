Трампа торопят с Ираном: в ход уже пошли зенитные ракеты прошлого поколения
Война на Ближнем Востоке идет совсем не по сценарию Трампа, Иран очень сильно напрягает противовоздушную оборону Израиля и поддерживающих США стран. Прогнозы некоторых западных экспертов о том, что зенитных ракет антииранской коалиции хватит еще на неделю, могут оказаться пророческими. Уже появились данные, что в ход пошли противоракеты прошлых поколений, потому что современные кончились.
То, что расход зенитных ракет у стран Персидского залива, поддерживающих США и Израиль, идет очень быстро, подтверждается. Иран действительно накопил очень большое количество ракет и сейчас бьет ими по военным базам, аэродромам и т.д. и т.п. Не будем забывать и про Израиль, который является основным региональным противником Ирана, большинство ударов наносится по его территории. И вне зависимости от того, что рассказывает о «победах» пресса еврейского государства или исламской республики, ПВО работает на полную.
На данный момент сообщается, что размещенные в Катаре американские военные начали использовать против иранских ударов зенитные противоракеты PAC-2, выпущенные еще в 2000 году и лежащие на складе как бы «для запаса». Современных PAC-3 практически нет, их израсходовали для перехвата, в том числе и дешевых иранских беспилотников.
Иран, как уже писало наше издание, делает ставку на истощение, бросая в бой дешевые дроны и ракеты, вынуждая тратить противника весьма дорогие ракеты. Арсеналы стран не бесконечны, а США не в состоянии производить большое количество зенитных ракет. Как дальше будет складываться ситуация, покажет время. На Трампа уже давят и торопят с завершением войны.
