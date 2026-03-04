Трампа торопят с Ираном: в ход уже пошли зенитные ракеты прошлого поколения

Трампа торопят с Ираном: в ход уже пошли зенитные ракеты прошлого поколения

Война на Ближнем Востоке идет совсем не по сценарию Трампа, Иран очень сильно напрягает противовоздушную оборону Израиля и поддерживающих США стран. Прогнозы некоторых западных экспертов о том, что зенитных ракет антииранской коалиции хватит еще на неделю, могут оказаться пророческими. Уже появились данные, что в ход пошли противоракеты прошлых поколений, потому что современные кончились.

То, что расход зенитных ракет у стран Персидского залива, поддерживающих США и Израиль, идет очень быстро, подтверждается. Иран действительно накопил очень большое количество ракет и сейчас бьет ими по военным базам, аэродромам и т.д. и т.п. Не будем забывать и про Израиль, который является основным региональным противником Ирана, большинство ударов наносится по его территории. И вне зависимости от того, что рассказывает о «победах» пресса еврейского государства или исламской республики, ПВО работает на полную.



На данный момент сообщается, что размещенные в Катаре американские военные начали использовать против иранских ударов зенитные противоракеты PAC-2, выпущенные еще в 2000 году и лежащие на складе как бы «для запаса». Современных PAC-3 практически нет, их израсходовали для перехвата, в том числе и дешевых иранских беспилотников.



У американских систем ПВО заканчиваются перехватчики на фоне ракетных ударов и атак беспилотников Ирана по странам Персидского залива.

Иран, как уже писало наше издание, делает ставку на истощение, бросая в бой дешевые дроны и ракеты, вынуждая тратить противника весьма дорогие ракеты. Арсеналы стран не бесконечны, а США не в состоянии производить большое количество зенитных ракет. Как дальше будет складываться ситуация, покажет время. На Трампа уже давят и торопят с завершением войны.
  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +16
    Сегодня, 18:20
    Иран, однозначно, сделал вывод из прошлой, летней войны. А евреи с амеркосами думали, что они самый умные. Мы все верим в Иран !
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +20
      Сегодня, 18:28
      И самый главный вывод который сделал Иран - Бить нужно по Всем, непосредственно по агрессорам, по тем кто поставляет оружие и предоставляет свою территорию под базы и инструкторов. Иран ведёт навязанную ему Войну… не прячась за всякие СВО.
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +2
        Сегодня, 18:44
        Им красные фломастеры забыли подвезти.
      2. БойКот Звание
        БойКот
        0
        Сегодня, 19:47
        Да уж, у персов Жешув лежал бы уже давно в развалинах. Например.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      -4
      Сегодня, 18:41
      Я в Иран не верю. Когда припрет янки с евреями...Они чем потяжелее, вплоть до ядерки, запулят....

      Кроме того, США ждут жары. Они могут обнулить водопроводы((( В Иране с водой плохо....
      1. К-50 Звание
        К-50
        +6
        Сегодня, 18:56
        Цитата: Ilya-spb
        В Иране с водой плохо....

        У евреев наверное ещё хуже, у них АЭС на опреснение и работает. Если Ирану удастся вывести её из строя, не сломать, хотя бы снизить производительность, то с израиля народ побежит как крысы с тонущего корабля.
      2. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 19:35
        Цитата: Ilya-spb
        Я в Иран не верю. Когда припрет янки с евреями...Они чем потяжелее, вплоть до ядерки, запулят....

        Кроме того, США ждут жары. Они могут обнулить водопроводы((( В Иране с водой плохо....

        Это только мы тянем, потянем.
        Объявить, что они Угроза РФ и размотать.
        Один фиг весь запад помогает и мы под их санкциями.
        Иам может нам и другие поверили.
        Но это мысли вслух.
        Чем ужас без конца.
    3. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      0
      Сегодня, 19:24
      CNN: «Представители администрации Трампа сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии во вторник, что иранские ударные дроны Shahed представляют серьёзную угрозу, и системы противовоздушной обороны США не смогут перехватить их все»
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +9
    Сегодня, 18:22
    Поживём - увидим. Мир изменился, стал более динамичным. Судя по всему, человечеству надоело жить на земле, или наоборот - Земле надоело человечество. А может и не Земле.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +11
      Сегодня, 18:27
      Цитата: alexboguslavski
      Судя по всему, человечеству надоело жить на земле

      Не человечеству, а тем пяти процентам, которые с жиру бесятся. А ещё точнее, 0,1% жителей планеты, устраивающим оргии. Обычные люди- живут и хлеб жуют, им войны не нужны.
      1. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 19:37
        Цитата: Южноукраинец
        а тем пяти процентам, которые с жиру бесятся.

        Единоверцам по идее Эпштейну финансисту.
  3. Велизарий Звание
    Велизарий
    +2
    Сегодня, 18:29
    Не знаю начет того,.что там заканчивается,но бомбят их просто мрачно. Кадры из Тегерана жуткие. Восстанавливаться Иран потом будет долго(при любом правительстве). Но пока нет признаков того,что все эти бомбежки как-то смогли бы привести к смене власти.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 18:37
      Эффект разящего удара как детонатора для смены власти не получился от слова совсем.
      Без смены власти Трамповский наскок, опустит рыжего ниже плинтуса среди всех его сторонников. А это может очень отразиться и на общей ситуации в США, как политической, так экономической.
      Похоже мир скатывается к большому всеобщему шухеру.
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      +3
      Сегодня, 19:09
      Так они и не приведут. Бандеровцы сказали давеча, что по ним 13 тысяч ракет выпустили, а сколько Дронов и бомб сами не знают. Едва ли коалиция Эпштейна стольким ударит, сколько мы за что твое года выпустили. Так бандеровцы ещё держатся, хоть и энергетики нет фактически. А Иран огромен с 93 миллиона населением.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 19:26
        Цитата: Victor19
        Так они и не приведут.

        Это прямо противоположные ситуации. Они как раз бьют по "центрам принятия решений". Уже второго министра обороны убили. Если бы в Иране была хоть какая-то оппозиционная структура готовая перехватить власть-она бы уже сменилась. Но в отсутствии оной и при невозможности сухопутного вторжения ситуация становиться неопределенной. Неясно что закончиться быстрее - новоназначаемые иранские чиновники или терпение у Трампа.
        1. Victor19 Звание
          Victor19
          +1
          Сегодня, 20:05
          Одного убьют, второго поставят, третьего. Вертикаль власти они сохранят. Иран система, в которой от личности мало что зависит. Там и президент и аятолла и кто еще.
          терпение у Трампа.
          У него нет терпения. А это игра в долгую.
  4. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +1
    Сегодня, 18:30
    Того гляди и "эрликоны" расчехлят
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 18:41
      Цитата: Clepoj-Piu
      Того гляди и "эрликоны" расчехлят

      Так против Шахедов эрликоны и нужны.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Andobor
        Так против Шахедов эрликоны и нужны.

        Перефразируя народную отнюдь не мудрость, а просто поговорку: "Все, что есть в печи- все в Шахед мечи".
        Судя по сообщению, поступают не мудро:
        Современных PAC-3 практически нет, их израсходовали для перехвата, в том числе и дешевых иранских беспилотников
      2. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 20:23
        Цитата: Andobor
        Так против Шахедов эрликоны и нужны.

        Кстати, против них и "Пом-Помы" будут в самый раз.
        Только, чтобы прикрыть хотя бы один мегаполис и пару промышленных районов нужны "эрликоны" в диком количестве- тысячи, а скорее десятки тысяч. И ним нужны не столько боеприпасы, сколько расчеты в диком количестве. А где их взять?
        Поэтому без патриотической песни, от которой и через почти столетие будут мурашки по коже бегать, без пионеров на постах ВНОС, без комсомолок за гашетками автоматических
        пушек более-менее внятная ПВО городов с помощью пулеметных и артиллерийских зенитных установок невозможна.
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 18:31
    Это плохо - прошлое поколение реально разрабатывалось, чтобы сбивать, а новое - чтобы продать и сцать в уши идиотам... Типа саудитов и Израиля, которые из-за этого выгребают сейчас полной ложкой
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 18:43
      Это не плохо, это хорошо, пусть потратят ракеты.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        -3
        Сегодня, 18:48
        Ракеты они полюбас выстрелят до донышка, если прям в течении 2-3 дней мира не будет. Плохо, что увидят соотношение цена-качество... Уже именно поэттому вместо Ф-35, стоящих без двигла с облезшим покрытием - возобновили производство Ф-16/15, что делает их сильнее... А лучше бы шлепали Жирного Дристуна, а из ракет - ТААДы и прочие потсриоты. И Жабелины абизательна!
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          0
          Сегодня, 18:51
          А мне нравится вид ржавых Ф-35 wassat wassat Я конечно понимаю, что там алюминиевый сплав, но выглядят они конкретно ржавыми...
      2. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        Сегодня, 18:54
        Цитата: Сергей3
        Это не плохо, это хорошо, пусть потратят ракеты.

        Конечно хорошо. Вот только у кого они раньше закончатся? Вряд ли кому-то известно сколько у Ирана ракет. Но все, почему-то, говорят об истощении ракет ПВО именно у агрессора.
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +8
    Сегодня, 18:32
    Даже РАС - 3, без внешнего целеуказания, практически бесполезен против БР СД. РАС - 2 бесполезен вообще, от слова совсем. Если персы разбили РЛС в Катаре и вда РЛС ТААДов, то дела для матрасо-евреев - хреновые.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      -3
      Сегодня, 18:42
      Цитата: ТермиНахТер
      Даже РАС - 3, без внешнего целеуказания, практически бесполезен против БР СД. РАС - 2 бесполезен вообще, от слова совсем. Если персы разбили РЛС в Катаре и вда РЛС ТААДов, то дела для матрасо-евреев - хреновые.

      Да, наверно. Вот только я не вижу новостных пабликов о новых, всесокрушающих ударах Ирана. Все-таки контроль воздушного пространства видимо рулит. Вы мне ответьте, когда иранские ракеты куда-нибудь прилетят сегодня.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Сегодня, 20:26
        Пока выбивается промежуточное звено, скоро дойдут и до евреев.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          +1
          Сегодня, 20:30
          Цитата: ТермиНахТер
          Пока выбивается промежуточное звено, скоро дойдут и до евреев.

          Как только выберут и ударят - пишите, жду.
          И пусть продолжают "минусить". Даже прикольно wassat
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 19:52
      Цитата: ТермиНахТер
      Даже РАС - 3, без внешнего целеуказания, практически бесполезен против БР СД

      Вы путаете с РАС-2 всяких «бурь в пустыне»
      РЛС AN/MPQ-65/65A и есть (как и любой радар» внешнее цу. Да у 65 реализован с системой управления IBCS (в основном ДРЛО,РЛС LTAMDS,и F-35).
      Далее к РАС-3 АРГСН АФАР(Ka-диапазон) и маневровые 180 газодинамическими микродвигателями (TDACS).
      Эти ЗУР в 4 раза меньше чем РАС-2 : у них и дальность то перехвата (по ракетам):
      PAC-3 CRI<35 км
      PAC-3 MSE<60км , а высота 25 км
      РСД у них мало (дорого, долго делать)
      Хайбер Шекан, Седжиль, Фатах-1.
      Штучно считай.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 19:57
        У РАС - 2 старая РЛС, у которой возможности меньше. У РАС - 3 дальности тоже не достаточно, она может работать в связке с ТААДом. Однако и ТААДу лучше, когда есть внешнее ЦУ.
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          0
          Сегодня, 20:22
          Радар AN/TPY-2 инструментальная дальность 3000км.
          Да система может по Link-16 получать внешнее от Navy Aegis/SM-3(или LTAMDS) для создания комплексной 360-градусной сети обнаружения.
          Но это не обязательно.

          LTAMDS пошел на РАС-3 с 2025 на замену 53/65 (почти удвоенная дальность и 360 град)
          РЛС AN/MPQ-65 Инструментальная дальность 100-140 км и -55 до +55 град сектор.
          Повторюсь проблемы были у РАС-2 (и рлс и мозги).
          Эти могут с внешним, но не критично
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 20:25
            LTAMDS - только начали поступать на вооружение. Цена и цикл производства там будь здоров, так что до полной замены во всех батарейных комплектах, еще много лет.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 20:31
              З. Ы. Как при инструментальной дальности 140 км. выстроить траекторию перехвата БР, летящей со скоростью 5000 км/ч? 140 км. "фатех" проходит за 1 мин 40 сек.
  7. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +2
    Сегодня, 18:42
    Я чего то не понял, а как они с Россией собрались воевать, если у них даже на Иран ракет не хватает.
    1. Юра Звание
      Юра
      -1
      Сегодня, 19:22
      Цитата: Сергей3
      Я чего то не понял, а как они с Россией собрались воевать,

      Борзостью и нахрапом, уверенностью в своей непогрешимости которая от недалёкого ума, переоценкой своих возможностей, недооценкой возможностей противника. Вот они и споткнулись об Иран.
    2. Karabin Звание
      Karabin
      +1
      Сегодня, 19:51
      Я чего то не понял, а как они с Россией собрались воевать,

      Украиной. И не без успехов. И оружия вполне хватает. Еще провернут договорнячок в духе Анкориджа,так и наварятся.
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -1
      Сегодня, 20:01
      Пустят впереди боевых порядков детишек наших чиновников. А Путин отдаст приказ - огонь не открывать.
      Примерно так же в 5 веке до н.э. персы разбили египетское войско. Только там прикрылись кошками.
    4. james Звание
      james
      0
      Сегодня, 20:17
      Осел груженный золотом (недвижимость, счета, вклады, дети, прочие родственники и приравненные к ним)
  8. Вадим_Белов Звание
    Вадим_Белов
    +6
    Сегодня, 18:46
    Наблюдать с каждым днём становится все интереснее. Иран приятно удивляет стойкостью.
  9. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 19:01
    Ничего не понял
    The PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) is a Lockheed Martin developed, hit-to-kill interceptor designed to destroy advanced threats, including ballistic missiles, cruise missiles, and aircraft. It uses direct body-to-body impact to deliver high kinetic energy, specializing in tactical ballistic missile defense.

    PAC-3 этот MIM-104F

    Модификации ЗУР:
    • Patriot MIM-104A — для перехвата аэродинамических целей.
    • Patriot MIM-104B — с дополнительной функцией пассивного наведения на постановщики помех или наземные радары.
    • Patriot MIM-104C — для перехвата баллистических целей.
    • Patriot MIM-104D — для перехвата баллистических целей.
    • Patriot MIM-104E — для перехвата баллистических целей.
    • Patriot MIM-104F (MSE) — для перехвата баллистических целей + повышена маневренность + активная ГСН с добавленным Kа-диапазоном.

    PAC-2
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 19:02
    Ну так закон войны: лучшие погибают первыми, как и в первую очеред в бой идет самое современное и лучшее. С хранения снимается что жалко выкинуть было и устарело. Везде так
    1. isv000 Звание
      isv000
      -2
      Сегодня, 19:48
      Цитата: Вадим С
      Ну так закон войны: лучшие погибают первыми, как и в первую очеред в бой идет самое современное и лучшее. С хранения снимается что жалко выкинуть было и устарело. Везде так

      По вашему мы должны шарашить Посейдонами-Орешниками-Авангардами и т. п.?!
  11. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 19:02

    Иран, как уже писало наше издание, делает ставку на истощение,

    laughing lol laughing lol
    Это когда в прошлом году Иран пускал ракеты сотнями в залпе, он делал ставку на перенасыщение ПВО/ПРО.
    request
    Сейчас - куда могут и чем могут.
    И, как писало не раз издание Военное Обозрение:
    - вот Каддафи ....
    - вот Мадуро...
    - вот Асад....
    - вот Хаменеи...
    feel
    Узбагойтесь.
    Все кончится как всегда.
  12. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 19:07
    Разговоры о том, что у Ирана что-то быстро закончится - и ракеты, и дроны - на чём основаны?
    Правильно - на предположениях...
    Почему бы в таком случае не предположить, что поставки ракет - и ударных и ПВО - в Иран идут тихо и без пафоса из: и от "северного соседа" или из "чучхе", а то и от самого "жёлтого дракона"..??..
    Спутниковых снимков нет..??..
    Снимков чего - внутренностей каждого кунга дальнобойщика или баула в верблюжьем караване..??..

    Персам - мужества, стойкости и удачи в боях!
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Сегодня, 19:56
      Снимков чего - внутренностей каждого кунга дальнобойщика или баула в верблюжьем караване..??..

      Это глупо, там Азербайджан может взбрыкнуть... Самый вероятный способ из Астрахани по морю прямо в Иран в сухогрузах.
      1. Андрей Храмов Звание
        Андрей Храмов
        0
        Сегодня, 20:02
        Уважаемый Сергей3 (Сергей)!

        Да, Вы совершенно правы по сути, а "фуры" и "верблюды" = это для образности.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          0
          Сегодня, 20:08
          Там говорят, большая партия Су-35 специально для Ирана уже готова, надеюсь передавать будут сразу с ракетами.
          1. Андрей Храмов Звание
            Андрей Храмов
            0
            Сегодня, 20:11
            Уважаемый Сергей3 (Сергей)!

            Дай то Бог... Будем надеяться...
  13. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 19:12
    Ничего не понял
    PAC-3 ракета-перехватчик зенитного комплекса Patriot (MIM-104F) от Lockheed Martin для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами.
    В отличие от предыдущих версий, PAC-3 использует технологию прямого «hit-to-kill», поражая цель физическим столкновением☝️
    Ими по Шахедам пулять накладно.
    а баллистику Иран отстрелял, остальное экономит.
    Модификации ЗУР:
    • Patriot MIM-104A — для перехвата аэродинамических целей.
    • Patriot MIM-104B — с дополнительной функцией пассивного наведения на постановщики помех или наземные радары.
    • Patriot MIM-104C — для перехвата баллистических целей. • Patriot MIM-104D — для перехвата баллистических целей. • Patriot MIM-104E — для перехвата баллистических целей. • Patriot MIM-104F (MSE) — для перехвата баллистических целей + повышена маневренность + активная ГСН с добавленным Kа-диапазоном.


    Модификации комплекса:
    • ЗРК Patriot PAC-1 — базовая модификация + вероятность поражения самолёта одной ракетой в отсутствие помех — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,3-0,4 • ЗРК Patriot PAC-2 — модификация PAC-1 + вероятность поражения самолёта одной ракетой в отсутствие помех — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,3-0,4
    • ЗРК Patriot PAC-3 — модификация PAC-2 + вероятность поражения самолёта одной ракетой в отсутствие помех — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8
    • ЗРК Patriot PAC-3 MSE — модификация PAC-3 + новая ЗУР с большей дальностью, точностью и скоростью + в 2 раза увеличен радиус перехвата целей

    РАС-2 как раз для ла (дешевле, нет АРГСН), PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), принятая на вооружение в 2002 году, с улучшенной системой наведения и взрывателем для борьбы с тактическими баллистическими ракетами.
    2000 х года выпуска РАС-2 самое то. Ещё и старше будут.
    РАС-2 GEM/QRP (те где-то 1995 родились) хранятся лет 40.
    Как раз на отстрел
    1. Попуас Звание
      Попуас
      -1
      Сегодня, 19:38
      Ничего не понял
      ....
      баллистику Иран отстрелял,
      ...откель инфа?!...приснилось что ли feel
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 19:55
        Цитата: Попуас
        откель инфа?!

        Оттудова, оттудова вестимо.
        Один папуас нашептал.
        Ты пошто шукаешь?
        Поо РАС-2, РАС-3, про даты производства, или ж про «отстрел»?
        «Краткость-сестра таланта», но не в сем случае.
        Конкретизируй мыслю
  14. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 19:24
    Пожелаем удачи иранским товарищам в борьбе с Мировым сионизмом.
  15. Станислав Чернов Звание
    Станислав Чернов
    +1
    Сегодня, 19:34
    Это все начинает напоминать, "у русских ракет на 2 недели", может не будем до этого уровня скатываться? США массово переоборудует нурсы гидра 70 в легкие ракеты ПВО, их более чем достаточно для противодействия БПЛА, а быллистики у Ирана не сильно много и удары по ВПК пока что только нарастают, у них н т нашего за уралья где заводы в безопасности пополняют наши запасы.
  16. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 19:34
    Цитата: Охотовед 2
    Иран ведёт навязанную ему Войну… не прячась за всякие СВО.

    Вы абсолютно правы. Иран именно ведет войну. Почему его "партнеры" решили,, что получится калька с другого государства, которое ведет СВО, это вопрос отдельный и обсуждать его в пабликах не стоит.
  17. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 19:39
    Давча дони говорил что сша и его союзники могут воевать вечно , но тут что то пошло не так ?
  18. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:43
    Не зря еврейцы топили чтобы Иран прекратил выпускать и разрабатывать ракеты. Визжали как потерпевшие. Чуяли чем обернётся для них агрессия.
  19. Misza1963 Звание
    Misza1963
    0
    Сегодня, 19:54
    Nie wiem, jak wygląda sytuacja wewnętrzna w Iranie. Jeśli jednak wygląda tak, jak można się spodziewać, to USA i żydzi zrobili duży błąd.
    Nie są w stanie fizycznie zlikwidować ani arsenałów, ani chyba też produkcji rakiet i dronow irańskich. A to wystarczy, aby Iran mógł stale i mocno atakować cele w okolicy. Bliski Wschód jest specyficzny i choć nie znam go zbyt dobrze, to wiadomo, że tam sukces lub porażka wyglądają inaczej niż na zachodzie. Pamiętacie 1.wojne USA z Irakiem?
    Kto wygrał?
    Irak.
    Dlatego sądzę, iż decyzję o atakach podjęli ludzie bez żadnej znajomości tamtych stron i tamtejszych ludzi.
    I to będzie nadal tak wyglądać.
    Iran i bez religii jest krajem dumnych ludzi z historią sięgającą doprawdy zbyt daleko dla amerykańskiego mózgu.
    Żydzi zaś jak myślę nazbyt się rozochocili i nazbyt liczyli na zmianę reżimu w Iranie po wymordowaniu mu najwyższych władz. Żydzi może i są mądrzy, problem w tym, że w Izraelu żyją dziś ludzie będący żydami tylko z pozoru.
    Gdzie, gdzie są niegdysiejsi żydzi?
    Où sont où sont les Juifs d'antant?
    Słowem korzyści wyciągnie biznes naftowy i gazowy, a Rosja musi tylko dopilnować swojej floty tankowców, co zupełnie nie ma miejsca.
    W Polsce już benzyna jest droższa o min.15 gr/l, mimo że ta na stacjach benzynowych kupiona była dawno temu.
    Ot, neoliberalizm w akcji.
    I na to patrzmy, gdyż tam są i przyczyny, i skutki.
  20. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 19:59
    А что же тогда будут поставлять "сиротам" из страны 404?
    "Это какой-то позор" (с)
  21. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 20:06
    Вот те раз!!! А Доня-Баклан хвастался, что у него оружия - бесконечность, как у читера в компьютерных игрушках :-D
  22. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 20:20
    Ирану надо взять денег с заливных шейхов, чтобы восстанавливать то, что америкосы разбомбили. Иначе пролив не открывать.