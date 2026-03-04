Владимир Путин распорядился вывезти российских туристов из ближневосточных стран
В Кремле озаботились судьбой десятков тысяч россиян, оказавшихся в эпицентре ближневосточного пожара. Владимир Путин на совещании с правительством потребовал от МЧС и МИД отчета и дал «соответствующие команды» по вывозу туристов из стран региона. Западные партнеры создали проблему, а решать ее предстоит нашим экстренным службам.
Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Совместная операция США и Израиля против Ирана, начатая еще 28 февраля, привела к стремительной эскалации. После ударов по Тегерану, в которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, ответ иранских ракет и дронов по территории еврейского государства и американским базам не заставил себя ждать. Логистика целого региона оказалась парализована.
В этом хаосе, по данным Марии Захаровой, в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах заблокированы порядка 50 тысяч наших граждан. Президент, судя по всему, уже получил определенные заверения от лидеров стран Персидского залива о содействии.
Теперь слово за МЧС и дипломатами, которым предстоит наладить «воздушный мост» в условиях, когда небо над регионом превратилось в зону боевых действий. Задача не из простых, но медлить нельзя – речь идет о безопасности людей, которые оказались не в том месте и не в то время.
