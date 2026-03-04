Владимир Путин распорядился вывезти российских туристов из ближневосточных стран

В Кремле озаботились судьбой десятков тысяч россиян, оказавшихся в эпицентре ближневосточного пожара. Владимир Путин на совещании с правительством потребовал от МЧС и МИД отчета и дал «соответствующие команды» по вывозу туристов из стран региона. Западные партнеры создали проблему, а решать ее предстоит нашим экстренным службам.

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Совместная операция США и Израиля против Ирана, начатая еще 28 февраля, привела к стремительной эскалации. После ударов по Тегерану, в которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, ответ иранских ракет и дронов по территории еврейского государства и американским базам не заставил себя ждать. Логистика целого региона оказалась парализована.



В этом хаосе, по данным Марии Захаровой, в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах заблокированы порядка 50 тысяч наших граждан. Президент, судя по всему, уже получил определенные заверения от лидеров стран Персидского залива о содействии.

Теперь слово за МЧС и дипломатами, которым предстоит наладить «воздушный мост» в условиях, когда небо над регионом превратилось в зону боевых действий. Задача не из простых, но медлить нельзя – речь идет о безопасности людей, которые оказались не в том месте и не в то время.
  1. кокосов тима Звание
    Сегодня, 18:58
    Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил (ВС) РФ в количестве 2 391 770 человек. Соответствующий указ главы государства 4 марта опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
    1. хрыч Звание
      Сегодня, 19:15
      Вот, эти 50 тысяч в штатную численность и на фронт, за вычетом малолетних. Что за заграничные туры во время СВО? Продать их там в рабство на месте ... оптом и делов...
      1. trromar
        Сегодня, 19:21
        Это в основном женщины - туристки, погреть на юге зимой. И их на фронт?
        1. хрыч Звание
          Сегодня, 19:27
          Вместо возвращения путан на родину с букетом венерики, Путин бы лучше, под шумок, уничтожил все наливные терминалы в заливе Персов. Там много чего летает туда-сюда и не уследишь.
          1. Охотовед 2 Звание
            Сегодня, 19:34
            Напрягает очень избирательная обеспокоенность ВВП о гражданах России.
            Мечтаю, чтоб он обеспокоился наконец окончанием СВО - нашей Победой .
            1. хрыч Звание
              Сегодня, 19:40
              Цитата: Охотовед 2
              чтоб он обеспокоился наконец окончанием СВО
              Он влюблен...
      2. красноярск Звание
        Сегодня, 20:18
        Цитата: хрыч
        Вот, эти 50 тысяч в штатную численность и на фронт,

        Ну, на фронт или нет, но, если бы не дети, то я бы не озаботился их судьбой.
        В России им места мало для отдыха, утомились бедные. К тому же страна воюет, не хрен по заграницам шастать. Или у русских мужиков не те размеры?
  2. taiga2018 Звание
    Сегодня, 19:03
    У нас половина жителей страны в опасности а тут такая забота про какие то 50 тысяч.Хотя с другой стороны все понятно,во-первых, эта проблема решаема в отличии от проблемы с украинскими ударами по городам России,во-вторых,по дубаям редко разъежают простые люди,поэтому понятна такая забота.
    1. Сергей3 Звание
      Сегодня, 19:08
      Чушь не мелите, отдохнуть в этом регионе можно значительно дешевле, чем съездить например в Сочи или Крым.
      1. frruc Звание
        Сегодня, 19:28
        Сергей3
        отдохнуть в этом регионе можно значительно дешевле, чем съездить например в Сочи или Крым.

        Это так. Но нужно знать место и время, где можно отдыхать, а где нельзя.
        1. Сергей3 Звание
          Сегодня, 19:37
          Откуда простой человек должен такое знать? Это недоработка властей. На основании полученных разведданных должно было выйти правительственное распоряжение всем туроператорам со списком городов и дат, когда нельзя продавать туда путёвки.
          1. frruc Звание
            Сегодня, 19:45
            Сергей3
            Откуда простой человек должен такое знать?

            Конечно, он этого не знает и не хочет знать. Зато он четко знает обменный курс доллара и в какой отель заселится с комфортом и подешевле. Убедил ?
            1. al3x Звание
              Сегодня, 19:58
              Ну те же америкосы своих граждан за несколько недель предупреждают и просят покинуть те места, где скоро будет "жарко"
        2. commbatant Звание
          Сегодня, 19:42
          Цитата: frruc
          Но нужно знать место и время, где можно отдыхать, а где нельзя.

          Ты, что ли определяешь место и время, пупок не развяжется?
          Россия постоянно воюющее государство, чтож мирняку и отдыхать нельзя? А эвакуация граждан это обязанность государства, а не его благодетель.
          1. frruc Звание
            Сегодня, 19:50
            commbatant
            Ты, что ли определяешь место и время, пупок не развяжется?

            Не Ты, а Вы. Поручик, соблюдай субординацию, узрел ?
            1. commbatant Звание
              Сегодня, 19:53
              Цитата: frruc
              Не Ты, а Вы. Поручик, соблюдай субординацию, узрел ?

              Какими фронтами командовали ген. п-к?
              1. ian Звание
                Сегодня, 20:32
                Цитата: commbatant
                Какими фронтами командовали ?

                ген. п-к диванных войск требует к себе уважения поскольку больше плюсиков на комментариях наловил. Но хамить действительно не стоит... hi
          2. borys Звание
            Сегодня, 20:07
            Мирным гражданам отдыхать можно и нужно. Только надо
            правильно выбирать места отдыха. Между прочим, в самой
            России мест отдыха достаточно. Поперлись в эмираты - не
            обижайтесь.
      2. alexoff Звание
        Сегодня, 19:45
        Только если живёте в столице
      3. Roman_VH Звание
        Сегодня, 20:09
        Отдых в Дубае и Сочи в одной цене?
        Зачем врать то. Кодла мажористой шушеры уехала опу греть да по бутикам прошвырнуться, а теперь, за счёт наших налогов их оттуда вывозить? А ролики, этих страдальцев, он посмотрел.
        1. Сергей3 Звание
          Сегодня, 20:17
          Я тоже туда ездил, и в Крым ездил. Там разные цены, но с точки зрения простого человека - Крым разруха, полупустые магазины (я имею в виду мелкие прибрежные курортные городки). Цены зверские. Когда посчитал сколько всего потратил и посмотрел, сколько стоит путёвка в пятизвёздочный отель с всё включено. Пятиразовое питание, тебя за ручку привозят в отель на автобусе мерседес, все вокруг говорят по русски, вывески на русском, в государственных аптеках даже основной набор лекарств с привычными названиями на русском. В итоге там всё минимум в 2 раза дешевле, правда в долларах. До санкцый брали к оплате даже карту мир в рублях, сейчас не берут.
        2. Andobor Звание
          Сегодня, 20:18
          Цитата: Roman_VH
          Отдых в Дубае и Сочи в одной цене?

          Дубайский уровень в Сочи дороже, но в Сочи можно найти очень дешёвый приличного качества.
          1. Сергей3 Звание
            Сегодня, 20:25
            Нука, нука, покажите мне в Сочи пятизвёздочный отель с пятиразовым питанием а ля шведский стол, где всё, кроме дополнительных экскурсий включено в цену. С ценой 57 тыс рублей, включая перелёт за 11 дней, это цена февраля месяца этого года.
    2. frruc Звание
      Сегодня, 19:21
      В Кремле озаботились судьбой десятков тысяч россиян

      А почему бы им не продлить свой отдых и сделать его незабываемым в прямом смысле.
      Лично меня больше волнует обстановка по Белгороду и жители города.
      1. taiga2018 Звание
        Сегодня, 19:36
        Цитата: frruc
        Лично меня больше волнует обстановка по Белгороду и жители города.

        Это же так скучно(для власти)когда не можешь решить проблему,а тут все эффектно,самолеты МЧС прилетают забирают туристов,для пущей драматичности нам покажут в основном женщин и детей,и вот нам показывают счастливых людей вернувшихся домой.А в это время в российских городах думают, прилетит по ним сегодня или нет,и в это же время догорает российский газовоз,а в сотнях других наших кораблях экипажи думают их потопят или захватят.Извините ребята но ваши проблемы власть решить не может или не хочет,вас с помощью МЧС эффектно,на камеру не спасти.
        1. frruc Звание
          Сегодня, 19:41
          taiga2018
          а тут все эффектно,самолеты МЧС прилетают забирают туристов

          Я наверно зарыдаю от умиления, когда увижу волнительные встречи этих туристов призывного возраста с женами, подругами и любовницами в аэропортах. Желательно с оркестром и цветами.
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Сегодня, 19:50
      Цитата: taiga2018
      во-вторых,по дубаям редко разъежают простые люди

      Ну как? Быстро глянул - 8 ночей в ОАЭ стоят от 103 тыс рублей где-то. Так что там не только "элита" наша
      1. taiga2018 Звание
        Сегодня, 19:55
        Цитата: Андрей из Челябинска
        там не только "элита" наша

        Ну почему не элита,а эскортницы которые обслуживают наших политиков,они для властей больше элита чем мужики в окопах СВО.Папики решили спасти своих прошмандовок.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Сегодня, 20:20
          Цитата: taiga2018
          Ну почему не элита

          Да потому что за 103 тыс на человека и я могу туда семью свозить. Дорого, но смогу. А я не эскортница laughing
          1. Andobor Звание
            Сегодня, 20:27
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Да потому что за 103 тыс на человека
            - это жи бешенные деньги. Тут половина коментаторов ЦИПСота, которая позиционирует себя как нищета голимая с пенсией в 20 тыр, или зарплатой в 40.
  3. Вадим С Звание
    Сегодня, 19:04
    Пусть сами выбираются, а то показывают тут как они в 5ти звездных отелях страдают от отмены рейсов. Несчастные и бедные туда не едут
  4. Андрей Андреев_2 Звание
    Сегодня, 19:05
    Еще лучше, если бы Путин распорядился о вывозе россиян из недружественных стран... По любому мы к этому придём!((
    1. Владимир М Звание
      Сегодня, 19:11
      Ну и зачем? Основная масса тех, кто находятся в недружественных странах, давно приняли присягу этим странам и получили гражданство этих стран.
      Давайте спасать ещё и "алкиных".
      1. alexoff Звание
        Сегодня, 19:47
        А как же дипломатический корпус? В Европе много стран, в каждом посольство, а иногда и консульства, плюс ещё прикомандированные к структурам ЕС - сплошь дети Арбата, выпускники МГИМО feel
        1. Владимир М Звание
          Сегодня, 19:53
          На счёт "детей Арбата", надо конечно вывозить. Считается, что они Родине "служат", хотя конечно это к основной массе этих детей и не относится. hi
          1. frruc Звание
            Сегодня, 20:19
            Владимир М
            Считается, что они Родине "служат"

            В этом нет сомнения. Особо засекреченные агенты сидят в засаде в квартале "Красных фонарей" Амстердама и "Moulin Rouge" Парижа. Остальные рассредоточились по Монако.
  5. Ghost1 Звание
    Сегодня, 19:08
    Сами поехали, пусть и сами приезжают. Если хочется на отдых, то пусть ездят по РФ.
    1. Andobor Звание
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Ghost1
      Сами поехали, пусть и сами приезжают

      по данным Марии Захаровой, в Объединенных Арабских Эмиратах и соседних странах заблокированы порядка 50 тысяч наших граждан.
      Путин вёл речь о 23-26 тыс, организованных туристов.
  6. samarin1969 Звание
    Сегодня, 19:12
    Дубай - не Суджа, а - война не внезапное землетрясение. Могли бы снизойти до политических новостей, учесть и самостоятельно эвакуироваться.
  7. Андрей Храмов Звание
    Сегодня, 19:13
    В "дубаи" и прочие "эмираты" - едут не отдыхать, а понтоваться. Такая себя ярмарка "голохвастовых" и "пронь прокоповных".
    Отдых - это когда ты с природой, а не со "шведским столом всё включено...".
    Впрочем, "...кому и кобыла невеста..."...
  8. Дилетант Звание
    Сегодня, 19:20
    В Кремле озаботились судьбой десятков тысяч россиян,

    В качестве компенсации за керосин, заботу и потраченое время следует отправить этих туристов на месяц на фронт. Что бы знали, чем отличается жизнь в окопах от жизни на курортах.
  9. Андрей Андреев_2 Звание
    Сегодня, 19:21
    Цитата: Владимир М
    Ну и зачем? Основная масса тех, кто находятся в недружественных странах, давно приняли присягу этим странам и получили гражданство этих стран.
    Давайте спасать ещё и "алкиных".

    Не про спасение этих "россиян" речь... Предупредить их надо, что будем долбать (если хватит политической воли - то скоро, если нет - то ответно-встречными...). Вот что неизбежно!
  10. Федор Соколов Звание
    Сегодня, 19:27
    Какого хрена за государственный счёт вывозить этих моральных уродов! Одна там туристка из ОАЭ факи россиянам показывала, которые посоветовали ей сидеть дома. Эти "бедняжки" потратили миллионы на турпоездки и круизы, так пускай найдут средства самим выбраться от туда.
  11. Uran53 Звание
    Сегодня, 19:34
    Вождь своих не бросает!
  12. commbatant Звание
    Сегодня, 19:35
    Транзитом через АРЕ и Турцию вывозить будут наверное.
    1. Andobor Звание
      Сегодня, 19:42
      Из Эмиратов в сторону Аравии самолёты уже летают, а там Египет, Турция, до войны наши через Иран напрямую летали, остальные через Ирак.
      1. commbatant Звание
        Сегодня, 19:44
        Цитата: Andobor
        Из Эмиратов в сторону Аравии самолёты уже летают, а там Египет, Турция

        Ну я так и написал, ЕСу нам небо закрыло.
  13. faterdom Звание
    Сегодня, 19:39
    Главное - не забыть Павла Дурова привезти.
    По опыту французов, не на удаленке - он весьма покладистый тип.
  14. Million Звание
    Сегодня, 19:40
    Что то поздновато он озаботился.
  15. Saler Звание
    Сегодня, 19:43
    Каждого россиянина, которого авиакомпании России вывезут бесплатно или платно из ОАЭ, обязать внести сумму эквивалентную стоимости билета на нужны наших солдат на СВО.
    Тогда будет справедливо! wink
  16. Incvizitor Звание
    Сегодня, 19:58
    Там всякие девки лёгкого поведения и воры из дубаев, нафиг таких.
  17. faiver Звание
    Сегодня, 20:01
    87 % возвращаются в страну? bully
  18. СергейСмирнов3663 Звание
    Сегодня, 20:21
    50 тысяч граждан имеющих бабло должны покинуть ближневосточный регион. Ведь они важны нам как граждане.
    А 50 тысяч наших граждан, у которых нет денег на посещение ближневосточного региона, должны думать как спасать наших других граждан?
    Для тех, кто отстаивает интересы страны есть спецслужбы!!!