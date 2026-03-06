Трамп горит желанием сменить режим в Иране. История показывает, что это может быть пустой затеей
Операция по смене режима на Кубе в 1961 году, организованная США и известная как вторжение в залив Свиней, закончилась провалом, который лишь укрепил связи Кубы с Советским Союзом, что прямо противоположно ожидаемому результату
Не так давно президент Дональд Трамп и его союзники критиковали демократов за их якобы склонность к развязыванию войн. «КАМАЛА ОТПРАВИТ ВАШИХ СЫНОВЕЙ НА ВОЙНУ», — писал помощник Трампа Стивен Миллер в социальных сетях во время президентской кампании 2024 года. Будучи кандидатом, Трамп неоднократно заявлял, что: «…в случае победы он положит конец войне между Россией и Украиной за один день, возможно, даже до официального вступления в должность».
После инаугурации Трамп хвастался прекращением войн и даже безуспешно пытался получить Нобелевскую премию мира, прежде чем позже принять награду от номинанта 2025 года. Но на втором году своего президентства, когда на Тегеран обрушиваются американские ракеты, время президента, называвшего себя миротворцем, похоже, подошло к концу. Вместо этого Трамп втянул Соединенные Штаты в тот вид внешнеполитической агрессии, который он когда-то осуждал.
Да, иранский лидер аятолла Али Хаменеи убит. И, судя по всему, мало кто из комментаторов в Соединенных Штатах сожалеет об этом. Однако последствия быстрого обезглавливания иранского руководства остаются неясными. Как показывает история, когда речь идет о насильственной смене правительства иностранного государства, первоначальная победа часто оказывается иллюзорной.
Ниже приведены ещё четыре примечательных попытки смены режима посредством военной интервенции. В каждом случае результатом стали годы или даже десятилетия непредвиденных последствий.
Ливия, март 2011 года
Когда силы ливийского диктатора Муаммара Каддафи теснили повстанцев в городе Бенгази, Соединенные Штаты и их союзники начали наносить авиаудары, чтобы остановить наступление и якобы предотвратить гуманитарный кризис. Каддафи угрожал не проявлять «милосердия» к террористам, поддерживаемым Западом. Совет Безопасности ООН призвал к созданию бесполетной зоны над Ливией и принял резолюцию, разрешающую «все необходимые меры» для защиты гражданского населения. «Мы не дадим режиму оружия, перекроем ему поставки денежных средств, окажем помощь оппозиции и будем сотрудничать с другими странами, чтобы ускорить день, когда Каддафи покинет свой пост», — заявил бывший президент Барак Обама аудитории после начала авиаударов США.
Воздушные удары изменили ход гражданской войны в Ливии и привели к падению Каддафи, которого повстанцы нашли в арыке, жестоко избили и убили. Каддафи долгое время был противником Запада. При его правлении Ливия активно поддерживала терроризм, включая взрыв в Локерби, в результате которого был сбит самолет Pan Am. Его правительство когда-то пыталось создать программы по разработке ядерного, биологического и химического оружия. Но падение Каддафи, произошедшее всего через семь месяцев после интервенции США, не привело к прочному миру. Вместо этого оно привело к годам гражданской войны и нестабильности, которые только способствовали разжиганию конфликтов в других странах.
Несмотря на усилия США, Обама заявил изданию The Atlantic в 2016 году: «Ливия находится в плачевном состоянии».
Ирак, март 2003 года
После терактов 11 сентября администрация Джорджа Буша-младшего начала длительную кампанию, чтобы доказать, что Ирак, не имевший известных связей с атаками «Аль-Каиды», также представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов и всего мира. Администрация назвала Ирак частью «оси зла» наряду с Северной Кореей и Ираном. Хотя инспекторы ООН кропотливо занимались демонтажем иракских программ по созданию оружия массового уничтожения еще до вторжения 2003 года, администрация Буша утверждала, что иракские усилия продолжались. 17 марта, за три дня до начала американского наступления, Буш дал президенту Ирака Саддаму Хусейну 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
Операция по разгрому Саддама и его армии продвигалась быстро; в течение нескольких недель Багдад контролировали силы союзников. Через три недели Буш произнес речь на авианосце USS Abraham Lincoln перед огромным баннером «Миссия выполнена». Миссия, конечно же, не была выполнена. Далеко не так всё было на самом деле. Война вскоре переросла в иракское повстанческое движение. 2007 год оказался самым смертоносным для американских войск, унеся 900 жизней американских военнослужащих. Ситуация с безопасностью в Ираке оставалась нестабильной в течение многих лет. В 2014 году, через три года после ухода американских войск из страны, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) захватила значительную часть Ирака, включив его в так называемый халифат. Хотя авиаудары США и поддержка Ирака заставили ИГИЛ отступить, по сей день безопасность в стране остается проблемой.
Афганистан, октябрь 2001 года
Буш направил американские войска в Афганистан, чтобы свергнуть режим талибов, правивший страной с 1996 года и предоставлявший убежище Усаме бен Ладену и «Аль-Каиде», планировавшим теракты 11 сентября 2001 года. «Талибы должны действовать, и действовать немедленно», — заявил Буш Конгрессу. «Они выдадут террористов или разделят их участь».
Талибы не подчинились требованию Буша, и возглавляемая США коалиция, в состав которой входили бойцы, противостоящие талибам в Афганистане, начала наступление. В течение двух месяцев талибы сдали свой последний оплот, и «война в Афганистане, казалось для американцев, подходила к удивительно быстрому завершению», как писала газета The New York Times.
Но затем к власти пришло крайне коррумпированное правительство, поддерживаемое США, и за этим последовал, казалось бы, бесконечный конфликт, в результате которого с 2001 по 2021 год погибло 2300 американских военнослужащих — лишь малая часть от 179 000 погибших афганских мирных жителей, сотрудников национальной полиции, неправительственных организаций, союзных войск и других. Война для Соединенных Штатов закончилась, когда бывший президент Джо Байден в 2021 году отдал приказ о выводе оставшихся американских войск, что позволило талибам быстро вернуть себе власть.
«Я не буду повторять ошибок, которые мы совершили в прошлом, — ошибки, заключавшейся в том, что мы оставались и воевали неопределенно долго в конфликте, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, в том, что мы усугубляли гражданскую войну в иностранном государстве, в том, что мы пытались перестроить страну посредством бесконечных военных операций США», — заявил тогда Байден.
Залив Свиней, Куба, апрель 1961 года
Бывают случаи, когда операции по смене режима поначалу кажутся гладкими. Вторжение в залив Свиней на Кубе, организованное Центральным разведывательным управлением США после того, как революционное движение Фиделя Кастро свергло диктатора Фульхенсио Батисту, не было одним из таких случаев. Задолго до вторжения правительство Кастро знало, что поддерживаемые США контрреволюционеры проходят подготовку во Флориде и Гватемале. С самого начала секретный план не был таким уж секретным.
Частью плана были американские самолеты, замаскированные под самолеты кубинских бандитов, чтобы скрыть роль Соединенных Штатов. Пилоты должны были использовать их для нейтрализации военно-воздушных сил Кастро перед вторжением. Но после бомбардировок посол США в ООН, пытаясь оправдать свою страну, показал фотографии самолетов, непреднамеренно раскрыв, что они были американскими. У самолетов Кастро были другие носовые обтекатели.
Когда войска вторжения высадились в болотах южной Кубы, армия Кастро встретила их, сорвав контрреволюцию еще до ее начала. Этот фиаско ещё больше сблизило островной режим Кастро с Советским Союзом. Чуть более года спустя Соединенные Штаты и Советский Союз столкнулись в Карибском кризисе после того, как Советский Союз разместил на острове ядерные ракеты средней дальности, чтобы предотвратить новое вторжение, американские самолеты-разведчики обнаружили их. Сегодня Куба переживает тяжелый экономический кризис, вызванный жесточайшей блокадой «Острова свободы», но наследники революции Кастро популярны у кубинского народа и контролируют остров спустя почти 70 лет после событий в заливе Свиней.
