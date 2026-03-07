От WhatsApp до Telegram: «осознанная необходимость» или слишком много свободы – достаточно?

А при чём здесь WhatsApp и Telegram?

Telegram, блогеры и экономика

Главное в политике – средства коммуникаций

Останется только Max

Никто не спорит, что с точки зрения национальной и информационной безопасности России уже давно нужен свой мессенджер. Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера. «Макс» привлекает независимостью от западных сервисов.Но по результатам других соцопросов — ВЦИОМ, выполненных в октябре, те же жители России негативно восприняли ограничительные меры. Только четверть россиян поддерживают блокировку социальных сетей и мессенджеров, почти 40% высказываются против таких мер.С началом СВО государство поняло, что Россия слишком критично зависит от западных программ и средств коммуникаций. Потому что это «окно», через которое наша конфиденциальная информация утекает на Запад. И не менее важно – это инструмент воздействия на общество.Одним из первых пал всеми любимый «Айфон». Приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2023 г. с 1 августа 2023 г. госслужащие и работники ФНС, ее территориальных органов и работники ФКУ "Налог-Сервис" не могут использовать мобильные устройства компании "Apple" для ведения переговоров, а также для обработки, хранения и передачи информации в ходе служебной деятельности. Вместе с тем, обычные граждане продолжают им пользоваться, потому что это удобно.Та же самая ситуация с Microsoft Office. Летом 2023 года в рамках ПМЭФ министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что президент Владимир Путин поручил госкомпаниям с 2025 года перейти на российские операционные системы и офисные программы. При этом ряд госкомпаний перешли на альтернативное ПО еще до СВО. В 2024 году «Почта России» заявила о полном отказе от Windows за 3 года с переходом на отечественную ОС Alt Linux. Однако по данным за десять месяцев 2024 года (более свежей инфо пока нет) закупки операционной системы Windows госкомпаниями и госкорпорациями сократились на 69%. Госкомпании пока не отказываются полностью отказаться от продукции Microsoft, закупая Office и Microsoft 365 версий 2019 и 2021 годов.Самый основной вопрос: а почему «наш» Макс был создан так поздно и почему косвенные, но совершенно явные принудительные меры к переходу на него стали необходимы только сейчас?Мессенджер WhatsApp создал в стране уникальную систему мобильных коммуникаций. Были чаты семей, домов, даже дачных районов – а это уже огромный масштаб – сотни абонентов. В чатах можно было узнать о проблемах соседей, например отключения электричества для всего дачного района, о мастерах, которые могли помочь по дому, о потере собак и прочее. Кто-то что-то продавал или покупал. Но там же иногда возникали политические споры (!): откровенный обмен мнениями, так сказать, в «открытом эфире», который видели все. Полная демократия – агитируй за кого и что хочешь, но только в пределах законодательства. В чате дома могла появиться информация общего характера – у кого что-то с машиной, беги смотреть! И тут – представьте какие возможности для организации общих действий, например при чрезвычайных ситуациях. Главное – на общее благо. Кстати, именно в этих чатах люди скидывались и покупали для бойцов СВО лекарства и снаряжение.12 февраля 2026 года Роскомнадзор заблокировал мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) по всей стране, обвинив Meta в несоблюдении местных законов о хранении данных и сотрудничестве с властями. Последние «вздохи» WhatsApp были в январе. Как считает Роскомнадзор: «Мессенджер используется для организации террористических действий, вербовки исполнителей и мошенничества против наших граждан». И это чистая правда.Правда и то, что WhatsApp оставался популярной платформой для кибератак. По данным за 2025 год, количество фишинговых атак на пользователей из России выросло в 10 раз по сравнению с 2024 годом. Об уязвимости WhatsApp в своем Telegram-канале сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в связи с низким уровнем защиты приложения: «Достаточно пройти по подозрительной ссылке, открыть вирусное видео или авторизоваться с нового устройства, чтобы злоумышленники могли завладеть аккаунтом… Завладев аккаунтом, мошенники легко могут получить доступ к личной информации пользователя». «Уязвимость WhatsApp требует от пользователей повышенной бдительности».После блокировки все чаты в WhatsApp накрылись медным тазом, но в Телеграмм они еще не восстановлены, это требует времени. Сейчас идет наступление и на Телеграмм. Восстанавливать смысла нет. Как пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники, в начале апреля Telegram в России могут заблокировать.По мнению ФСБ России, применение Telegram в зоне проведения специальной военной операции создает угрозы жизни российских военнослужащих. И это тоже правда, но раньше об этом никто не вспоминал. Как заявил заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, администрация Telegram не удалила около 157 тыс. единиц противоправного контента. И это более чем серьезно – бизнес есть бизнес, но всему есть пределы.Однако, как заявили в Минобороны России, наши военнослужащие в ходе боевого управления подразделениями в зоне проведения СВО не применяют различные социальные сети и мессенджеры, такие как Telegram, сервера которого находятся за рубежом. Это очевидное ограничение. Потребности фронтовой связи полностью удовлетворяются за счет отечественных разработок. Как заявил командир штурмовой роты с позывным Шум: «…у нас применяется отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Данный военный мессенджер позволяет выполнять боевые задачи в полном объеме. Им пользуется большое количество личного состава для обмена различными видами сообщений. В мессенджере реализуется полный набор современных сервисов, таких как видеозвонок, групповые чаты, аудиоконференции и отправка файлов необходимых объемов и многое другое».Как пишет «Коммерсант», по данным аналитического отчета диджитал-агентства RTA, в 2025 году российские компании из 19 популярных категорий бизнеса увеличили ежемесячные бюджеты на рекламу Tg Ads (официальная платформа мессенджера Telegram для запуска рекламы) в среднем на 297%, объем рекламных бюджетов достиг в соцсети достиг 18-20 млрд рублей. Поэтому блокировка ударит по бизнесу.Как пишет Inkazan, Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России, полагает, что Telegram используют около 50% российских бизнесов. Поэтому блокировка ударит по бизнесу, уже вложившему в телеграм-инфраструктуру определенные средства. И теперь надо искать что-то новое.А маркетолог из Казани Камилла Сафарова в разговоре с Inkazan заявила, что блогеры и бизнес уже давно имеют аккаунты одновременно на нескольких площадках. «Мы уже проходили это, когда шла блокировка Instagram и многие бизнесы „переехали“ в Telegram и „ВКонтакте“. Сейчас строится подобная ситуация, но только с „переездом“ в MAX. Сложно? Да. Но это вопрос времени».При этом чаты Telegram ввиду удобства, в тех случаях, когда на это не было внутренних запретов, могли использоваться в корпоративном или частном секторе для управления бизнесом или подразделениями, куда также могла «сливаться» конфиденциальная информация.Может быть, можно было, как это было сделано для Айфона и Микрософта, для начала ввести какие-либо ограничения на использование и размещение информации в WhatsApp и Telegram, запретив его использование для общения лицам с определенным статусом, введя информационные ограничения? И создать Макс значительно раньше?Говорят, «знание — сила»! Главная сила в политике — средства коммуникаций. Мы смотрим ТВ и видим, что мы развиваемся, побеждаем, активны в международной политике, что у нас страна возможностей. Однако реальность иногда вызывает вопросы. Но это не удел «общей массы». Масса должна быть хорошо и удобно управляема. Как говорили, «Сталин правил страной по телефону», сейчас — по телевизору.Такая свобода, безусловно, не очень нравилась государству и нашему «Министерству правды», т. е. кремлёвским политтехнологам. Как там у Джорджа Оруэлла в «1984»: «Большой брат следит за тобой». И главное, контролировать этот поток невозможно – программы-то иностранные. И «сотрудничать» не хотят. При этом вся информация доступна на Западе.Как считает военблогер Сергей Колясников , что основная причина блокировок — это борьба не с преступниками, а с распространением неудобной для государства информации:[quote]…сейчас Telegram пытаются обнулить те, кому он мешает набивать карманы в тиши и тени. Набивать на всем — на нацпроектах, на армии, на нелегальной миграции, просто на людях. И, конечно же, те, кому Telegram мешает слать наверх благостные отчеты, — имя им легион.. Основная проблема телеги для недовольных "в верхах" - ее неуправляемость. В СМИ можно занести за молчание. А в телегу куда занесешь? На ТВ можно поставить блок на неугодного - а в ТГ как? Эти "запрещальщики" никак не хотят понять главного. Блокировка ТГ — это плотное закрытие крышки кипяшего котла. Поначалу будет тихо, без брызг и пара - факт. Но это поначалу. В СССР ведь тоже любили запрещать.[/quoteЕще одна причина — огромная конкуренция Telegram с официальными СМИ и телевизором. В частности, во время атак наших объектов и по ситуации в Курске самая «горячая» инфа шла из Телеграмм.И третья — крайне простая — экономическая, мессенджеры «отнимали хлеб у операторов связи». В августе в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор отметил, что такая мера необходима для противодействия преступникам. Как заявил директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в комментарии для РИАМО, запрет звонков через Telegram и WhatsApp выгоден операторам связи. «Нагрузка на интернет-связь постоянно растет, люди, особенно молодое поколение, уходят от использования мобильной связи и СМС в пользу мессенджеров».Но у этой правды есть и другая сторона. Главное — социальные сети Twitter, Telegram, WhatsApp стали одним из основных средств организации «цветных революций» в политических событиях последних лет. Так было на Украине, в Иране, Турции, Египте.Этот год может стать переломным. Обществу, возможно, придется «переваривать» неприятные вещи. Основное — мир по Трампу российскому обществу может и не понравиться. И еще меньше понравится, когда после усилий Трампа обанкротить нас по сценарию СССР нам придется со временем «затянуть пояса». Поэтому останется только «наш» Max. У нас бояться не «оранжевой революции», а протестов снизу.Max («Макс») — новый российский сервис мгновенного обмена сообщениями, основанный в 2025 году технологической компанией VK, разрабатываемый её дочерней структурой ООО «Коммуникационная платформа». Считается, что мессенджер имеет близкие связи с государством. На вид вполне удобный и похожий на WhatsApp и Telegram, видео и фото отлично грузятся. По нему можно звонить. Но, очевидно, надо быть более внимательным к оперируемой в нем информации.По данным исследования Group4Media на основе Mediascope, в августе 2025 года в России ежемесячный охват аудитории у WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) составил более 97 млн уникальных пользователей, у Telegram — 91 млн, а у Max — 32,2 млн человек. Аудитория мессенджера Max увеличилась, но лидером оставался WhatsApp.Безусловно, у Max есть преимущества с точки зрения безопасности: в отличие от Telegram или WhatsApp, Max не поддерживает сквозное шифрование, но у сервиса есть собственный протокол шифрования, а данные хранятся на российских серверах, что снижает риск передачи информации за рубеж. В Максе реализовано усиление системы защиты от мошеннических звонков — в приложении используется технология Kaspersky Who Calls, помогающая блокировать подозрительные номера и предупреждать пользователя. Но чтобы избавиться в нашей стране от кибер-мошенничества, нужны более кардинальные меры.Самое главное удобство для государства в Max — информационная прозрачность его контента. При этом, если все «СВО»-чаты наших военкоров и волонтеров «переедут» в Max, угрозы безопасности использования этой информации нашими противниками останутся. Против этого, как было написано выше, необходимо вводить информационные ограничения. Потому что копаться в ней может кто угодно. Но есть важный плюс — в Максе ловить вражеских лазутчиков станет проще, и это правильно.