Посол Ирана в Минске: удар по школе и девочкам - жертвоприношение Эпштейну
Президент Белоруссии принял в своей резиденции посла Исламской Республики Иран. Александр Лукашенко, приветствуя иранского диппредставителя, выразил соболезнования Алирезе Санеи в связи со смертью в результате ударов США и Израиля не только верховного лидера страны Али Хаменеи, но и сотен обычных иранцев. Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси войны неприемлемы генетически.
Президент Белоруссии:
Алиреза Санеи, комментируя бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил о том, что удар по школе в Минабе, где погибли более 160 человек, большинство из которых – учащиеся-девочки, является «жертвоприношением Эпштейну».
Иранский посол в Белоруссии отметил, что коллективный Запад во главе с США продолжает человеконенавистническую политику и эксплуатирует самый настоящий культ Эпштейна:
В ходе беседы Лукашенко с Санеи президент Белоруссии поинтересовался, чем Минск может помочь Тегерану в такой ситуации. Ответ посла Исламской Республики пока не публикуется.
Лукашенко:
