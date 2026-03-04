Посол Ирана в Минске: удар по школе и девочкам - жертвоприношение Эпштейну

Президент Белоруссии принял в своей резиденции посла Исламской Республики Иран. Александр Лукашенко, приветствуя иранского диппредставителя, выразил соболезнования Алирезе Санеи в связи со смертью в результате ударов США и Израиля не только верховного лидера страны Али Хаменеи, но и сотен обычных иранцев. Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси войны неприемлемы генетически.

Президент Белоруссии:

Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети. Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьёй.

Алиреза Санеи, комментируя бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил о том, что удар по школе в Минабе, где погибли более 160 человек, большинство из которых – учащиеся-девочки, является «жертвоприношением Эпштейну».

Иранский посол в Белоруссии отметил, что коллективный Запад во главе с США продолжает человеконенавистническую политику и эксплуатирует самый настоящий культ Эпштейна:

Америка провела очередной свой страшный обряд по принесению в жертву детей, как они это делали на острове Эпштейна.

В ходе беседы Лукашенко с Санеи президент Белоруссии поинтересовался, чем Минск может помочь Тегерану в такой ситуации. Ответ посла Исламской Республики пока не публикуется.

Лукашенко:

Ещё меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в это и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так оно и будет.
  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:27
    Сектанты сатанисты просто обязаны приносить жертвы своему культу, такие правила. И чем больше душ тем лучше, поэтому и войны должны начинатся периодически, и жертв как можно больше
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:30
    Единомоментное убийство сотен детей? Это я в какой-то древней книжке читал!
    Очень известная, только я название забыл. Там еще отец своего сына хотел зарезать, но вроде как передумал.
  3. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 20:33
    Если отбросить экзотичные и эмоциональные предположения, то удар по школе скорей всего был ошибкой разведки. Другое дело, что подобные ошибки вызывают сомнения в компетентности выбирающих цель для удара, а дальнейшее замалчивание инцидента вызывает уже омерзение.
  4. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 20:34
    Батьке респект. Всё назвал своими именами. К сожалению, Беларусь может оказать Ирану, только гуманитарную помощь. Президент Литвы, заявил о возможности ВВС, страны оказать поддержку США и Израилю, в войне против Ирана. Наверно, собрался послать кукурузники, все, три. Если человек идиот, то это пожизненно.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 20:38
    Молодец Батька. А Путин выражал соболезнования?