Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети. Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьёй.

Америка провела очередной свой страшный обряд по принесению в жертву детей, как они это делали на острове Эпштейна.

Ещё меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в это и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так оно и будет.

Президент Белоруссии принял в своей резиденции посла Исламской Республики Иран. Александр Лукашенко, приветствуя иранского диппредставителя, выразил соболезнования Алирезе Санеи в связи со смертью в результате ударов США и Израиля не только верховного лидера страны Али Хаменеи, но и сотен обычных иранцев. Александр Лукашенко отметил, что для Беларуси войны неприемлемы генетически.Президент Белоруссии:Алиреза Санеи, комментируя бомбардировки со стороны США и Израиля, заявил о том, что удар по школе в Минабе, где погибли более 160 человек, большинство из которых – учащиеся-девочки, является «жертвоприношением Эпштейну».Иранский посол в Белоруссии отметил, что коллективный Запад во главе с США продолжает человеконенавистническую политику и эксплуатирует самый настоящий культ Эпштейна:В ходе беседы Лукашенко с Санеи президент Белоруссии поинтересовался, чем Минск может помочь Тегерану в такой ситуации. Ответ посла Исламской Республики пока не публикуется.Лукашенко: