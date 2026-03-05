Иран применяет новые ракеты «Хайбер»
Первый публичный показ ракеты «Хайбер», май 2023 г.
С 28 февраля вооружённые силы Ирана наносят ответные удары по объектам своих противников в разных странах Ближнего Востока. В таких атаках массово используются баллистические ракеты разных классов и типов, разработанные и изготовленные иранской промышленностью. При этом Иран готов применять даже самые совершенные свои разработки. Так, недавно официально заявили об использовании ракет средней дальности «Хайбер».
Десятая волна
Первые ответные удары иранских вооружённых сил по объектам Израиля состоялись уже утром и днём 28 февраля, т.е. через несколько часов после нападения. Затем Иран провёл несколько новых массированных атак с применением ракетных и беспилотных авиационных комплексов. При этом каждый раз звучали громкие заявления о планах и намерениях.
Так, утром 2 марта пресс-служба Корпуса стражей исламской революции отчиталась о проведении очередной, уже 10-й, волны комбинированных ударов по «оккупированным территориям» (так в Иране именуют Израиль). Целями для ракет и БПЛА стали административные и военные объекты в Тель-Авиве, Хайфе и Восточном Иерусалиме. Впрочем, точный список намеченных и поражённых целей не раскрывался.
КСИР в очередной раз предупредил жителей израильских городов об опасности. Он призвал граждан враждебного государства не приближаться к военным или государственным объектам, а также покинуть «оккупированные территории».
В громких и образных выражениях утверждается, что 10-я волна ударов отличалась повышенной результативностью. Причиной этого называют применение баллистических ракет средней дальности «Хайбер». При этом подробности использования такого оружия, по понятным причинам, раскрывать не стали.
Из открытых публикаций разного рода известно, что в ночь на 2 марта крупные израильские города действительно подверглись ракетной атаке. Однако результаты этого удара неизвестны. Опубликованные материалы показывают только сам факт падения иранских БРСД или иного оружия, пожары или облака дыма. Понять, куда попали ракеты, и какой урон нанесли, не удастся.
В свою очередь, официальные израильские структуры не раскрывают информацию об иранских атаках. При этом они сообщают об успешном перехвате большого количества вражеских ракет. Насколько эта информация соответствует действительности, неизвестно.
Комплексы и системы
В официальном сообщении КСИР упоминается конкретная ракета, используемая для ударов по Израилю. Это изделие «Хейбар» (дословно «Крепость»), также известное под названием «Хорремшехр-4». Оно было разработано на базе ранее созданной ракеты аналогичного класса.
Старт ракеты
По известным данным, перспективная жидкостная ракета средней дальности «Хорремшехр» (город на юго-западе Ирана, где в 1982 г. состоялось крупное сражение) разрабатывалась, как минимум, с начала десятых годов. В январе 2017 г. состоялся её первый испытательный запуск. В дальнейшем сообщалось, что эта ракета в составе подвижного комплекса поступила на вооружение КСИР.
Позже стало известно, что иранская промышленность продолжила развивать имеющуюся конструкцию. Модернизированный вариант ракеты под названиями «Хорремшехр-4» или «Хейбар» представили публике 25 мая 2023 г. — в очередную годовщину завершения боёв за одноимённый город. О проведении лётных испытаний на тот момент не сообщалось.
Вероятно, все необходимые испытания и другие мероприятия были проведены в 2023-25 гг. По их результатам, в начале февраля 2026 г. новая ракета была принята на вооружение и поступила в эксплуатацию. Вероятно, к этому моменту строевые части КСИР успели получить некоторое количество комплексов и ракеты для них.
На данный момент «Хайбер» / «Хорремшехр-4» является последней известной разработкой Ирана в классе БРСД. Кроме того, эта ракета и комплекс в целом превосходят другие образцы по всем основным тактико-техническим характеристикам.
Следует отметить, что у КСИР имеется ещё один ракетный комплекс с похожим названием — «Хайбер Шекан» («Разрушитель крепости»). Он поступил на вооружение не ранее 2024 г. и дополнил другую технику. При этом «Разрушитель» уступает «Хорремшехру» по всем основным характеристикам и боевым качествам. Тем не менее, такие комплексы тоже находят применение в текущей операции.
Средняя дальность
«Хайбер» / «Хорремшехр-4» — подвижный грунтовый комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Он предназначается для поражения стационарных объектов противника с заранее известными координатами. В качестве целей для него рассматриваются важные объекты военной и административной инфраструктуры. Это могут быть различные штабы, аэродромы, системы противовоздушной и противоракетной обороны и т.д.
Мобильный комплекс «Хайбер» строится на основе многоосного полуприцепа. На нём размещается стартовый стол, опускаемый на грунт, и подъёмное устройство для ракеты. Также предусмотрены различные устройства для управления. На стартовую позицию такая пусковая установка доставляется тягачом с подходящими характеристиками.
В составе комплекса используется баллистическая ракета, предположительно, двухступенчатой конструкции с отделяемой головной частью. Длина такого изделия достигает 12-13 м. Диаметр — ок. 1,5 м. Стартовая масса, по разным оценкам, может быть на уровне 18-20 т. Боевая нагрузка — не менее 1,5 т.
Ракета получила жидкостные двигатели с высокими характеристиками. Компоненты топлива хранятся в баках с ампулизацией. Благодаря этому ракета может в течение долгого времени храниться в заправленном виде, и подготовка к пуску занимает значительно меньше времени. Дальность пуска заявлена на уровне 2000 км.
На активном участке траектории ракета использует инерциальную навигацию и корректирует свой курс. Отделяемая головная часть оснащена собственными средствами управления. На финальном этапе полёта она может выполнять некоторые манёвры и сходить с расчётной баллистической траектории.
Серийные «Хайберы» оснащаются только конвенциональными боевыми частями. Вероятно, используются моноблочные заряды максимально возможной массы. В теории, такая БРСД может нести и специальный боеприпас, однако такие изделия у Ирана отсутствуют.
Военно-политический инструмент
Комплекс с ракетой средней дальности «Хорремшехр-4» / «Хайбер» является, вероятно, последней иранской разработкой в своём классе. При его создании использовался ряд современных технологий и решений, которые позволили получить прирост основных технических, боевых и эксплуатационных характеристик. Кроме того, достигаются преимущества перед более старыми комплексами.
Ценой некоторого усложнения конструкции и производства, удалось упростить боевое дежурство и применение. Ампулизация баков упрощает и ускоряет подготовку к запуску. Кроме того, отпадает необходимость в сливе топлива и других процедурах при отмене старта. При этом используемые компоненты топлива дают штатным ЖРД высокие рабочие характеристики.
БРСД «Хайбер» имеет дальность полёта порядка 2000 км. Комплекс может атаковать любые цели на территории Израиля при старте ракеты из любой точки Ирана. При этом, в зависимости от выбора стартовой позиции, полностью перекрываются территория Турции, Саудовской Аравии и т.д. Старт с севера Ирана позволит поразить даже цель в Киеве.
Большой интерес представляет информация об управляемой и маневрирующей боевой части. Если это так, то ракета представляет особую опасность для потенциального противника. Современные средства ПРО, имеющиеся у противников Ирана, не рассчитаны на поражение таких целей. Вероятность успешного прорыва обороны и поражения цели значительно повышается.
КСИР не располагает ядерными боезарядами, но может оснастить свою БРСД тяжёлой моноблочной боевой частью. БЧ массой 1,5-1,8 т способна нанести фатальный урон различным сооружениям, в т.ч. заглубленным, различным системам на позициях, скоплениям войск и т.д.
В целом комплекс «Хорремшехр-4» можно считать самой удачной и полезной разработкой Ирана в области ракет стратегического назначения. За счёт особого соотношения характеристик и возможностей он способен решать сложные боевые задачи. Кроме того, такой комплекс следует рассматривать и в качестве инструмента политики. Сам факт наличия такого комплекса и связанная с ним угроза должна останавливать потенциального противника.
Тем не менее, Израиль и США не прислушались к подобным предупреждениям. Они начали свою военную операцию — и спровоцировали Иран на ответные удары. Средство сдерживания превратилось в инструмент самозащиты и возмездия. Какой вклад сделает «Хайбер» в общие процессы обороны и ответные удары, пока неизвестно, однако иранская сторона рассчитывает на успех.
