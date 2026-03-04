Иран выявил активность американских прокси в Эрбиле и наносит ракетные удары
Корпус стражей исламской революции сообщает о том, что разведка Ирана зафиксировала активность вооружённых группировок на американских базах в Ираке. В частности, речь идёт о базе США в Иракском Курдистане.
Ранее «Военное обозрение» предполагало, что наземное вторжение в Иран может начаться именно через границу с Ираком – в направлении иранских провинций с преимущественно курдским населением. Если данные КСИР по активности вооружённых группировок на американских базах в Ираке соответствуют действительности, то, похоже, что всё к этому и идёт.
В вечернее время иранские войска наносят ракетные удары по американской базе в Эрбиле, это столица Иракского Курдистана.
Поступают сообщения о том, что американские военные одну иранскую ракету сбили, а две других ударили по базе. Предварительно ПВО армии США в Эрбиле была существенно обескровлена беспилотниками, часть которых, по последним сведениям, запускалась с территории самого Ирака. Поступает информация о «200-х» и «300-х» как среди американских военных, так и среди прокси. Горит военная техника, в том числе и та, которая могла бы использоваться для наземной операции в ИРИ.
Таким образом, Иран предпринимает попытки свести к минимуму вероятность того, что курдские вооружённые формирования, спонсируемые Израилем и США, пойдут на сухопутное вторжение в Исламскую Республику.
Если такое вторжение всё же начнётся, то крайне важным станет способность Ирана эффективно бить по интервентам своими дронами. Ведь та техника, которая осталась на ближневосточных военных базах США, включая базы в Ираке, фактически никак не защищена от БПЛА. Соответственно, если американские и израильские войска не создадут поля, тотально зачищенные РЭБ, то их прокси могут столкнуться с массовым использованием беспилотников, с чем они ещё не сталкивались в тех конфликтах, в которых участвовали.
Информация