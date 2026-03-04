Иран выявил активность американских прокси в Эрбиле и наносит ракетные удары

8 428 21
Иран выявил активность американских прокси в Эрбиле и наносит ракетные удары

Корпус стражей исламской революции сообщает о том, что разведка Ирана зафиксировала активность вооружённых группировок на американских базах в Ираке. В частности, речь идёт о базе США в Иракском Курдистане.

Ранее «Военное обозрение» предполагало, что наземное вторжение в Иран может начаться именно через границу с Ираком – в направлении иранских провинций с преимущественно курдским населением. Если данные КСИР по активности вооружённых группировок на американских базах в Ираке соответствуют действительности, то, похоже, что всё к этому и идёт.



В вечернее время иранские войска наносят ракетные удары по американской базе в Эрбиле, это столица Иракского Курдистана.

Поступают сообщения о том, что американские военные одну иранскую ракету сбили, а две других ударили по базе. Предварительно ПВО армии США в Эрбиле была существенно обескровлена беспилотниками, часть которых, по последним сведениям, запускалась с территории самого Ирака. Поступает информация о «200-х» и «300-х» как среди американских военных, так и среди прокси. Горит военная техника, в том числе и та, которая могла бы использоваться для наземной операции в ИРИ.

Таким образом, Иран предпринимает попытки свести к минимуму вероятность того, что курдские вооружённые формирования, спонсируемые Израилем и США, пойдут на сухопутное вторжение в Исламскую Республику.

Если такое вторжение всё же начнётся, то крайне важным станет способность Ирана эффективно бить по интервентам своими дронами. Ведь та техника, которая осталась на ближневосточных военных базах США, включая базы в Ираке, фактически никак не защищена от БПЛА. Соответственно, если американские и израильские войска не создадут поля, тотально зачищенные РЭБ, то их прокси могут столкнуться с массовым использованием беспилотников, с чем они ещё не сталкивались в тех конфликтах, в которых участвовали.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +6
    Сегодня, 20:43
    Такими темпами, не о вторжении думать надо, а о спасении своей поганой шкуры)))
    1. poquello Звание
      poquello
      +4
      Сегодня, 21:01
      Цитата: ТермиНахТер
      Такими темпами, не о вторжении думать надо, а о спасении своей поганой шкуры)))

      пока у Ирана всё грамотно, подвела несколько хизбола в Ливане, пишут могли всю колонну разметать
      1. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        -2
        Сегодня, 21:06
        Ну кстати хуситы тоже решили забить на Иран, ни одного обстрела Израиля оттуда не было зафиксировано.
        1. poquello Звание
          poquello
          +6
          Сегодня, 21:07
          Цитата: Дмитрий Ригов
          Ну кстати хуситы тоже решили забить на Иран, ни одного обстрела Израиля оттуда не было зафиксировано.

          за последний час?
          1. Дмитрий Ригов Звание
            Дмитрий Ригов
            -2
            Сегодня, 21:09
            Нет, вообще с начала конфликта. Причем вначале они вроде сказали что поддержат Иран, а по итогу поддержка только губами.
            Хуситы решили не участвовать напрямую в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом 3 марта рассказал "Известиям" источник в йеменском движении "Ансар Аллах".

            "Руководство в Сане внимательно отслеживает развитие событий, поскольку война направлена не только против Ирана, но и против всей "оси сопротивления". На данный момент, нет намерения вмешиваться", – сказал собеседник издания.

            https://iz.ru/2051909/albert-kalashian/storonnik-nablyudatel-husity-poka-ne-namereny-vstupat-v-voynu-irana-i-izrailya
            1. poquello Звание
              poquello
              +1
              Сегодня, 21:29
              Цитата: Дмитрий Ригов
              ". На данный момент, нет намерения вмешиваться",

              "так как считают, что у Ирана достаточно ресурсов для самостоятельной защиты",
              а в первый день проходила информация что били, возможно мимо проходила
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 22:16
        Не берусь рассуждать не тему военной грамотности в рядах Ирана, но судя по всему Трампа с Нетаньяху всё идет не по плану.
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 22:38
          Цитата: Аркадий007
          Не берусь рассуждать не тему военной грамотности в рядах Ирана, но судя по всему Трампа с Нетаньяху всё идет не по плану.

          ох уж этот Нетаньяху,
          "Пусть жираф был неправ,
          Но виновен не жираф.
          ..."
    2. WIS Звание
      WIS
      0
      Сегодня, 21:42
      Цитата: ТермиНахТер
      Такими темпами,

      С чем сравниваете, эталоном побалуете?
      Кроме СССР кто так ещё с америкой тягался и этими...самыми самыми?
  2. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 20:44
    Интересно, перегружена ли израильская пво беспилотниками. Не очень много информации.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 20:47
      Цитата: 123_123
      Интересно, перегружена ли израильская пво беспилотниками. Не очень много информации.

      Если проанализировать иранские удары, то пока расклад примерно такой: 80% - по базам и другим объектам США (включая посольства, консульства, энергетику) в странах БВ, 20% - по Израилю.
      1. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 22:46
        Цитата: Володин
        в странах БВ, 20% - по Израилю.

        Угу… «проанализировать.

        По ОАЭ на 1 марта Иран выпустил 174 баллистических ракет и 8 крылатых ракет
        По Израилю: 125 ракет (сколько кр и бр они не дают)
        По Катару 65 ракет
        По ОАЭ 186 ракеты

        🥱 сейчас сбор крови объявили по обетованной.
        Странно 9 убитых и 28 сгоревших автобусов… а крови не хватает
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:53
      123_123
      Интересно, перегружена ли израильская пво беспилотниками.

      Мало вероятно. Воздушные цели обнаруживаются и сопровождаются в АСУ путем группирования по курсу полета, а информационная возможность по обработке и распределению информации для уничтожения, довольно велики.
      1. reframing Звание
        reframing
        0
        Сегодня, 22:15
        "Информационная возможность"?
        Хехе.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 22:44
          reframing
          "Информационная возможность"?
          Хехе.

          При чем здесь Хехе. Информационные возможности при работе в АСУ (автоматизированных системах управления) заключаются в автоматизированном сборе, обработке, хранении, анализе данных и скорости ее передачи , если Вы не в курсе.
      2. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 22:52
        Цитата: frruc
        а информационная возможность по обработке и распределению информации для уничтожения, довольно велики.

        А при чём тут АСУ и какая то «информационная возможность»?
        Число ракет в залпе равно <не равно> числу каналов зрк и числу зур на всех пу.

        «П. пво это прорыв противовоздушной обороны, при которой количество атакующих целей (ракет, БПЛА, ложных целей) превышает возможности системы по их одновременному обнаружению, сопровождению и уничтожению»
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 21:01
    Похоже американцы не прогнозировали затяжной конфликт и теперь судорожно пытаются подтянуть чужие ручки. Традиционно это курды. Вроде как с сухопутными делами у персов все более-менее. Главное, чтобы персам ракет хватило.
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 21:10
      Цитата: Младший рядовой
      Похоже американцы не прогнозировали затяжной конфликт и теперь судорожно пытаются подтянуть чужие ручки. Традиционно это курды.

      там какая-то амерзкая группа прибывала на усиление
  4. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +4
    Сегодня, 21:11
    Прагмотичность Иранских военных вызывает чувство уважения.
    В войне со столь сильными противниками желаю Ирану, Китаю, возможно и России взвешенных решений, которые приведут к победе над мировым сионизмом.
  5. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 22:13
    Важна позиция Турции и Сирии.
    Но кажется они решили бездействовать.
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 22:41
    Ирану надо готовиться к городским боям, создавать укрепрайоны в горах и городах, накапливать в каждом из них запасы оружия и продовольствия, для боев в изоляции и окружении. Попытаться договориться о внешней помощи, но откуда, они же все разбомбят. Надо бы как-то организовать для помощи Ирану что-то вроде аллеи Мигов и мостов через Ялу, которые нельзя было бомбить