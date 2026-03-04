ВВС Индии: ЗРК С-400 совершил самый дальний перехват в истории ПВО страны

11 407 23
ВВС Индии: ЗРК С-400 совершил самый дальний перехват в истории ПВО страны

Индийские ВВС публикуют сообщение, в котором говорится об использовании для перехвата воздушной цели зенитного ракетного комплекса С-400, приобретённого у России.

В сообщении говорится, что управляемая ракета ЗРК С-400 совершила самый дальний воздушный перехват в истории ПВО страны.



Из сообщения:

Во время учений «Вайю Шакти», которые состоялись 27 февраля в штате Раджастан, был осуществлён самый дальний перехват с применением наземного комплекса ПВО.

Сообщается о том, что сначала радар ЗРК С-400 «Триумф» засёк цель, далее она была идентифицирована, после чего отработала пусковая установка, осуществив ликвидацию летевшего объекта.

Приводятся конкретные параметры перехвата. В ВВС Индии заявляют о том, что ЗУР системы «Сударшан» (а так в Индии именуют ЗРС С-400 «Триумф», ещё - «Сударшан Чакра») поразила цель на расстоянии 300 км – «в глубине территории противника». Добавляется, что обнаружена цель была на расстоянии около 500 км.

Отмечено, что такие учения проводятся с учётом опыта операции «Синдур». Это трёхдневные обмены ударами между Индией и Пакистаном в мае 2025 года. И это один из тех конфликтов, который остановил, по его собственным словам, Дональд Трамп. Кстати, как там в связи с последними событиями обстоят дела с его новой номинацией на Нобелевскую премию мира?..
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 21:16
    «Сударшан Чакра»- это метательное оружие в одной из рук Вишну.
    1. SAG Звание
      SAG
      +2
      Сегодня, 21:21
      ЗРС С-400 «Триумф», ещё - «Сударшан Чакра») поразила цель на расстоянии 300 км – «в глубине территории противника». Добавляется, что обнаружена цель была на расстоянии около 500 км.

      То, что бьёт на 300км это не было секретом. А вот то что видит на 500км разработчики видимо скрывали!
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 21:25
        Может немного не по теме, но... Есть специалист, который объяснит какой конкретно экземпляр на фото? Алиса утверждает, что это су-57! Но по планеру, по форме воздухозаборников и вертикального оперения(не цельноповоротного!), отсутствии поворотных корневых наплывов крыла , и олс по центру у самого фонаря это больше напоминает вариации на тему миг-29/35... Причём на фотографиях судя по всему разные прототипы(видимо проходящие лётные испытания)
        Есть специалисты?
        1. Володин Звание
          Володин
          +9
          Сегодня, 21:29
          Цитата: SAG
          Может немного не по теме, но... Есть специалист, который объяснит какой конкретно экземпляр на фото?

          Это называется просто: нейросеть.
          1. SAG Звание
            SAG
            -1
            Сегодня, 21:31
            Нейросеть не может идентифицировать то что нарисовала? А если может почему идентифицирует как су-57 , хотя даже ребёнок отличия заметит....зачем этот вброс нужен нейросети?
            1. Володин Звание
              Володин
              +3
              Сегодня, 21:33
              Цитата: SAG
              Нейросеть не может идентифицировать то что нарисовала? А если может почему идентифицирует как су-57 , хотя даже ребёнок отличия заметит....зачем этот вброс нужен нейросети?

              Если вы это серьёзно, то посмотрите на чудо-юдо на заднем плане. На воздухозаборники, которые даже не симметричны.
              1. SAG Звание
                SAG
                -3
                Сегодня, 21:46
                Что за беспилотник на заднем плане не знаю, а симметрия может отслеживаться только если фото делать строго анфас, так как у самолётов стелс грани воздухозаборников обязательно разворачивают для минимизации отражаемой поверхности.
                1. Володин Звание
                  Володин
                  +3
                  Сегодня, 21:54
                  Цитата: SAG
                  Что за беспилотник на заднем плане не знаю, а симметрия может отслеживаться...

                  А вы упертый)) Еще раз: вы спросили, что за "экземпляр", я вам ответил: кто-то просто побаловался с нейросетью, вот и всё. Причём работа нейронки в данном случае весьма посредственная, если не сказать - топорная.
                  1. SAG Звание
                    SAG
                    -1
                    Сегодня, 21:59
                    Уже покопался, оказывается хренова туча таких псевдо фото на су-57, кто и зачем их настряпал столько мне вообще непонятно... На остальные самолёты пятого поколения и близко нет столько шаржей!
                2. Guron Звание
                  Guron
                  +1
                  Сегодня, 22:18
                  На заднем плане бомбер английский. Вулкан. 😁
        2. АлександрА Звание
          АлександрА
          +1
          Сегодня, 21:38
          Это нейросетевая "фантазия на тему".
        3. Vhunter Звание
          Vhunter
          +2
          Сегодня, 22:02
          Это компьютерная графика. На заднем плане что за космолёт стоит? :)
          1. SAG Звание
            SAG
            -1
            Сегодня, 22:04
            Уже разобрались выше. Только кому это надо и зачем эту хрень называть именно су-57... ?
      2. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Сегодня, 21:34
        Цитата: SAG
        «в глубине территории противника»

        Ну да, Вишну особым пацифизмом не страдает. Но, он не так кровожаден, как некоторые другие божества индуистского пантеона, поэтому "Триумф" и не назвали, к примеру, "Стрела Кали"!
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 21:39
        поразила цель на расстоянии 300 км – «в глубине территории противника».....обнаружена цель была на расстоянии около 500 км.

        Здесь небольшая оговорка, это с учетом того, что условная цель выполняла полет на высоте от 12000м и выше, при отсутствии работы РЭБ и различных помех. А выбранная позиция ЗРК была близкой к идеальной .
      4. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 21:42
        Здесь видеть не может. Работали загоризонтной ракетой комплекса. Азимут дает самолет ДРЛО, спутник или ЗГРЛС. Может наводить диверсант или дрон. Дальше ЗУР поднимается и "заглядывая" за горизонт захватывает цель своей РГСН.
      5. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +2
        Сегодня, 21:45
        Цитата: SAG
        То, что бьёт на 300км это не было секретом. А вот то что видит на 500км разработчики видимо скрывали!

        Инструментальна дальность 91Н6Е=600 км при точности 200 м; 0,5°
        Ни кто не срывал.
        (Предыдущий лапоть 64Н6Э давал 350 км).
        Повесьте на эшелоне 12 км ИЛ-76 на дальности 500 км и любуйтесь
  2. SoboL Звание
    SoboL
    -1
    Сегодня, 21:28
    У индийских военных земля плоская и радиогоризонт в Индии не работает? request
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 21:50
      Цитата: SoboL
      У индийских военных земля плоская и радиогоризонт в Индии не работает? request

      помнится мне кто-то по 10 километровому корнету круглой землёй тыкал, не вы случайно?
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 21:55
      это зависит от касты военных..... bully
  3. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 21:31
    Цитата: SAG
    ЗРС С-400 «Триумф», ещё - «Сударшан Чакра») поразила цель на расстоянии 300 км – «в глубине территории противника». Добавляется, что обнаружена цель была на расстоянии около 500 км.

    То, что бьёт на 300км это не было секретом. А вот то что видит на 500км разработчики видимо скрывали!

    И 549 и 451 - оба округляются до "примерно 500"
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 21:43
    Опыт длительного СВО и применения кумПолов, однозначно сигнализируют военным спецам, у кого какое ПВО. И что-то никто не умоляет Россию продать даже С-300. А потому что все заранее куплены. Пэтриоты пожирнее будут на попиле. Самое крученое ПВО сейчас у Кувейта, с одной ракеты Ф-15 заваливают.
  5. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 22:02
    Дональд Трамп. Кстати, как там в связи с последними событиями обстоят дела с его новой номинацией на Нобелевскую премию мира?..
    Да что там Нобелевская премия, он скоро внедрит Трампелевскую премию Мира, в единственном экземпляре и сам себе её вручит, в единственном именно потому, чтобы только он сиял в лучах славы единственного обладателя, вот только начнёт ещё пару войн быстренько их закончит и сразу вручит. Да, чуть не забыл, по вечерам когда есть свободное время он самолично тешет скалу на горе Рашмор памятник себе, рядом с четырмя президентами которые уже есть там.