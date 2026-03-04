Путин: Мы прорабатываем вопрос прекращения поставок газа в ЕС прямо сейчас

Мы продолжим поставки, если они будут придерживаться той же политики, как сегодня.

Мы с такого рода атаками сталкиваемся не впервые.

Президент России Владимир Путин прокомментировал торговые отношения с Европой по вопросу поставок туда российских энергоносителей. На фоне значительного роста цен на газ в Европе, связанный с событиями на Ближнем Востоке, российский президент заявил о том, что Россия рассматривает вариант полного прекращения поставок «голубого топлива» в ЕС, как он выразился, прямо сейчас – не дожидаясь решения самого ЕС о полном отказе от российского газа. Соответствующее поручение дано правительству.Президент РФ в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал на то, что «России, вероятно, выгодно покинуть европейский газовый рынок уже сейчас, чтобы выйти на открывающиеся для наших энергоносителей рынки мира».При этом Владимир Путин добавил, что Россия продолжит поставки энергоносителей надёжным контрагентами. Под надёжными контрагентами президент понимает Венгрию и Словакию:Все эти заявления глава государства сделал после беседы с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который прибыл с очередным визитом в Россию.Прокомментировал президент и удар по российскому танкеру-газовозу в Средиземноморье. По словам президента России, это очередная террористическая атака:О том, каким будет российский ответ, глава государства пока не сказал.