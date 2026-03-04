Путин: Мы прорабатываем вопрос прекращения поставок газа в ЕС прямо сейчас

Президент России Владимир Путин прокомментировал торговые отношения с Европой по вопросу поставок туда российских энергоносителей. На фоне значительного роста цен на газ в Европе, связанный с событиями на Ближнем Востоке, российский президент заявил о том, что Россия рассматривает вариант полного прекращения поставок «голубого топлива» в ЕС, как он выразился, прямо сейчас – не дожидаясь решения самого ЕС о полном отказе от российского газа. Соответствующее поручение дано правительству.

Президент РФ в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал на то, что «России, вероятно, выгодно покинуть европейский газовый рынок уже сейчас, чтобы выйти на открывающиеся для наших энергоносителей рынки мира».



При этом Владимир Путин добавил, что Россия продолжит поставки энергоносителей надёжным контрагентами. Под надёжными контрагентами президент понимает Венгрию и Словакию:

Мы продолжим поставки, если они будут придерживаться той же политики, как сегодня.

Все эти заявления глава государства сделал после беседы с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который прибыл с очередным визитом в Россию.

Прокомментировал президент и удар по российскому танкеру-газовозу в Средиземноморье. По словам президента России, это очередная террористическая атака:

Мы с такого рода атаками сталкиваемся не впервые.

О том, каким будет российский ответ, глава государства пока не сказал.
  1. ian Звание
    ian
    +12
    Сегодня, 21:30
    Судя по всему, скидку венгры получили. Пообещали и впредь "плохо себя вести" в евросоюзе в обмен на нефть и газ по "дружеской" цене...
    А газовоз... Ну утонул. "дело то житейское...." request
    1. Perpetually Звание
      Perpetually
      -3
      Сегодня, 21:33
      Вряд ли. Просто они единственные, кто продолжил покупать нефтегаз, не взирая ни на кого.
      Даже без скидки, венгры заработают огромные деньги на перепродаже
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 21:35
        Цитата: Perpetually
        Вряд ли. Просто они единственные, кто продолжил покупать нефтегаз, не взирая ни на кого.

        https://topwar.ru/278844-glava-mid-vengrii-priehal-v-moskvu-prosit-skidku-na-neft-i-gaz.html
        1. Perpetually Звание
          Perpetually
          +13
          Сегодня, 21:38
          Украинец и еврей потерялись в пустыне. Бродят несколько дней. Вдруг видят 2 мешка. Открывают в одном еда и вода, а другой полный золота. Еврей хватает мешок с золотом, украинец с едой забирает. Еврей золото считать, а украинец поел, попил. Лежит на солнышке греется. Еврей посчитал-посчитал, а пить, есть-то хочется. Говорит:"А давай, украинец, в рынок играть. Ты еду питье разложишь, как на рынке. Я покупать буду." Украинец согласен. Разложил: сало, мясо, колбасу, напитки разные. Еврей подходит, смотрит.
          Еврей:"А сколько этот кусок сала стоит?"
          Украинец:"Мешок золота!"
          Еврей:"А что так дорого???"
          Украинец:"А ты пройдись по рынку, может где дешевле!"
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +7
            Сегодня, 21:54
            Цитата: Perpetually
            Даже без скидки, венгры заработают огромные деньги на перепродаже

            Вот как раз перепродажу стоит блокировать.
            Лучше мы этот газ сами кому продадим.
            А этим "надёжным партнёрам" исключительно для внутренних нужд.
            А деньги они заработают на разнице цен, российский дешевле.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 22:40
              Цитата: Shurik70
              Вот как раз перепродажу стоит блокировать.

              мы с перепродажами и сами справляемся. Теневой флот налоги в бюджет платит? Если нет, то это такая же схема, как Ходорковский от налогов уходил - до границы едет дешевая нефть, покупателю дорогая приезжает
          2. Васян1971 Звание
            Васян1971
            0
            Сегодня, 22:25
            Цитата: Perpetually
            Еврей:"А сколько этот кусок сала стоит?"

            И сразу - не верю! wassat
      2. frruc Звание
        frruc
        +6
        Сегодня, 22:00
        Perpetually
        Даже без скидки, венгры заработают огромные деньги на перепродаже

        При заключении подобных договоров рассматриваются вопросы потребностей страны и объемах сделки. Вы считаете, что венгры и словаки переиграют г-на Миллера ? Я в этом не уверен.
        А перекрыть газ Европе давно пора, они от него сами же и отказались, да еще и газовозы наши взрывают.
      3. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        +5
        Сегодня, 22:06
        Цитата: Perpetually
        они единственные, кто продолжил покупать нефтегаз, не взирая ни на кого.

        Да ладна?
        В 2025 РФ только по СПГ покрыла 16% потребностей ЕЭС НА 7,2 млрд €.
        В том числе
        -франция (дюнкер) более 6 млн тонн за год
        -бельгия (зеебрюге) 4,2 млн тонн
        -испания около 2 млн
        (Ну и шелупонь Швеция, Финляндия и прочие приебалты).
        А ведь еще трубопроводный через турцию☝️
        В 2025 году российскую нефть покупали Словакия (2,01 миллиарда евро), Венгрия (1,73 миллиарда) и Чехия (288,3 миллиона).
        Единственные?
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 21:37
      Мы с такого рода атаками сталкиваемся не впервые.

      Вас не смущает что подрывают именно газовоз, не простое такое судно. И выгодно это не скакуасам, которые сейчас умирают за чужие интересы, что с дурных взять. Но наш ответ, которого не будет, а значит бейте кто хочет, не жалко.
      1. ian Звание
        ian
        -1
        Сегодня, 21:39
        Это точно ко мне вопрос? hi
        Жаль, что текст очень короткий..
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Сегодня, 21:42
          Не совсем, скорее риторический, в никуда. hi
  2. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 21:30
    Быть того не может........
  3. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    -2
    Сегодня, 21:30
    А где эта новость? Поважнее будет.
    "Президент России Владимир Путин поручил освободить двух взятых в плен военнослужащих ВСУ, у которых есть венгерское гражданство". Дать в дорогу по тирамису и по айфону.
    P.S. С другой стороны, лучше про Иран новости читать...
    1. Mitos Звание
      Mitos
      -1
      Сегодня, 21:38
      Ну а что вы хотели он принципиальный, взял и отпустил убийц.
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        -1
        Сегодня, 22:18
        Не впервый раз , любит это дело , те же нацики-навозцы , взятые в плен ценою жизней наших Воинов а потом отпущенные Им , сейчас аоюют против нашей армии.
      2. neland36 Звание
        neland36
        +3
        Сегодня, 22:21
        "Убийц" в плен не берут!
      3. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Сегодня, 22:46
        взял и отпустил убийц.

        Может на ЛБС попал через руки ТЦК, в новостях показывали, что на Закарпатья ловили и отправляли с венгерский гражданством...
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +4
      Сегодня, 21:41
      Цитата: Mamkin Batya
      "Президент России Владимир Путин поручил освободить двух взятых в плен военнослужащих ВСУ, у которых есть венгерское гражданство". Дать в дорогу по тирамису и по айфону.

      У них двойное гражданство украины и венгрии, двоих тцкашники мобилизировали. Уедут вместе с главой МИД в Венгрию.
  4. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 21:33
    не дожидаясь решения самого ЕС о полном отказе от российского газа.

    Ну наконец то! Даже не верится. А то ЕС обьявляет о планах отказа от газа, о планах подготовки к войне, а мы стоим рядом и смотрим- а все ли удобно для ЕС, что еще нужно сделать, чтобы они осуществили свои планы как можно безболезненее для себя.
    Наконец то политическую волю проявили, а не шкурный интерес
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Сегодня, 21:37
      Про дружелюбность венгров по отношению к России не припоминаю моментов из истории.
      С другой стороны хороший момент чтобы у ЕС челюсть отвисла от любви к Путину.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        Сегодня, 21:52
        Цитата: Аркадий007
        Про дружелюбность венгров по отношению к России не припоминаю моментов из истории.

        Жизнь она сейчас другая, вот раньше УССР была дружественная России, а сейчас враг. Так что всё меняется, Венгрия для России сейчас не враг, но и против России не выступает и пока попутчик. Время покажет, кто враг, а кто друг.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          -3
          Сегодня, 21:56
          "Венгрия для России сейчас не враг.."
          А если бы Зе не закрыл вентиль, то были бы против. То-то и оно.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +5
            Сегодня, 22:08
            Цитата: Аркадий007
            А если бы Зе не закрыл вентиль, то были бы против. То-то и оно.

            У вас память короткая, Зе и Орбан давно конфликтуют. Орбан всегда был категорически против вступления Украины в ЕС.
            1. Аркадий007 Звание
              Аркадий007
              +1
              Сегодня, 22:43
              Монтесума (Александр)
              Давно - это сколько?
              С того момента как перекрыли прямые поставки?
              За кого были венгры и словаки два года назад, ничего не приходит на память? Сколько снарядов и машин поставили словаки?
              А Венгрия только в 2022 году выделила €187 млн на помощь Украине.
              Орбан обижен на ЕС что Венгрии дали меньше чем Украине, жаба душит, вот и все тёрки.
              Так кто против чего?
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 22:18
          Цитата: carpenter
          Жизнь она сейчас другая, вот раньше УССР была дружественная России, а сейчас враг. Так что всё меняется, Венгрия для России сейчас не враг, но и против России не выступает и пока попутчик. Время покажет, кто враг, а кто друг.

          Это точно, что жизнь сейчас другая. Появились понятия - ситуативный союзник, ситуативный попутчик. Но даже ситуативные тоже бывают полезными, и надо применять это обстоятельство для выгоды государству. Венгрия и Словакия - возмутители спокойствия в ЕС, и пусть дальше действуют на нервы русофобам типа Урсулы и Каи.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 21:37
      Цитата: BAI
      Наконец то политическую волю проявили, а не шкурный интерес

      Пока волю не проявили. Пока пообещали подумать.
      Но ежели надумают, то будет повод возрадоваться. yes
      1. хрыч Звание
        хрыч
        +1
        Сегодня, 22:03
        Цитата: Alex777
        пообещали подумать

        Венграм, которые нашу нефть перегоняют в топливо для ВСУ, газ, который венгры используют для генерации электроэнергии и поставляют на Украину, будем поставлять исправно, мы же надежные поставщики.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 22:11
          Цитата: хрыч
          Венграм, которые нашу нефть перегоняют в топливо для ВСУ, газ, который венгры используют для генерации электроэнергии и поставляют на Украину, будем поставлять исправно, мы же надежные поставщики.

          Давайте Индии тоже перекроем поставки нефти, ведь и она нефтепродукты в ЕС поставляет.
          1. хрыч Звание
            хрыч
            +1
            Сегодня, 22:17
            А почему нет? Вас, Гайдар и Чубайс с Хламидой, ой Хакамадой, убедили, что мы обязаны нефтью торговать. Подохнет без торговли тот, кто вынужден нефть покупать.
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              -1
              Сегодня, 22:22
              Цитата: хрыч
              Подохнет без торговли тот, кто вынужден нефть покупать.

              Индия не подохнет, просто сменит поставщика, хоть и доплатить придётся, а чем прикажете госбюджет пополнять? Не подскажете замену, кто ещё в таком объёме готов покупать нашу нефть?
              1. хрыч Звание
                хрыч
                +1
                Сегодня, 22:32
                Еще раз, мне не интересен экспорт нефти и газа. Сам этот экспорт - вредительство. Главное, что мы самодостаточны в энергоресурсах, самодостаточны в продовольствии и самодостаточны в вооружении. Все остальное для существования государства не имеет значения. Лучше развивать свое потребление, путем удешевления топлива можно получить рост сельхозпроизводства, развития транспорта, промышленности и пр. Нет, мы должны питать ценнейшим сырьем конкурентов. Индия скоро загнется, как и Китай, она нефть брала с БВ, а сейчас там нефтяная лавочка закрывается. Им еще и воевать друг с другом.
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  -1
                  Сегодня, 22:42
                  Цитата: хрыч
                  Еще раз, мне не интересен экспорт нефти и газа. Сам этот экспорт - вредительство. Главное, что мы самодостаточны в энергоресурсах, самодостаточны в продовольствии и самодостаточны в вооружении. Все остальное для существования государства не имеет значения.

                  Вам доводилось побывать в медучреждениях? Обратили внимание, откуда поступают установки УЗИ, МРТ, рентгеновское оборудование и аппараты для проведения ФГДС? А телефон, с которого вы комменты на ВО пишете - кто его произвёл, и кто разработчик ОС? И Чтобы всё это купить нужны средства или поставки сырья. Ни одна страна в мире не самодостаточна, даже великий производитель Китай.
                2. WIS Звание
                  WIS
                  0
                  Сегодня, 22:50
                  Цитата: хрыч
                  Лучше развивать свое потребление, путем удешевления топлива можно получить рост сельхозпроизводства, развития транспорта, промышленности и пр

                  Ну, голубчик, с этим "удешевить" вы явно погорячились. Это не наш метод /Кремыль/
    3. Евгений_Свириденко Звание
      Евгений_Свириденко
      0
      Сегодня, 22:38
      Эх мечтать не вредно... "Грелку" бы им ещё отключить, которая Гольфстримом зовётся... А потом можно уже как хохлу в вышеупомянутом анекдоте газ на золото менять...
  5. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Сегодня, 21:34
    Мне больше интересно что это за новые мировые рынки я которые открываются нам.

    Заявить о том, что мы прекращаем поставки, пока Европа снабжает Украину, яиц видно не хватило.

    Все это надо было в 22 делать.
  6. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 21:34
    просто интересно и где какие рынки сбыта для российского газа начали вдруг открываться
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +5
      Сегодня, 21:40
      Цитата: vitaliy20091959
      для российского газа начали вдруг открываться

      Крупнейшими мировыми потребителями СПГ являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 21:41
      Цитата: vitaliy20091959
      просто интересно и где какие рынки сбыта для российского газа начали вдруг открываться

      Внутренние? winked
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 21:55
      Цитата: vitaliy20091959
      просто интересно и где какие рынки сбыта для российского газа начали вдруг открываться

      Базар большой, а товара мало. Всегда найдётся покупатель, а вот европейский покупатель шулер.
    4. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 22:10
      просто интересно и где какие рынки сбыта для российского газа начали вдруг открываться


      Заголовки

      Катар останавливает СПГ для Европы и Азии: мнение...
      Катарский производитель СПГ объявил о форс-мажоре...
      По данным Управления энергетической информации США, Катар — один из крупнейших в мире экспортёров сжиженного природного газа (СПГ), на его долю приходится примерно 20% мировых поставок


      Вот куда он перестал туды и можно поставлять
      1. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        +1
        Сегодня, 22:21
        Поставлять то можно, вот только зачем? Европой все подтерлись. Даже Трамп, устроивший войну против Ирана оставил европу без газа. Просто европейсы еще не дотумкали что произошло))) Будут покупать "американский газ", но в три раза дороже. Так они окончательно добьют энергетику и это прекрасно!
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 21:36
    О том, каким будет российский ответ, глава государства пока не сказал. Это уже вошло не то что в привычку, это стало приниматься как должное.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +2
      Сегодня, 22:13
      О том, каким будет российский ответ, глава государства пока не сказал.


      Обвинили украинцев а им и так отвечают ежедневно и больно по 1000 - 1500 человек утилизируют
    2. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      -2
      Сегодня, 22:14
      Исходя из прошлых его "ответок" , прдеположу что никаким. Проглотит и утерётся.
  8. commbatant Звание
    commbatant
    +3
    Сегодня, 21:37
    Эрдоган сейчас наверное плюется в зеркало.
    А если по месторождениям Турции у Кипра ракеты из ИРИ начнут прилетать, то вообще с ума сойдет.
    Бедная ЕСа...а так все в 2004 начиналось, теперь BASF точно в США переедет...
    1. Сергей Ткач Звание
      Сергей Ткач
      +1
      Сегодня, 21:44
      Там рядом у Израиля крупные месторождения газа на шельфе. Левиафан например.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 21:47
        Цитата: Сергей Ткач
        Там рядом у Израиля крупные месторождения газа на шельфе. Левиафан например.

        Злой Вы. Вы еще расскажите про опреснительные установки, хвойные нассаждения в н.п.
  9. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    -1
    Сегодня, 21:41
    "...Мы с такого рода атаками сталкиваемся не впервые...".

    Это такая словесная игра в КВН с Зеленским..??..
  10. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -1
    Сегодня, 21:47
    Мы прорабатываем вопрос прекращения поставок газа в ЕС

    Хорошая мина при плохой игре. Не откажись ЕС покупать газ и вопрос бы не прорабатывался.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      -1
      Сегодня, 21:52
      Осенью снова начнут поставлять..... hi
  11. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 21:50
    Мы прорабатываем вопрос прекращения поставок газа в ЕС прямо сейчас
    - это на пятый год СВО, никак в лесу кто-то сдох?
    1. faiver Звание
      faiver
      -1
      Сегодня, 22:03
      судя по минусам не все 87% по дубаям отдыхают...... bully
  12. Владислав Марков_2 Звание
    Владислав Марков_2
    +1
    Сегодня, 21:54
    На 5 год зоркий глаз заметил...
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 21:56
    Будут покупать наш сжиженный, только через американскую прокладку и по совсем другой цене. В первый раз чтоль?
  14. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 21:56
    Браво Владимир Владимирович!
    Грамотный ход по газу!
    А вот "Свободный танкерный флот" или "Танкерный флот свободного мира" надо как то научиться охранять!
    Или возможно давать сдачи за каждый эпизод нападения!
  15. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 21:57
    Цитата: Сергей Ткач
    Там рядом у Израиля крупные месторождения газа на шельфе. Левиафан например.

    Причем суммарные запасы Левиафана, Кадиша, Тамара, Зохра очень большие. Альтернатива поставок газа в Европу. И египетское месторождение Зохр. Там ещё лёгкая нефть есть. Провинция относительно недавно открытая, разрабатывать начали с 2015 - 19гг. Поэтому и ЕС и начали отказываться от российского газа.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +2
      Сегодня, 22:24
      Этой сладкой сказке уже 6 лет. Мол сейчас еврейцы как начнут газ добывать, да сжижать, да в европу поставлять, но воз и ныне там.
  16. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +2
    Сегодня, 21:58
    На фоне значительного роста цен на газ в Европе, связанный с событиями на Ближнем Востоке, российский президент заявил о том, что Россия рассматривает вариант полного прекращения поставок «голубого топлива» в ЕС, как он выразился, прямо сейчас – не дожидаясь решения самого ЕС о полном отказе от российского газа. Соответствующее поручение дано правительству.

    ...Правильно. Конец отопительного сезона, и рост цен на газ - самое подходящее время для прекращения поставок оного газа. Лучше его в Индию летом за рупии поставлять.
    :)
    1. faiver Звание
      faiver
      -1
      Сегодня, 22:01
      Лучше его в Индию летом за рупии поставлять
      - вы просто не умеет их готовить..... bully
  17. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 22:00
    Цитата: faiver
    - это на пятый год СВО, никак в лесу кто-то сдох?

    Хр@н дождёмся.
    :)
  18. Uran53 Звание
    Uran53
    +1
    Сегодня, 22:00
    Б... дь опять одним газ на халяву, а населению: цены на газ повысим, т.к. национальное достояние в ж..
  19. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    -2
    Сегодня, 22:00
    Да не ужели. А может и дальше снабжать врага энергией, как когда-то германских нацистов? Эшелоны с зерном и маслом смогли остановить только бомбардировщики. Жирафу не только видней, до него ещё долго доходит.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +3
      Сегодня, 22:13
      Цитата: aleks.29ru
      Да не ужели. А может и дальше снабжать врага энергией, как когда-то германских нацистов? Эшелоны с зерном и маслом смогли остановить только бомбардировщики.

      Бомбардировщики остановили и эшелоны с оборудованием идущие из Германии в СССР.
  20. zloybond Звание
    zloybond
    -1
    Сегодня, 22:01
    Пока газовоз не сожгли мыслей таких не было? А надо было об это задуматься еще при подрыве северных потоков.
  21. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    -1
    Сегодня, 22:11
    "Мы с такого рода атаками сталкиваемся не впервые"
    Уже и про свои коричневые линии не заикается , понимает , что евробесы и амеры лишь посмеются и продолжат дальше без опаски гадить России.
  22. Есаул Звание
    Есаул
    +2
    Сегодня, 22:14
    Видимо решил что уже не дождётся возвращения к власти в ЕС людей типа Берлускони и Шредера.
  23. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 22:15
    Хорошие слова. Они могут сами по себе еде на пару сотен евро цену на газ в Европе поднять. На фоне войны на БВ.
  24. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 22:18
    А, может быть для начала, скинуть цены на газ у нас? И не 1-2%, а раза в два- три. Нет, ну действительно, это был бы очень сильный ход. Хотя- утопия, чистой воды. Ну, хотя бы помечтать. Это же вредно.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 22:35
      А на что же Миллер будет жить и что выводить в недружественные страны?
  25. denis862008 Звание
    denis862008
    +1
    Сегодня, 22:26
    - Что произошло с вашим газовозом в срелиземном море?
    - Он утонул
  26. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 22:28
    А я согласен. Лучше сейчас прикрыть, чем ждать, когда еще по одному газовозу долбанут.
  27. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 22:30
    Всё это слова. Никто ничего прорабатывать не будет. Всё будет, как с майскими указами.
  28. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 22:34
    Шел пятый год войны... ой, СВО...
  29. Теренин Звание
    Теренин
    -1
    Сегодня, 22:38
    О том, каким будет российский ответ, глава государства пока не сказал.

    Как не сказал!? winked
    События, от осторожных западных поставок Украине - касок и бронежилетов, до пушек "трех топоров", ракет Хаймерсов и "Фламинго", а так же вообще всего, что было у них в арсеналах... дают мне основания полагать, что ответ на уничтожение нашего танкера и закончится словами
    Мы с такого рода атаками сталкиваемся не впервые... crying
  30. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:45
    Если экономика будет придерживаться текущей политики...

    Личное мнение...
    Ни экономике лучше не станет, ни политика не укрепится экономикой.