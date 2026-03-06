О бездарно уничтоженном военном флоте Ирана

9 542 35
О бездарно уничтоженном военном флоте Ирана

Ну что же, вполне ожидаемо толпы наших «военных экспертов» бросились выдавать на-гора сотни тонн мнений относительно того, как бы они на месте иранских адмиралов оперировали бы флотом, который теперь вроде бы как уничтожен американцами.

Ничего удивительного, так уж у нас сложилось, что «военным экспертом» себя может обозвать любой, даже (как один любитель рисовать стрелочки на картах) не служивший ни одного дня. Впрочем, эта категория вообще в России уникальна. Там таких индивидуумов найти можно…



Но мы не о них, да и мнение этих «экспертов» оставим за пределами своего внимания, есть предложение поинтереснее. Давайте просто рассмотрим всё происходящее не с точки «экспертизы», а с точки здравого смысла, помноженного на хоть какое-то, но понимание военных вещей.

Итак, что мы имеем? Громкие возгласы из США относительно того, что они уничтожили 3, 5, 8, 11 и, наконец, 17 кораблей ВМС Ирана. Действительно, а что так мало? Чего, вспоминая графа Рымникского Александра Васильевича, басурманов жалеть? Можно написать сколько угодно, приложить размытый спутниковый снимок – вуаля! Фраг засчитан!

Впрочем, в США до такого даже не снисходят. Джентльмены верят на слово: сказали, что 17 кораблей потоплено, — значит, так и есть!

Однако здесь возникает вопрос: а что за корабли и какой принадлежности потопили бравые американские летчики?


Кстати, вот это - потопленный корабль, если верить американским СМИ

Вопрос смотрится откровенно дурацким, но что делать, если у Ирана ДВА военно-морских флота и один значительно сильнее второго?

В Оманском заливе, где, по словам представителей CENTCOM, еще недавно у Ирана было 11 крупных кораблей, сегодня не осталось ни одного. Свобода морского судоходства была восстановлена,
— прокомментировали действия в Центральном командовании США.

Было 11, потопили 17. Что ж, сперва надо найти, что там потопили, а потом уже разбираться, чьи были корабли.

Своей главной победой американцы и их прихлебатели в Сети считают, конечно, поражение дрононосца [«Шахид Багери»]. «Ключевая потеря для Тегерана», — позволю себе процитировать одно наше сетевое издание.


Что ключевого у этого корабля, сказать не могу. Не настолько сведущ в таинствах флотских, но любой подобный корабль – это инструмент для проецирования силы куда-то на отдалении. То есть, если бы дроны с «Багери» не могли бы достигнуть целей – сама цель корабля и состояла в том, чтобы приблизить их к рубежу атаки. Чем «Багери» мог бы быть полезен в нашем случае – вопрос, поскольку и с берега беспилотники просто шикарно стартуют и кошмарят всех, кого надо. Даже на той стороне пролива.

Так что потери КСИР, а именно этой организации принадлежит «Шахид Багери», чисто репутационные, но мы об этом чуть ниже поговорим, благо получилось обсудить эту тему с целым капитаном первого ранга.

«Макран»



Тоже дрононосец, но принадлежности ВМС Ирана. Доложили о его уничтожении, но тоже как-то так, попадания в «Макран» были, но насколько они смертельны — вопрос. 121 000 тонн водоизмещения — это много. И, заметим, «Макран» стоял у причальной стенки в Бендер-Аббасе.

Эсминец «Саханд»



По классификации НАТО — корвет, но пусть будет эсминцем, так его в американских СМИ превозносят. Конечно, потопить эсминец много более почетно, чем корвет водоизмещением 1200 тонн, не так ли? Тоже принадлежность ВМС Ирана, тоже находился у причала в Бендер-Аббасе.

«Сабалан»



Класс «Альванд», корабли этого класса были построены для ВМС Ирана в Великобритании полвека назад. Конкретно «Сабалан» вошел в строй в 1972 году. Очень «тяжелая» потеря для флота Ирана.

«Загрос»



Разведывательный корабль ВМС Ирана. Это реальная потеря, корабль новый, хоть и долгострой. Тоже у причала в Бендер-Аббасе.

Фрегат «Джамаран»



Его отоварили в порту Чахабар, опять же во время стоянки.

«Дена»



Был потоплен американской подводной лодкой у острова Шри-Ланка.


На базе Конарак были потоплены два каких-то старых корвета еще американской послевоенной постройки годов 50-60-х.

Вот всё, что имеет более-менее приличные подтверждения. Девять кораблей, но что там жалеть, правда?

Насчет атаки и потопления американской подводной лодкой иранского фрегата, там все непросто. Власти Шри-Ланки подтвердили спасение членов экипажа фрегата «Дена», по сети разгоняется информация о потоплении американской подводной лодкой и корвета КСИР «Шахид Сулеймани», с доказательствами так себе.

Давайте посмотрим, что осталось у иранцев от их флота и смогут ли они этим хоть что-то изобразить, хотя бы в Ормузском проливе, хотя там изображать НЕЧЕГО!

Военно-морской флот Ирана


1 подводная лодка проекта 877 «Палтус» и 2 находятся на модернизации.
1 подводная лодка проекта «Фатех».
2 подводные лодки проекта «Наханг».
2 миниатюрные подводные лодки для действия на мелководье.
10 ракетных катеров класса «Каман» с ПКР «Гарпун».

Остальное… Патрульные и десантные кораблики, от которых пользы немного.

Военно-морской флот КСИР


4 ракетных корвета класса «Шахид Сулеймани»,
11 ракетных кораблей класса «Тондар»,
2 дрононосца.

Немного? Да. Можно ли что-то сделать, имея такой флот? Вряд ли. Иран начал строить интересные корабли и заказывать корабли в Китае и России, но просто не успел. И можно сказать, что флота у страны почти нет. Ничего страшного, ВВС нет вообще, а флота нет почти.

Конечно, можно было отправить все подводные лодки в самоубийственную атаку на американский авианосец, но сомневаюсь, что из этого вышло что-то осмысленное. Слишком старые «Палтусы» стали бы, может и не легкой, но мишенью для «Арли Берков». Американские эсминцы все еще очень крепкие орехи, и на зуб их не взять просто так.

Кроме того, налицо имеется явная неподготовленность моряков иранского флота. Потопленный в Индийском океане фрегат шел, как на параде, а его командир не мог не знать, что его страна вступила в войну. Да, спешили обратно, чтобы помочь, итог известен: на берег Шри-Ланки волны выбросили 80 трупов, корабль на дне. Хорошо спешили, лодку не слышали или не слушали. Классика жанра.

Кстати, о кораблях на дне. Всё «уничтоженное» в портах Ирана у причальных стенок, естественно, подлежит восстановлению. В отличие от фрегата «Дена». Мелко, порт, под руками краны, доки, мастерские и так далее.

Читал у наших «телеграммных» специалистов о том, какие недоумки иранские адмиралы. Не вывели корабли из портов, подставили типа под бомбы. Видимо, как раз адмиралы прекрасно представляли, что будет с их кораблями в открытом море, хотя, конечно, эффект внезапности был налицо.

А даже и выведи они свои корабли из портов, чем бы это помогло? Да ничем. Господа современные эксперты очень плохо представляют себе отличие противокорабельной крылатой ракеты воздушного базирования от бомбы времен Второй мировой войны. Ракета практически не промахивается. Да, ее можно сбить, можно попробовать задурить ей голову РЭБом, но она не промахнется, если не будет очень качественного противодействия.

Но это понимают сегодня немногие.

Иранские командиры сделали очень хороший ход, отдав пешки, которые в ферзи не выходили никак. И частично сохранили их, потому что поднять корабль в порту — это настолько плевое дело, что о нем и говорить не хочется. В отличие от корабля, затонувшего на глубине 400 метров.

Знаете, пора тупых лобовых атак… Она как бы… немного устарела. Лет на 150. И надо сказать, что иранские генералы это прекрасно поняли, обжегшись на 12-дневной войне. И явно сделали очень неплохие выводы. Да, что-то было недоработано, что стоило жизни Хаменеи и его генералам, а что-то отработалось как по писаному.

Признаюсь (да и в открытую это говорил не раз), что был уверен в том, что после начала очередной войны Израиль будет немного похож на лунный пейзаж. Иран запустит всё, что у него есть, и сотрет это государство с лица земли. Нет, план иранских военных был намного лучше. То, что сейчас происходит на территориях стран-союзников США на Ближнем Востоке, — это шедевр.


Почему? Потому что Иран максимально эффективно использует то, что у него есть: ракетное оружие. Не надо самоубийственных атак подводных лодок и ракетных кораблей на авианосные группировки, это все равно бесполезно. Так же бесполезны и те самолеты, что есть в распоряжении ВВС Ирана: их меньше в разы, чем у США и Израиля, и по качеству они уступают 35-м, 15-м и 16-м. Увы.

Зато ракеты сумели сделать то, что не смогли корабли и самолеты. И мы все теперь наблюдаем весьма неожиданный ход, который весьма значительно изменил ход событий на Ближнем Востоке и в мире. Уже сегодня вчерашние союзники США ропщут и пытаются надавить на Трампа, чтобы прекратить дурдом, творящийся в регионе.


И сделали это не корабли и не самолеты. Факт.

И вот теперь мы переходим к изюминке иранского кебаба, которая может поставить на уши не ближневосточный регион, а весь мир. Да, Ормузский пролив, через который идет транспортировка 20% всей мировой нефти.

Недавно какой-то клоун в погонах американского образца бодро так заявил, что флот Ирана потоплен, Ормузский пролив открыт. Вот только команды и хозяева 150 с лишним танкеров продолжают стоять в ожидании, когда КСИР разрешит проход.

Нужны ли КСИР корабли и самолеты для того, чтобы намертво перекрыть пролив?

Нет.

Даже знаменитые иранские подводные лодки, созданные для действий на мелководье, можно не трогать. И без них у Ирана есть всё, чтобы наглухо перекрыть нефть и газ в проливе.


Ширина Ормузского пролива в среднем около 60 км. Минимальная – 33 км. Всё.


Что есть у КСИР (они заведуют ракетами в Иране) для того, чтобы перекрыть пролив? Много чего.

Несколько десятков пусковых установок противокорабельных ракет «Нур» на автомобильных шасси. 280 км по дальности, дозвуковая (0,9М), масса БЧ 300 кг. Система наведения: ИНС с АРГСН, радиовысотомером и GPS/Бэйдоу. Очень мобильная ракета. Копия китайской ПКР С-602 (экспортный вариант YJ-62).


«Зафар». Создан, предположительно, на базе китайских ракет С-704 или С-705. Дальность полета всего 25 км (но в нашем случае больше и не надо), боеголовка весом 30 кг, наведение активное радиолокационное на всем протяжении полета. Фактически «выстрелил и свалил», то, что надо, для того чтобы отстреляться по цели в заливе и быстро уйти.


«Фатех-110» и его производные. Это баллистическая противокорабельная ракета, дальность действия до 300 км. Можно спокойно запускать за много километров от берега, не боясь противодействия.

«Хормоз-2». Летит на 250 км, заявлено, что на испытаниях эта ракета поразила цель длиной 6 метров.

«Зольфагар Басир». Противокорабельная баллистическая версия ракеты «Зольфагар» с дальностью действия до 700 км. Дальность доказана реальным применением, именно такими ракетами Иран атаковал Дейр-эз-Зор.

У многих сейчас возникнет вопрос: а почему вот этим не долбанули по «Аврааму Линкольну» и его свите? Да, было бы неплохо, но тогда Трамп со всего мира согнал бы всё, что там у них еще на ходу, и устроил бы просто беспредел.

«Отоварив» союзников США, Иран добился на самом деле много большего: оказал давление на США чужими руками, причем о мире сегодня орут, не стыдясь, и Катар, и Бахрейн, и Саудовская Аравия, и Эмираты. И орут они на США в целом и на Трампа в частности, потому что никто им не компенсирует миллиардов, утраченных на этой войне.

И в чем секрет? Да всё просто: всем попавшим под раздачу Ирана… отвечать нечем! Единственная армия, у которой есть какое-то подобие ракетных сил, — Саудовская Аравия. Там осталось какое-то количество китайских баллистических ракет средней дальности DongFeng 3A производства 70-х годов прошлого века. Саудиты купили эти ракеты в 1987–88 годах, не совсем понятно зачем, и ни разу не пускали их в ход. А сегодня это вообще делать опасно.

Остальные вообще рассчитывали, что базы США на их земле – это лучшее, что можно придумать. Охранят и оборонят. Но что-то пошло не так…


Нет никаких сомнений в том, что в Иране очень четко спрогнозировали такой ответ, максимально эффективно. Будет очень тяжело, но есть мнение, что Иран все-таки отобьется. Точнее, рука Ирана на нефтяной вене мира пульс участит в нужную сторону. Отобьются, но ценой больших потерь.

Этой ночью произошло событие, которое служит доказательством тому: Совет экспертов Ирана избрал на должность рахбара (верховного правителя страны) Сейеда Моджтабу Хаменеи, старшего сына убитого Али Хосейни Хаменеи.


Назначение очень своеобразное: Моджтаба считался человеком бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, сыграл огромную роль во многих политических победах Ахмадинежада и даже противостоял своему отцу, который прилагал усилия для ограничения деятельности этого президента Ирана.

За Моджтабой Хаменеи четко стоят Басидж (ополчение, народные дружины) и КСИР. Уже говорят, что именно КСИР «надавил» на экспертов и продвинул своего человека. В любом случае, хоть в США и говорят, что от Ирана пошли «сигналы о готовности к переговорам», уверен – вранье. Юный по политическим меркам Ирана (всего 56 лет!!!) Хаменеи, потеряв 28 февраля жену и дочь под бомбами в Тегеране, очень маловероятно, что пойдет на такой разговор с США – на коленях перед Трампом.

Есть все предпосылки к тому, что молодой Хаменеи и КСИР предпочтут стоять до последнего. А значит, ракеты будут лететь в танкеры и нефтеперегонные заводы.

А корабли… Корабли поднимут после войны и отремонтируют. Пока вместо них будут разговаривать ракеты.
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 04:02
    Корабли поднимут после войны и отремонтируют. Пока вместо них будут разговаривать ракеты.

    Это уже "Торг", "Депрессия" не за горами...
    1. Комментарий был удален.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        -1
        Сегодня, 05:34
        А про размен пешек - уничтожение кораблей в портах Ирана, автор прав.

        Вспомните хотя бы Русско-Японскую войну. Броненосцы в Порт-Артуре были повреждены внезапной атакой, но не потоплены, а восстанавливались. И их батареи даже отражали атаки японцев.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +1
      Сегодня, 05:28
      Я не военный...Так, интересуюсь...

      Война США с Ираном мне все больше и больше напоминает войну России с Украиной.

      1) Внезапность удара, хотя и ожидаемого в принципе. Мировые рынки, по загадочному совпадению, были готовы.

      2) Уничтожение флота. Мы также покончили с остатками флота бандеровцев.

      3) Разочарование. Противник не сдается, с цветами не встречает, переворота и прихода проамериканских сил нет. Скорее, наоборот.

      Тем не менее, есть и существенные различия.

      1) Израиль приветствует, одобряет и содействует уничтожению верхушки руководства Ирана. Сравните с нашей ситуацией...

      2) Иран сразу ставит приоритеты. Удары по союзникам США, по арабам, туркам и Кипру. Блокада Ормузского пролива.
      Опять таки, сравните.
      Возможно, "случайный" удар по Жешуву в 2022 году многих бы в Европе отрезвил.

      3) Иран воюет с экономикой. Цены на нефть в краткосрочной перспективе порадуют олигархов и правительство в России.

      Но! США к этому готовы. Я не исключаю, что духи Анкориджа как раз и наколдовали огромный объем серой российской нефти в теневом флоте, которую используют...США.

      Цели США - окончательный контроль над Европой и удар по Китаю. Китай будет окружен, осажден экономически.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 05:36
        Цитата: Ilya-spb
        Война США с Ираном мне все больше и больше напоминает войну России с Украиной.

        Поправка. СВО. Но по сути еще рано сравнивать. Четыре дня это не четыре года...
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          -1
          Сегодня, 05:47
          Уважаемый Дырокол! Про сравнение...Задним умом, конечно, все крепки...

          Но если брать исторические параллели...
          В Первую Мировую Кайзеровская Германия выиграла в первый месяц тактически.
          Захват Бельгии, разгром армии Самсонова под Танненбергом.

          Дивизий Гинденбурга в Восточной Пруссии не хватило под Парижем.

          Или Великая Отечественная...Гальдер через неделю писал в дневнике, что не ожидал от русских такого сопротивления. И что у СССР, оказывается, много танков...

          Я к чему...История показывает, что конфликт затягивается существенно при упущении возможностей в самом начале. Но это понятно уже потом, спустя годы...
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Сегодня, 05:58
            Цитата: Ilya-spb
            Задним умом, конечно, все крепки...
            Но если брать исторические параллели...

            Я просто полагаю, что 5 дней слишком мало чтобы делать далеко идущие выводы. Мы конечно живем в "быстрое" время, но все таки 5 дней очень мало.
            Цитата: Ilya-spb
            конфликт затягивается существенно при упущении возможностей в самом начале

            Было бы наивно прогнозировать победу "за три дня", при том, что изначально задавали период четыре недели.
  2. Feodor13 Звание
    Feodor13
    -2
    Сегодня, 04:20
    Ракеты американцев и израильтян будут искать и лететь в Моджтабу.
    Потому как сейчас - он символ преемственности истории Ирана.
    Он один стоит всего ВМФ и ВВС ИРИ.

    И вот сохранить его жизнь и будет главной задачей всего Ирана.
    Тогда он будет уже символом стойкости нации.

    Не уверен что удастся.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:12
      Цитата: Feodor13
      И вот сохранить его жизнь и будет главной задачей всего Ирана.

      Моджтаб не всеми признан рахбаром. Его назначил КСИР, что противоречит конституции. Для многих это может показаться несущественным, но для исламских фанатиков ритуалы очень важны, даже на фоне войны. Т.е. легитимность Моджтаба Хаменеи в Иране под вопросом.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 04:26
    молодой Хаменеи и КСИР предпочтут стоять до последнего. А значит, ракеты будут лететь в танкеры и нефтеперегонные заводы.
    Победы им и стойкости !
  4. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    -1
    Сегодня, 04:30
    Сперва падают пешки - Сирия , Венесуэла , потом рубят слонов - Иран . Следуюший ход - король ( Кремль ) ???
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 05:26
      Цитата: Алексей Кошкаров
      Сперва падают пешки - Сирия , Венесуэла , потом рубят слонов - Иран . Следуюший ход - король ( Кремль ) ???

      У кого из перечисленных вами "упавших пешек" было ядерное оружие? Вот у КНДР, к примеру, оно есть и матрасы там, если и проявляются, то только сквозняком. У Ына боеголовок конечно же поменьше будет чем у США тысяч на пару-тройку, но достаточно для того чтобы "бравые" матрасы не тащили в их дом всякое дерьмо типа демократии.
      Так что, учитывая почти равный паритет в боеголовках, разевать пасть на Кремль матрасам настоятельно не рекомендуется.
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 06:47
      Цитата: Алексей Кошкаров
      Следуюший ход - король ( Кремль ) ???
      Чжуннаньхай
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:32
    Цитата: Дырокол
    Это уже "Торг", "Депрессия" не за горами.

    Трампа что ли? smile
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 04:34
    Цитата: Feodor13
    И вот сохранить его жизнь и будет главной задачей всего Ирана.

    Неверное предположение.
    Задача Ирана сделать издержки войны для США и Израиля неподьемными.
    Пока иранцы на начальном пути...а дальше посмотрим.
  7. тлауикол Звание
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 04:42
    Корабль снабжения "Бушер" интернирован на Шри-Ланке
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 04:53
      Это не помешает американцам даже там его или потопить,или захватить.
  8. Комментарий был удален.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:32
      Цитата: Велизарий
      Ведь аятоллы и КСИР хоть и изуверы.но связанные с Ираном и его народом. Они не могут сесть на частный джет и улететь к своим деньгам,как наши российские либерал-патриоты.

      Аятоллы и КСИР хоть и в одной лодке, но они не едины. КСИР давно превратился в некоего олигарха подмявшего под себя ресурсы страны, чего аятоллам совсем не нравится. КСИР НАЗНАЧИЛ! рахбаром сына Хомейни, что противозаконно. Т.е. КСИР воспользовавшись моментом узурпировал власть в Иране. Это явно повлияет на события и итог войны.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        -1
        Сегодня, 05:53
        КСИР, кстати первым среди военных закричал: "нет войне", когда она (ирано-иракская) затянулась, после череды неудач на фронте. Даже до саботажа дошло
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:00
          Цитата: тлауикол
          КСИР, кстати первым среди военных закричал: "нет войне", когда она (ирано-иракская) затянулась, после череды неудач на фронте. Даже до саботажа дошло

          Это был "тот" КСИР, сейчас это больше финансовая корпорация со своим ЧВК.
          1. тлауикол Звание
            тлауикол
            0
            Сегодня, 06:02
            Цитата: Дырокол
            Цитата: тлауикол
            КСИР, кстати первым среди военных закричал: "нет войне", когда она (ирано-иракская) затянулась, после череды неудач на фронте. Даже до саботажа дошло

            Это был "тот" КСИР, сейчас это больше финансовая корпорация со своим ЧВК.

            Но суть то уже тогда проявилась. Сейчас это власть, а не ЧВК.
            Очень много похожего у нас было
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +1
              Сегодня, 06:06
              Цитата: тлауикол
              Но суть то уже тогда проявилась.

              Ну так то да, в Сирии они от джихадистов драпали, когда оказались в равных условиях.
              Цитата: тлауикол
              Сейчас это власть, а не ЧВК.

              На сколько их власть тверда, время покажет.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 06:51
        Цитата: Дырокол
        КСИР НАЗНАЧИЛ! рахбаром сына Хомейни, что противозаконно.
        Не просто противозаконно, а антиконституционно. А как сами аятоллы заявляли, источник и основа иранской конституции - шариат. Так что если найдутся желающие, то можно повернуть дело так, что КСИР пошел против шариата, а значит и воли аллаха. Мухареб!
    2. smart fellow Звание
      smart fellow
      -2
      Сегодня, 06:27
      Противник уничтожил твои ВМФ, ВВС,ПВО

      ВМФ
      США потопили или повредили "крупные" надводные корабли Ирана и возможно 1 ПЛ. ВМС КСИР не понесли потерь, а это сотни катеров в том числе пусть со слабым, но ракетным вооружением. На вооружения иранского ВМФ десятки малых ПЛ https://tinyurl.com/2dgxh4fz и 3 (пусть 2 сейчас) больших ДЭПЛ.
      ВВС
      По данным США они нанесли удар по 1 или 2 авиабазам Ирана - имелось 12 авиабаз, включая 10 истребительных и 2 транспортные (википедия). Количество уничтоженных и поврежденных самолетов неизвестно. По результатам удара КР Томагавк по сирийской авиабазе при Трампе было незначительным, а удар наносился Томагавками. По данным Израиля его истребитель F-35 сбил Як-130 в небе над Тегераном. Но выпустить ракету он мог за 150 км от Тегерана, а пока в небе над Тегераном летают МиГ-29 и Як-130. Также израильские самолеты наносят бомбовые (?) удары по Тегерану, но максимальная дальность американских бомб 130 км и какие есть бомбы у евреев они не сообщают. Может у евреев есть бомбы с еще большей дальностью - еврейский вариант F-35, как пишут СМИ, превосходит американский (у японцев тоже клон F-15 лучше американского). В сухом остатке ВВС Ирана живы и наносят удары по американским базам в странах региона - зачем кувейтцы (если это были кувейтцы, а не иранцы) сбили 3 американских F-15, ведь вы пишете, что ВВС Ирана не существуют.
      ПВО
      Если бы ПВО Ирана было уничтожено, то американцы бы уже начали ковровые бомбардировки Ирана, а они жалуются на недостаток томагавков (см. СМИ).

      Аятоллы в отчаянии решили атаковать всех соседей

      Это не отчаяние, а продуманный план и возможно в разработке его оказали помощь китайские военные аналитики. Слишком уж продуманно действуют обычно импульсивные иранцы, а в панике их противники делают вбросы в прессу о том, что иранцы хотят переговоров - тем приходится постоянно это опровергать. Использование нескольких тысяч курдов против многочисленной иранской армии и КСИР, еврейская провокация с Азербайджаном говорят об отчаянии именно евреев и американцев, а не их противника.

      Ведь аятоллы и КСИР хоть и изуверы

      Ха, вы еврей или американец? Сектор Газа, атомные бомбардировки в Японии, сожженные Дрезден и Токио - это не изуверы?
      Они не могут сесть на частный джет и улететь к своим деньгам,как наши российские либерал-патриоты.

      Ну тут вы опоздали, уже сделан вброс, что сын Хаменеи мультимиллионер.
      Сами вы с либеральным душком судя по комментарию и это в лучшем случае.
  9. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    +6
    Сегодня, 05:08
    1. Любые полумеры в виде москитного флота не работают. Самолеты 4-5 поколений выискивают и топят эту мелочь как на учениях

    2. «Боевые корабли» не имеющие современной ПВО также бесполезны. Всякие катамараны и «дешевые» фрегаты, малые ракетные корабли с кучей пусковых для ПКР но без зенитных средств, просто мишени

    Такая же участь ждет всякие «дрононосцы-вертолетоносцы» из дeрьмa и палок
    1. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      +3
      Сегодня, 05:31
      «Боевые корабли» не имеющие современной ПВО также бесполезны. Всякие катамараны и «дешевые» фрегаты, малые ракетные корабли с кучей пусковых для ПКР но без зенитных средств, просто мишени
      Такая же участь ждет всякие «дрононосцы-вертолетоносцы» из дeрьмa и палок

      Фактически, все это говорит о неспособности Ирана иметь собственный военно-морской флот (как и авиацию и сколь-нибудь современные ВС)

      Много было надувания щек, восхваления иранских технологий (как развиваются несмотря на санкции!) триумфального спуска на воду всяких катамаранов «Шахид Сулеймани» и даже целого авианосца-дрононосца, по факту страна и её ВПК были отсталыми и ничего адекватного предложить не смогли

      Якобы 40 лет успешно и самостоятельно «развивались» в отрыве от всего мира, а по факту деградировали

      Война - как экзамен, показала всю суть
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        +1
        Сегодня, 06:01
        Повторю ещё раз, пока комментарий не стёрли: Климов и Тимохин писали про это 10 лет. И получали за это баны и минусы. И хейт от читателей сайта. Потому что писали правду про состояние флота. Флота Лаоса, как сейчас принято говорить
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:33
      Цитата: Santa Fe
      Такая же участь ждет всякие «дрононосцы-вертолетоносцы» из дeрьмa и палок

      Вопрос, на что они рассчитывали...
  10. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    +1
    Сегодня, 05:35
    2. «Боевые корабли» не имеющие современной ПВО также бесполезны. Всякие катамараны и «дешевые» фрегаты, малые ракетные корабли с кучей пусковых для ПКР

    Туда же «Боевые ледоколы» и прочую чушь что строилась а последнее время

    Причина - многоканальный ЗРК средней/большой самый дорогой элемент корабля. Корпус, всякие пулеметы - все это не стоит ничего в сравнении с качественной ПВО
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 05:39
      Цитата: Santa Fe
      Причина - многоканальный ЗРК средней/большой самый дорогой элемент корабля. Корпус, всякие пулеметы - все это не стоит ничего в сравнении с качественной ПВО

      Лучшая ПВО, это своя авиация блокирующая попытки противника утопить флот.
      1. Santa Fe Звание
        Santa Fe
        0
        Сегодня, 06:00
        это своя авиация блокирующая попытки противника утопить флот.

        Тогда зачем вообще нужен флот?

        Видимо, у кораблей имеются свои задачи. И вы правы, боевые действия должна вести система, флот+авиация
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:04
          Цитата: Santa Fe
          Тогда зачем вообще нужен флот?

          Если вопрос по Ирану, то поди знай. Для гордости наверное.
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 06:14
    Бгг. Чую я, что секта неполживцев им. "Иранфсеслил" недовольна
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 06:16
    Ну уж честно говоря флот у Ирана был мягко говоря слабый если то что было можно назвать флотом, к нему больше бы подошло слово - флотилия. Стоит ли удивляться, что он так быстро закончился.
  13. igorlvov Звание
    igorlvov
    0
    Сегодня, 06:31
    Как тут не вспомнить ЧФ... кстати наконец то демонтировали штаб флота,спустя 3 года после прилёта 2х ракет,что построят там пока неизвестно, ну а реальность такова,сирены уже каждый день и не один раз за день,последняятревога сегодня с 00 00 до 06 00,правда сирену отключали на ночь,есть прилёты обломками,пострадали 9 человек(3 ребёнка),отключался свет от обломков,так и живём.Севастополь
  14. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 06:49
    Все комментарии к статье грешат одним:
    Рассматривая некая военная кампания по избиению несгибаемого Ирана и его хитромудрой стратегии поражения единственным оставшимся "оружием возмездия" экономики противостоящих ему государств.
    Если бы несгибаемым иранцам не требовалось обеспечивать население продовольствием, медикаментами и главное - водой, а промышленности сырьё и энергия для выпуска неотразимых шахидов и баллистических ракет, это могло бы продолжаться долго. В реальности - нет. Очень слабая надежда на "союзников" по БРИКС и всяким "Один пояс - один корень", что могут помочь гуманитаркой. Но ни крупных поставок сырья, оборудования энергии, а главное - воды, никто осуществить не сможет. В условиях господства в воздухе агрессоров в ближайшее время над районами пуска ПКР и БР повиснет рой дронов, который значительно снизит число пусков, а конвоирование танкеров обеспечит ПВО. Возможно также проведение аэромобильных операций по уничтожению сильно защищённых от ударов с воздуха критически важных объектов.
    Нечто подобное уже было в ходе войны непосредственно против Японских островов в 1945 г.
    Так что без вмешательства России или Китая эта война будет доведена США до логического завершения, хотя и не без трудностей и некоторой потери престижа.