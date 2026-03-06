О бездарно уничтоженном военном флоте Ирана
Ну что же, вполне ожидаемо толпы наших «военных экспертов» бросились выдавать на-гора сотни тонн мнений относительно того, как бы они на месте иранских адмиралов оперировали бы флотом, который теперь вроде бы как уничтожен американцами.
Ничего удивительного, так уж у нас сложилось, что «военным экспертом» себя может обозвать любой, даже (как один любитель рисовать стрелочки на картах) не служивший ни одного дня. Впрочем, эта категория вообще в России уникальна. Там таких индивидуумов найти можно…
Но мы не о них, да и мнение этих «экспертов» оставим за пределами своего внимания, есть предложение поинтереснее. Давайте просто рассмотрим всё происходящее не с точки «экспертизы», а с точки здравого смысла, помноженного на хоть какое-то, но понимание военных вещей.
Итак, что мы имеем? Громкие возгласы из США относительно того, что они уничтожили 3, 5, 8, 11 и, наконец, 17 кораблей ВМС Ирана. Действительно, а что так мало? Чего, вспоминая графа Рымникского Александра Васильевича, басурманов жалеть? Можно написать сколько угодно, приложить размытый спутниковый снимок – вуаля! Фраг засчитан!
Впрочем, в США до такого даже не снисходят. Джентльмены верят на слово: сказали, что 17 кораблей потоплено, — значит, так и есть!
Однако здесь возникает вопрос: а что за корабли и какой принадлежности потопили бравые американские летчики?
Кстати, вот это - потопленный корабль, если верить американским СМИ
Вопрос смотрится откровенно дурацким, но что делать, если у Ирана ДВА военно-морских флота и один значительно сильнее второго?
Было 11, потопили 17. Что ж, сперва надо найти, что там потопили, а потом уже разбираться, чьи были корабли.
Своей главной победой американцы и их прихлебатели в Сети считают, конечно, поражение дрононосца [«Шахид Багери»]. «Ключевая потеря для Тегерана», — позволю себе процитировать одно наше сетевое издание.
Что ключевого у этого корабля, сказать не могу. Не настолько сведущ в таинствах флотских, но любой подобный корабль – это инструмент для проецирования силы куда-то на отдалении. То есть, если бы дроны с «Багери» не могли бы достигнуть целей – сама цель корабля и состояла в том, чтобы приблизить их к рубежу атаки. Чем «Багери» мог бы быть полезен в нашем случае – вопрос, поскольку и с берега беспилотники просто шикарно стартуют и кошмарят всех, кого надо. Даже на той стороне пролива.
Так что потери КСИР, а именно этой организации принадлежит «Шахид Багери», чисто репутационные, но мы об этом чуть ниже поговорим, благо получилось обсудить эту тему с целым капитаном первого ранга.
«Макран»
Тоже дрононосец, но принадлежности ВМС Ирана. Доложили о его уничтожении, но тоже как-то так, попадания в «Макран» были, но насколько они смертельны — вопрос. 121 000 тонн водоизмещения — это много. И, заметим, «Макран» стоял у причальной стенки в Бендер-Аббасе.
Эсминец «Саханд»
По классификации НАТО — корвет, но пусть будет эсминцем, так его в американских СМИ превозносят. Конечно, потопить эсминец много более почетно, чем корвет водоизмещением 1200 тонн, не так ли? Тоже принадлежность ВМС Ирана, тоже находился у причала в Бендер-Аббасе.
«Сабалан»
Класс «Альванд», корабли этого класса были построены для ВМС Ирана в Великобритании полвека назад. Конкретно «Сабалан» вошел в строй в 1972 году. Очень «тяжелая» потеря для флота Ирана.
«Загрос»
Разведывательный корабль ВМС Ирана. Это реальная потеря, корабль новый, хоть и долгострой. Тоже у причала в Бендер-Аббасе.
Фрегат «Джамаран»
Его отоварили в порту Чахабар, опять же во время стоянки.
«Дена»
Был потоплен американской подводной лодкой у острова Шри-Ланка.
На базе Конарак были потоплены два каких-то старых корвета еще американской послевоенной постройки годов 50-60-х.
Вот всё, что имеет более-менее приличные подтверждения. Девять кораблей, но что там жалеть, правда?
Насчет атаки и потопления американской подводной лодкой иранского фрегата, там все непросто. Власти Шри-Ланки подтвердили спасение членов экипажа фрегата «Дена», по сети разгоняется информация о потоплении американской подводной лодкой и корвета КСИР «Шахид Сулеймани», с доказательствами так себе.
Давайте посмотрим, что осталось у иранцев от их флота и смогут ли они этим хоть что-то изобразить, хотя бы в Ормузском проливе, хотя там изображать НЕЧЕГО!
Военно-морской флот Ирана
1 подводная лодка проекта 877 «Палтус» и 2 находятся на модернизации.
1 подводная лодка проекта «Фатех».
2 подводные лодки проекта «Наханг».
2 миниатюрные подводные лодки для действия на мелководье.
10 ракетных катеров класса «Каман» с ПКР «Гарпун».
Остальное… Патрульные и десантные кораблики, от которых пользы немного.
Военно-морской флот КСИР
4 ракетных корвета класса «Шахид Сулеймани»,
11 ракетных кораблей класса «Тондар»,
2 дрононосца.
Немного? Да. Можно ли что-то сделать, имея такой флот? Вряд ли. Иран начал строить интересные корабли и заказывать корабли в Китае и России, но просто не успел. И можно сказать, что флота у страны почти нет. Ничего страшного, ВВС нет вообще, а флота нет почти.
Конечно, можно было отправить все подводные лодки в самоубийственную атаку на американский авианосец, но сомневаюсь, что из этого вышло что-то осмысленное. Слишком старые «Палтусы» стали бы, может и не легкой, но мишенью для «Арли Берков». Американские эсминцы все еще очень крепкие орехи, и на зуб их не взять просто так.
Кроме того, налицо имеется явная неподготовленность моряков иранского флота. Потопленный в Индийском океане фрегат шел, как на параде, а его командир не мог не знать, что его страна вступила в войну. Да, спешили обратно, чтобы помочь, итог известен: на берег Шри-Ланки волны выбросили 80 трупов, корабль на дне. Хорошо спешили, лодку не слышали или не слушали. Классика жанра.
Кстати, о кораблях на дне. Всё «уничтоженное» в портах Ирана у причальных стенок, естественно, подлежит восстановлению. В отличие от фрегата «Дена». Мелко, порт, под руками краны, доки, мастерские и так далее.
Читал у наших «телеграммных» специалистов о том, какие недоумки иранские адмиралы. Не вывели корабли из портов, подставили типа под бомбы. Видимо, как раз адмиралы прекрасно представляли, что будет с их кораблями в открытом море, хотя, конечно, эффект внезапности был налицо.
А даже и выведи они свои корабли из портов, чем бы это помогло? Да ничем. Господа современные эксперты очень плохо представляют себе отличие противокорабельной крылатой ракеты воздушного базирования от бомбы времен Второй мировой войны. Ракета практически не промахивается. Да, ее можно сбить, можно попробовать задурить ей голову РЭБом, но она не промахнется, если не будет очень качественного противодействия.
Но это понимают сегодня немногие.
Иранские командиры сделали очень хороший ход, отдав пешки, которые в ферзи не выходили никак. И частично сохранили их, потому что поднять корабль в порту — это настолько плевое дело, что о нем и говорить не хочется. В отличие от корабля, затонувшего на глубине 400 метров.
Знаете, пора тупых лобовых атак… Она как бы… немного устарела. Лет на 150. И надо сказать, что иранские генералы это прекрасно поняли, обжегшись на 12-дневной войне. И явно сделали очень неплохие выводы. Да, что-то было недоработано, что стоило жизни Хаменеи и его генералам, а что-то отработалось как по писаному.
Признаюсь (да и в открытую это говорил не раз), что был уверен в том, что после начала очередной войны Израиль будет немного похож на лунный пейзаж. Иран запустит всё, что у него есть, и сотрет это государство с лица земли. Нет, план иранских военных был намного лучше. То, что сейчас происходит на территориях стран-союзников США на Ближнем Востоке, — это шедевр.
Почему? Потому что Иран максимально эффективно использует то, что у него есть: ракетное оружие. Не надо самоубийственных атак подводных лодок и ракетных кораблей на авианосные группировки, это все равно бесполезно. Так же бесполезны и те самолеты, что есть в распоряжении ВВС Ирана: их меньше в разы, чем у США и Израиля, и по качеству они уступают 35-м, 15-м и 16-м. Увы.
Зато ракеты сумели сделать то, что не смогли корабли и самолеты. И мы все теперь наблюдаем весьма неожиданный ход, который весьма значительно изменил ход событий на Ближнем Востоке и в мире. Уже сегодня вчерашние союзники США ропщут и пытаются надавить на Трампа, чтобы прекратить дурдом, творящийся в регионе.
И сделали это не корабли и не самолеты. Факт.
И вот теперь мы переходим к изюминке иранского кебаба, которая может поставить на уши не ближневосточный регион, а весь мир. Да, Ормузский пролив, через который идет транспортировка 20% всей мировой нефти.
Недавно какой-то клоун в погонах американского образца бодро так заявил, что флот Ирана потоплен, Ормузский пролив открыт. Вот только команды и хозяева 150 с лишним танкеров продолжают стоять в ожидании, когда КСИР разрешит проход.
Нужны ли КСИР корабли и самолеты для того, чтобы намертво перекрыть пролив?
Нет.
Даже знаменитые иранские подводные лодки, созданные для действий на мелководье, можно не трогать. И без них у Ирана есть всё, чтобы наглухо перекрыть нефть и газ в проливе.
Ширина Ормузского пролива в среднем около 60 км. Минимальная – 33 км. Всё.
Что есть у КСИР (они заведуют ракетами в Иране) для того, чтобы перекрыть пролив? Много чего.
Несколько десятков пусковых установок противокорабельных ракет «Нур» на автомобильных шасси. 280 км по дальности, дозвуковая (0,9М), масса БЧ 300 кг. Система наведения: ИНС с АРГСН, радиовысотомером и GPS/Бэйдоу. Очень мобильная ракета. Копия китайской ПКР С-602 (экспортный вариант YJ-62).
«Зафар». Создан, предположительно, на базе китайских ракет С-704 или С-705. Дальность полета всего 25 км (но в нашем случае больше и не надо), боеголовка весом 30 кг, наведение активное радиолокационное на всем протяжении полета. Фактически «выстрелил и свалил», то, что надо, для того чтобы отстреляться по цели в заливе и быстро уйти.
«Фатех-110» и его производные. Это баллистическая противокорабельная ракета, дальность действия до 300 км. Можно спокойно запускать за много километров от берега, не боясь противодействия.
«Хормоз-2». Летит на 250 км, заявлено, что на испытаниях эта ракета поразила цель длиной 6 метров.
«Зольфагар Басир». Противокорабельная баллистическая версия ракеты «Зольфагар» с дальностью действия до 700 км. Дальность доказана реальным применением, именно такими ракетами Иран атаковал Дейр-эз-Зор.
У многих сейчас возникнет вопрос: а почему вот этим не долбанули по «Аврааму Линкольну» и его свите? Да, было бы неплохо, но тогда Трамп со всего мира согнал бы всё, что там у них еще на ходу, и устроил бы просто беспредел.
«Отоварив» союзников США, Иран добился на самом деле много большего: оказал давление на США чужими руками, причем о мире сегодня орут, не стыдясь, и Катар, и Бахрейн, и Саудовская Аравия, и Эмираты. И орут они на США в целом и на Трампа в частности, потому что никто им не компенсирует миллиардов, утраченных на этой войне.
И в чем секрет? Да всё просто: всем попавшим под раздачу Ирана… отвечать нечем! Единственная армия, у которой есть какое-то подобие ракетных сил, — Саудовская Аравия. Там осталось какое-то количество китайских баллистических ракет средней дальности DongFeng 3A производства 70-х годов прошлого века. Саудиты купили эти ракеты в 1987–88 годах, не совсем понятно зачем, и ни разу не пускали их в ход. А сегодня это вообще делать опасно.
Остальные вообще рассчитывали, что базы США на их земле – это лучшее, что можно придумать. Охранят и оборонят. Но что-то пошло не так…
Нет никаких сомнений в том, что в Иране очень четко спрогнозировали такой ответ, максимально эффективно. Будет очень тяжело, но есть мнение, что Иран все-таки отобьется. Точнее, рука Ирана на нефтяной вене мира пульс участит в нужную сторону. Отобьются, но ценой больших потерь.
Этой ночью произошло событие, которое служит доказательством тому: Совет экспертов Ирана избрал на должность рахбара (верховного правителя страны) Сейеда Моджтабу Хаменеи, старшего сына убитого Али Хосейни Хаменеи.
Назначение очень своеобразное: Моджтаба считался человеком бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, сыграл огромную роль во многих политических победах Ахмадинежада и даже противостоял своему отцу, который прилагал усилия для ограничения деятельности этого президента Ирана.
За Моджтабой Хаменеи четко стоят Басидж (ополчение, народные дружины) и КСИР. Уже говорят, что именно КСИР «надавил» на экспертов и продвинул своего человека. В любом случае, хоть в США и говорят, что от Ирана пошли «сигналы о готовности к переговорам», уверен – вранье. Юный по политическим меркам Ирана (всего 56 лет!!!) Хаменеи, потеряв 28 февраля жену и дочь под бомбами в Тегеране, очень маловероятно, что пойдет на такой разговор с США – на коленях перед Трампом.
Есть все предпосылки к тому, что молодой Хаменеи и КСИР предпочтут стоять до последнего. А значит, ракеты будут лететь в танкеры и нефтеперегонные заводы.
А корабли… Корабли поднимут после войны и отремонтируют. Пока вместо них будут разговаривать ракеты.
Информация