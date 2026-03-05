США не собираются признавать удары по гражданским объектам Ирана
2 16111
Соединенные Штаты и их союзники якобы не наносили удара по иранской школе, где погибли 150 школьниц. По крайней мере, признавать это Вашингтон не собирается, судя по заявлениям главы Пентагона Пита Хегсета.
Накануне состоялась очередная пресс-конференция в министерстве войны, как сейчас называется Пентагон, причем Хегсету были заданы некоторые «неудобные» вопросы, в том числе и по иранским школьницам, погибших в результате ракетного удара по школе. Глава Пентагона сразу отверг «целенаправленные» удары США и союзников, под которыми подразумевается Израиль, заявив, что «проводится расследование». Как будто есть какие-то третьи страны, бомбящие Иран.
США расследуют инцидент с ударом по школе в Иране, в результате которого погибли более 150 школьниц. Соединённые Штаты никогда не наносят целенаправленные удары по гражданским объектам.
При этом Хегсет так и не смог объяснить, зачем наносился удар по общеобразовательному учреждению. А заявления о том, что «проводится расследование» — это попытки свалить вину на кого-то другого. Давайте уже признаем, что США и Израиль давно перешли все границы допустимого, уничтожая мирное население. Говорить о том, что это был «случайный» удар или еще что-то — как-то грубо, учитывая, какими разведывательными возможностями обладают Вашингтон и Тель-Авив.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация