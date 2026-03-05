США не собираются признавать удары по гражданским объектам Ирана

2 161 11
США не собираются признавать удары по гражданским объектам Ирана

Соединенные Штаты и их союзники якобы не наносили удара по иранской школе, где погибли 150 школьниц. По крайней мере, признавать это Вашингтон не собирается, судя по заявлениям главы Пентагона Пита Хегсета.

Накануне состоялась очередная пресс-конференция в министерстве войны, как сейчас называется Пентагон, причем Хегсету были заданы некоторые «неудобные» вопросы, в том числе и по иранским школьницам, погибших в результате ракетного удара по школе. Глава Пентагона сразу отверг «целенаправленные» удары США и союзников, под которыми подразумевается Израиль, заявив, что «проводится расследование». Как будто есть какие-то третьи страны, бомбящие Иран.



США расследуют инцидент с ударом по школе в Иране, в результате которого погибли более 150 школьниц. Соединённые Штаты никогда не наносят целенаправленные удары по гражданским объектам.


При этом Хегсет так и не смог объяснить, зачем наносился удар по общеобразовательному учреждению. А заявления о том, что «проводится расследование» — это попытки свалить вину на кого-то другого. Давайте уже признаем, что США и Израиль давно перешли все границы допустимого, уничтожая мирное население. Говорить о том, что это был «случайный» удар или еще что-то — как-то грубо, учитывая, какими разведывательными возможностями обладают Вашингтон и Тель-Авив.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 04:56
    ❝ Соединённые Штаты и их союзники якобы не наносили удара по иранской школе, где погибли 150 школьниц ❞ —

    — Даже если под давлением неопровержимых доказательств им когда-нибудь придётся это признать, они скажут, что это «оправданная жертва ради торжества демократии» ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 05:11
      Глава Пентагона сразу отверг «целенаправленные» удары США и союзников

      . Да он всегда был спорщиком, Припрут к стене — откажется…
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 06:36
        Цитата: Uncle Lee
        Глава Пентагона сразу отверг «целенаправленные» удары США и союзников

        . Да он всегда был спорщиком, Припрут к стене — откажется…
        Но у Владимира Семёновича там далее написано :"...Прошел он коридорчиком —
        И кончил «стенкой», кажется."Дай бог что будет всё по классику.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:09
    США не собираются признавать удары по гражданским объектам Ирана

    А того кто будет против мы убьём...вот и все...Трамп уже все сказал по этому поводу.
    Джин выпущен из бутылки.
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 05:23
    Фашизм, в чистом виде фашизм. И бандеровцы точно так поступают нанося удары по гражданским объектам.
    Надо как И.В. Сталин узнав о Зое Космодемьянской или о зверствах венгров приказал в плен не брать эти подразделения.
  4. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +3
    Сегодня, 05:31
    Люди помнят войну в Ираке 2003 года. 450 000 иракских детей погибли.
    Помните Мадлен Олбрайт?
    Её спросили о 450 000 убитых детях.
    Её ответ: Это того стоило!

    И по сей день иракские дети умирают от последствий применения американских боеприпасов с обедненным ураном. И по сей день в Ираке рождаются дети с двумя головами, с тремя руками или без рук. Волнует ли это США? Волнует ли это ЕС? НЕТ!

    Как и в случае со скандалом с Эпштейном, не было ни судебных процессов, ни обвинительных приговоров в отношении преступников, которые надругались над детьми. Всё замалчивается, скрывается! И теперь они пытаются сделать то же самое с убитыми иранскими девочками!

    Для США, для Запада, убитые иранские девочки — всего лишь сопутствующие жертвы! Запад утверждает, что иранский режим убил гораздо больше людей. Например, утверждается, что во время последних демонстраций погибло 35 000 человек.

    В принципе, китайские, индийские, российские, арабские и африканские СМИ должны сейчас работать на полную мощность и массово осудить это убийство иранских детей!
    Но, вероятно, они слишком боятся США. А иранские девушки так и остались лишь сноской, коротким заголовком!
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 05:53
    Вроде как американцев никто не пожурил за предыдущие гуманитарные бомбардировки. Значит демократия жива и продолжает жить.
  6. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    Сегодня, 06:19
    Интересно, МУС выдал ордера на задержание Трампа и Нетаньяху за умышленное убийство 170 детей в Тегеране?
  7. ValeraKrasovski Звание
    ValeraKrasovski
    0
    Сегодня, 06:20
    Лицемерные негодяи и просто твари
  8. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 06:33
    Non bisogna MAI dimenticare che gli unici ad usare due bombe atomiche sono stati gli USA. Due bombe lanciate su della popolazione inerme ed innocente. Questa è stata una delle più grandi nefandezze commesse da loro e purtroppo non l'ultima .Il bombardamento della scuola Iraniana da parte loro o dei loro amici terroristi giudei lo conferma.
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 06:35
    Погодите, через некоторое время они заявят, что бьют в Иране только и исключительно по военным объектам, а по гражданским бьет Россия.Надо очередные санкции наложить на агрессора.