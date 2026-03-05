Глава ОКНШ США признал проблемы из-за иранских дронов типа «Шахед»

1 216 2
Глава ОКНШ США признал проблемы из-за иранских дронов типа «Шахед»

Глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн, как сообщают американские каналы, «в частных беседах» заявил о том, что для Штатов становится проблемой массовое использование Ираном беспилотников-«камикадзе».

По словам источников американского канала CNN, Дэн Кейн в своих сообщениях в адрес Пита Хегсета, министра войны, сказал о том, что иранские «Шахеды» «приносят больше проблем,, чем прогнозировалось».



Главной проблемой является перегрузка систем ПВО на американских базах Ближнего Востока, а также удары по объектам энергетики, включая танкеры.

Из репортажа:

Несмотря на то, что дроны движутся медленно, их достаточно сложно перехватывать. Их высота часто не позволяет эффективно применять зенитные ракетные комплексы, которые более эффективны против ракет.

Напомним, что иранские дроны атаковали базы Соединённых Штатов в целом ряде стран Ближнего Востока, включая объекты в Иордании, Ираке, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте. Долетают они и до объектов в Израиле, создавая дополнительное давление на системы ПВО-ПРО, включая «Железный купол».

Ранее США представили собственный клон иранских «Шахедов». Это беспилотники LUCAS, оснащаемые терминалами Starlink.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:17
    ❝ Иранские «Шахеды» «приносят больше проблем, чем прогнозировалось» ❞ —

    — Плохо прогнозировали. А ведь есть на основании чего делать прогнозы, наши «Герани» свидомые до сих пор называют «Шахедами» ...
  2. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 06:41
    Несмотря на то, что дроны движутся медленно, их достаточно сложно перехватывать
    А где же аналитики которые внимательно изучали опыт боевых действий на Украине, или Трампу доложили, что армию США будут встречать с цветами?! Где же хваленая разведка?
    ps
    Надеюсь, я не оскорбил чувства верующих в непобедимость, непогрешимость Великой Америки.