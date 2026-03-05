Глава ОКНШ США признал проблемы из-за иранских дронов типа «Шахед»
Глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн, как сообщают американские каналы, «в частных беседах» заявил о том, что для Штатов становится проблемой массовое использование Ираном беспилотников-«камикадзе».
По словам источников американского канала CNN, Дэн Кейн в своих сообщениях в адрес Пита Хегсета, министра войны, сказал о том, что иранские «Шахеды» «приносят больше проблем,, чем прогнозировалось».
Главной проблемой является перегрузка систем ПВО на американских базах Ближнего Востока, а также удары по объектам энергетики, включая танкеры.
Из репортажа:
Напомним, что иранские дроны атаковали базы Соединённых Штатов в целом ряде стран Ближнего Востока, включая объекты в Иордании, Ираке, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте. Долетают они и до объектов в Израиле, создавая дополнительное давление на системы ПВО-ПРО, включая «Железный купол».
Ранее США представили собственный клон иранских «Шахедов». Это беспилотники LUCAS, оснащаемые терминалами Starlink.
