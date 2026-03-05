Иран заявил о прорыве системы ПРО THAAD и ракетных ударах по Израилю
Иранское военное командование заявляет о нанесении 19-й волны ракетно-дроновых ударов по объектам противника в рамках операции «Правдивое обещание-4».
В командовании Корпусом стражей исламской революции говорится о том, что наибольшее число средств огневого поражения на этот раз нацелены на Израиль.
Сообщается о поражении объектов израильской армии и разведки (Моссад) в Тель-Авиве, в центральной части Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Мощный взрыв на фоне сирен оповещения раздался в Тель-Авиве:
Иран пишет о преодолении системы ПРО THAAD и ударе по военным объектам в районе аэропорта Бен-Гурион.
Одновременно с этим иранские войска атакуют дронами и ракетами антииранские вооружённые формирования в Ираке.
Интересно то, что в ночное время прошла информация о якобы переходе иранской границы курдскими вооружёнными отрядами со стороны Иракского Курдистана. Через небольшой промежуток времени командование курдскими отрядами эти данные поспешило опровергнуть.
Тем временем иракская шиитская милиция опубликовала открытое письмо странам Европы с предупреждением. В нём говорится о том, что любая страна, которая подключится к американо-израильской операции против Ирана, станет законной целью для атак. Ранее в парламенте Кипра стали выражать недовольство тем, что Британия позволяет США использовать свою военную базу Акротири для антииранских атак. Никакой реакции на это ни со стороны Лондона, ни со стороны Вашингтона не последовало, что лишний раз говорит о том, что государство Кипр фактически находится под военной оккупацией, а мнение властей и народа республики оккупантам неинтересно.
Информация