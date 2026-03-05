Сенат США попытался ограничить военные полномочия Трампа

Сенат США попытался ограничить военные полномочия Трампа

В американском сенате была выдвинута инициатива о необходимости «экстренного» ограничения полномочий президента как верховного главнокомандующего войсками США. Проект резолюции был предложен группой сенаторов-демократов, которые аргументировали свою инициативу развязанной Трампом войной против Ирана.

Конечно же, никому из инициаторов принятия резолюции нет дела до Ирана и его народа. Причина проста – на фоне роста недовольства действиями Трампа внутри Соединённых Штатов попытаться если не отстранить его от президентской должности, то хотя бы ограничить определённые полномочия.



Суть сводилась к тому, чтобы ввести запрет на ведение боевых действий против Ирана без согласования с конгрессом. Это свидетельствует о том, что в конгрессе принципиально не против войны как таковой, а лишь против того, что они не в деле.

Однако, по закону американского жанра, проект резолюции принят не был. Голосование закончилось в пользу Трампа со счётом 53 на 47. Эти цифры свидетельствуют о том, что абсолютно все сенаторы-республиканцы проголосовали против инициативы. Все же демократы и двое «независимых» членов сената проект резолюции поддержали.

Сам Трамп ранее заявил, что у США «безграничные возможности» и что война против Ирана может продолжаться сколь угодно долго.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:57
    ❝ В конгрессе принципиально не против войны как таковой, а лишь против того, что они не в деле ❞ —

    — Погодите, ещё неизвестно, чем всё это закончится, может, ещё будете довольны, что вас в «дело» не взяли ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:31
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:57
      Погодите, ещё неизвестно, чем всё это закончится, может, ещё будете довольны, что вас в «дело» не взяли

      hi Позволю опротестовать очепятку стенограммы конгресса - не в дело, а в долю! laughing
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 09:00
      Кстати, во время заседания в Сенате случился непредусмотренный эпизод:
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 06:59
    Израильское лобби в сенате победило ,в что с ума сошли оставить нас один на один Шахедами .Нас же убьют.Легко же трампа лобби продавило в Мар а Лаго воевать за интересы Израиля.
    Пожелаем Ирану держаться как можно дольше .Топи всё что появиться в Ормузе.США добывают 13,8 млн баррелей нефти в сутки - потребляют 22 млн нефтепродуктов в сутки .А тут ещё эти европейские нахлебники.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +3
      Сегодня, 07:34
      Топи всё что появиться в Ормузе
      Кто то не внял запретам
      ВМС Британии сообщили о взрыве на судне у берегов Кувейта и разливе нефти с него.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 08:17
      Сенат там просто проеврейский, а лобби у негров и индейцев
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 08:17
      Цитата: tralflot1832
      Израильское лобби в сенате победило ,в что с ума сошли оставить нас один на один Шахедами .Нас же убьют.Легко же трампа лобби продавило в Мар а Лаго воевать за интересы Израиля.
      Пожелаем Ирану держаться как можно дольше .Топи всё что появиться в Ормузе.США добывают 13,8 млн баррелей нефти в сутки - потребляют 22 млн нефтепродуктов в сутки .А тут ещё эти европейские нахлебники.

      Sunk them all. - Топи их всех. (С) адмирал Локвуд.
      Ирану ещё нужно шахедизировать все нефтегазодобывающие, перерабатывающие предприятия и хранилища арабских союзников США.
    4. Xenon Звание
      Xenon
      0
      Сегодня, 08:29
      Цитата: tralflot1832
      Израильское лобби в сенате победило
      Ещё бы ему не победить, когда весь Уолл-стрит кишит сионистами, а все редакторы газет, радиостанций и ТВ богоизбранные люди wink
  3. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    -1
    Сегодня, 07:00
    Вона чё!
    Ограничить в полномочиях...
    Рано, рано, господа пиндocы!
    Этот фрукт ещё не иссяк!
    Чего там насчёт Тайваня?
    Жду, не дождусь!..
    Недосолдаты - китайцы с обеих сторон и рукосуи из Матрасии во главе!
    Тупоконечники в борьбе с остроконечниками под пристальным взглядом отупевшего Гулливера!..
    Жду, побыстрее бы!
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      0
      Сегодня, 08:07
      Вооружения не останется, на войну на Тайване.
      Или это генеральная репетиция возможности США, воевать вдали от своих берегов.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 08:19
        генеральная репетиция возможности США, воевать вдали от своих берегов.
        пока хреновато
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 07:13
    Трамп своими бомбардировками играется с бизнесом. Бизнес таких поигрулек не прощает. Половина сената скуплена республиканцами, другая половина демократами. Все представляют интересы капитала. Нет прибыли - нет бомбардировкам.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:20
      Половина сената скуплена республиканцами, другая половина демократами.

      Почему скуплена? Они и есть - демократы или республиканцы, другим по конституции не положено
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:17
    С нетерпением жду доступа к Маринтрпфику ( особенности мобильного интернета ) Газовозы класса ARC 7 ,которые под китайцами кроме одного развернулись на восток или пошли мимо Европы на юг !!!Европейское лобби Европе в конгрессе должно быть наказано рублём - пусть в задницу целуют свою обезьяну с роялем.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 07:23
    «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!»
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 08:39
      Цитата: кокосов тима
      «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!»

      Спешу узнать, в отношении чего такая цитата?
      Костей Сапрыкиных много развелось, а вот с Глебами Жегловыми в стране «напряжёнка»...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:40
    Цитата: kosmozoo
    Топи всё что появиться в Ормузе
    Кто то не внял запретам
    ВМС Британии сообщили о взрыве на судне у берегов Кувейта и разливе нефти с него.

    Кувейт это опроверг ,только непонятно что разлив нефти или атаку на танкер .
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:21
      В принципе - отверг с негодованием
  8. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 08:10
    сколь угодно долго lol wassat tongue

    Наверняка, этим Трамп обрадовал очень многих
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 08:11
    Не прочитали г-да сенаторы эту информацию:

    Турецкие источники заявляют о значительных потерях США

    По данным турецких СМИ, в результате иранских ответных ударов по базам США в Кувейте и ОАЭ было уничтожено не менее 113 американских военнослужащих, что значительно превышает официальные данные министерства войны США.

    Также по данным турков, имеющих надёжных информаторов в регионе, около 200 военнослужащих США было ранено. Для сравнения, они приводят цифру израильских потерь — четверо военнослужащих и двое лиц гражданского персонала.


    Если это правда, то рано или поздно она всплывёт.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:14
    Трамп обороты набрал, его уже не остановить....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 08:22
      Остап был голоден, его несло!
      Дон Базилио! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 08:35
        Ну что заносит его на поворотах, то заносит...
        Роман, hi
  11. Horn Звание
    Horn
    0
    Сегодня, 08:31
    Уже известно: Трамп получил карт-бланш.
    Вангую: если Иран продержится еще 3 недели, Израиль (именно он, а не США) применит ядерное оружие, "которого у него нет".
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:36
    Цитата: Бородач
    Sunk them all. -

    А как это звучит по ирански .Мне это нравится .Наблюдаем не мешаем .Танкерной войне быть в Персидском заливе .
  13. Barbian
    Barbian
    0
    Сегодня, 08:53
    В России решение Совета Федерации влияет на нашего президента ?
    Нет . Почему в США должно быть по другому ?
  14. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 08:55
    Безумцы в Сенате и Конгрессе США не смогут остановить своих ястребов и фанатиков войны.
    Только пока, как во Вьетнаме не получат по сусалам.
  15. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 09:06
    Главное кнопку ядерную отберите у этого неадеквата.
    Он вообще не понимает что творит
  16. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 09:09
    - Данальд, Дональд! Я демократию не чувствую!

    - А у нас её сынок и нет, но есть еврейское лобби с купчней на мою жеппу