Сенат США попытался ограничить военные полномочия Трампа

В американском сенате была выдвинута инициатива о необходимости «экстренного» ограничения полномочий президента как верховного главнокомандующего войсками США. Проект резолюции был предложен группой сенаторов-демократов, которые аргументировали свою инициативу развязанной Трампом войной против Ирана.Конечно же, никому из инициаторов принятия резолюции нет дела до Ирана и его народа. Причина проста – на фоне роста недовольства действиями Трампа внутри Соединённых Штатов попытаться если не отстранить его от президентской должности, то хотя бы ограничить определённые полномочия.Суть сводилась к тому, чтобы ввести запрет на ведение боевых действий против Ирана без согласования с конгрессом. Это свидетельствует о том, что в конгрессе принципиально не против войны как таковой, а лишь против того, что они не в деле.Однако, по закону американского жанра, проект резолюции принят не был. Голосование закончилось в пользу Трампа со счётом 53 на 47. Эти цифры свидетельствуют о том, что абсолютно все сенаторы-республиканцы проголосовали против инициативы. Все же демократы и двое «независимых» членов сената проект резолюции поддержали.Сам Трамп ранее заявил, что у США «безграничные возможности» и что война против Ирана может продолжаться сколь угодно долго.

