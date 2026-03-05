Названа торпеда, которой ПЛ ВМС США впервые со Второй мировой потопила корабль

Названа торпеда, которой ПЛ ВМС США впервые со Второй мировой потопила корабль

Американские источники пишут о том, какое именно вооружение было применено для удара по иранскому фрегату Dena, вошедшему в строй в 2021 году. Напомним, что атаковала фрегат американская подводная лодка в водах Индийского океана, неподалёку от Шри-Ланки.

В американских медиа говорится о том, что подлодка ВМС США наносила удар торпедой Mark-48 (Mk-48 ADCAP) общей массой около 1,7 т.



Торпеды такого типа способны поражать цели на расстоянии до 50 км при условии скоростного режима в 38-40 узлов.

Фрегат Dena стал первым кораблём, потопленным американской подводной лодкой (ПЛ) со времён Второй мировой войны. При этом остаются вопросы относительно действий его команды, учитывая что атака на «Дену» осуществлялась с так называемой перископной глубины при наличии у фрегата противолодочных возможностей, включая и противолодочный вертолёт.

Помимо «Дены» ВМС Ирана, как заявляют американские военные, потеряли такие боевые корабли как «Шахед Багери», фрегат «Джамаран», крупнейший корабль ВМС Ирана IRINS Makran, «Шахед Сулеймани» и некоторые другие. Однако в распоряжении ВМС КСИР остались многочисленные быстроходные катера, включая ракетные, а также БЭКи, с помощью которых вполне они могут сосредоточиться на атаках в Ормузском проливе. Хотя в последнее время трафик через Ормуз фактически свёлся к нулевому - именно из-за опасений судовладельцев, связанных с иранской активностью. Ранее Трамп обещал за плату проводить коммерческие суда через пролив, но пока желающих, очевидно, не нашлось.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:38
    Экипаж " Дены" просто был деморализован ,находясь очень далеко от баз снабжения .Сколько у него было топлива и продуктов для экипажа! Они были совсем одни чёрт знает где .Возможно даже думали об интернировании .Вариант!!!
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 07:49
      tralflot1832
      Сегодня, 07:38

      hi Из открытых источников информация противоречивая в силу тумана войны, но фрегат возвращался с международных военно-морских учений в Индии, где участвовали и янки, которые его слили, а ПЛ матрасников, как шакал стерегла фрегат и ударила по кильватеру.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        -1
        Сегодня, 07:55
        А как она должна была действовать? Всплыть и бок подставить?
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 08:25
          Вопрос в другом - объявлена ли война официально, чтоб топить корабли " Вероятного противника" где бы то ни было
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            +4
            Сегодня, 08:34
            Цитата: роман66
            Вопрос в другом - объявлена ли война официально, чтоб топить корабли " Вероятного противника" где бы то ни было

            я так понимаю, в 21 веке это стало необязательным..
          2. ASSAD1 Звание
            ASSAD1
            +1
            Сегодня, 08:43
            Если бомбят страну ,уничтожили руководство,надо полагать что пора воевать. Другое дело что данный корвет не способен был на обнаружение подводной лодки противника.
    2. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 09:10
      Цитата: tralflot1832
      Экипаж " Дены" просто был деморализован

      Деморализован? Это в связи с чем? Фрегат подвергся нескольким нападениям, получил серьезные повреждения?
      Нет. Экипаж "спал" после учений. Капитана, если он выжил, под трибунал.
  2. Barbian
    Barbian
    -1
    Сегодня, 07:48
    Судя по всему ВМС США устроили маленькую Цусиму -иранскому флоту .
    1. Пауль Зиберт Звание
      Пауль Зиберт
      0
      Сегодня, 08:36
      Цитата: Barbian
      Судя по всему ВМС США устроили маленькую Цусиму -иранскому флоту .

      Я бы назвал это "Пёрл Харбором"!
      Будьте патриотичнее, батенька!
  3. jonht Звание
    jonht
    0
    Сегодня, 07:50
    Вопрос. Вроде этот фрегат был на совместных учениях с кораблями Китая и РФ?
  4. Barbian
    Barbian
    -12
    Сегодня, 07:50
    Деисламизация , демилитаризация Ирана в действии .
    1. Володин Звание
      Володин
      +12
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Barbian
      Деисламизация... Ирана в действии .

      В таком случае им надо было с Британии, Франции и Бельгии начинать.
  5. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +9
    Сегодня, 07:59
    крупнейший корабль ВМС Ирана IRINS Makran,

    Для разъяснения к статье автора, чтобы не создавать иллюзорную чушь сионистам и янки.
    Этот Makran изначально соорудили по самому эконом-варианту для совершено другой ситуации. А если еще точнее, то для операций не столько военного, сколько полицейского характера. Типа активного контроля прибрежного судоходства, задержания нарушителей и даже для не слишком дорогой демонстрации флага.
    Во всяком случае, на ударных и оборонительных возможностях ВС Ирана потеря этого «дредноута» эконом-класса никак не отразится.
    С утра неистовствуют минусаторы от сионистов и Ципсоты. am
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:04
    Цитата: Barbian
    Деисламизация , демилитаризация Ирана в действии .

    На дополнительных выборах в Манчестере ( Англия ) на двух участках разгромно победила партия Зелёных набрав более 40% ,а не партия Перемен Фаража .Благодаря чему - на фото справа есть яркий персонаж .
  7. Панадол Звание
    Панадол
    -1
    Сегодня, 08:12
    Складывается мнение , что команда, вместо того, что бы нести службу, делали намаз.
    Тут уж, или воевать, или молится. Каждый выбирает то, что ближе.
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      -1
      Сегодня, 08:14
      Если на корабль идёт торпеда, то остаётся только помолиться.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -1
        Сегодня, 08:57
        В ВВ2 70% выпущенных по боевым кораблям торпед цели не достигали. А тогда не было современных противолодочных средств. Элементарное раздолбайство на войне.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 08:17
    Обнаруживая участие стран НАТО в диверсиях против России, в уничтожении кораблей и судов, военное руководство нашей страны не отдало команд ни одной «Варшавянке», прозванной врагами «чёрной дырой», на уничтожение кораблей и судов стран НАТО...
    Чувствуется, в случае большой заварухи «мы» просто сдохнем, а «они» скажут, что так было задумано и выразят возмущение третьего порядка...
    1. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 08:43
      Я не знаю, как бы действовала Советская держава, но Россия явно не способна дать адекватный ответ на агрессию против её кораблей и судов, коммуникаций и прочего. Потому что понимает, нихрена мы не тянем даже региональный конфликт с западом (ползучее наступление понемногу в год так себе успехи). Что уж говорить про полноценную войну.
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 08:41
    В наше время не только в военное время но в мирное нужно включать все приборы обнаружения всех видов опасности и подводной и надводной и воздушной и матроса с биноклем и автоматом выставлять. В принципе фрегату путь на родину был заказан, Иран блокирован с моря со всех сторон. Зачем он вышел в море и куда шёл зная о начавшейся войне, остаётся только гадать. Может шёл принять последний бой за родину, за девочек, Хомейни и Аллаха.
  10. Винни76 Звание
    Винни76
    0
    Сегодня, 08:53
    Штаты в очередной раз выпускают джина из бутылки. У них кораблики разбросаны по всему свету. И торпеду можно отхватить где угодно.
    PS Значимый для любого, уважающего себя моряка вопрос:торпеда плывёт или идёт?
  11. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 08:58
    Ещё один аргумент что война переходит в фазу БПА на воде и в воздухе.
    Большие посудины уходят в утиль. Их смысл теряется и экономически и физически.