Взрыв на танкере прогремел в Персидском заливе

В Персидском заливе прогремел взрыв. Поступают сообщения о том, что пламенем объят нефтяной танкер, находившийся к северо-западу от Ормузского пролива. Сигнал SOS подан капитаном судна, находивщемся в 30 морских милях от кувейтского порта Мубарак-эль-Кабир.В сообщениях говорится, что в момент взрыва к танкеру, который должен был вывозить нефть из Кувейта, приближалось некое «небольшое судно», а после взрыва «быстро покинуло этот район».Тем временем цены на нефть после некоторого вчерашнего «отскока» вернулись к росту. Баррель «чёрного золота» марки Brent на данный момент торгуется на отметке порядка $83,8.Как видно, несмотря на фактически перекрытый Ормузский пролив, взрывного роста цен не происходит. Эксперты связывают это с тем, что пока значительного недостатка на рынке нефти в мире нет, и что ранее заключенные контракты в целом соблюдаются. Но если с проходом танкеров через Ормуз останутся проблемы ещё на несколько недель, то цена может постепенно «доползти» как минимум до сотни долларов за баррель.Добавляет проблем мировому рынку и то, что накануне крупные страховщики морских перевозок, включая Lloyd’s, начали уведомлять своих клиентов об аннулировании прежних страховых полисов. Аргументация страховщиков состоит в том, что контракты не предусматривали крупномасштабного военного конфликта, а потому страховые выплаты не могут быть начислены, если суда подвергаются атакам или из-за отсутствия гарантий безопасности не могут выполнять работу по транспортировке грузов.В связи с этим в одночасье потеряли страховку не менее 220 танкеров, сухогрузов и контейнеровозов. Ещё порядка 300 судов, осуществляющих трафик в Персидском заливе, окажутся без страховых полисов до конца пятницы. Таким образом, многочисленные зарубежные суда оказались уравнены в «возможностях» (точнее - невозможностях) с российскими, которые в связи с санкциями давно не обслуживаются западными страховщиками.