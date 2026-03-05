Взрыв на танкере прогремел в Персидском заливе

В Персидском заливе прогремел взрыв. Поступают сообщения о том, что пламенем объят нефтяной танкер, находившийся к северо-западу от Ормузского пролива. Сигнал SOS подан капитаном судна, находивщемся в 30 морских милях от кувейтского порта Мубарак-эль-Кабир.

В сообщениях говорится, что в момент взрыва к танкеру, который должен был вывозить нефть из Кувейта, приближалось некое «небольшое судно», а после взрыва «быстро покинуло этот район».



Тем временем цены на нефть после некоторого вчерашнего «отскока» вернулись к росту. Баррель «чёрного золота» марки Brent на данный момент торгуется на отметке порядка $83,8.

Как видно, несмотря на фактически перекрытый Ормузский пролив, взрывного роста цен не происходит. Эксперты связывают это с тем, что пока значительного недостатка на рынке нефти в мире нет, и что ранее заключенные контракты в целом соблюдаются. Но если с проходом танкеров через Ормуз останутся проблемы ещё на несколько недель, то цена может постепенно «доползти» как минимум до сотни долларов за баррель.

Добавляет проблем мировому рынку и то, что накануне крупные страховщики морских перевозок, включая Lloyd’s, начали уведомлять своих клиентов об аннулировании прежних страховых полисов. Аргументация страховщиков состоит в том, что контракты не предусматривали крупномасштабного военного конфликта, а потому страховые выплаты не могут быть начислены, если суда подвергаются атакам или из-за отсутствия гарантий безопасности не могут выполнять работу по транспортировке грузов.

В связи с этим в одночасье потеряли страховку не менее 220 танкеров, сухогрузов и контейнеровозов. Ещё порядка 300 судов, осуществляющих трафик в Персидском заливе, окажутся без страховых полисов до конца пятницы. Таким образом, многочисленные зарубежные суда оказались уравнены в «возможностях» (точнее - невозможностях) с российскими, которые в связи с санкциями давно не обслуживаются западными страховщиками.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 08:44
      Не в принадлежности флага даже суть.
      Пролив закрыт. Страховки аннулированы. Убытки (пока прибыль) несёт Британия и на перёд большой вопрос будет у кого страховаться, Lloyd’s под большим вопросом из-за подорванной репутации.
      Коллапс в страховой сфере.
      Плюсом коллапс в инфраструктуре Amazon, не работают банки, утеряны массивы данных, парализована доставка товаров.
      Начало большого хаоса.
      А тут еще и Марк Рютте предложил применить 5 статью против Ирана.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        0
        Сегодня, 08:51
        Цитата: Аркадий007
        Не в принадлежности флага даже суть.
        Пролив закрыт. Страховки аннулированы.

        Ну как сказать, для Меня это важно! Особенно на фоне заявления нашего МИД:
        Москва оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические шаги после нападения на российское судно в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.


        В нас опять плюнули, утопив газовоз… ну а мы новую партию фломастеров видимо закажем.
    2. pexotinec Звание
      pexotinec
      0
      Сегодня, 09:07
      В новостях прозвучало что этот танкер был замечен при заправке американцев. Вот и получил.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 08:23
    Ормузский пролив скоро станет самым загрязненным нефте продуктами районом Земли.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:55
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 08:23
      Ормузский пролив скоро станет самым загрязненным нефте продуктами районом Земли.

      hi Если у вас нет страхового полиса с новыми win condition ( условия и обстоятельства страхования ), обращайтесь с уважением к Дону, как председателю Совета мира в Фашингтоне. lol
  4. Ольгович Звание
    Ольгович
    +3
    Сегодня, 08:23
    Поступают сообщения о том, что пламенем объят нефтяной танкер,
    А ведь предупреждали...
  5. Комментарий был удален.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 08:29
      Мне нравятся танкерочки с осадкой более 20 метров - бздынь в МКО и танкер превращается в несамоходную баржу .Вроде нефть есть - однако ОКЕАНСКИЙ БУКСИР нужен ( и нефть становится золотой ).
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:41
        Цитата: tralflot1832
        Мне нравятся танкерочки с осадкой более 20 метров - бздынь в МКО и танкер превращается в несамоходную баржу .Вроде нефть есть - однако ОКЕАНСКИЙ БУКСИР нужен ( и нефть становится золотой ).

        За горящие танкеры и туристический бизнес арабских союзников США в Персидском заливе. drinks drinks drinks
      2. Комментарий был удален.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:08
        Андрей hi вчерашняя последняя информация по поводу страховок в этой "горячей зоне":
        Страховые компании продолжают повышать тарифы для судов, проходящих через Ормузский пролив. Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные страховых брокеров, цены в среднем в 12 раз выше обычного. Если в стандартной ситуации страховка стоит 0,25% от суммы, покрывающей стоимость судна, сейчас она достигает 3% от этой суммы.
        Многие судоходные компании, в том числе Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, приостановили или ограничили проход судов по этому маршруту.
        Как отмечает FT, цены на страховку продолжили рост, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что ВМС США готовы сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, если в этом будет необходимость. Он также распорядился предоставлять на выгодных условиях страховку и гарантии для судов, проходящих по проливу.

        Представители страховых компаний заявили FT, что пока непонятно, как это предложение будет работать на практике. «Мы не слышали абсолютно ничего, кроме этого заявления (Дональда Трампа.— “Ъ”) в Truth Social.

        https://www.kommersant.ru/doc/8480230
  6. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +6
    Сегодня, 08:31
    Ну что сказать, Есть Россия, есть нефть, есть Севморпуть, есть ледоколы. Добро пожаловать на поклон к русскому царю. В очередь!
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 08:32
    Вот где Ормузский пролив, а где 30 миль от Кувейта. Это ж, мягко говоря, не рядом. Что там вообще происходит...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Pharmacist
      Вот где Ормузский пролив, а где 30 миль от Кувейта. Это ж, мягко говоря, не рядом. Что там вообще происходит...

      Война. am am am
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 08:44
    Хорошо бы эту пробку из танкеров обстреляли.
  9. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 09:05
    Ну что патриоты, вы довольны?
    Вчера выли мол российский газовоз безнаказанно атаковали и все утрутся.
    А сегодня взорвали английский танкер.
    Вы довольны, или будете дальше выть?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:17
    Цитата: Охотовед 2
    Цитата: Аркадий007
    Не в принадлежности флага даже суть.
    Пролив закрыт. Страховки аннулированы.

    Ну как сказать, для Меня это важно! Особенно на фоне заявления нашего МИД:
    Москва оставляет за собой право на ответные политико-дипломатические шаги после нападения на российское судно в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.


    В нас опять плюнули, утопив газовоз… ну а мы новую партию фломастеров видимо закажем.

    У меня другой вариант .Месяц полтора назад ( норвежский баренцсерунок ***) сообщил что в Бенгази разгрузился транспорт в сопровождении БПК Североморск .Рассмотрели с спутника только ЗРК - 300/ 400.Начерта Хафтару он нужен? У него за спиной бронетанковые дивизии Египта. Может мы пункт МТО ВМФ организуем в Восточной Ливии ???Европе это явно не понравится - особенно англичанам .Мальта на против Ливии.
    Тартус стал гражданским портом - там сполтворение судов .Больше иногда чем в Хайфе .И мы в Тартусе присутствуем - Сирийский Экспресс ,только гражданский ( местами ) на балкере в трюмах можно чёрта лысого привезти в Сирию.А 404 могло и не быть в Триполи им только передали управление БЭКами ,которые доставили англичане с той же Мальты .