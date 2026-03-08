Продолжение игры на повышение или как втянуть Азию в религиозную мировую войну
События развиваются настолько быстро, что анализировать и «копать глубоко» просто не успеваешь. Совсем недавно я писал о том, как США толкают Пакистан на войну с Афганистаном и, наоборот, Афганистан на войну с Пакистаном. Сегодня уже можно сказать, зачем это было необходимо США, а главное, Израилю. Тайное всегда становится явным. Правда, большинство людей замечает это слишком поздно, когда «поезд уже ушел».
Итак, вчера Израиль начал военную операцию, точнее, оккупацию, против Ливана. Завернули свои хотелки в красивую обертку создания буферной зоны и начали захват. Под шумок это вполне пройдет. Не до какого-то там Ливана сегодня всем. Не много не мало на 15% территории претендует Тель-Авив. Ничего так «кус пирога». Причем действуют евреи по кальке фашистов в конце 30-х — начале 40-х годов прошлого века. «Ливанцы должны покинуть эту территорию или будут уничтожены!».
Это не слова какого-нибудь депутата или чиновника. Это немного перефразируемое мной официальное заявление правительства Израиля. Забота о ливанцах, понимаешь. Покиньте свои дома, а то мы сейчас начнем ковровые бомбардировки и вообще решили очистить землю для поселений израильтян. Жизненного пространства Израилю не хватает. А арабы перебьются. Палестинцы же вон как-то перебиваются. Ну и ливанцы рядышком пристроятся. Тем более, что 85% Ливана им пока оставляют из милости.
А что «мировое сообщество»? Да ничего. Всё как обычно, если дело не касается России или Белоруссии. Выражаем обеспокоенность и предлагаем сторонам конфликта поговорить. При этом ноль хоть каких-то действий. Оно и понятно, на псарне главный не вожак стаи, а псарь. Даже так — Псарь. А Псарь сказал, что Израиль трогать нельзя.
Я много раз писал о том, что все международные договоры сегодня не стоят бумаги, на которой они написаны. Какие «нормы международного права», какие решения ООН. Очень точно ситуацию объяснил американский президент, когда говорил об «очень плохой Испании», которая не разрешила использовать свои военные базы для американских войск. «Захотим — прилетим и разместим. И ничего они нам не сделают». Вот вам международное право сегодня.
И ещё один нюанс, связанный с войной против Ирана. На этот раз касающийся сразу двух ядерных держав, которые «успешно ненавидят друг друга» многие годы. Я о Пакистане и Индии. Казалось бы, далеко и «сами разберутся, не в первый раз». Раньше да, побаивались реакции России и США. Сегодня ситуация изменилась. Раскрою маленький секрет, я почти уверен, что уже в ближайшее время мы увидим тактическое ядерное оружие в действии.
Почему? Потому что победить Иран не удалось. «Блицкриг» провалился. А воевать вдолгую ни США, ни Израиль не рассчитывали. Наземная операция? Против разъярённых убийством детей иранцев? Дураков нет. Пусть «второсортные» воюют с персами. Второй сорт людей для израильтян и американцев — это арабы и прочие, включая русских, кстати. Вон курды уже подтянулись.
Замысел Трампа понятен. Перевести войну в разряд религиозной бойни между мусульманами. Шииты и сунниты будут резать глотки друг другу, а «первосортные» смотреть картинки из телевизора и сетовать на «дикость» азиатов. Невозможно? Ну да. Только вот вчера вечером уже прозвучало заявление одного из религиозных лидеров о том, что «защита американских баз — это священный долг мусульман».
И вот тут-то и всплывает вопрос о владеющем ЯО Пакистане. У Трампа много возможностей принудить Пакистан объявить войну Ирану. Исламабад сейчас находится в состоянии шарика от подшипника, который находится под прессом. Вроде крепок, но до какой степени, никто сказать не может. С одной стороны на него давят американцы, с другой — китайцы. А там ещё и Индия вскоре может подключиться. Речь идет об очень серьезных экономических потерях обеих стран.
Вроде бы зачем американцам Пакистан как участник войны? Напомню, Иран полностью перекрыл Ормузский пролив. Сколько аналитиков тогда писали о том, что от этого больше всех пострадают не США, а Европа и Китай. Многие написали о том, что всё, Иран смог «нагадить» своим главным врагам. Но это не так. И в Тегеране это понимают. Китай не враг Ирана. И получает сегодня нефть через другой порт — Чахбахар, который находится вне Ормузского пролива. Кроме Китая, этот порт — источник нефти для Индии!
Так вот, именно этот порт может оккупировать Пакистан! Я уже писал о торговых путях, которые поставила под вопрос война Афганистана и Пакистана. Теперь под таким же вопросом станут и поставки углеводородов в Китай и Индию. Что дальше? А дальше, если события будут развиваться в том же ключе, Нью-Дели будет вынуждена остановить Исламабад. Каким путем? Понятно, что не уговорами. А Пекин в этом поможет. Вот будет «хохма» с участием трех ядерных держав.
Но и это ещё не всё. Выше я писал о «второсортных», которые должны воевать за интересы Вашингтона. О каком государстве мы забываем? О бывшей республике СССР, которая имеет границу с Ираном и достаточно большую диаспору своих соплеменников в Иране. А, об Азербайджане. Баку уже привел свои ВС в повышенную боевую готовность. Они уже сосредоточили армию на границе. С чего бы это? Наверное, «учения»…
И самое мерзкое. Если в войну ввяжется ещё и Баку, сможет ли Россия оставаться нейтральной? Вопрос сложный, и ответа на него я не дам. Считаю, что каждый читатель вправе сам ответить на этот вопрос.
Уж очень серьезный «замес» готовится. Очень напоминает 30-е годы прошлого столетия. Только теперь вместо Европы подставляют Азию. Европа будет «периферией» войны. А Штаты опять в стороне…
