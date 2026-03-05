Группа ССО под Красным Лиманом ликвидирована вместе с её командиром

726 2
Группа ССО под Красным Лиманом ликвидирована вместе с её командиром

Поступает информация о том, что противник бросил несколько боевых групп из состава сил специальных операций на Краснолиманское направление. Там ситуация для гарнизона ВСУ в значительной степени осложнилась после освобождения нашими войсками села Дробышево и вхождения в Красный Лиман с северного направления.

Диверсионные группы ССО, судя по всему, должны были атаковать российских бойцов на северо-западном фланге и пробить коридор для подвода резервов с последующим возвращением села Дробышево под контроль.



Однако российская разведка выявила активность противника, после чего в дело вступили дроноводы и артиллерия. В результате серии ударов была уничтожена ДРГ из состава 8-го полка ССО Украины вместе с командиром группы капитаном Назаром Жирным.

Украинские медиа приводят фото капитана Н.Жирного:



Другая диверсионная группа противника занималась минированием домов в населённых пунктах в окрестностях Красного Лимана - на случай, если эти населённые пункты в ближайшее время перейдут под контроль ВС РФ. Минирование велось при учёте того, что в некоторых домах остаются мирные жители, что ССО ВСУ мало волновало.

Сообщается о том, что при отходе несколько «минёров» были ликвидированы российскими операторами FPV-дронов.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +3
    Сегодня, 09:12
    Какой-то этот Жирный - совсем не жирный.
    Наверное, в ССО плохо кормят...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:16
    ❝ В результате серии ударов была уничтожена ДРГ из состава 8-го полка ССО Украины вместе с командиром группы ❞ —

    — Туда им и дорога, нашли, что искали ...