Крупнейшая судоходная компания ФРГ свернула работу в районе Персидского залива
Крупнейшая судоходная компания из ФРГ Hapag-Lloyd теперь не доставляет грузы в район Персидского залива. Она прекратила прием заказов на контейнерные перевозки в этот регион.
Такое сообщение сделала пресс-служба компании.
В нем сказано о прекращении поставок в Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак, Оман, Йемен и частично в Саудовскую Аравию. Также не будут осуществляться перевозки транзитом через порт Джебель-Али в ОАЭ.
Речь идет о грузах, которые доставляются из африканских государств.
В качестве причины введения ограничений названы военные действия на Ближнем Востоке.
В сообщении компании сказано:
В общей сложности прекращена доставка грузов из 23 африканских стран. Поступают сообщения о начале процедуры пересмотра логистики с клиентами из Европы.
Ранее свою обеспокоенность по поводу американо-израильских атак на Иран высказал глава комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф. Он заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке должна быть прекращена.
Еще большую тревогу выразили по поводу военных действий в регионе выразило руководство сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС. Там считают, что они могут негативно повлиять на глобальную логистику поставок продовольствия, особенно на африканский континент.
