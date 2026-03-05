Крупнейшая судоходная компания ФРГ свернула работу в районе Персидского залива

В связи с текущими операционными ограничениями и проблемами безопасности Hapag-Lloyd приняла решение о приостановке бронирования с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления для грузов из Африки в регион Персидского залива.

Крупнейшая судоходная компания из ФРГ Hapag-Lloyd теперь не доставляет грузы в район Персидского залива. Она прекратила прием заказов на контейнерные перевозки в этот регион.Такое сообщение сделала пресс-служба компании.В нем сказано о прекращении поставок в Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак, Оман, Йемен и частично в Саудовскую Аравию. Также не будут осуществляться перевозки транзитом через порт Джебель-Али в ОАЭ.Речь идет о грузах, которые доставляются из африканских государств.В качестве причины введения ограничений названы военные действия на Ближнем Востоке.В сообщении компании сказано:В общей сложности прекращена доставка грузов из 23 африканских стран. Поступают сообщения о начале процедуры пересмотра логистики с клиентами из Европы.Ранее свою обеспокоенность по поводу американо-израильских атак на Иран высказал глава комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф. Он заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке должна быть прекращена.Еще большую тревогу выразили по поводу военных действий в регионе выразило руководство сообщества государств Западной Африки ЭКОВАС. Там считают, что они могут негативно повлиять на глобальную логистику поставок продовольствия, особенно на африканский континент.