Царский генерал Александр Самойло
Генерал А. Самойло на фотографии, сделанной около 1917 г.
В предыдущих статьях мы говорили о «красном графе Алексее Игнатьеве». Героем двух следующих станет еще один очень интересный «советский дворянин», который дважды стал генералом: в 1916 году он получил это звание в императорской России, в 1940-м – в Красной Армии. И стал главным прототипом героя романа В. Пикуля «Честь имею». Этот автор намекает вначале на дворянский род Аладьиных, потом – на полковника Лебедева (начальник разведки 2-й армии Самсонова), однако в книге множество сведений, явно почерпнутых из мемуаров героя статьи, которые под названием «Две жизни» впервые были изданы в «Воениздате» в 1958 году. Разумеется, добавлены «художественные вольности». Так, если верить Пикулю, в июне 1903 года этот человек принимал участие в штурме королевского дворца в Белграде и убийстве королевской четы Обреновичей.
Обложка парижского издания «Le Petit Journal»
Сразу скажем, что в том году герой статьи действительно совершил разведывательную поездку по Австро-Венгрии, но нет никаких оснований считать, что он заезжал в Белград и участвовал в государственном перевороте. Речь, конечно же, пойдёт об Александре Александровиче Самойло, который за время службы получил царские ордена Святого Станислава III и II степени, Святой Анны III степени, Святого Владимира IV и III степени, два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, Орден Отечественной войны I степени, четыре медали, а также орден Почетного легиона, орден Итальянской короны и несколько румынских орденов.
Происхождение и молодость героя статьи
Будущий генерал-майор российской Императорской и генерал-лейтенант Красной Армии родился в Москве 23 октября (4 ноября) 1869 г. Его отец был военным врачом, получившим высокий чин действительного статского советника. Он служил во 2-м гренадерском Ростовском полку, был участником русско-турецкой войны 1877-1878 гг., во время которой работал с знаменитым хирургом Н. И. Пироговым.
Врачом стал и один из его братьев – Владимир, который стал хирургом и заведующим отделением, в годы Великой Отечественной войны – майором военной службы.
Второй брат, Павел, выбрал карьеру военного лётчика.
Самойло Павел Александрович. Обратите внимание на маленький рост брата героя статьи: говорят, что, делая выговор подчиненным, он, чтобы не смотреть на них снизу вверх, часто вставал на стул
В 1913 г. Павел Самойло участвовал в воздушных соревнованиях, организованных Императорским всероссийским аэроклубом по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург, которые закончились неудачей для всех участников. В 1916 году командир Николаевского авиационного отряда штабс-капитан В. Самойло сломал ногу, упав с лошади, удостоившись приказа Великого князя Александра Михайловича:
Затем служил в армии Украинской Народной Республики, в Добровольческой армии (которая потом стала Вооруженными силами Юга России), в Уральской армии, в штабе Восточного фронта Колчака. В общем, «классика» гражданской войны, в которой ближайшие родственники сплошь и рядом оказываются по разные стороны линии фронта. После поражения белых Павел Самойло бежал в Японию, оттуда переехал в США, где и умер в 60-х гг. ХХ века. Тихая и бесцветная жизнь, достойная человека, не сумевшего встать над сословными предрассудками и предавшего свою родину и свой народ.
Семья героя статьи была достаточно знатной. Самым известным его представителем стал польский шляхтич и гетман реестровых казаков Самойло Кошка, возглавлявший казаков во время похода на Крым в 1600 году и погибший во время Польско-шведской войны в 1602 году.
Гетман реестровых казаков Самойло Кошка. Согласно семейному преданию, он 26 лет провел в турецком плену в качестве гребца на галерах
Учебу Александр Самойло начинал в Третьей Московской гимназии, на момент выпуска в совершенстве овладел немецким, французским, английским и латинским языками. Затем поступил в юнкерское Алексеевское училище. Поскольку он был выпускником не кадетского корпуса, а гимназии, Александру пришлось вначале отслужить год вольноопределяющимся во Втором Ростовском полку. В Александровском училище его однокурсниками были такие известные люди, как Лавр Корнилов и Михаил Бонч-Бруевич, а также Леонид Болховитинов (начальник штаба Кавказской армии времен Первой мировой войны).
Из училища герой статьи был выпущен в чине подпоручика в 1892 году (в том же году умер его отец). Вначале А. Самойло был направлен в 6-й гренадерский Таврический полк, но уже в ноябре переведен в гвардию – в 1-й лейб-гренадерский Екатеринославский полк. При этом еще и посещал лекции классического отделения историко-филологического факультета Московского университета. К 1895 г. дослужился до поручика и в том же году поступил в Николаевскую Академию Генерального штаба.
Академия Генерального Штаба
Стандартный срок обучения здесь составлял два года, однако А. Самойло, как лучшего в своем курсе, зачислили на дополнительный курс, который предполагал самостоятельную работу по трём темам: исследовательская (теоретическая работа), историческая (посвященная какой-то военной кампании), стратегическая (разработка операции на заданном театре военных действий). Получив за все работы отличные оценки, был выпущен из Академии в звании штабс-капитана. Как прошедший полный курс обучения, согласно традиции, был представлен императору.
Начало военной службы
Вначале его направили в штаб 36-й дивизии, затем пришло время необходимого выпускникам Академии Генштаба цензового командования в строевых частях (для получения должности в Генеральном штабе по окончании Академии необходимо было откомандовать ротой один год, для назначения на должность командира полка требовалось четырёхмесячное командование батальоном). Он был назначен командиром одной из рот своего полка, затем, осенью 1900 г., причислен к Генеральному Штабу и направлен в штаб Казанского военного округа. В марте 1901 года стал старшим адъютантом штаба 31-й пехотной дивизии, постоянным местом размещения которой был Харьков, а лагеря находились в Чугуеве, в юнкерском училище которого А. Самойло читал лекции по топографии и тактике.
Военная разведка
В 1902 г. мы видим героя статьи в штабе Киевского военного округа, которым тогда командовал генерал М. Драгомиров, а начальником штаба был В. Сухомлинов (который станет военным министром в марте 1909 г. и будет находиться на этом посту до июня 1915 г.). Именно Сухомлинов и поручил Александру Самойло заняться сбором сведений об армии Австро-Венгрии, которая уже рассматривалась в качестве потенциального противника. Дальнейшая карьера героя статьи оказалась тесно связана с военной разведкой. Между тем, отношение к офицерам разведки в то время было, мягко говоря, настороженным: это занятие ещё не было романтизировано кинематографом и считалось недостойным дворянина. Многие даже ставили военных разведчиков в один ряд с презираемыми всеми жандармами и неохотно принимали их в офицерских собраниях.
Как уже указывалось в начале статьи, первую разведывательную поездку по Австро-Венгрии А. Самойло совершил уже в 1903 году. О том, насколько удачным оказался этот вояж, можно судить по тому, что по возвращении он был награжден первым орденом – Святого Станислава III степени, и в 1904 году повышен в звании до капитана (это первый штаб-офицерский чин). В этом году у него родилась старшая дочь Нина, однако виделся он с ней редко, так как именно с этого времени его выезды за рубеж стали ежегодными, сам он писал:
А также:
Полученными сведениями российские представители делились с союзниками, и эти «дружественные» услуги сопровождались присылкой от соответствующих правительств иностранных орденов.
В числе этих наград был и французский орден Почетного легиона. А новой российской наградой стал орден Святой Анны III степени, полученный в 1906 году.
В Италии, Британии и Франции герой статьи негласно изучал новый род войск – авиацию, а также авиационную промышленность и «достижения в области воздухоплавания». Писал об этом:
Возвращение в Петербург
Успешную карьеру военного разведчика А. Самойло вынужден был прервать в 1907 году: подошло время исполнить «требовавшийся от каждого штаб-офицера генерального штаба строевой ценз по командованию батальоном и по ознакомлению с войсками других родов войск – кавалерией и артиллерией».
Командование батальоном ему было поручено в Миргородском полку, который тогда возглавлял Ю. Данилов – во время I мировой войны он будет занимать должность генерал-квартирмейстера штаба Верховного Главнокомандующего Николая Николаевича. С артиллерийской службой А. Самойло знакомился на Киевском артиллерийском полигоне.
В 1909 году генерал Данилов получил назначение в Главное управление генерального штаба, с собой он взял и понравившегося ему А. Самойло. В этом году в семье героя статьи родилась дочь Кира.
В столице империи деятельность героя статьи снова оказалась тесно связана с разведкой: он активно контактировал с военными атташе иностранных государств, сопровождал их во время официальных мероприятий, в том числе и «на обедах в высочайшем присутствии Императора». При этом успевал преподавать в двух военных училищах – Павловском пехотном и Николаевском кавалерийском. До начала мировой войны успел получить ордена Святого Станислава II и Святого Владимира IV степеней. Были опубликованы три работы героя статьи: «Военно-статистическое описание Западно-Галицийского района» и «Вооруженные силы Австро-Венгрии» (в 1912 г.) и «Военно-статистическое описание Восточно-Галицийского района» (1913 г.).
Герой статьи на фотографии, сделанной в 1913-1914 гг.
Александр Самойло во время I мировой войны
Итак, к моменту начала новой большой войны герой статьи служил в Управлении генерал-квартирмейстера Императорской армии генерала Ю. Данилова – был назначен в отдел, занимающийся австро-венгерскими делами. Также ему было поручено «румынское направление»:
Совершил поездку в Бухарест, где вел переговоры с принцем Братиану. На обратном пути встретил поезд Николая II и был приглашен на завтрак к императору. В это время он был всего лишь полковником: действовало правило, согласно которому офицеры генерального штаба производились в генералы только после цензового командования полком в течение года.
В 1916 г. А. Самойло стал помощником генерал-квартирмейстера штаба Западного фронта, возглавив разведывательную службу. Сам он писал потом:
Между тем, в конце 1916 года в его семье произошла трагедия: умерла жена, оставив сиротами двух несовершеннолетних дочерей. С фронта ему удалось уехать всего на несколько дней. А в декабре 1916 года вернувшийся к месту службы герой статьи был повышен до генерал-майора, хотя цензового командования полком так и не прошел. Думается, это является лучшим доказательством заслуг героя статьи.
Александр Самойло после падения самодержавия
После Февральской революции герой статьи продолжал военную службу. В своей книге «Две жизни» он позже писал:
Однако с горечью отмечал некомпетентность «временщиков» — новых самозваных правителей России, одним из результатов деятельности которых стал полный развал армии:
В сентябре 1917 г. А. Самойло был назначен генерал-квартирмейстером штаба 10-й армии. Вскоре он стал и начальником штаба армии – после убийства своего предшественника Рыльского. Причем, «согласно новому порядку о прохождении службы в офицерских и генеральских чинах», в этой должности он был утвержден армейским съездом. А затем в жизни и карьере Александра Самойло последовал совсем уж крутой и почти невероятный поворот. Об этом мы поговорим в следующей статье.
