Царский генерал Александр Самойло



Генерал А. Самойло на фотографии, сделанной около 1917 г.



Обложка парижского издания «Le Petit Journal»

Происхождение и молодость героя статьи



Самойло Павел Александрович. Обратите внимание на маленький рост брата героя статьи: говорят, что, делая выговор подчиненным, он, чтобы не смотреть на них снизу вверх, часто вставал на стул



Впредь верхом, чтобы не подвергать жизнь опасности, не ездить.



Гетман реестровых казаков Самойло Кошка. Согласно семейному преданию, он 26 лет провел в турецком плену в качестве гребца на галерах



Академия Генерального Штаба

Начало военной службы

Военная разведка

Целью этих поездок были как непрерывно развивающиеся сношения (с информаторами)… так и ознакомление с вероятными театрами военных действий, с устройством, оснащением, боевой подготовкой армий наших будущих союзников и, главное, наших вероятных противников (Германии и Австро-Венгрии).

Заграничные (поездки) носили двоякий характер: одни вызывались официальными приглашениями соседних правительств (главным образом во Францию) на условиях взаимности, другие были негласными, с военно-политическими заданиями, даже по чужим паспортам. В случае обнаружения подлога негласные командировки грозили, конечно, большими неприятностями не только для меня лично, но и для наших министерств – военного и иностранных дел. Успех здесь зависел от моей осторожности, предусмотрительности, ловкости. Обычно вымышленным предлогом для таких поездок было ознакомление с историческими памятниками, достопримечательностями городов и т. п. Говорить подробно об этих моих поездках, касающихся вопросов преимущественно военно-технического, сугубо специального характера, мне представляется нецелесообразным, к тому же полученные тогда сведения, главным образом по Австро-Венгрии и Германии, вошли в официальные издания Главного управления Генерального штаба, несомненно сохраняющиеся и ныне в библиотеке имени В. И. Ленина.

На вопрос хозяйки, какие цели привели меня в Англию, я сообщил, что, будучи по образованию историком, пишу исследование о Марии Стюарт и должен сверить разноречивые исторические и литературные сведения о ней... Надо сказать, что с посещением Англии связана моя последующая работа по составлению аэрологического обзора Британских островов. Известно, что с появлением авиации изучение климатических особенностей различных стран приобрело весьма существенное значение.

Возвращение в Петербург



Герой статьи на фотографии, сделанной в 1913-1914 гг.

Александр Самойло во время I мировой войны

На меня возлагалось составление военно-политических докладов, по сношению с Румынией и военная оценка местности… Нашей целью было вовлечение Румынии в войну на стороне Антанты.

Предусмотреть выход России из империалистической войны в результате будущей революции я не мог. Но как свою жестокую ошибку воспринимаю то, что не предвидел возможности грубых промахов, которые были сделаны в ходе войны нашими правителями, как военными, так и государственными.

Александр Самойло после падения самодержавия

На революцию смотрел как на безусловную необходимость общего переустройства в стране.

Два миллиона (солдат), разбросанные по всему громадному фронту, были совершенно небоеспособны.