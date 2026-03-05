30-процентный рост цен на мазут: в Германии вновь призвали к «зелёной повестке»

Европейские экономисты обсуждают ситуацию, которая складывается на энергетическом рынке. Ситуация эта связана с американо-израильской войной против Ирана и, как следствие, значительным ростом цен на энергоносители. Так, в Германии обсуждают очередную проблему промышленного сектора, а также вопросы теплоснабжения домохозяйств, в связи со скачком цен на газ, дизельное топливо и мазут.

С 27 февраля мазут прибавил в цене рекордные 30,29% и достиг трёхлетнего абсолютного максимума.



Немецкий консультант в сфере энергетики Йошуа Ян:

Недавнее повышение мировых цен ещё раз показывает, насколько домохозяйства и промышленность зависят от международных кризисов и политических событий. На наш взгляд, это подчеркивает необходимость сокращения использования ископаемых источников энергии и увеличения использования решений, основанных на возобновляемых источниках энергии.

Примечательно, что г-н Ян говорит это после целой политико-экономической «эпохи» «Зелёных» в правительстве Германии, во время которой экономика страны впала в стагнацию. Теперь в Германии размышляют над тем, как нарастить закупки ископаемого топлива, включая уголь, а также возобновить работу атомных электростанций.

Ничего «умнее» предложения вернуться к «зелёной повестке» консультант в ФРГ, судя по всему, предложить не может.

Сообщается о том, что к пересмотру контрактов переходит всё больше промышленных компаний Европы. Издержки из-за роста цен на энергоносители несёт и военно-промышленный комплекс ЕС.

Дополнительная проблема в том, что теперь, в условиях, когда Европа сама отказывалась от приобретения доступных энергоносителей у РФ, сделав ставку на углеводороды из США и стран Персидского залива, ЕС фактически стал одним из главных заложников ситуации.

Напомним, что накануне Владимир Путин поручил правительству проработать механизмы полного отказа от поставок углеводородов в Евросоюз, за исключением Венгрии и Словакии.
