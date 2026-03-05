Ким Чен Ын поручил строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием

2 507 26
Ким Чен Ын поручил строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе посещения верфи в Нампхо, где он лично руководил ходовыми испытаниями эсминца «Чхве Хён», поручил строить не менее двух эсминцев в год и оснащать ВМС КНДР ядерным оружием. Ким Чен Ын подчеркнул, что у КНДР имеется достаточный кадровый и промышленный потенциал для этого.

Кроме того, лидер КНДР оценил боевую подготовку экипажа, проверил работу систем управления и вооружения корабля, присутствовал при пуске стратегической крылатой ракеты класса «корабль–земля» и осмотрел третий строящийся эсминец этого же типа. Ким Чен Ын заявил о необходимости гарантировать защиту суверенитета страны не на словах или на бумаге, а способностью к реальным действиям.






В конце прошлого года КНДР представила свою первую атомную подлодку, размеры которой сопоставимы с ударными субмаринами ВМС США. Ким Чен Ын лично посетил верфь и проинспектировал ход выполнения этого стратегического проекта. Северокорейский лидер подчеркнул ключевую важность наличия у КНДР атомных подводных лодок для осуществления политики самообороны. Одновременно Ким Чен Ын подверг критике план Южной Кореи создать собственную атомную подлодку, назвав его угрозой безопасности.

Демонстрация атомной подводной лодки стала для КНДР символическим актом, подтверждающим ее статус и небезосновательные амбиции в условиях растущей региональной конфронтации. При этом Пхеньян может получить преимущество, так как реализация южнокорейской программы займет около десяти лет, в то время как КНДР потенциально может провести испытания своей атомной субмарины уже в ближайшие два года.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    -14
    Сегодня, 10:18
    Мне мало дела до противостояния этого изолированного корабля с подводной лодкой, подобной иранскому фрегату...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 10:37
      hi Стальные фаберже уважаемого тов. Ким Чен Ына, как и всего братского северокорейского народа бодрят россиян.
      Вместе победим бандеронацистов и всех врагов am
  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 10:19
    "Ким Чен Ын поручил строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием"

    Молодцы! Нам бы такие темпы! Товарищ Ким помоги нам с кадрами!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +7
      Сегодня, 10:25
      Товарищ Ким помоги нам с кадрами!

      Вы имеете ввиду чучхейских следователей, прокуроров, судей и расстрельную команду? what Тогда да, это пожалуй действительно нам поможет набрать такие же темпы производства... yes
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        0
        Сегодня, 10:33
        "Вы имеете ввиду чучхейских следователей, прокуроров, судей и расстрельную команду?"

        Это уже слишком! Мне больше импонирует пример Сингапурских преобразований. А имел я ввиду помощь инженерными кадрами и квалифицированными рабочими.
        1. al3x Звание
          al3x
          -1
          Сегодня, 10:37
          Сингапур ведущий мировой центр инвестиций и инноваций, финансовый центр, а у нас несчастную крипту и ту душат, а могли бы хоть это направление развивать. Но у нас сделали цифровой рубль 🤦‍♂️А кто в Россию и что инвестирует?
          1. Объяснятор
            Объяснятор
            -3
            Сегодня, 10:48
            Цитата: al3x
            Сингапур ведущий мировой центр инвестиций и инноваций, финансовый центр, а у нас несчастную крипту и ту душат, а могли бы хоть это направление развивать. Но у нас сделали цифровой рубль 🤦‍♂️А кто в Россию и что инвестирует?

            а кушать вы тоже крипту с цифровым рублем будете?
            1. al3x Звание
              al3x
              -1
              Сегодня, 10:58
              Для обывателя откуда еда берётся? В холодильнике генерируется или в магазине покупается за заработанные рубли? А если вы только за "колхозы с заводами", так мир уже давно намного более разнообразен в плане получения прибылей.
              1. abrakadabre Звание
                abrakadabre
                +1
                Сегодня, 11:10
                так мир уже давно намного более разнообразен в плане получения прибылей.
                В плане получения прибылей - бесспорно. А вот в плане получения еды и промтоваров - ничего лучше крупных агропредприятий (считай колхозов) и заводов, человечество пока не придумало.
                1. al3x Звание
                  al3x
                  +2
                  Сегодня, 11:18
                  Так с этим никто и не спорит. Вот только для функционирования всего этого опять же нужны финансовые ресурсы, которых в разных современных сферах очень и очень много. Чем тот же Сингапур и пользуется прекрасно.
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 10:27
      Товарищ Ким помоги нам с кадрами!
      Прошло каких то 1164 года, и история вернулась к ситуации, когда произошло вот такое:
      «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами» — фраза из «Повести временных лет», русской летописи начала XII века. Её произнесли послы от славянских и финских племён, призывающие на княжение варягов (по хронологии летописи — в 862 году).
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +6
      Сегодня, 10:42
      Нам бы такие темпы!

      Такие темпы присущи только системе с социалистической системой общественных отношений. Пример: достижения СССР в период мирного строительства.
      Сейчас, когда в России на протяжении последних 35 лет царствует унылый капитализм, эти достижения кажутся каким то чудом
  3. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 10:22
    Да, без ЯО эсминцы быстро тонут. А один и с ЯО может потонуть, за то второй...
  4. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 10:27
    И будут строить, а у нас со времен развала ссср, ни одного эсминца не построили, китайцы те вообще по 8 штук в год строят.
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 10:41
      ну начнем с того что это корейцы называют корабль эсминцем, а по водоизмещению и вооружению это не самый сильный фрегат....
  5. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 10:28
    С такими темпами производства вооружений, судьба Ирана - КНДР не грозит точно!
    Да и духу на применить у Кима точно хватит, при угрозе его стране!
  6. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 10:32
    Как??
    Во первых, что считать эсминцем?
    Во вторых Ким смог одновременно в армию, в ЯО, в ракеты, и во флот. При этом у него 40 лямов населения (ну или сколько там) и малоэффективная экономика, к тому же находящаяся под санкциями.
    Как???
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +4
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Не_боец
      у него 40 лямов населения (ну или сколько там) и малоэффективная экономика, к тому же находящаяся под санкциями.
      Как???

      Вероятно, воруют мало. Идеи чучхе не позволяют. Дикари-с, что с них взять? Пусть возьмут пример с нас, взрастят своих Чубайсов и Тимуров Ивановых, создадут настоящую демократию с партией Единая народная Корея во главе - и всё у них будет пучком.
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      -1
      Сегодня, 11:12
      Во вторых Ким смог одновременно в армию, в ЯО, в ракеты, и во флот. При этом у него 40 лямов населения (ну или сколько там) и малоэффективная экономика, к тому же находящаяся под санкциями.
      Как???
      Как??? Наверное тезис о малоэффективной экономике несколько неверен.
  7. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 10:37
    С фото прикалоло две вещи - во первых флаг ВМФ у них прикольный и красивый во вторых то что матросы у них в касках ...- восток он такой восток ...
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 10:39
    У Кима "эсминец" получится как из 600мм ракет РСЗО.
    Пол-Японии снесет с Окинавой вместе, до того, как его повредят. А потому трогать его никто не посмеет.
    Тем более, что это будет видимая часть айсберга, он также настроен на строительство АПЛ, и кому от этого смешно... только нашим шеднеровичам и слепаковым. А американцам, японцам и юкрейцам не смешно точно.
  9. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 10:45
    ЯО животворящее единственное средство против американской нечисти.
  10. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 10:47
    Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе посещения верфи в Нампхо, где он лично руководил ходовыми испытаниями эсминца «Чхве Хён», поручил строить не менее двух эсминцев в год и оснащать ВМС КНДР ядерным оружием.

    good Вот это решение не мальчика с дворовыми замашками и часами вместо кортика, а мужа...
  11. Barbian
    Barbian
    -2
    Сегодня, 11:04
    Ким - решил поиграть в Хомейни и Мадуру )
    Известно, чем все закончилось . Лучше б ему сосредоточится на своей экономике ..
    Посмотреть на соседа Ю Корею и вообще с ними объединиться .
    Корейский народ заслужил быть единой нацией .
  12. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    0
    Сегодня, 11:13
    Флот, на мой взгляд, нужен либо очень большой с необходимой номенклатурой кораблей и вооружения, как у Китая и сша , либо вообще не нужен.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 11:25
      Ну почему, 3 атомных подводных лодки с ЯО на борту, из которых 2 постоянно в океане, и никому даже в голову не придёт идея воевать с КНДР, даже если другой номенклатуры кораблей у неё не будет.