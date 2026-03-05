Ким Чен Ын поручил строить по два эсминца в год и оснащать ВМС ядерным оружием
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе посещения верфи в Нампхо, где он лично руководил ходовыми испытаниями эсминца «Чхве Хён», поручил строить не менее двух эсминцев в год и оснащать ВМС КНДР ядерным оружием. Ким Чен Ын подчеркнул, что у КНДР имеется достаточный кадровый и промышленный потенциал для этого.
Кроме того, лидер КНДР оценил боевую подготовку экипажа, проверил работу систем управления и вооружения корабля, присутствовал при пуске стратегической крылатой ракеты класса «корабль–земля» и осмотрел третий строящийся эсминец этого же типа. Ким Чен Ын заявил о необходимости гарантировать защиту суверенитета страны не на словах или на бумаге, а способностью к реальным действиям.
В конце прошлого года КНДР представила свою первую атомную подлодку, размеры которой сопоставимы с ударными субмаринами ВМС США. Ким Чен Ын лично посетил верфь и проинспектировал ход выполнения этого стратегического проекта. Северокорейский лидер подчеркнул ключевую важность наличия у КНДР атомных подводных лодок для осуществления политики самообороны. Одновременно Ким Чен Ын подверг критике план Южной Кореи создать собственную атомную подлодку, назвав его угрозой безопасности.
Демонстрация атомной подводной лодки стала для КНДР символическим актом, подтверждающим ее статус и небезосновательные амбиции в условиях растущей региональной конфронтации. При этом Пхеньян может получить преимущество, так как реализация южнокорейской программы займет около десяти лет, в то время как КНДР потенциально может провести испытания своей атомной субмарины уже в ближайшие два года.
