Ночью противник подверг массированной атаке Саратовскую область
Министерство обороны России в утренней сводке сообщает о перехвате дежурными средствами ПВО ВС РФ 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Противник атаковал южные регионы. Более всего БПЛА в количестве 33 были сбиты в небе над Саратовской областью. Еще 17 перехвачены над Черным морем и 10 — в небе над Крымом, над территорией Ростовской области на один дрон меньше.
Всего наши зенитчики отразили атаки в период с 23:00 вчерашнего вечера до 7:00 мск нынешнего утра в шести южных регионах России. До этого за три часа было перехвачено и сбито еще 48 вражеских беспилотников, три из них — над Азовским морем.
Как следует из сообщений местных властей и мониторинговых каналов, на этот раз серьезные повреждения не зафиксированы. Есть пострадавшие от ударов дронов и падения фрагментов сбитых БПЛА, но, к счастью, обошлось без жертв.
В Саратове и городе Энгельс об угрозах беспилотных ударов сообщалось в течение всей ночи. По предварительной информации, пострадали минимум три человека после массированной атаки украинских БПЛА. По словам очевидцев, атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ продолжалась почти всю ночь. В небе были видны вспышки от взрывов по обе стороны Волги. Часть БПЛА уничтожена на подлете к городам. Над одним из районов Саратова был виден дым, что там произошло — пока информация отсутствует.
Глава региона Роман Бусаргин сообщает, что повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Идет оценка ущерба, начались восстановительные работы, все пострадавшие получат необходимую помощь и компенсации, пишет губернатор.
Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники ВСУ уничтожены в 4 районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Власти Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей о последствиях не сообщали. Неоднократно работала ПВО ВС РФ в Сочи, Новороссийске, Геленджике.
Как всегда, наиболее массированным атакам подвергаются приграничные регионы России. Для ударов по приграничным районам враг задействует чаще всего FPV-дроны, они в сводках Минобороны РФ не учитываются. В Брянской области был прилет по АЗС в н. п. Дареевск. В результате удара повреждена автозаправочная колонка и легковой автомобиль. Пострадавших нет. Под круглосуточными ударами ВСУ курское и белгородское приграничье. К счастью, минувшей ночью в этих регионах никто не пострадал.
Из-за угрозы вражеских атак ночью аэропорты Оренбурга, Волгограда, Сочи, Грозного, Магаса, Владикавказа, Краснодара Геленджика, Саратова, Самары, Пензы и Ульяновска не принимали и не отправляли самолеты, сейчас все ограничения сняты.
Как и ранее, враг целенаправленно бьет по гражданским объектам на территории России. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя заявления Зеленского о помощи Ближнему Востоку в отражении атак ВС Ирана, констатировал:
Информация