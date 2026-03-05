Ночью противник подверг массированной атаке Саратовскую область

4 279 16
Ночью противник подверг массированной атаке Саратовскую область

Министерство обороны России в утренней сводке сообщает о перехвате дежурными средствами ПВО ВС РФ 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Противник атаковал южные регионы. Более всего БПЛА в количестве 33 были сбиты в небе над Саратовской областью. Еще 17 перехвачены над Черным морем и 10 — в небе над Крымом, над территорией Ростовской области на один дрон меньше.

Всего наши зенитчики отразили атаки в период с 23:00 вчерашнего вечера до 7:00 мск нынешнего утра в шести южных регионах России. До этого за три часа было перехвачено и сбито еще 48 вражеских беспилотников, три из них — над Азовским морем.



Как следует из сообщений местных властей и мониторинговых каналов, на этот раз серьезные повреждения не зафиксированы. Есть пострадавшие от ударов дронов и падения фрагментов сбитых БПЛА, но, к счастью, обошлось без жертв.

В Саратове и городе Энгельс об угрозах беспилотных ударов сообщалось в течение всей ночи. По предварительной информации, пострадали минимум три человека после массированной атаки украинских БПЛА. По словам очевидцев, атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ продолжалась почти всю ночь. В небе были видны вспышки от взрывов по обе стороны Волги. Часть БПЛА уничтожена на подлете к городам. Над одним из районов Саратова был виден дым, что там произошло — пока информация отсутствует.

Глава региона Роман Бусаргин сообщает, что повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. Идет оценка ущерба, начались восстановительные работы, все пострадавшие получат необходимую помощь и компенсации, пишет губернатор.

Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники ВСУ уничтожены в 4 районах — Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Власти Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей о последствиях не сообщали. Неоднократно работала ПВО ВС РФ в Сочи, Новороссийске, Геленджике.

Как всегда, наиболее массированным атакам подвергаются приграничные регионы России. Для ударов по приграничным районам враг задействует чаще всего FPV-дроны, они в сводках Минобороны РФ не учитываются. В Брянской области был прилет по АЗС в н. п. Дареевск. В результате удара повреждена автозаправочная колонка и легковой автомобиль. Пострадавших нет. Под круглосуточными ударами ВСУ курское и белгородское приграничье. К счастью, минувшей ночью в этих регионах никто не пострадал.

Из-за угрозы вражеских атак ночью аэропорты Оренбурга, Волгограда, Сочи, Грозного, Магаса, Владикавказа, Краснодара Геленджика, Саратова, Самары, Пензы и Ульяновска не принимали и не отправляли самолеты, сейчас все ограничения сняты.

Как и ранее, враг целенаправленно бьет по гражданским объектам на территории России. Сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя заявления Зеленского о помощи Ближнему Востоку в отражении атак ВС Ирана, констатировал:

Каждый день ВСУ наводят дроны и запускают ракеты по мирному населению Новороссии и Донбасса, устраивают атаки БПЛА. Они не целятся в военные объекты, а бьют исключительно по гражданским, убивая наших людей: стариков, детей, врачей, коммунальщиков, электриков. Зеленский — террорист, и его приспешники тоже. Они могут только убивать и врать. А защищать не умеют и никогда этого не делали.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +4
    Сегодня, 10:44
    Каждый день ВСУ наводят дроны и запускают ракеты по мирному населению Новороссии и Донбасса, устраивают атаки БПЛА. Они не целятся в военные объекты, а бьют исключительно по гражданским, убивая наших людей: стариков, детей, врачей, коммунальщиков, электриков. Зеленский — террорист, и его приспешники тоже. Они могут только убивать и врать.
    Может, пора рвать цепи управления киевского режима и уже выносить высокопоставленных киевского режима ? Или атаки на РФ не предусматривает уничтожение хотя бы части киевского режима?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 10:50
      В приграничье Курской, Белгородской и Брянской областей каждый день гибнут мирные люди от ударов украинских дронов, а на границе с Брянской областью ВСУ подтянули артиллерию и бьют по сельхозпредприятиям и заправкам . Сенаторы и другие говорящие головы продолжают вот уже который год талдычить,что Зеленский террорист, да знаем мы, знаем и все уже знают ,но толку от этого? Зеленский и его банда продолжают коптить воздух своим смрадным дыханием.
    2. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 10:55
      Цитата: opuonmed
      Может, пора рвать цепи управления киевского режима и уже выносить высокопоставленных киевского режима ? Или атаки на РФ не предусматривает уничтожение хотя бы части киевского режима?

      Это не наш метод Мы играем в шахматы. Правда на доске для нард, на которой соперник играет в Чапаева request
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 10:59
        соперник наверное не знает, что мы играем в шахматы и продолжает играть в свою игру
    3. хрыч Звание
      хрыч
      +2
      Сегодня, 11:12
      Гарант гарантирует ... поставки нефти по нефтепроводу Дружба. Т.к. Россия самый надежный Поставщик. У нас же транзитный договор, кстати Украина подняла стоимость транзита и приостановила поставки слегка придушив нефтяным галстуком Венгрию и Словакию. Вы хотите признать режим в Киеве террористическим? Хотите признать Зеленского нелегитимным, т.к. срок президентства закончился? Тогда будет недействительным транзитный договор, его же заключили эти, киевские личности. Почему признали правительство путчиста Турчинова? Так, там был транзит газа до 2025 года, транзит аммиака в Одессу, тот же нефтепровод Дружба. Был ЖД-транзит и пр. Главное, мы Надежнейший Поставщик. Ничего личного, только бизнес.
    4. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      -1
      Сегодня, 11:15
      Если бы речь шла о капитуляции врага, то тогда да. Но враждующие стороны пытаются договориться. Если сделать как Вы предлагаете, то с кем договариваться?
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 10:49
    Благополучно забыли про "красные линии",потом про удары возмездия,скоро как в Иране ударят по школе,убьют сотни детей и снова наша власть все проглотит.Очень не хочется чтобы этот прогноз сбылся,но все идет к этому.
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      0
      Сегодня, 11:17
      Были красные линии - плохо. Нет красных линий тоже плохо.
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 10:51
    Ночью противник подверг массированной атаке Саратовскую область

    Простой и закономерный вопрос: «Откуда берётся эта «массированность» и есть ли в России люди и силы, способные это прекратить?»
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: yuriy55
      Простой и закономерный вопрос: «Откуда берётся эта «массированность» и есть ли в России люди и силы, способные это прекратить?»

      Вопрос риторический. Ответом служит окружающая нас реальность... request
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:04
    Может все же поступиться принципами ? Пара уже Зе в землю закатать орешником , с его компанией на Банковой !
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 11:18
      уже наверное все адекватные люди это понимают
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 11:27
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        уже наверное все адекватные люди это понимают

        Некоторые принципы нашего руководства очень странные и только подстегивают врага, на новые провокации и преступления. Уже когда топят наш газовоз с Редиземке ,опять виноваты украинцы .Ну уже не смешно.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 11:29
          уже и вправду совсем не смешно , игра в "долгую" с человеческими жертвами никак не хочет укладываться в голове среднестатистического адекватного россиянина.
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 11:12
    У нас, к стати, рёв автомобильных двигателей на шоссе заметно возрос в день атаки вражеских дронов. Очень даже может быть, что противник запускает на дороги автомобили без глушителей и с прямоточными глушителями для затруднения обнаружения дронов. От рева автомобилей по ночам просыпаешься по нескольку раз.
  6. Mraka Звание
    Mraka
    0
    Сегодня, 11:23
    А мы вообще что нибудь пускаем,или все. У нас уже мир.