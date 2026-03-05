Иран: Ормуз закрыт не для всех судов, а только для США, Израиля и Европы

Тегеран даёт понять, что проход через Ормузский пролив закрыт для судов, связанных только с определёнными странами.

В Корпусе стражей исламской революции заявили о том, что не пропустят через Ормуз любые суда, связанные с США, Израилем, странами Европы и теми, кто их поддерживает в отправляемой антииранской политике:



Мы уже предупреждали, что проход через пролив закрыт для коммерческих и военных судов, имеющих как прямое, так и косвенное отношение к США, израильскому режиму, Европе и всем тем, кто их поддерживает. При попытке пройти через Ормузский пролив такие суда будут атакованы.

Соответственно, Иран не блокирует пролив для судов, связанных, например, Индией или Китаем. Однако, несмотря на это, и такие суда через Ормуз пока проходить не торопятся.

При этом Иран добавляет, что пролив остаётся, по сути, закрытым из-за действий США.



Тем временем подтверждается информация о том, что подвергшийся атаке БПЛА сегодня в 30 морских милях от Кувейта танкер использовался в интересах американских военных баз в регионе. В частности, он занимался обслуживал корабли 5-го флота ВМС США.

Бригадный генерал Ирана Хейдари:

Мы столкнулись лицом к лицу с американцами в исторической битве, которую военные США не испытывали на протяжении всего своего существования, и они непременно столкнутся с очень тяжёлыми для них последствиями.

Тем временем в самих США слышны заявления о том, что либо война с Ираном завершится до конца марта, либо же может затянуться до сентября, окончательно перейдя в войну на истощение.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 11:00
    Действительно, мир казался "многополярным".
    Ровно на два полюса: с одной стороны мировой иудейский нацизм; с другой стороны вступивший с ним в открытую борьбу - Иран.
    Все остальные "мировые субъекты" - "многополярные" зрители...

    Персам - мужества, воли и успехов в боях!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Андрей Храмов
      Все остальные "мировые субъекты" - "многополярные" зрители...

      Ну как вам сказать, Китай почти открыто поддерживает Иран, и точно предоставляет спутниковую разведку. Путин распорядился прекратить поставки энергоресурсов в ЕС.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Андрей Храмов
      Ровно на два полюса: с одной стороны мировой иудейский нацизм; с другой стороны вступивший с ним в открытую борьбу - Иран.

      Налицо навязанная нам и миру энергетическая гонка, которая, похоже, призвана заменить собой традиционную гонку вооружений или использовать ее как средство истощения конкурентов, чего не скрывают в европейских столицах, ратующих за продолжение войны с Россией на Украине.
      Война идёт на выживание и выживут только сильнейшие. эта гонка обещает быть беспощадной: с обесценением инвестиций конкурентов или их прямым или косвенным отъемом в обход рыночных механизмов и "священного" права собственности. Кто бы ни был там у власти, все остается по Киплингу: "Запад есть Запад" и, добавим, Америка – это Америка. В своей нашумевшей "Империи" (2003) британский историк Нил Фергюсон отмечал, что архитекторы Британской империи, такие как Клайв (ему воздвигнут памятник в центре Лондона), потому выиграли у французов борьбу за Индию, что не останавливались ни перед чем, будь то подлог, клятвопреступление или элементарное вероломство. Ничего с тех пор у англосаксов не изменилось.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:02
    У трампа хватит средств на войну ,но у него нет времени ,выборы на носу. Хотя уже сказали что следующие выборы выиграет демократическая партия
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 11:06
      Да, долгая война похоронит Трампа с республиканцами, а иранцам главное не заскакать не смотря на потери, и тогда они победители.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:07
    Исключительным- исключительное ! wassat исключить....
  4. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 11:07
    Мы столкнулись лицом к лицу с американцами в исторической битве, которую военные США не испытывали на протяжении всего своего существования, и они непременно столкнутся с очень тяжёлыми для них последствиями

    Дай бог, дай бог! И да помогут Ирану в его праведной борьбе с бесчеловечным, запредельным злом все силы Света, справедливости и добра! Мусульманский мир, должен подняться и присоединиться к Священному Джехаду, против сатанистов, попирающих все законы, как человеческие так и высшие.. ( Я не мусульманка, но присоединяюсь морально, идейно). И, пусть посыпятся самые страшные и всевозможные кары на головы озверевших человекоубийц дьяволопоклонников!... А вотчина их "отца Дьявола", "сердце Кощея", должна быть уничтожена, ибо если эту зловещую опухоль убийцу не удалить с лица земли и как можно скорее, она ( силы концентрирующиеся в ней) ввергнет весь мир в хаос и бесконечное кровопролитие, страшные беззакония, просто уничтожит его....
    smile
  5. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 11:31
    Не все так хорошо. Похоже, что пропуск судов удалось организовать всего два раза. Но процесс прервали американцы, обстреляв танкер у Омана (никто не признался в нанесении этих ударов).