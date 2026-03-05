Иран: Ормуз закрыт не для всех судов, а только для США, Израиля и Европы
Тегеран даёт понять, что проход через Ормузский пролив закрыт для судов, связанных только с определёнными странами.
В Корпусе стражей исламской революции заявили о том, что не пропустят через Ормуз любые суда, связанные с США, Израилем, странами Европы и теми, кто их поддерживает в отправляемой антииранской политике:
Соответственно, Иран не блокирует пролив для судов, связанных, например, Индией или Китаем. Однако, несмотря на это, и такие суда через Ормуз пока проходить не торопятся.
При этом Иран добавляет, что пролив остаётся, по сути, закрытым из-за действий США.
Тем временем подтверждается информация о том, что подвергшийся атаке БПЛА сегодня в 30 морских милях от Кувейта танкер использовался в интересах американских военных баз в регионе. В частности, он занимался обслуживал корабли 5-го флота ВМС США.
Бригадный генерал Ирана Хейдари:
Тем временем в самих США слышны заявления о том, что либо война с Ираном завершится до конца марта, либо же может затянуться до сентября, окончательно перейдя в войну на истощение.
