Экс-глава военно-строительного управления признался в хищении 9 млрд рублей

2 344 25
Экс-глава военно-строительного управления признался в хищении 9 млрд рублей

В ходе исполнения 14 госконтрактов для министерства обороны РФ были допущены злоупотребления. Экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Минобороны Вадим Выгулярный признался в хищении 9 млрд рублей.

Об этом сообщает агентство ТАСС ссылаясь на судебные документы.



Обвиняемый заявил о своем раскаянии и выразил желание сообщить правоохранителям подробности по факту своей преступной деятельности.

В документе сказано:

По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания.

Он является фигурантом дела в отношении первого заместителя главы Минстроя ДНР Юлии Мерваезовой.

Дело о хищении средств оборонного ведомства РФ было возбуждено еще летом 2023 года. Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом вместе с ним были объединены в одно несколько отдельных дел, не менее шести. Первое из них возбудили еще в октябре 2021 года, а последнее – весной 2024-го. Среди обвиняемых также фигурируют учредитель строительной компании «Зодчий» Илья Леонов, бывший руководитель Главного управления обустройства войск Минобороны РФ Евгений Горбачев, учредитель ООО ВСК и ООО «Стройсервис» Денис Чубаров, а также другие лица. В их числе – создатели фирм-однодневок для вывода похищенных средств.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хищении у оборонного ведомства 500 миллионов рублей. Эти средства были выделены на строительство водовода из Дона в Донецк.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 11:10
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Обвиняемый заявил о своем раскаянии и выразил желание сообщить правоохранителям подробности по факту своей преступной деятельности.

    этого "раскаянного" только могила поменяет , все никак не нажрутся
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      0
      Сегодня, 11:13
      "Экс-глава военно-строительного управления признался в хищении 9 млрд рублей"

      Начали потихоньку иудейско - сионисткие кадры чистить, но темпы надо кратно увеличивать, иначе войны не выиграть!
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +3
        Сегодня, 11:15
        Надобно конечно с Киева начать эти "кадры" хорошо прям физически почистить , а в России для этих "кадров" ввести расстрельную статью, чтобы другим "кадрам" неповадно было.
        1. хрыч Звание
          хрыч
          +2
          Сегодня, 11:19
          Не может быть, такое лицо может быть только у честного человека?
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 11:26
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          для этих "кадров" ввести расстрельную статью

          Статья давно имеется. Смертная казнь в РФ предусмотрена ст. 59 УК РФ как исключительная мера за особо тяжкие преступления, но фактически не применяется из-за моратория.
        3. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 11:33
          Он является фигурантом дела в отношении первого заместителя главы Минстроя ДНР Юлии Мерваезовой.

          Эта дама приехала в ДНР в 2022 году из Иркутской области, интересно кто её туда направил? Вот кстати эта лядь
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            0
            Сегодня, 11:35
            Направил ее туда какой нибудь ее "лучший друг" из числа приближенных к Богу , с которым она проводила бессонные ночи
      2. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Перфильева Вера
        Начали потихоньку иудейско - сионисткие кадры чистить

        Ну да, среди фигурантов сплошь иудейские фамилии! wink
    2. Курильщик Звание
      Курильщик
      +4
      Сегодня, 11:16
      Годами, я бы сказал, десятилетиями прокатывало отмывание бобла. Вся госмашина на это заточена. и может все бы так и ушло в "песок"(ни кто бы не хватился украденных млрд.), да украинцы не сдались и оказывают упорное сопротивление... надо что то докладывать о победах, а деньги то уже "потрачены" и не на победу..
    3. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 11:34
      Ну я честно человек скорее не злой и не жестокий но таких тварей вешать за яйца и пускай орут пока не сдохнут. Ну или пару пули в кишки хай подумает перед смертью.
  3. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +2
    Сегодня, 11:11
    Никогда не было - и вот опять!
  4. бухач Звание
    бухач
    +5
    Сегодня, 11:11
    В военное время воровать у обороны страны могут только самые последние мерзавцы.Их судить надо за измену и пособничество врагу,ведь это же реальный ущерб обороноспособности!
  5. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 11:13
    Не дурaки и не дороги, и даже не дурaки на дорогах являются главной бедой России, а ворьё, которое никак не нажрется и не лопнет.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +5
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Earl
      а ворьё,

      система такая, отсеивает порядочных, еще на подходе к власти..
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +2
    Сегодня, 11:14
    Это он признался в том, в чем его обвиняют. А сколько заныкал не найденого!
    Воры, одни воры!
    Стрелять воров и конфисковать все имущество у них и у связанных с ними аффилированных лиц, не подтвердивших законность происхождения средств на приобретение имущества!
    1. astepanov Звание
      astepanov
      +1
      Сегодня, 11:29
      Цитата: Александр Х
      Стрелять воров и конфисковать все имущество у них и у связанных с ними аффилированных лиц

      Вы что, предлагаете лишить страну всей элиты до последнего, а то и до первого (Боже упаси!) человека? А кто же тогда будет править и володеть нами? Тогда сделаемся мы сирыми и убогими, некому будет нам ни про светлое будущее поведать, ни сопельки утереть. Давайте утешимся: вор продлевает наши дни, спасая от ожирения; вор принимает на себя наш праведный гнев и спасает от застоя желчи; вор сберегает краденное от еще более дальнейшего расхищения и пополняет казну конфискованным имуществом (если, конечно, посадят, а такое иногда случается). Наворованное никуда не денется, поскольку еще Михайло Ломоносов открыл закон сохранения вещества. Так что пущай воруют!
  7. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 11:15
    Экс-глава военно-строительного управления признался в хищении 9 млрд рублей

    а глава нашего ЦБ все упрекает нас с вами, - мол у вас - на счетах "мульены"...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:22
      Дедок
      Сегодня, 11:15
      а глава нашего ЦБ все упрекает нас с вами, - мол у вас - на счетах "мульены".

      hi Ну, батенька, обижаешь, поднимай планку кратно выше, трильярды ( САРКАЗМ ).
      Зато свои при теле, а не в гейропе, заморочены и не в деле. am
  8. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +5
    Сегодня, 11:17
    сообщалось о возбуждении уголовного дела о хищении у оборонного ведомства 500 миллионов рублей. Эти средства были выделены на строительство водовода из Дона в Донецк.

    В Донецке воду дают раз в три дня на несколько часов. Вот как можно воровать? ничего святого, люди страдают, а они нагло воруют, притом воду. Наказать бы по закону военного времени, да вот наш либерал только вторую коробку с красными карандашами распечатал, линии чертит.
  9. Отставной старлей Звание
    Отставной старлей
    +1
    Сегодня, 11:21
    ФГУП 'ГВСУ №8' располагается по адресу Удмуртская Республика, г. Ижевск... Да, теперь ясно почему всякие "фламинги" до Удмуртии долетают без больших проблем. sad
  10. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 11:29
    Ну чего пристали то? Человек сознался, раскаялся... Он больше не будет... Деньги тем более все потратил уже, поэтому 4 года условно, а исполнительный лист на 9 млрд. руб. на работу направить, со временем взыщут приставы...
    1. Сидор Ковпак Звание
      Сидор Ковпак
      0
      Сегодня, 11:34
      А потом на передок попросится как все невиновные. В итоге где-то по бумагам повоюет в штабах с бумажками, ещё и героем вернётся.
  11. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    0
    Сегодня, 11:33
    И это не космодром Восточный, ни АЭС Аккую в византийскиой Турции за свои 23 миллиарда зелени( вот где можно разгуляться). Это в министерстве обороны во время войны.
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:33
    Одно ворьё читать противно и уже миллиардами прут. А Путин на коллегии МВД и словом не обмолвился!
  13. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 11:34
    Ну вот куда столько?! Это же болезнь, психиатрия, абсолютно безнадёжное состояние! Такие случаи не что иное, как угроза национальной безопасности или измена Родине! Где же эти статьи? Почему конфискация до сих пор не в полной мере работает? Почему они не сидят всю жизнь в строгаче?! Больные психи и моральные со своими золотыми унитазами.