Экс-глава военно-строительного управления признался в хищении 9 млрд рублей
В ходе исполнения 14 госконтрактов для министерства обороны РФ были допущены злоупотребления. Экс-глава Главного военно-строительного управления №8 Минобороны Вадим Выгулярный признался в хищении 9 млрд рублей.
Об этом сообщает агентство ТАСС ссылаясь на судебные документы.
Обвиняемый заявил о своем раскаянии и выразил желание сообщить правоохранителям подробности по факту своей преступной деятельности.
В документе сказано:
По фактам уголовного дела он будет давать подробные показания.
Он является фигурантом дела в отношении первого заместителя главы Минстроя ДНР Юлии Мерваезовой.
Дело о хищении средств оборонного ведомства РФ было возбуждено еще летом 2023 года. Фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом вместе с ним были объединены в одно несколько отдельных дел, не менее шести. Первое из них возбудили еще в октябре 2021 года, а последнее – весной 2024-го. Среди обвиняемых также фигурируют учредитель строительной компании «Зодчий» Илья Леонов, бывший руководитель Главного управления обустройства войск Минобороны РФ Евгений Горбачев, учредитель ООО ВСК и ООО «Стройсервис» Денис Чубаров, а также другие лица. В их числе – создатели фирм-однодневок для вывода похищенных средств.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о хищении у оборонного ведомства 500 миллионов рублей. Эти средства были выделены на строительство водовода из Дона в Донецк.
