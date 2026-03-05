Куба пережила масштабное отключение электроэнергии и нарушение газоснабжения

Вследствие аварии на ТЭЦ национальной электроэнергосистемы Кубы в стране отмечалось масштабное нарушение электро- и газоснабжения, затронувшее значительную часть острова. В частности, без электричества и газа на довольно продолжительное время оставались несколько районов Гаваны, а также центральные и западные регионы страны.

На фоне продолжающегося энергетического кризиса официальные лица предупредили, что возможны перебои в электроснабжении продолжительностью до 12-20 часов в день. Энергетический кризис на Кубе спровоцирован действиями администрации США, объявившей самую настоящую блокаду «Острова свободы».



По информации американского издания The Atlantic, Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу. Трамп абсолютно уверен в успехе своих методов и считает, что смена власти на острове может произойти уже в этом году.

При этом Трамп искренне полагает, что свержение власти на Кубе могло бы поставить его выше Рейгана, Картера или Никсона. Гипертрофированному тщеславию Трампа в немалой степени подыгрывает сенатор Грэм (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), сравнивающий его с Рузвельтом. Трампа не останавливают даже риски, связанные с притоком кубинских беженцев и усилением внутриполитического давления. Однако в настоящее время пока не ясно, какой сценарий выберет Трамп в данном случае, особенно на фоне откровенной неудачи в попытке военными методами свергнуть правительство Ирана.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 11:40
    Миротворец, оказался не лучше, чем парень из Браунау. Тщеславия и жестокости им обоим не занимать, не зря же у миротворца папа немец.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:45
      Каким может быть страна-миротворцем, если у ней есть министерство войны ? belay
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +3
        Сегодня, 11:52
        Трамп так хотел Нобелевскую премию мира, что не получив ее решил всем отомстить...гори оно все огнем, подумал Трамп
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 11:52
        Цитата: Uncle Lee
        Каким может быть страна-миротворцем, если у ней есть министерство войны ?

        Страна и армия такие же, как и сам "миротворец".
        Все остается по Киплингу: "Запад есть Запад" и, добавим, Америка – это Америка.
      3. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 12:31
        У какой страны такого министерства нет?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 12:36
          Цитата: Aken
          такого министерства нет?

          Есть министерства обороны...
          В каком-то фильме видел: "Министерство обороны....и нападения" wassat
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 12:36
            В чём между ними разница?
  2. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:46
    Похоже, что воли помочь кубинцам хватило бы лишь у Кима, но к сожалению у него нет таких возможностей.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:58
      Российское посольство на Кубе официально опровергло распространяемую в соцсетях информацию об отправке на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении военного эсминца.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        0
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Uncle Lee
        в сопровождении военного эсминца.

        Эсминцы 956 проекта давно уже не выходят в море и являются металлоломом, а других эсминцев у нас нет.
      2. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 12:37
        Бросили Кубу.
        А что? Это же не наша территория. Чего за неё переживать?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:57
    Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу. Трамп абсолютно уверен в успехе своих методов и считает, что смена власти на острове может произойти уже в этом году.

    Переигрывает..... артист.....
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:44
      Цитата: Mouse
      Переигрывает..... артист....

      Да какой он артист?!
      Гипертрофированному тщеславию Трампа

      ... и не тщеславие. Просто-напросто крыша потекла у него. Может найдется получше стрелок, чтобы эту крышу отремонтировать окончательно!
  4. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 12:03
    На Западе Кубы находится туристический кластер, летом на Кубу значит никто не приедет, что приведет к серьезным убыткам.
    Куба вернется в капиталистический лагерь, а мы свои долги ей давно простили. КНР вытеснят с Кубы.
  5. senima56 Звание
    senima56
    +1
    Сегодня, 12:19
    Даже мне, далёкому от политики, понятно, что Трамп поступает как ему заблагорассудится! fool
    Он сегодня говорит одно, завтра - уже другое, а делает третье! request
    Только мы носимся с "Духом Анкориджа", про который Трамп забыл уже через несколько дней! hi