Вследствие аварии на ТЭЦ национальной электроэнергосистемы Кубы в стране отмечалось масштабное нарушение электро- и газоснабжения, затронувшее значительную часть острова. В частности, без электричества и газа на довольно продолжительное время оставались несколько районов Гаваны, а также центральные и западные регионы страны.На фоне продолжающегося энергетического кризиса официальные лица предупредили, что возможны перебои в электроснабжении продолжительностью до 12-20 часов в день. Энергетический кризис на Кубе спровоцирован действиями администрации США, объявившей самую настоящую блокаду «Острова свободы».По информации американского издания The Atlantic, Вашингтон рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы, основываясь на результатах атак на Иран и Венесуэлу. Трамп абсолютно уверен в успехе своих методов и считает, что смена власти на острове может произойти уже в этом году.При этом Трамп искренне полагает, что свержение власти на Кубе могло бы поставить его выше Рейгана, Картера или Никсона. Гипертрофированному тщеславию Трампа в немалой степени подыгрывает сенатор Грэм (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), сравнивающий его с Рузвельтом. Трампа не останавливают даже риски, связанные с притоком кубинских беженцев и усилением внутриполитического давления. Однако в настоящее время пока не ясно, какой сценарий выберет Трамп в данном случае, особенно на фоне откровенной неудачи в попытке военными методами свергнуть правительство Ирана.

