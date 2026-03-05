В прессе США: Индия возвращается к закупкам нефти у РФ из-за войны в Иране

В прессе США: Индия возвращается к закупкам нефти у РФ из-за войны в Иране

Западные СМИ «бьют тревогу». В публикациях говорится о том, что Индия «возвращается к крупной закупке российской нефти».

По данным «Блумберг», уже на этой неделе Индия приступит к разгрузке двух танкеров с российской нефтью общим объёмом порядка 1,4 млн баррелей. Речь идёт о нефти марки Urals.



На текущий момент цена нефти такой марки бьёт рекорды предыдущих месяцев, превышая 71 доллар за «бочку». При этом рост продолжается.

Американская пресса пишет о том, что Индия решила диверсифицировать поставки тяжёлой нефти из Персидского залива, нарастив закупки нефти из РФ. При этом российская нефть приобретается Индией со значительным дисконтом.

Американские эксперты заявляют, что это лишь на первый взгляд Россия от скидки для Индии и Китая несёт убытки, но на самом деле ситуации с 2022 года в значительной степени изменилась. Если ранее торговля шла исключительно в долларах, а львиная доля российской прибыли оставалась в качестве активов в западных банковских структурах, то теперь Россия действует иначе. Торговля идёт частично в долларах, частично в евро, частично в национальных валютах, частично в виде товарного обмена, а потому даже при значительном дисконте Россия получает прибыль, минуя те финансовые институты, которые могли бы её просто-напросто заморозить, как произошло с активами в размере порядка 300 млрд долларов США. То есть, деньги идут в экономику, а не на зарубежные счета.

Bloomberg:

Российские танкеры возвращаются в Индию в связи с проблемами, обусловленными войной против Ирана.

Далее указывается на то, что ситуацию с нефтью «перевернул именно Дональд Трамп, начав эту войну».

Тем временем противники Трампа в конгрессе заявляют о том, что «Нетаньяху дождался момента, когда у власти в США окажется настолько глупый президент, чтобы пойти у него на поводу и развязать войну, которую сам же призывал не начинать».
