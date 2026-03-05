Иранский БПЛА упал и взорвался на территории аэропорта в Азербайджане
Война на Ближнем Востоке, развязанная в прошлую субботу Израилем и США против Ирана, уже рикошетит по соседним странам, которые никакого даже опосредованного отношения к конфликту не имеют.
Азербайджанская пресса и местные паблики пишут, что на территории аэропорта вблизи с городом Нахичевань упал иранский ударный беспилотник. В момент удара произошел взрыв, затем возгорание. На месте падения и взрыва БПЛА поднимается густой дым. Кадры прилета дрона по аэропорту сняли очевидцы. Утверждается, что это иранский ударный беспилотник типа «Шахед».
На место падения беспилотника сразу прибыли пожарные машины и другие экстренные службы. Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
Место падения БПЛА находится в стратегически важном регионе, где в последние годы наблюдается рост напряженности из‑за споров о воздушном пространстве. Автономная республика Нахичевань на западе Азербайджана имеет собственный международный аэропорт, обслуживающий как гражданские, так и военные рейсы. Регион граничит с Турцией, Ираном и Арменией. Инцидент произошел в часы, когда в Нахичевани была объявлена беспилотная угроза.
Азербайджанское информационное агентство APA утверждает, что еще несколько дронов, прилетевших из Ирана, упали в других местах на территории республики. В соцсетях пишут, что один из БПЛА упал вблизи со школой в городе Нахичевань. Это первая иранская атака на территорию Азербайджана.
