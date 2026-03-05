Иранский БПЛА упал и взорвался на территории аэропорта в Азербайджане

Война на Ближнем Востоке, развязанная в прошлую субботу Израилем и США против Ирана, уже рикошетит по соседним странам, которые никакого даже опосредованного отношения к конфликту не имеют.

Азербайджанская пресса и местные паблики пишут, что на территории аэропорта вблизи с городом Нахичевань упал иранский ударный беспилотник. В момент удара произошел взрыв, затем возгорание. На месте падения и взрыва БПЛА поднимается густой дым. Кадры прилета дрона по аэропорту сняли очевидцы. Утверждается, что это иранский ударный беспилотник типа «Шахед».



На место падения беспилотника сразу прибыли пожарные машины и другие экстренные службы. Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Место падения БПЛА находится в стратегически важном регионе, где в последние годы наблюдается рост напряженности из‑за споров о воздушном пространстве. Автономная республика Нахичевань на западе Азербайджана имеет собственный международный аэропорт, обслуживающий как гражданские, так и военные рейсы. Регион граничит с Турцией, Ираном и Арменией. Инцидент произошел в часы, когда в Нахичевани была объявлена беспилотная угроза.

Азербайджанское информационное агентство APA утверждает, что еще несколько дронов, прилетевших из Ирана, упали в других местах на территории республики. В соцсетях пишут, что один из БПЛА упал вблизи со школой в городе Нахичевань. Это первая иранская атака на территорию Азербайджана.

  1. Жека111 Звание
    Жека111
    +11
    Сегодня, 11:57
    Евреи пригласили Азербайджан на войну с Ираном
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +9
      Сегодня, 12:00
      То же первая мысль. Кашерные через провокацию тащут в войну Азеров и Турок.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 12:08
        Это вполне может американский LUCAS
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          0
          Сегодня, 12:34
          Запросто. Пока нет разбора обломков, все обвинения безосновательны.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 12:34
        Ну курды не хотят, приходится идти на крайние меры
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 12:45
          Цитата: alexoff
          Ну курды не хотят, приходится идти на крайние меры


          А что реально курды могут противопоставить огромному Ирану,если курдов даже головорезы Джулани на севере Сирии недавно разбили?Вспомните несостоявшийся референдум о независимости Иракского Курдистана и кто этот референдум сорвал силой.Шиитские военизированные формирования Ирака тогда разбили курдов,курды просто отступали,не имея тяжёлого вооружения.И эти же курды по планам США должны разобраться с Ираном?
        2. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 12:59
          В продолжении поста.Про нынешнюю боеспособность курдов.

          . Столкновения переодетых в госбезопасность новой Сирии джихадистов начались сразу после переодевания (в декабре 2024-го) и продолжались всё это время, но лишь недавняя активизация ИГИЛ запустила вокруг Сирии процесс форсированного укрепления государственности в исполнении Тома Баррака, спецпредставителя Трампа в Ливане, Сирии, Турции и ещё бог знает где, — разумеется, как верный сторонник Дональда, он сионист. ... но вскоре после этого власти велели "курдским боевикам" убраться из курдских районов Алеппо — Шейх-Максуда и Ашрафии, окружённых джихадистами в декабре 2024-го и больше напоминавших крепости.

          В соответствии с традициями добрых соседей Сирии, боевиками считаются вообще все, поэтому вскоре после того, как ультиматум закономерно выполнен не был, в Алеппо 6 января начались бои. В ходе боёв жилые кварталы упомянутых районов обстреливали артиллерией, а где-то к 9 января вошли в районы и начали там зачистку от "боевиков". 11 января руководство СДС объявило о заключении соглашения и об отводе своих сил из захваченных районов Алеппо. После этого атака на основной массив курдских сил стала вопросом времени. 18 января администрация Рожавы объявила всеобщую мобилизацию, и в тот же день командование СДС объявило о новом отводе войск — на опустевшие территории мигом залетели правительственные войска. После этого вдоль всей линии соприкосновения — напоминаю, что, как и прежде, в Сирии такое понятие весьма условно, — начались бои. К вечеру 18 января было подписано соглашение между Дамаском и курдами — прекращение огня, упразднение СДС, интеграция их остатков в сирийские вооружённые силы, придание курдам статуса регионального народа с государственным языком, возвращение гражданства лишённым его курдам и объявление курдского Навруза государственным праздником — словом, красота и благодать (если не вспоминать, как в новой Сирии привыкли обходиться с нацменьшинствами и религиозными отступниками). Тут же, не обращая внимания на подписанное, стороны продолжили сражаться, при этом курдов той же ночью оттеснили на север, выбив из разрушенной ещё американцами в 2017 году Ракки (не впервые) и отбросив от Дэйр эз-Зора.


          https://zavtra.ru/blogs/padenie_kurdov
      3. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 12:53
        Пишут что 2 БПЛА взорвались.Видео по ссылке ниже.

        . Один БПЛА упал на территории аэропорта, второй взорвался во дворе близлежащей школы

        БАКУ, 5 марта. /ТАСС/. Два беспилотника, летевших с иранской стороны, упали и взорвались в Нахичевани. Об этом сообщило местное агентство Trend.


        https://m.dzen.ru/a/aak9XouKNzrACHAr
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          +1
          Сегодня, 12:58
          Ну так кашерные далеко не последние люди в производстве БПЛА. Сделать копию Шахеда там много ума для развитой страны не надо.
    2. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      0
      Сегодня, 12:01
      В азербайджане большая диаспора татов, или как их ещё называют там - горские евреи
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        +5
        Сегодня, 12:10
        что это иранский ударный беспилотник типа «Шахед».

        Это были не шахеды, а более крупные Араш-2.. сообщается, что удару подвергся и нефтепровод Баку-Тбилиси - Джейхан, который обеспечивает 30% нефтяных ресурсов Израиля
        1. AKuzenka Звание
          AKuzenka
          +3
          Сегодня, 12:45
          При предыдущем "шухере" из Азербайджана на Иран летали беспилотники и убивали людей. Вот и ответочка. Но скорее всего предостережение.
          1. владимир 290 Звание
            владимир 290
            +1
            Сегодня, 13:12
            Точно, а теперь нас за шо?
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Clepoj-Piu
        В азербайджане большая диаспора татов, или как их ещё называют там - горские евреи


        Алиев и Нетаньяху также являются союзниками.

        . Однако Азербайджан — единственная в мире страна, которая может похвастаться тем, что является самым близким союзником Турции и одним из двух главных союзников Израиля. ... Директор по исследованиям в «Фонде правды о Ближнем Востоке» (Endowment for Middle East Truth. — Прим. ред.) Джозеф Эпштейн отмечает, что немногие в мире в курсе того, что Азербайджан — второй главный союзник Израиля после США.Даже европейские страны под давлением своей «арабской улицы» в Париже, Берлине и Лондоне позволяют себе критику и даже санкции против еврейского государства за ее действия в Газе. Но не Баку.О тесных связях Израиля и Азербайджана известно немало. Они исторические. По некоторым оценкам, 30-тысячная еврейская диаспора в Азербайджане проживает еще со времен персидских империй, и евреи по сей день благодарны веротерпимости и гостеприимству страны проживания. Лоббистами двустороннего союза выступают и переехавшие на историческую родину евреи.

        Современная история дружбы восходит к известной встрече первого президента Азербайджана Гейдара Алиева с экс-премьером Израиля Ицхаком Рабином, состоявшаяся 30 лет назад в Нью-Йорке.
        Тогда лидеры двух стран определили для себя, как они могут быть полезны друг другу. Израиль нашел в Азербайджане важного гаранта своей энергобезопасности: около 40–50% закупаемой им нефти приходятся на поставки по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Кстати, из-за них не так давно у государственной азербайджанской нефтяной компании (SOCAR) были стычки с пропалестинскими активистами в Турции.
        Со своей стороны, Израиль — поставщик высоких технологий и военной техники в Азербайджан.


        https://dzen.ru/a/Z_5tczhKUzvfGER5
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 12:19
      Жека111
      Сегодня, 11:57
      Евреи пригласили Азербайджан на войну с Ираном

      hi Горский иврээц и по совместительству глав азз ер и элитка сидят на кошельках сионистов, мелко бритов, матрасников, продавших свой народ и вместе с пашинянями и окружающими ИРИ с севера постоветскими республиками, могут быть втянуты сионистами и наглосаксами в войну на БВ.
  3. алек Звание
    алек
    +2
    Сегодня, 12:00
    Утверждается, что это иранский ударный беспилотник типа «Шахед».

    А может это БПЛА типа LUCAS?
    1. Barbian
      Barbian
      -7
      Сегодня, 12:21
      Вот и проверка пришла )
      Защитит ли Россия ?

      Это не Шахеды ))
      Это Украинцы )))
      Мы не обязаны )))
      Это подставка ))))
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 13:06
        Цитата: Barbian
        Вот и проверка пришла )
        Защитит ли Россия ?

        Это не Шахеды ))
        Это Украинцы )))
        Мы не обязаны )))
        Это подставка ))))


        Кого Россия должна защитить?Иран или Азербайджан?
  4. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +9
    Сегодня, 12:00
    За прогиб перед англосаксами надо платить
    1. идунавы Звание
      идунавы
      0
      Сегодня, 12:27
      Вот,вот. Возможно предоставили амерам аэропорт и пришла ответка-предупреждение.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 12:00
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Иранский БПЛА упал и взорвался на территории аэропорта в Азербайджане

    Алиев учился в советской школе и в советском институте ,в которых не раз говорили,что дружба с сионистами к хорошему не ведет.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 12:19
      Алиев учился в советской школе и в советском институте

      Больше скажу - Алиев закончил МГИМО, дипломат стало быть по образованию
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:02
    Лес рубят-щепки летят....
    1. JuhanJuhan Звание
      JuhanJuhan
      +1
      Сегодня, 12:35
      Хани уже подлила масло.
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 12:02
    Азербайджан это часть Ирана? Пусть это решает народ Ирана bully
  8. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 12:03
    НЕт. это не Иранский ---это Украиский. как они в европе их запускали. а винили Россию.
  9. Mitka Звание
    Mitka
    +5
    Сегодня, 12:04
    Носатый, говорят, с амерами и вонючими заигрывает? - Ну так, получи!!!
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Mitka
      Носатый, говорят, с амерами и вонючими заигрывает? - Ну так, получи!!!

      Почти все СНГ с ними заигрывает...
  10. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 12:10
    Почему бы Алиеву не соблазнится северным Ираном и не стать великим собирателем земель азербайджанских, так сказать стать президентом (основателем) великого Азербайджана.
    Израиль, или амеры обстреляв аэропорт такое предложение сделали.
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      +1
      Сегодня, 12:53
      Алиев будет шестеркой в этом Азербайджане
      Иранские азербайджанцы не любят своих бакинских родственников и турок тоже
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +7
    Сегодня, 12:10
    Очень сомнительно, что именно иранский. Вот так и воюют продуманно. Не лезут в одиночку, а зовут всех к общему дерибану противника. Если Иран падет, то западные партнеры получат доступ к Каспию и Средней Азии. Какие это последствия будет иметь для РФ и КНР думаю все догадываются.
    1. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 13:10
      То что евреи со штатниками полезут на Иран было ожидаемо. Интересно то, был ли какой-то план у нас на этот случай. С потерей Ирана вещать о многополярном мире и растущем влиянии БРИКС как-то не с руки будет
  12. commbatant Звание
    commbatant
    +3
    Сегодня, 12:11
    Иранцы не ары, запросто будут бить и по Баку и по нефтепромыслам на Каспии, и по нефтепроводам.
  13. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 12:13
    Иран по гражданским объектам не пуляет, а вот еврейцы да и очень охотно. Особенно по школам и больницам. К слову, на днях саудиты израильтян взяли, которые обломки "шахедов" раскидывали после подрыва ВУ.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 12:21
      Цитата: Пленник
      Иран по гражданским объектам не пуляет

      Подставят евреи азербайджанцев, ох как подставят.
      Алиев характеризовал двусторонние связи: «Отношения Азербайджана и Израиля напоминают айсберг, 90% которого скрыто под водой».
      В ряде СМИ периодически появляется неподтвержденная информация о создании центра электронной разведки в Азербайджане для наблюдения за ходом иранской ядерной программы, а власти в Тегеране открыто критиковали страну за сотрудничество с еврейским государством.
  14. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:19
    Это первая иранская атака на территорию Азербайджана.


    Сомневаюсь, что иранская.
  15. multicaat Звание
    multicaat
    +1
    Сегодня, 12:31
    очень странно - в том векторе у Ирана вообще никаких целей нет. Тут нет ни мотива, ни случайно навигационной ошибки. Откуда взяли, что дрон иранский? Он же взорвался!
    По-моему куда вероятнее, это был американский клон иранского дрона.
  16. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 12:33
    А видео точно не сгенерированное?
    Какое-то оно подозрительное
  17. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 12:48
    Цитата: Ате_ист
    Алиев закончил МГИМО
    Он ещё там и преподавал!
  18. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 12:54
    И это правильно, Иран
    Долби продажного носорога
  19. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 12:55
    Сионисты приглашают азеров в наземное наступатнльное путешествие.
    Издалека намекают, пока что...
  20. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 13:03
    Иран однако раздухарился при том что похоже не опасается ответных ударов от арабов а теперь и Азербайджана
  21. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 13:10
    Отлично! Бросайте теперь Курдов на Азербайджанцев и Турков! Пора дать пинка этим двум нациям!
