Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана, обвинив Тегеран в атаке дронами

В МИД Азербайджана срочно вызван иранский посол. Поводом для вызова стали сегодняшние удары по аэропорту в азербайджанском анклаве – Нахичевани. По последним данным, атакована Нахичевань была двумя дронами камикадзе, причём летели они, как утверждается, с территории Ирана.

МИД Ирана:



Мы решительно осуждаем атаки, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых повреждения получил корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя. Эта атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе. Мы требуем от Ирана в кратчайшие сроки дать объяснение и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Далее говорится о том, что азербайджанская сторона теперь готова к принятию «соответствующих ответных мер».



Напомним, что ранее в Тегеране заявили о готовности атаковать любые объекты, которые используются для проведения атак на ИРИ.

Находились ли в Нахичевани на момент удара американские военные, американская техника, пока не сообщается. При этом нельзя исключать и того, что имела место провокация по втягиванию в войну против Ирана всё больше числа региональных стран. В отношении Азербайджана это может быть попытка внешних спецслужб втянуть его войска в войну с Ираном, например, для дестабилизации в иранских провинциях Западный и Восточный Азербайджан.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +2
    Сегодня, 12:11
    Транзит из России закроют скорее всего.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 12:31
      Цитата: ASSAD1
      Транзит из России закроют скорее всего.

      По Каспию поплывём
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 12:56
      Цитата: ASSAD1
      Транзит из России закроют скорее всего.

      Тогда Азербайджан рискует получить Шахедами по своим нефтегазодобывающим платформам. А зачем нужен Северный Азербайджан между Россией и Ираном? what
      Он только мешает торговле.
      Может лучше присоединить Северный Азербайджан к Южному?
      1. ANB Звание
        ANB
        +3
        Сегодня, 13:07
        . Может лучше присоединить Северный Азербайджан к Южному?

        Хорошая идея.
        Исторически, территория государства Азербайджан принадлежала Персии/Ирану.
        В результате войн, перешла к России.
        Что на этом месте делает независимый Азербайджан - непонятно. Да ещё и выеживается на всех соседей.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:16
        Эта идея уже давно витает. Присоединить 10 млн. азербайджанцев к 17 млн. и пусть живут вместе)
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:15
    ❝ Нельзя исключать и того, что имела место провокация по втягиванию в войну против Ирана всё больше числа региональных стран ❞ —

    — Это первое, что приходит в голову ...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +6
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Это первое, что приходит в голову ...

      Второе - у Азербайджана и Израиля очень плотное военное сотрудничество.
      Остаётся гадать пока сами не расскажут.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      +4
      Сегодня, 12:32
      А что мамедам понадобился в вое время повод атаковать Арцах ? А не алиевстан давал в 21 годе добро сраильцам действовать со своей территории ? Не мамендки подтягивали свои не победимые армии к границе в данное время ? Ну вот и мы с Персии здрасти , не прогоните ? А по слухам в Ереване все баяны порвали на рабостях.
  3. Barbian
    Barbian
    -17
    Сегодня, 12:17
    Азербайджанцы -
    Нападение на члена ОДКБ !!
    Россия - это экономический союз , я не обязана защищать!!!))))
    1. Володин Звание
      Володин
      +8
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Barbian
      Нападение на члена ОДКБ !!

      Азербайджан когда успел вступить в ОДКБ?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 12:29
      Barbian
      Сегодня, 12:17
      Азербайджанцы -
      Нападение на члена ОДКБ !!
      Россия - это экономический союз , я не обязана защищать!!!))

      hi Разжигание национальной розни и распространение заведомо ложной информации в сми преследуются по Закону ст. УК РФ.
  4. Комментарий был удален.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 12:23
      Вполне может быть, что и не провокация. В 12 дневную войну, евреи использовали воздушное пространство Азербайджана для атак на Иран. А возможно и аэродромы для экстренных случаев. То, что там сидит еврейская РЭР, даже не обсуждается - это понятно априори. Потому, удар мог быть вполне целенаправленным.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        -1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: ТермиНахТер
        А возможно и аэродромы для экстренных случаев.

        Если бы евреи там садились или взлетали это было бы уже на видео в сети.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 12:49
          Цитата: Дырокол
          Если бы евреи там садились или взлетали это было бы уже на видео в сети.

          Они имели такую возможность, договаривались, это было в сети, подстраховка.
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 13:18
          В Израиле много видео наснимали? Какой-нибудь отдаленный аэродром, чтобы глаза не мозолил. И охрана не азера, а евреи.
      2. Тополь Звание
        Тополь
        +1
        Сегодня, 12:40
        Тут возможно как одно, так и другое. Я бы сказал: 50 на 50. Даже если БПЛА запущены с территории Ирана, не факт, что их запустили иранские военнослужащие. Правду знают только те, кто их запустил, и те, кто отдал приказ, но мы вряд ли когда-нибудь её узнаем. В общем: дело ясное, что дело темное.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 12:22
    А уже нашли карты, полетное задание ,портрет Хаменеи ? Что бы понять ,что это иранцы на 100% .Там вот Израиль формирует оппозицию соседей против Ирана и чего бы не пальнуть пару раз
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 12:23
    Сейчас у кого-то может появиться шанс на построение "Великого Азербайджана". Интересно, а в Кремле и Пекине вообще думают о катастрофических последствиях для обеих стран, если Иран раздерибанят? Здравствую прямой коридор в Среднюю Азию и в Поволжье через Каспий.
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      0
      Сегодня, 12:36
      В кремле похоже вообще ни о чем не думают. Только выражают глубокую озабоченность.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 13:00
      Какой такой прямой коридор ? По каспию на пароходах или через Алиевстан или через Такаевский Казахстан ?
  7. vol46an Звание
    vol46an
    0
    Сегодня, 12:32
    Пока конфликт только расширяется. Следует ждать фазы затухания при истощении военных и экономических ресурсов.
  8. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 12:34
    Азербайджан мечтает об американских базах? Американские ВМС и ВВС на Каспии?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 12:52
      Цитата: тлауикол
      Азербайджан мечтает об американских базах? Американские ВМС и ВВС на Каспии?

      Север Ирана это иранский Азербайджан, они мечтают о великом Азербайджане.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        0
        Сегодня, 13:24
        Без американцев у них ничего не выйдет.
  9. Андрей НМ Звание
    Андрей НМ
    +2
    Сегодня, 12:54
    Стопроцентная провокация. Они ради своей выгоды любого союзника подставят. А тут какой-то Азербайджан.
  10. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 13:00
    Цитата: Vulpes
    Сейчас у кого-то может появиться шанс на построение "Великого Азербайджана".

    В Иране живёт азербайджанцев больше, чем в самом Азербайджане! Это скорее всего иранский Азербайджан проглотит Азербайджан алиевский, чем наоборот wink
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Xenon
      Это скорее всего иранский Азербайджан

      Если иранцы заскачут, то у Азербайджана есть шанс.
  11. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +1
    Сегодня, 13:04
    Азербайджану лучше бы не злить Иран.
    А то, там парни по проще чем наши, бахнут парочкой баллистики и поминай как звали.
    Им терять нечего.
    Иран это не армяне.
  12. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 13:06
    Интересно, главный баклажан впишется в заваруху?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:21
      Заведующий бакинским овощным рынком пока прикидывает возможные + и -. Понятно, что хозяева из Лондона давят, но своя шкура дороже)))
  13. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 13:11
    А что, обломки дронов не нашли?
  14. HMR333 Звание
    HMR333
    0
    Сегодня, 13:30
    А смысл им туда бить явная провокация!