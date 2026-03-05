Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана, обвинив Тегеран в атаке дронами
В МИД Азербайджана срочно вызван иранский посол. Поводом для вызова стали сегодняшние удары по аэропорту в азербайджанском анклаве – Нахичевани. По последним данным, атакована Нахичевань была двумя дронами камикадзе, причём летели они, как утверждается, с территории Ирана.
МИД Ирана:
Мы решительно осуждаем атаки, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, в результате которых повреждения получил корпус аэропорта и пострадали два мирных жителя. Эта атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует усилению напряженности в регионе. Мы требуем от Ирана в кратчайшие сроки дать объяснение и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.
Далее говорится о том, что азербайджанская сторона теперь готова к принятию «соответствующих ответных мер».
Напомним, что ранее в Тегеране заявили о готовности атаковать любые объекты, которые используются для проведения атак на ИРИ.
Находились ли в Нахичевани на момент удара американские военные, американская техника, пока не сообщается. При этом нельзя исключать и того, что имела место провокация по втягиванию в войну против Ирана всё больше числа региональных стран. В отношении Азербайджана это может быть попытка внешних спецслужб втянуть его войска в войну с Ираном, например, для дестабилизации в иранских провинциях Западный и Восточный Азербайджан.
