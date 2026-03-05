На выходе из украинского порта дрон атаковал судно, якобы загруженное кукурузой

Сухогруз под флагом Панамы вчера вечером покидал Черноморск. На выходе из украинского порта неизвестный дрон атаковал это судно, загруженное кукурузой.

Об атаке сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской обладминистрации Олега Кипера.



Чиновник заявил:

Судно перевозило кукурузу.

Во время удара пострадало несколько членов экипажа. Были предприняты усилия для эвакуации людей и оказания им необходимой помощи. Судно также получило повреждения.

Утверждается, что атаку предприняли российские военные, задействовав дрон-камикадзе «Герань-2». Так ли это, пока достоверно неизвестно.

Даже если судно и перевозило кукурузу, то не следует забывать, что Россия и Украина являются сторонами вооруженного конфликта. И факт пресечения торговой деятельности противника, прибыль от которой используется для военных нужд, не требует оправдания.

Более того, возникают вопросы насчет того, почему Украина до этого момента имела возможность беспрепятственно пользоваться своими портами для осуществления международной морской торговли. Ведь подобных сообщений о поражении судов на поступало на протяжении полутора месяцев – с 15 января.

Получается, что все это время «морские ворота Украины» были открыты настежь. А ведь через украинские порты, в числе прочего, осуществляются поставки для ВСУ оружия, военной техники и боеприпасов.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +13
    Сегодня, 12:24
    На илюстрационном фото занятное судно - кукоровоз . laughing
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +10
      Сегодня, 12:26
      как правило на кукоровозах кукуруза горит и детонирует hi
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +13
        Сегодня, 12:49
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        как правило на кукоровозах кукуруза горит и детонирует hi

        Согласен.
        Кукуруза очень взрывоопасна.
        Опаснее её только горох.
        После подрыва нашего газовоза в Средиземном море нужно топить всё, что направляется в порты нацистской Украины.
        Топи их всех. am good
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 12:58
          Да врут они всё! На Украинской мине же и подорвался. Или сами себя обстреляли.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +17
      Сегодня, 12:26
      Жаль, что не утопили…
      Когда закроют морские порты лохлов? Через которые идёт как оружие так и прочие «нужности». Всё, что заходит и выходит из украинских портов - нужно топить.
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +5
        Сегодня, 12:34
        "Когда закроют морские порты лохлов?"

        При этом руководстве нашей страны видимо никогда....
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          +4
          Сегодня, 12:40
          Цитата: Перфильева Вера
          При этом руководстве нашей страны видимо никогда....

          Проголосуйте осенью за другой состав Думы, проагитируйте знакомых, запишитесь наблюдателем, в случае подтасовок участвуйте в легальной протестной деятельности.
          На любые оправдания заранее предлагаю представить, что Вы-таки во власти, и тоже вместо действий придумываете оправдания. Власть, кто бы что не говорил, идёт всё-таки из народа, из его культуры.
      2. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 12:37
        да там помимо портов много чего надо ушатывать до талого -логистика ,энергетика и защищенные КП ВСУ ,про Зеленского уже промолчу и так много было сказано
      3. Mouse Звание
        Mouse
        +5
        Сегодня, 12:38
        Попкорн очевидно знатный получился....
      4. Andrey_5 Звание
        Andrey_5
        -9
        Сегодня, 12:42
        Вероятно если посчитать количество судов идущих в/из наши порты и в/из порты окраины, то получится, что наших в 10 раз больше. Тогда топить "кукурузу" не выгодно, оно ведь в обе стороны будет работать. Это довольно глупый симметричный способ ответа.
      5. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 12:54
        Конечно хочется,чтобы у чубатых забрали выход в море... Но это только мои,мысли. Из свинопасов, мореплаватели- не получились.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 12:42
      tralflot1832
      Сегодня, 12:24
      На илюстрационном фото занятное судно - кукоровоз . laughing

      hi Внимание к исконно русским землям Причерноморья и Придуная со стороны ГШ, МО не должно ослабевать, не для того солдаты Генералиссимуса Суворова и матросы адмиралов Нахимова, Ушакова жизни отдавали и кровь проливали с врагами российскими за русскую землю. am
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +3
        Сегодня, 12:48
        Генералиссимуса Суворова и матросы адмиралов Нахимова, Ушакова жизни отдавали и кровь проливали с врагами российскими за русскую землю.

        Забыли про генерал-фельдмаршалам графа Румянцева!
    4. баклан Звание
      баклан
      0
      Сегодня, 12:59
      Кукуруза в початках, которая лежит в зелёных деревянных ящиках..
  2. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +5
    Сегодня, 12:25
    Так ли это, пока достоверно неизвестно.

    Но уже утверждается, что атаку предприняли российские военные, задействовав дрон-камикадзе «Герань-2». Очередной разгон инфоповода.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:26
    К чему для материала использовано фото этого судна ?
    16 февраля 2022 года во время перехода по Северной Атлантике в направлении Дейвисвилла, штат Род-Айленд (США), на грузовой палубе возник пожар. 1 марта 2022 года судно затонуло.
    1. Aken Звание
      Aken
      +10
      Сегодня, 12:27
      Девочкам-дизайнерам всё равно.
  4. Русич Звание
    Русич
    +7
    Сегодня, 12:26
    Судно перевозило кукурузу.
  5. BAI Звание
    BAI
    +8
    Сегодня, 12:26
    Все, что находится в портах Украины - законная цель
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 12:27
    ❝ Получается, что все это время «морские ворота Украины» были открыты настежь ❞ —

    — Пора эту «калитку» закрыть наглухо ...
  7. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 12:28
    В етой заварухе вообще много странного. Не война а СВО, страны не объявляли войну официально. Так, что всё не понятно. Одни договорняки.
  8. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +7
    Сегодня, 12:29
    Не важно чем загружено судно , порты окраины давным давно должны были быть заблокированы
  9. Mraka Звание
    Mraka
    +7
    Сегодня, 12:30
    Интересно а сколько нужно гераней что б спалить или потопить такое судно?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +8
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Mraka
      Интересно а сколько нужно гераней что б спалить или потопить такое судно?

      Одна морская мина или торпеда…
    2. 24rus Звание
      24rus
      +1
      Сегодня, 12:55
      Ниже ватер-линии возможно и одной достаточно будет
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 12:31
    А чего только Геранью? Ничего более серьёзного в нашем арсенале нет?
    Или совесть мучает наше ВПР? Ведь не война, а СВО. Xoxлов совесть не мучает. Утопили наш газовоз в Средиземном море без всяких угрызений и комплексов.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:31
    Ну если бы наши закрыли морскую торговлю Украины, то и нашей уже бы в Чёрном море не было, а у нас там самый мощный порт, Новороссийск а есть ещё Геленджик Туапсе, пока это похоже только на предупреждение.
    1. Тополь Звание
      Тополь
      0
      Сегодня, 12:56
      Нам и без xoxлов, похоже, скоро перекроют эту торговлю: то газовоз атакуют, то танкеры захватывают, то сухогруз в Средиземном море утопят. Так что не надо бояться, надо бить, и в первую очередь по тем судам, которые идут в их порты. А тех, которые выходят из портов, можно и пропустить, если нет данных, что на их борту БЭКи или другое вооружение.
  12. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +5
    Сегодня, 12:32
    Одни сплошные вопросы, почему имела возможность пользоваться своими портами, почему не устраняется руководмтво недорейха и центры принятия решений, почему рада пятый год продолжает принимать нацистские законы, почему не уничтожаются мосты через Днепр? Почему, почему, почему....
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 12:35
      Цитата: MetalDesign
      почему имела возможность пользоваться своими портами,

      Потому что мы своими портами пользуются, а они в состоянии нашу торговлю в Чёрном море перекрыть.
      1. MetalDesign Звание
        MetalDesign
        +2
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Andobor
        они в состоянии нашу торговлю в Чёрном море перекрыть.
        почему спустя четыре года они всё ещё в состочнии чего то нам перекрыть?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 12:58
          Цитата: MetalDesign
          почему спустя четыре года они всё ещё в состочнии чего то нам перекрыть?

          Всё в труху, но потом, по другому не получится.
  13. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    0
    Сегодня, 12:34
    Кукурузу это уже из мазепии,и то не факт
  14. тлауикол Звание
    тлауикол
    +3
    Сегодня, 12:36
    Наши доблестные подлодки на Краснознамённом ЧФ к пирсу что ли приварены? Тут торпедами надо бить
  15. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 12:38
    Из украниских портов вообще не должны выходить какие-либо корабли. И заходить тоже.
    Кто-то там наверху этого почему то не понимает... или понимает
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 12:44
      Цитата: Ivan№One
      Кто-то там наверху этого почему то не понимает... или понимает

      Наверняка понимает, понимают что и они могут нашу торговлю в Чёрном море перекрыть, а у нас там самый мощный в России порт - Новороссийск.
    2. Тополь Звание
      Тополь
      -1
      Сегодня, 12:58
      В первую очередь - не должны заходить. А за теми, кто выходит, нужно пристально следить.
  16. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 12:41
    Инопланетянские дроны уже атакуют панамские кукурузники, т.е. ,....ну в общем поняли. laughing wink wink
  17. alanery
    alanery
    0
    Сегодня, 12:44
    надо же - не прошло и 4 года и начал думать головой наш GENERAL...
  18. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:02
    Цитата: Бородач
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    как правило на кукоровозах кукуруза горит и детонирует hi

    Согласен.
    Кукуруза очень взрывоопасна.
    Опаснее её только горох.
    После подрыва нашего газовоза в Средиземном море нужно топить всё, что направляется в порты нацистской Украины.
    Топи их всех. am good

    И экипажи судов идущих в и из Украины - " А нас то за шо!!!
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:03
    А как там с ценой газа на TTF в Европе?
  20. Xenon Звание
    Xenon
    -1
    Сегодня, 13:04
    дрон атаковал судно, якобы загруженное кукурузой
    Хрущев, если бы сейчас был живой, сильно бы огорчился laughing
  21. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 13:14
    глупее придумать сложно- конечно же должны быть негласные правила... у нас перевес в морской торговле, многое от нее зависит следовательно мы больше заинтересованы во взаимном ненападении на торговые коммуникации... что тут не ясно
    непонятно только почему на выходе из порта атаковали? боятся что если на подходе повредят, а груз разный - то транспорт сдетанирует... тогда экипаж погибнет, а это практически все нейтралы

    впредь надо отточить этот прием с атакой на атаку, но думается таранить нужно уже перед швартовкой, чтобы экипаж сумел самостоятельно спастись
  22. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 13:15
    А что оно привозило в Черноморск? Печенье?
  23. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 13:20
    На выходе из украинского порта дрон атаковал судно, якобы загруженное кукурузой

    Ну теперь в прямом смысле слово можно запасаться попкорном. laughing laughing
  24. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +2
    Сегодня, 13:21
    Ни один корабль не должен заходить и выходить из украинских портов , как воздух так и море должно быть закрыто для этого фашистского недогосударства-уюкряина !
  25. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 13:29
    Американцы грохнули торпедой иранский корабль и тю тю нет корабля и не парятся.
  26. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    0
    Сегодня, 13:32
    Цитата: Тарелка
    Власть, кто бы что не говорил, идёт всё-таки из народа, из его культуры.

    ...из народа говорите? Кумовство во власти уже давно темой для анекдотов стало... У меня стойкое чувство, что в России восстанавливается сословное государство. И не из какого народа власть не идет.
  27. old_pferd Звание
    old_pferd
    0
    Сегодня, 13:43
    На картинке ролкер Felicity Ace, который в 2022-м загорелся и утонул возле Азорских островов. Зачем лепить что попало...
  28. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:44
    Более того, возникают вопросы насчет того, почему Украина до этого момента имела возможность беспрепятственно пользоваться своими портами для осуществления международной морской торговли.

    На этот вопрос может быть только один правдивый ответ, пусть и нелицеприятный: «Кто-то предпочёл национальным интересам договорённости, чуждые нашей стране.»
  29. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:44
    Сухогруз под флагом Панамы вчера вечером покидал Черноморск. На выходе из украинского порта неизвестный дрон атаковал это судно, загруженное кукурузой.

    Ну и? belay
    Вчера был атакован наш танкер, в Средиземном море.
    Вы что, правда думали, что это останется безответным? feel
    "Зерновой коридор" давно утонул.
    Сейчас все суда посещающие ваши порты цель военного удара.
    Сами напросились!!!! am