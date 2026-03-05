На выходе из украинского порта дрон атаковал судно, якобы загруженное кукурузой
Сухогруз под флагом Панамы вчера вечером покидал Черноморск. На выходе из украинского порта неизвестный дрон атаковал это судно, загруженное кукурузой.
Об атаке сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу Одесской обладминистрации Олега Кипера.
Чиновник заявил:
Во время удара пострадало несколько членов экипажа. Были предприняты усилия для эвакуации людей и оказания им необходимой помощи. Судно также получило повреждения.
Утверждается, что атаку предприняли российские военные, задействовав дрон-камикадзе «Герань-2». Так ли это, пока достоверно неизвестно.
Даже если судно и перевозило кукурузу, то не следует забывать, что Россия и Украина являются сторонами вооруженного конфликта. И факт пресечения торговой деятельности противника, прибыль от которой используется для военных нужд, не требует оправдания.
Более того, возникают вопросы насчет того, почему Украина до этого момента имела возможность беспрепятственно пользоваться своими портами для осуществления международной морской торговли. Ведь подобных сообщений о поражении судов на поступало на протяжении полутора месяцев – с 15 января.
Получается, что все это время «морские ворота Украины» были открыты настежь. А ведь через украинские порты, в числе прочего, осуществляются поставки для ВСУ оружия, военной техники и боеприпасов.
Информация