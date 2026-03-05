Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что во время встречи Трампа с Путиным на Аляске Москва согласилась на максимально возможные для себя компромиссы, которые были положены в основу проекта мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Лаврова, при этом американская сторона взяла на себя обязательства обеспечить выполнение достигнутых в Анкоридже договоренностей Украиной и Европой, но в итоге не смогла или не захотела этого сделать. В настоящее время Украина и Европа прилагают значительные усилия, пытаясь «переписать» понимания Анкориджа.
Лавров напомнил, что вместо обеспечения выполнения Украиной и Европой оговоренных условий США начали вводить новые антироссийские санкции, а также препятствовать движению судов российского танкерного флота. Исходя из этого, будущее экономических отношений Москвы и Вашингтона «не выглядит радужным».
Глава МИД подчеркивает, что Россия видит в достигнутых в Анкоридже договоренностях определенную точку отсчета на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. При этом Россия не видит оснований подозревать, что переговоры по Украине с участием США являются «ширмой», как это было в ситуации с Ираном.
Однако, вопреки достигнутым в Анкоридже договоренностям, Запад продолжает вести прямую, «горячую» войну против России. Созданная США и Британией на Украине хакерская инфраструктура работает до сих пор, западные «союзники» по-прежнему координируют атаки ВСУ вглубь территории России и удары по российским гражданским судам.
