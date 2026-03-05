Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров

5 790 67
Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что во время встречи Трампа с Путиным на Аляске Москва согласилась на максимально возможные для себя компромиссы, которые были положены в основу проекта мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Лаврова, при этом американская сторона взяла на себя обязательства обеспечить выполнение достигнутых в Анкоридже договоренностей Украиной и Европой, но в итоге не смогла или не захотела этого сделать. В настоящее время Украина и Европа прилагают значительные усилия, пытаясь «переписать» понимания Анкориджа.

Лавров напомнил, что вместо обеспечения выполнения Украиной и Европой оговоренных условий США начали вводить новые антироссийские санкции, а также препятствовать движению судов российского танкерного флота. Исходя из этого, будущее экономических отношений Москвы и Вашингтона «не выглядит радужным».

Глава МИД подчеркивает, что Россия видит в достигнутых в Анкоридже договоренностях определенную точку отсчета на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. При этом Россия не видит оснований подозревать, что переговоры по Украине с участием США являются «ширмой», как это было в ситуации с Ираном.

Однако, вопреки достигнутым в Анкоридже договоренностям, Запад продолжает вести прямую, «горячую» войну против России. Созданная США и Британией на Украине хакерская инфраструктура работает до сих пор, западные «союзники» по-прежнему координируют атаки ВСУ вглубь территории России и удары по российским гражданским судам.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +9
    Сегодня, 12:41
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров

    уже испарился , как газ из газовоза , потопленного вчера ливийскими лохлами с британским акцентом
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 12:52
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров

      уже испарился , как газ из газовоза , потопленного вчера ливийскими лохлами с британским акцентом

      Это не может не радовать, что вонь от пердежей Трампа испаряется. good drinks
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 12:53
        не радует только одно , почему киевские террористы ,надхоящиеся во власти до сих пор живы и здоровы
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +5
          Сегодня, 12:59
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          не радует только одно , почему киевские террористы ,надхоящиеся во власти до сих пор живы и здоровы

          Руководство Ирана перебили наполовину. Ну и что? Назначили новых ещё более жёстких.
          1. oleg-nekrasov-19 Звание
            oleg-nekrasov-19
            +1
            Сегодня, 13:04
            Бандерожидовскому режиму до руководства , элиты и народа Ирана , как до Луны одним местом и вы сами это знаете. Как запахнет жареным -руки в гору и на поклон. А сейчас у них просто царит безнаказанность и хамство причем с большими человеческими жертвами. Ушатают, придет тот ,который все подпишет и со всем согласится. Тот , который даст выбор украинцам -жить или существовать. Это мое мнение ,оно может быть различным с вашим .
    2. Комментарий был удален.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:08
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 12:41
      уже испарился , как газ из газовоза , потопленного вчера ливийскими лохлами с британским акцентом

      hi Потребовать от лживого лохотронщика из Фашингтона возмещения командировочных и прочих затрат, включая спецпреда Дмитриева в многократном размере, а также нанесение вреда имиджу государства. am
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 12:41
    Мне уже искренне жалко Лаврова… постоянно оправдывать нашу «беззубую» политику. Не зря он в отставку просился…
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Охотовед 2
      Не зря он в отставку просился…

      Не отпустили его.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Охотовед 2
      Не зря он в отставку просился…

      Лавров 1950 года рождения. Возраст, однако.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:41
    ❝ Дух Анкориджа испаряется ❞ —

    — Проветрим помещение ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 12:52
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 12:41
      Проветрим помещение

      hi И одновременно приговорим преступников с документально подтверждёнными фактами к наказанию электрическим стулом и по русской традиции осиновым колом.
      Гореть преступникам и врагам российского народа и Отечества в Аду. am
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:42
    Оба на ! Да нас стало доходить ,что американцы нам впаривают туфту .А что произошло ,очередное наше судно пошло ко дну или еще что то стали замечать ..............
    С американцами можно сесть за один стол переговоров ,только при одном условии - полный нейтралитет ! А пока они наводят свои не ракеты по нам ,они сторона конфликта !
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 12:48
      Лавров напомнил, что вместо обеспечения выполнения Украиной и Европой оговоренных условий США начали вводить новые антироссийские санкции, а также препятствовать движению судов российского танкерного флота.

      А ты дуро чка боялась. И совсем не больно... laughing
  6. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 12:42
    "Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров"

    Ну вот и наша "тяжелая артиллерия" подтянулась, ждем Машу с сарказмом- ожидаемый ответ.... Хотелось , что то повесомее увидеть!
    1. Xenon Звание
      Xenon
      +3
      Сегодня, 13:06
      Хотелось , что то повесомее увидеть!
      Медведева? wink wink
  7. dnepropetrovsk Звание
    dnepropetrovsk
    +2
    Сегодня, 12:43
    Ага. Ещё бы Ялтинские договорённости вспомнили! После таких заявлений не знаешь что делать, то ли смеяться, то ли плакать.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +8
    Сегодня, 12:44
    Я извиняюсь за неприличный вопрос, а что это такое "дух анкориджа"? Приехали на полдня, о чем говорили никому не сказали. А теперь оказывается дух выветрился. Может это из серии опять обманули?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 12:58
      что это такое "дух анкориджа

      Приходилось весной мимо сельхозугодий проезжать, когда там перед посевной навоз разбрасывают? Ну - так вот это он и есть, тот самый типа дух Анкориджа..
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    +3
    Сегодня, 12:45
    И дух Анкориджа уж боле неприятен стал?? Да не может быть!!!
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      +2
      Сегодня, 12:55
      Навозом видимо дух Анкориджа западать стал, неприятно, хоть конечно и привычно...
  10. kebeskin Звание
    kebeskin
    +6
    Сегодня, 12:45
    Судя по нашим действиям и заявлениям, какого-то испарение духа Анкориджа не видно.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 12:46
    Душок скорее, а не дух
    Душок с примесями непонятного
  12. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +3
    Сегодня, 12:46
    Снюхали весь дух..
    Вообще хоть где-то, кроме как в головах наших вечно обманутых да надутых уважаемыми западными партнёрами вождей, этот "дух" витал?
    Как в анекдоте. На третий день плена Зоркий глаз заметил, что у его тюрьмы нет одной стены..
  13. Тарелка Звание
    Тарелка
    +4
    Сегодня, 12:47
    А что вообще содержится в этом духе? Какие подписанные и опубликованные соглашения там были? Вроде никаких. Чего жаловаться тогда?
    Цитата: Обсуждаемая новость
    В настоящее время Украина и Европа прилагают значительные усилия, пытаясь «переписать» понимания Анкориджа.

    А как можно "переписать" то, что не написано?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 13:01
      Очевидно что-то подписали. Только как при феодализме. барон не обязан отчитываться перед смердами.
      1. ВлК Звание
        ВлК
        0
        Сегодня, 13:16
        наверное объявят - сразу как Телегу отключат, во избежание
    2. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 13:26
      Какие подписанные и опубликованные соглашения там были? Вроде никаких. Чего жаловаться тогда?

      Так обещание не двигать НАТО на восток тоже было устным, но жаловались все последовательно: Горбачев, Медведев, теперь вот Путин. Ельцин вроде не жаловался, некогда было, работал с документами.
      1. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: Президент Джон Генри Эдем
        Ответ очень прост. Некомпетентность. Некомпетентность высших эшелонов власти. Мы слепо доверились полудуркам. У наших бравых лидеров было всё, что их душа желала — власть, богатство, престиж. И, понимаешь, Америка, они обленились. О да, а лень — это мать глупости.

        wassat
        1. VictorB Звание
          VictorB
          0
          Сегодня, 13:37
          Ответ очень прост.

          И потому неверен.
          На сложные вопросы нет правильных простых ответов, тем более от ИИ.
  14. vvnab Звание
    vvnab
    +3
    Сегодня, 12:48
    Поводили за нос и надули!
    Как обычно... ))
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:48
    Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров

    Осталось только расплакаться горючими слезами.
  16. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +3
    Сегодня, 12:48
    Ой, нас кажется опять обманули.
    Весь запад соревнуется в том, кто больше раз обманет Россию.
    А Россия соревнуется со всем миром быть на первом месте среди обманутых западом стран.
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:49
    Лавров напомнил, что вместо обеспечения выполнения Украиной и Европой оговоренных условий США начали вводить новые антироссийские санкции, а также препятствовать движению судов российского танкерного флота. Исходя из этого, будущее экономических отношений Москвы и Вашингтона «не выглядит радужным».
    Снова обман? Люди упорно наступают на те же грабли и не собираются от этого отказываться. Как можно доверять аналитикам, которые постоянно ошибаются и дают советы, ведущие к новым провалам? Или не слушают аналитиков, а сами принимают решение ?????
  18. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +8
    Сегодня, 12:49
    Опять нашего стратега обманули.
    Учесть его будет печальной.
    Как такой человек, вообще, оказался у власти и держался там 20 лет.
    Чудо какое-то.
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      0
      Сегодня, 12:53
      25 с лишним вообще-то на текущий момент.
    2. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 12:55
      Ну, не даром же ему всякие форбсы и таймсы дифирамбы пели в своё время. Очень удачный выбор. Вот только удачный для кого именно, тут вся суть вопроса.
    3. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +2
      Сегодня, 13:28
      Цитата: Иван Иванов_36
      Чудо какое-то.

      Никакого чуда нет.
      Всего лишь преемственность курса власти + демократическое волеизъявление граждан, ВЦИОМ не даст соврать. lol
    4. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:39
      оказался у власти и держался там 20 лет.

      Поверьте мне старому, что желания и возможности в 40-50 лет совсем другие, чем в 74. Уйти вовремя - это великое искушение, а остаться -великое разочарование.
  19. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 12:50
    Дух Анкориджа испаряется

    Разве?! А вот как по мне, так его вонь только нарастает.
  20. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 12:52
    Этот дух с самого начала говнецом потягивал...
  21. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 12:52
    Испарился этот - можно напускать нового. Кушать только надо побольше продуктов, стимулирующих газообразование. И проветривать помещение пореже.
    Смешно и грустно слышать такие заявления от в целом неглупого человека в лице господина Лаврова.
  22. сайгон Звание
    сайгон
    +2
    Сегодня, 12:53
    Нет не доходит . При этом Россия не видит оснований подозревать, что переговоры по Украине с участием США являются «ширмой», как это было в ситуации с Ираном.
    Хоть кол на тыковке теши что про глаза и росу . Вот что дает основания веровать в честность педофила рыжего , хоть Иран с переговорами кинул и устроил войну . Видно шибко кто то замирится мечтает . На кой хрен все было затевать?
  23. mocnijogurt
    mocnijogurt
    +1
    Сегодня, 12:53
    Russia has to show through action, that they can not tolerate things anymore. First and mostly against Britain, then against everyone else that can not show needed level of respect
  24. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +6
    Сегодня, 12:54
    "Ёжики кололись, плакали, но продолжали упорно есть кактус"...
  25. Totor5 Звание
    Totor5
    +3
    Сегодня, 12:56
    Недавно я написал что По традиции выйдет МИД и скажет - Му-му.

    И задал вопрос - почему на сайте если писать Му-му без дефиса, автозамена сайта меняет Му-му на Герасимов? Это какой то особый прикол? Я понимаю что Герасим топил...но не Герасимов!
  26. николаи Звание
    николаи
    -2
    Сегодня, 12:59
    Молодцы наши ,не прогинаются . Трамп думал навешает лапшу людям как всегда и всех обманет . А тут не получается . Красавы ,так держать .
  27. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Сегодня, 13:01
    Опять ВВП был "наивным"!!!!! Сколько раз еще????????????????????? am
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 13:04
      Тут именно вопросы к нему, а не к обманщикам.
  28. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 13:01
    Дуpаков опять обманули, почему то не удивляюсь laughing Видимо судьба у них такая....
  29. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 13:04
    О Господи...Я даже и не знаю как такое комментировать. Вроде взрослый человек во главе МИД, а такие заявления...
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      -1
      Сегодня, 13:34
      Вроде взрослый человек

      Он уже не "взрослый", а уже старый, перешедший в стадию "и ты говори..."
    2. Fisher Звание
      Fisher
      0
      Сегодня, 13:43
      Я бы сказал больше всё же пожилой человек, который хочет спокойно жить и наслаждаться этой жизнью, а не заниматься вот этим всем. Отсюда, возможно, и растут ноги зерновых сделок и анкориджей
  30. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 13:04
    Минские, стамбульские, зерновые, анкориджи. А воз и ныне там. Сколько еще интересного впереди нас ждет.
  31. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:06
    Дух анкориджа не продавил нас на перемирие ,а так хорошо поговорили.Ваш выход ДАМ !!!!Мы остались при своём - ни каких уступок в переговорах с США в одностороннем порядке .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 13:15
      помню ,как кто то лет так 26 назад говорил в гранит-мы с террористами переговоры не ведем , мы их уничтожаем кто сейчас во главе переговорной группы Украины? Террорист Буданов, уже только ленивый не сказал, что Зеленский - террорист . Так что, тут дело не только в уступках , а в наличии самих переговоров. hi
  32. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    0
    Сегодня, 13:18
    ....Исходя из этого, будущее экономических отношений Москвы и Вашингтона «не выглядит радужным»...

    Очередная оговорочка власти устами МИД по Фрейду? belay
    Может «не выглядит радужным» все таки политические отношения? wink
  33. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +2
    Сегодня, 13:20
    Блин, нас опять обманули laughing
    1. Zoer Звание
      Zoer
      -1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Dizel200
      Блин, нас опять обманули

      а ручки то вот они...
  34. ВлК Звание
    ВлК
    0
    Сегодня, 13:21
    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что во время встречи Трампа с Путиным на Аляске Москва согласилась на максимально возможные для себя компромиссы, которые были положены в основу проекта мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Лаврова, при этом американская сторона взяла на себя обязательства обеспечить выполнение достигнутых в Анкоридже договоренностей Украиной и Европой, но в итоге не смогла или не захотела этого сделать.

    согласились на максимально возможные - боже мой, и не оставить себе никакой запас даже на "еще немножечко скинуть" для дальнейшей торговли, ну кто их так учил вести переговоры? Просто слезы
  35. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:29
    В следующий раз Лаврову для интервью следует поехать в Белгород и объяснить его жителям почему у них нет тепла и света, а есть только "дух Анкорижда".
    1. Валюша Звание
      Валюша
      0
      Сегодня, 13:43
      Обязательно пусть прихватит с собой "гениального шахматиста".
  36. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:32
    Дух Анкориджа испаряется — Сергей Лавров

    А чего вы хотели, Сергей Викторович? Главное, чтобы вы не впали в эйфорию от ядовитых испарений...Помнится было такое:
    Показать / Скрыть текст

    Что-то ждёт нас впереди?
  37. Zoer Звание
    Zoer
    -1
    Сегодня, 13:35
    Какие духи ему всё мерещатся? По мне так это не дух, но смрад. negative
  38. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:36
    Просто Европейцы продавили Трампа и с Гренландией и с Украиной .Ты что старый совсем с ума сошёл тебе Грнландию ,а русским - Украину .Мы что проигравшие тогда "штоле "???
  39. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 13:38
    Как там у золушки: " Я всегда желала тебя добра, отплати и ты мне добром".
    Мы даём им реальные плюшки( дух Анкориджа, как я понимаю, отказ от Херсона и запорожья - максимальный компромисс), а они нам что-нибудь когда нибудь. И так по кругу. Весь смысл переговоров с западниками.
  40. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 13:40
    Это не дух, а слезоточивый газ. Что бы глаза не видели, что америкосы вытворяли с Венисуэлой, Кубой, а теперь и с Ираном. И он подействовал!!!
  41. Uran53 Звание
    Uran53
    0
    Сегодня, 13:44
    А в чем заключаются эти договоренности? Представляете: Сталин приехал в 42 году к Гитлеру в гости, чтоб вопросы обсудить. Бред? Бред. А власть этим ещё и кичиться.