Китай прекращает экспорт бензина и дизеля из-за войны на Ближнем Востоке
Геополитические последствия новой войны на Ближнем Востоке, развязанной против Ирана Израилем и США, практически мгновенно вышли за пределы региона. Страны Персидского залива обеспечивают поставки от 20 до 30% всех мировых потребностей в углеводородах и продуктах переработки. Сейчас морской трафик из региона почти отсутствует, одно за другим останавливают работу крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть и газ предприятия на БВ.
Одно за другим государства, ранее импортировавшие углеводороды с Ближнего Востока, вводят вынужденные меры в условиях резкого падения поставок. Правительство Китая издало распоряжение крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, пишет агентство «Блумберг».
Китайское правительство потребовало от крупнейших НПЗ прекратить заключение новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных экспортных поставок продуктов нефтепереработки. Исключение сделано только для поставок в Гонконг и Макао — особые административные районы в КНР с правами широкой автономии. Пока разрешено экспортировать находящееся на таможенных складах авиационное и бункерное топливо.
Представители Национальной комиссии по развитию и реформам КНР провели встречу с руководителями нефтеперерабатывающих компаний и рекомендовали временно приостановить экспорт нефтепродуктов, пишут несколько СМИ. Эти обсуждения проходили в закрытом формате, поэтому источники попросили не раскрывать их имена.
Крупные государственные компании Китая, такие как PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group и Zhejiang Petrochemical Co., получают от Министерства коммерции КНР годовые квоты на экспорт нефти. Однако ни одна из этих компаний не предоставила комментарии Bloomberg. Национальная комиссия по развитию и реформам также не ответила на запросы агентства.
Китай является третьим по величине экспортером нефтепродуктов в Азии после Южной Кореи и Сингапура, его примеру следуют и другие азиатские страны, отметили в Bloomberg. Нефтеперерабатывающие заводы от Японии до Индонезии, включая Индию, начали снижать темпы производства нефтепродуктов и приостанавливать экспорт.
До начала новой войны на Ближнем Востоке Китай получал по морю через Ормузский пролив около 50% нефти, требуемой для переработки внутри страны, в том числе для последующего экспорта. Аналогичные объемы из Персидского залива получает Индия. Более всех от ближневосточного импорта среди азиатских стран зависит Япония (около 70% всего объема поставок). На втором месте Южная Корея, которая импортировала из региона около 65% нефти.
Согласно данным аналитической компании Kpler за 2025 год, Китай закупал более 80% поставляемой из Ирана нефти. В прошлом году Китай закупал в среднем 1,38 млн баррелей иранской нефти в день, что составляет около 13,4% от общего объема в 10,27 млн баррелей в сутки, который импортируется КНР морским путём.
