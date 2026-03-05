Китай прекращает экспорт бензина и дизеля из-за войны на Ближнем Востоке

Геополитические последствия новой войны на Ближнем Востоке, развязанной против Ирана Израилем и США, практически мгновенно вышли за пределы региона. Страны Персидского залива обеспечивают поставки от 20 до 30% всех мировых потребностей в углеводородах и продуктах переработки. Сейчас морской трафик из региона почти отсутствует, одно за другим останавливают работу крупнейшие добывающие и перерабатывающие нефть и газ предприятия на БВ.

Одно за другим государства, ранее импортировавшие углеводороды с Ближнего Востока, вводят вынужденные меры в условиях резкого падения поставок. Правительство Китая издало распоряжение крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям страны приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, пишет агентство «Блумберг».



Китайское правительство потребовало от крупнейших НПЗ прекратить заключение новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных экспортных поставок продуктов нефтепереработки. Исключение сделано только для поставок в Гонконг и Макао — особые административные районы в КНР с правами широкой автономии. Пока разрешено экспортировать находящееся на таможенных складах авиационное и бункерное топливо.

Представители Национальной комиссии по развитию и реформам КНР провели встречу с руководителями нефтеперерабатывающих компаний и рекомендовали временно приостановить экспорт нефтепродуктов, пишут несколько СМИ. Эти обсуждения проходили в закрытом формате, поэтому источники попросили не раскрывать их имена.

Крупные государственные компании Китая, такие как PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group и Zhejiang Petrochemical Co., получают от Министерства коммерции КНР годовые квоты на экспорт нефти. Однако ни одна из этих компаний не предоставила комментарии Bloomberg. Национальная комиссия по развитию и реформам также не ответила на запросы агентства.

Китай является третьим по величине экспортером нефтепродуктов в Азии после Южной Кореи и Сингапура, его примеру следуют и другие азиатские страны, отметили в Bloomberg. Нефтеперерабатывающие заводы от Японии до Индонезии, включая Индию, начали снижать темпы производства нефтепродуктов и приостанавливать экспорт.

До начала новой войны на Ближнем Востоке Китай получал по морю через Ормузский пролив около 50% нефти, требуемой для переработки внутри страны, в том числе для последующего экспорта. Аналогичные объемы из Персидского залива получает Индия. Более всех от ближневосточного импорта среди азиатских стран зависит Япония (около 70% всего объема поставок). На втором месте Южная Корея, которая импортировала из региона около 65% нефти.



Согласно данным аналитической компании Kpler за 2025 год, Китай закупал более 80% поставляемой из Ирана нефти. В прошлом году Китай закупал в среднем 1,38 млн баррелей иранской нефти в день, что составляет около 13,4% от общего объема в 10,27 млн баррелей в сутки, который импортируется КНР морским путём.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 13:12
    И тут вдруг Китай и Индия поняли что на севере есть Россия.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 13:13
    Китай прекращает экспорт бензина и дизеля из-за войны на Ближнем Востоке

    Это называется заботой о своем потребителе! good
  3. 24rus Звание
    24rus
    +7
    Сегодня, 13:14
    По ходу
    у нас предприимчевые предприниматели под шумок цены на топливо поднимут
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 13:20
      Уже. Глава антимонопольного ведомства России дал три дня всем АЗС и компаниям аффилированными с ними на обьяснение почему они подняли цены на топливо.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 13:24
      Цитата: 24rus
      у нас предприимчевые предприниматели под шумок цены на топливо поднимут

      Поднимут, поднимут.
      Нефть дорожает - бензин дорожает.
      Нефть дешевеет - бензин дорожает.
      И этому у нас всегда есть объяснения laughing
      1. sdivt Звание
        sdivt
        -1
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Kotofeich
        у нас всегда есть объяснения