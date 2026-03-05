Блинкен считает, что США и Израилю не удастся быстро победить Иран

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен не считает вероятной скорую смену режима в Тегеране и победу США и Израиля в противостоянии с Ираном.

По мнению Блинкена, теоретически Трамп может уже сейчас объявить о победе США, заявить, что иранскому режиму нанесен серьезный ущерб, существенно ослаблены ракетные силы, ядерная программа и военно-морской флот Исламской республики, и на этом закончить военную операцию на Ближнем Востоке. Однако бывший госсекретарь задается вполне резонным вопросом: ради чего в этом случае Трампу стоило начинать боевые действия? Без смены системы управления в Иране уже в ближайшее время большая часть выведенного из строя иранского военного потенциала будет восстановлена, и все понесенные США и их региональными союзниками издержки окажутся напрасными.



Между тем, по информации издания Politico, США готовятся к длительной операции против Ирана: Вашингтон рассчитывает продолжать боевые действия в регионе как минимум до сентября текущего года. Центральное командование США запросило у Пентагона переброску дополнительных офицеров военной разведки в штаб-квартиру в Тампе. При этом срочное наращивание США ресурсов на Ближнем Востоке демонстрирует, что администрация Трампа, судя по всему, не была полностью готова к масштабным последствиям конфликта.

Стоит отметить, что военно-политическое руководство США практически ежедневно пересматривает свои оценки времени, необходимого для достижения победы над Ираном: если 28 февраля Вашингтон заявлял о том, что операция продлится не более двух-трех дней, то менее чем за неделю эти сроки значительно увеличились.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:13
    NYT уже вчера подкалоло Трампа .Иран запросил переговоры !??Где Трамп победа ???Где,где в " ближайшем будущем ".А ЧМ по футболу в США по планам Пентагона тогда кердык ?
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +2
      Сегодня, 13:16
      в нете гуляет фото американского эсминца с пожаром на борту.. фото не очень качественное(совсем не качественное). ждем качественное фото. об атаке на штатовский эсминец ранее сообщали стражи исламской революции
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:32
      tralflot1832
      Сегодня, 13:13
      NYT уже вчера подкалоло Трампа .Иран запросил переговоры !??Где Трамп победа ???Где,где в " ближайшем будущем ".А ЧМ по футболу в США по планам Пентагона тогда кердык ?

      hi Ну, по традиции генерала Иволгина ( Михалыч, кф"Особенности национальной" ) за Победу иранского народа в войне с сионистами и янки, а 04 июля отмечать не днём независимости ( 250 = 1776-2026 гг ), а зависимости и Днём победы ИРИ. drinks am
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 13:14
    При продолжении войны Трамп себя и республиканцев похоронит, если конечно иранцы не заскачут.
  3. ВАМ Звание
    ВАМ
    -1
    Сегодня, 13:15
    Все смешалось в доме Облонских! Сплошной сумбур. Правда и у нас, то дух, то испарился.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 13:17
    теоретически Трамп может уже сейчас объявить о победе США

    Не может. Ибо тогда - он ставит в крайне сложное положение своего израильского хозяина, которого иранцы уж точно просто так не выпустят после всего произошедшего.. Без США - ему придётся ой как не сладко...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 13:27
      Совершенно верно .Сенат США , как и Конгресс на 70%( если не на 90%) ангажированны Израилем.
  5. VictorB Звание
    VictorB
    +2
    Сегодня, 13:17
    Блинкен моргнул и прозрел.
  6. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 13:39
    Если курдов гонят на Иран, то могут сказать: Мы своё дело сделали, теперь там гражданская война, мы вмешиваться не будем, чтобы не погибли невинные.
    Далеко не факт, что так будет. Но уверен, такая версия Трампом учитывается.
    У америкосов всегда рассчитывается несколько сценариев и в зависимости от ситуации всегда есть запасной вариант.