Евросоюз с маниакальным упорством добивается полного запрета на получение углеводородов из России, даже через третьи страны. Уже через месяц вступят в силу новые ограничения ЕС на покупку российского газа, в том числе СПГ, а в 2027 году может начать действовать полный запретПрезидент РФ Владимир Путин решил «помочь» в этом деле европейцам. Российский лидер объявил, что может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза и переориентироваться на более выгодных покупателей. Меры эти принимаются в том числе на фоне вновь вспыхнувшей войны на Ближнем Востоке и почти полной остановке экспорта углеводородов из этого региона. Исключение будет сделано только в отношении Венгрии и Словакии, уточнил президент.Такая перспектива почему-то сильно встревожила европейцев. Немецкий еженедельный информационно-политический журнал «Фокус» (Focus) опубликовал статью, в которой с нескрываемым удивлением отмечается намерение президента РФ досрочно и по своей инициативе ввести эмбарго на поставки российского газа в Европу.Автор материала отмечает, что такая перспектива вызвала обеспокоенность в Германии. Возможный сценарий остановки поставок российского газа на фоне конфликта с Ираном, скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители. Следом подорожает всё — отопление и продукты питания, включая хлеб.В прошлом году ЕС импортировал из России сжиженный природный газ на сумму около 7,4 миллиарда евро. Это примерно на 3 процента меньше, чем в 2024 году (около 7,6 миллиарда евро), согласно данным статистического агентства Евростат. Всего в 2025 году в ЕС было импортировано сжиженного природного газа на сумму около 46,0 млрд евро. Большая часть СПГ, примерно на 24,2 миллиарда евро, поступила из США. Естественно, по значительно более высоким ценам, чем российское сырье.Президент РФ Владимир Путин, комментируя рост стоимости топлива в Европе, отметил, что американские компании-поставщики СПГ также могут уйти с европейского рынка туда, где предложат более выгодные цены. По его словам, это чисто бизнес-процесс без политической подоплеки. Глава государства поручил правительству проработать этот вопрос с компаниями.Специалисты отмечают, что, несмотря на четырехлетние попытки Евросоюза отказаться от поставок из России, выполнить эту цель не удается. Уход российского газа с европейского рынка станет для ЕС настоящей катастрофой.