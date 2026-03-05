В Германии ожидают роста цен на всё из-за прекращения экспорта газа из РФ

Евросоюз с маниакальным упорством добивается полного запрета на получение углеводородов из России, даже через третьи страны. Уже через месяц вступят в силу новые ограничения ЕС на покупку российского газа, в том числе СПГ, а в 2027 году может начать действовать полный запрет

Президент РФ Владимир Путин решил «помочь» в этом деле европейцам. Российский лидер объявил, что может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза и переориентироваться на более выгодных покупателей. Меры эти принимаются в том числе на фоне вновь вспыхнувшей войны на Ближнем Востоке и почти полной остановке экспорта углеводородов из этого региона. Исключение будет сделано только в отношении Венгрии и Словакии, уточнил президент.



Такая перспектива почему-то сильно встревожила европейцев. Немецкий еженедельный информационно-политический журнал «Фокус» (Focus) опубликовал статью, в которой с нескрываемым удивлением отмечается намерение президента РФ досрочно и по своей инициативе ввести эмбарго на поставки российского газа в Европу.

Автор материала отмечает, что такая перспектива вызвала обеспокоенность в Германии. Возможный сценарий остановки поставок российского газа на фоне конфликта с Ираном, скорее всего, еще больше усугубит и без того напряженную ситуацию на газовом рынке и приведет к еще большему росту цен на энергоносители. Следом подорожает всё — отопление и продукты питания, включая хлеб.

В прошлом году ЕС импортировал из России сжиженный природный газ на сумму около 7,4 миллиарда евро. Это примерно на 3 процента меньше, чем в 2024 году (около 7,6 миллиарда евро), согласно данным статистического агентства Евростат. Всего в 2025 году в ЕС было импортировано сжиженного природного газа на сумму около 46,0 млрд евро. Большая часть СПГ, примерно на 24,2 миллиарда евро, поступила из США. Естественно, по значительно более высоким ценам, чем российское сырье.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя рост стоимости топлива в Европе, отметил, что американские компании-поставщики СПГ также могут уйти с европейского рынка туда, где предложат более выгодные цены. По его словам, это чисто бизнес-процесс без политической подоплеки. Глава государства поручил правительству проработать этот вопрос с компаниями.

Специалисты отмечают, что, несмотря на четырехлетние попытки Евросоюза отказаться от поставок из России, выполнить эту цель не удается. Уход российского газа с европейского рынка станет для ЕС настоящей катастрофой.
  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +15
    Сегодня, 14:19
    Тем временем в ДНР ребята освободили населенный пункт Яровая.
  2. marchcat Звание
    marchcat
    +5
    Сегодня, 14:21
    Заслуженная " победа" евро демократов. fool
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 14:35
      Цитата: marchcat
      Заслуженная " победа" евро демократов. fool

      Из-за нападений на российский газовоз и на Иран нужно ввести санкции против Европы: эмбарго на поставки энергоносителей. Пусть по рынку походят и купят подешевле, баксов за 200-300 за баррель нефти. good laughing wink drinks
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +3
        Сегодня, 15:05
        Вы шооо,не слыхали речи Лаврова,никаких санкций,мы не такие....не наш мэтод....
    2. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 14:49
      Цитата: marchcat
      Заслуженная " победа" евро демократов. fool

      За что боролись, на то и напоролись. laughing
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +10
    Сегодня, 14:22
    Ощущение, что «Газпром» совсем не народное достояние (или не для всего народа, а для избранных) не пропадает. Даже не знаю, кто в России может запретить экспорт газа на Запад...Старого Сталина уже нет, а нового ещё не видно...В основном «Власовы» и «Солженицыны», «Хрущёвы», «Горбачёвы» и «Ельцины», да их преемники и последователи...
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +5
      Сегодня, 15:09
      Вы Сталина вспомнили,а между прочим сегодня годовщина его смерти,да упокоит господь его душу.....
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 15:29
        Вечная память нашему истинному Верховному.. Пройдут столетия - а к его могиле не перестанут нести цветы. И глядя на творящееся кругом буржуйское окаянство люди будут говорить - Сталина на вас, иродов, нет.
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 15:31
      В слогане было:
      "Газпром - национальное состояние"
      Все Народное при коммунистах было.
      Кстати, по требованию ФАС с 2016 года этот слоган не используется.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:23
    Газик на ТТФ сейчас всего 612 $.Не думаю что Мерц и Урсула пойдут на берег Балтийского моря к оставшийся трубе камлать " Путин дай газу ".Маринтрафик покажет куда пойдёт на днях наш СПГ .Первоизимый кстати газовозами АРК 7 ,которые под китайцами .А их 13- 14 штук .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 14:36
      Цитата: tralflot1832
      Газик на ТТФ сейчас всего 612 $.Не думаю что Мерц и Урсула пойдут на берег Балтийского моря к оставшийся трубе камлать " Путин дай газу ".Маринтрафик покажет куда пойдёт на днях наш СПГ .Первоизимый кстати газовозами АРК 7 ,которые под китайцами .А их 13- 14 штук .

      Пускай Мерц и Урсула отсасывают газ через трубу. laughing lol good
      1. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        -1
        Сегодня, 14:43
        Через трубочку брючного змея Мерца.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:50
      tralflot1832
      Сегодня, 14:23

      hi Миллер устал, но гейропейцы могут поговорить с Михельсоном по "Арктик СПГ-2", а там глядишь и Териберку вернутся обустраивать с возобновлением Штокмановского проекта, если дядюшка Си откажется.
      СМП заиграл новыми яркими красками, только бы рыжий лохотронщик из Фашингтона не пронюхал.
      Но прежде всего признайте, Гитлер, капут, капитуляция бандерштата и всего НАТО не надо! am
      laughing
    3. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 14:52
      Никуда - украинцы потопят. Или наглы...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 14:23
    Глава государства поручил правительству проработать этот вопрос с компаниями
    Остаётся пожелать, чтобы проработали это быстро!
  6. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 14:24
    В Германии ожидают роста цен на всё из-за прекращения экспорта газа из РФ
    Скажите спасибо главе ЕК еврогинекологине Урсуле. belay
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Uncle Lee
      Скажите спасибо главе ЕК еврогинекологине Урсуле.

      Выходит что "Штирлиц в юбке" эта Урсула.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:39
        Цитата: carpenter
        эта Урсула.

        Она доктор Менгель и Ильза Кох в одном лице...
      2. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        +2
        Сегодня, 14:43
        Maнда она нестроевая, вот кто она.
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 14:43
      ..ожидают роста цен на всё из-за прекращения экспорта газа из РФ
      Бизнес предупреждал об этом еще в’15ом году, а сейчас поздно пить Боржоми
      Цитата: Uncle Lee
      Скажите спасибо главе ЕК еврогинекологине Урсуле.

      И еще один сюрприз эуропэйцам: такого понятия как американский газ, в смысле под контролем амеровского правительства не существует. Рынок порешает куда пойдут газовозы, и тут может быть интересно, тому в истории примеров ищем… А еще интереснее кто основные торговцы газом из штатов - европейские компании, всякие shellы и прочая lol
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:25
    с нескрываемым удивлением отмечается намерение президента РФ досрочно и по своей инициативе ввести эмбарго на поставки российского газа в Европу.

    А чему удивляться, когда сами всей еврокодлой в декабре отказались от российских энергоносителей. Не переживайте Трамп вам "поможет".
  8. тлауикол Звание
    тлауикол
    -1
    Сегодня, 14:28
    Интересно, а как Венгрия и Словакия собираются получать газ. украинцы на своей территории газопровод уже не в состоянии подорвать? Да они весь этот газ разворуют, а потом и трубы растащат
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 14:37
      Цитата: тлауикол
      Интересно, а как Венгрия и Словакия собираются получать газ.

      Через Турцию газ к ним идёт.
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 14:29
    Мне их пожалеть?
    Мы, в этих реалиях живем.... Хотя вроде, как свой родной....
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:54
      Мы не немцы, у нас выбора нет
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 15:01
        «Что русскому привычно, то немцу смерть» wassat
  10. Shkworen Звание
    Shkworen
    +3
    Сегодня, 14:30
    да уходить надо было еще с момента подрыва потоков, пусть покупают американский спг или походят по рынку, может где дешевле найдут :)
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:30
    ❝ Российский лидер объявил, что может досрочно прекратить поставки газа на рынки Евросоюза ❞ —
    ❝ Такая перспектива вызвала обеспокоенность в Германии ❞ —

    — А подрыв «Северных потоков» в своё время обеспокоенности почему-то не вызвал ...
  12. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Сегодня, 14:30
    Теоретически все просто и понятно, но как это будет реализована практически я не знаю. В Европе построена единая газовая структура. Газопроводы всех стран соединены между собой и как можно поставлять газ только в конкретные страны, я не понимаю. Так как газоперекачивающие станции и всякие там задвижки России тоже не подчиняются
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Светлан
      Газопроводы всех стран соединены между собой и как можно поставлять газ только в конкретные страны

      Кто платит того и газ, физически он обезличенный, в системе газопроводов держат давление, есть счётчики на входах и выходах, а куда и какой газ в конкретной трубе идёт зачастую даже не знают.
    2. Зефр Звание
      Зефр
      +3
      Сегодня, 15:02
      Какая разница какие там трубопроводы. Купила Словакия 1000 кубометров — закачали 1000 кубометров в общий котел. Дальше не наше дело.
      Вы же электричество как то делите из общей сети, причем даже не знаете, с какой станции оно к вам в квартиру приходит
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:33
    ЕС с тупым упорством хотело биржевые цены на газ ,рассчитывая на " Зелёную Энергетику ".Они пришли к успеху .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:45
      Цитата: tralflot1832
      .Они пришли к успеху .

      Ну что же, поздравляем их с удачным итогом процесса, который они с таким радостным упорством начали и поддерживали. good
  14. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:33
    Одно дело- когда сами отказываются,другое дело-когда им отказывают.....обидно,да как вы посмели!
    Получается что теперь не они "наказывают",а их "обижают" и оскорбляют в их лучших чувствах.. laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: HAM
      Одно дело- когда сами отказываются,другое дело-когда им отказывают.....обидно,да как вы посмели!

      Конечно обидно - хотели Россию на колени поставить, а их самих теперь поставили в интересную позицию, возможно надолго, и с неясными перспективами. Закон бумеранга никто не отменял. request smile
  15. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    0
    Сегодня, 14:35
    И газовозы пойдут весьма опасным путём, мимо Ливии с хохлятцкими БЭКами. И это на фоне разговоров на западе о полной морской блокаде для наших судов.
  16. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:37
    Вы получили что заслужили.
  17. красноярск Звание
    красноярск
    -1
    Сегодня, 14:38
    Большая часть СПГ, примерно на 24,2 миллиарда евро, поступила из США. Естественно, по значительно более высоким ценам, чем российское сырье.[quote][/quote]
    А кто, или что, мешало Газпрому поднять цену газа для европейце до уровня американского?
    [quote][/quote]отмечается намерение президента РФ досрочно и по своей инициативе ввести эмбарго на поставки российского газа в Европу.[/quote]
    А кто, или что, мешало президенту сделать это еще в 22 году, отвечая на поставки вооружения Окраине.?
    Нанести экономический ущерб противнику разве это плохо?
    Или для нашего(?) президента главное, чтобы народ в ЕС не страдал от чрезмерно высоких цен на энергоносители?
  18. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    +1
    Сегодня, 14:40
    Вы все, самки собаки европейские, радовались проблемам России, ну так вот Бог - не Микишка, как 314зданет, так шишка. Кушайте последствия с булочкой, самки собаки сутулой. Никакой жалости, даже просто человеческой, нет, кроме злорадства.
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:41
    Цитата: Бородач
    Цитата: tralflot1832
    Газик на ТТФ сейчас всего 612 $.Не думаю что Мерц и Урсула пойдут на берег Балтийского моря к оставшийся трубе камлать " Путин дай газу ".Маринтрафик покажет куда пойдёт на днях наш СПГ .Первоизимый кстати газовозами АРК 7 ,которые под китайцами .А их 13- 14 штук .

    Пускай Мерц и Урсула отсасывают газ через трубу. laughing lol good

    И чтобы трубы перепутали . drinks hi
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:41
    Цитата: Бородач
    Цитата: tralflot1832
    Газик на ТТФ сейчас всего 612 $.Не думаю что Мерц и Урсула пойдут на берег Балтийского моря к оставшийся трубе камлать " Путин дай газу ".Маринтрафик покажет куда пойдёт на днях наш СПГ .Первоизимый кстати газовозами АРК 7 ,которые под китайцами .А их 13- 14 штук .

    Пускай Мерц и Урсула отсасывают газ через трубу. laughing lol good

    И чтобы трубы перепутали . drinks hi
  21. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 14:44
    Неужели? Глазам своим не верю! Что дошло таки, что этой гейропе давно уже надо было перекрыть дыхание, а не давать им время переориентироваться на других.
  22. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 14:46
    … отмечается намерение президента РФ досрочно ввести эмбарго на поставки российского газа в Европу…
    Не дрейфь, Европа. Президент РФ - спортсмен-дзюдоист и штабной офицер, а не боец без правил или спецназовец: он не обучен приёмам на добивание противника. Он из-под Киева ушёл, когда мог взять, он перестал бить по энергетике, когда мог доконать, - он и газ не перекроет «на фоне конфликта с Ираном», потому что это «еще больше усугубит…» Вот так посмотришь на подобные добрые жесты, и вспоминается бжезинское: «это ещё ваша элита или уже наша?..»
  23. ergh081 Звание
    ergh081
    -3
    Сегодня, 14:47
    Удивительно, но даже до самых продвинутых либеральных руководителей начинают доходить элементарные вещи. Ну нельзя снабжать энергией страны, которые производят снаряды и другие вооружения, которые убивают твой народ. Правда на пятый год войны. Уже чувствуется негодование народа, которому уже который год вешаешь лапшу на уши
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:29
      Вопрос... кто, когда и почему такой наивный?
      Смена поставщиков/покупателей ресурсов процесс не простой!!! Все готовились, создавали то, что необходимо.
      Остаётся посиотреть, кто лучше подготовился?
  24. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:50
    Что-то я не могу представить, как наши родные, сидящие на естественных монополиях, олигархи вдруг озаботятся патриотической повесткой и объявят эмбарго на поставку газа Евросоюзу, да при том, что до сих пор куча интересов на западе осталась. Ну и бизнес есть бизнес, не даром за столько времени СВО не трогали жд пути, мосты, возить же надо товары и сырьё. Участие того же Абрамовича в движухе по Украине о многом говорит winked
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 15:27
      Никто ни о чем не озабочен. Гейропа сама по себе пошла в отказ, да даже если полосатики их в этом подтолкнул...
      Свершившийся факт... они отказались от нашего товара, наши будут продавать его в других регионах, местах...
      Времени на подготовку у всех было предостаточно остаётся посмотреть, кто потратил его не зря!
  25. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +1
    Сегодня, 15:06
    Интересно насколько дешево немцы будут авто продавать из-за высоких цен на топливо и в целом не возможности содержать авто ?! Или скорее всего с квартир сбегут и в авто жить будут. Чем дольше весь этот беспредел будет держаться тем скорее сменят и политиков и экономические модели и логистику. Из далека товары любые будет везти очень дорого а то и не возможно. Ресурсы спалят щас многие страны. По другому новый виток развития в мире не получается сделать.
  26. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +4
    Сегодня, 15:06
    " А нас то за шо?" удивились европейцы.А там "за шо?" вагон и маленькая тележка.
  27. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:22
    Предположим, целенаправленно работа гейробюрократии по запрет поставок энергоресурсы из России и так приводит к тому, что им они не особо то нужны... да, подешевле было б, но именно брюссельских это особо не волнует, а национальных никто давно и не спрашивает... В общем, всякие ограничения с нашей стороны, это НИ О ЧЁМ, теперь.
    Впрочем, что б придти к такому шагу с нашей стороны, тоже нужно было время для переориентации поставок в другом направлении... если время потратили не зря, то все будет нормально, особенно на фоне тех событий, конфликтов на БВ...
    В общем, будем посмотреть... soldier
  28. Appraiser Звание
    Appraiser
    0
    Сегодня, 15:37
    "В Германии ожидают роста цен на всё из-за прекращения экспорта газа из РФ" Ничего страшного тут нет Мерц все равно заявит, что во всем виноват только Путин....