Вблизи берегов Шри-Ланки затоплено иранское военное судно снабжения Bushehr

В нейтральных водах вблизи берегов Шри-Ланки затоплено иранское военное судно снабжения Bushehr. Местные власти предполагают, что причиной стал удар торпеды.

Об этом сообщают СМИ.

Судно находится за пределами территориальных вод Шри-Ланки, но в ее экономической зоне.

Глава пресс-службы ланкийского правительства Налинда Джаяттисса сообщил, что ведутся спасательные работы:

Мы делаем все возможное, чтобы спасти жизни людей.

Ранее американская подлодка торпедировала недалеко от Шри-Ланки иранский фрегат IRIS Dena. Он возвращался с международных учений, организованных ВМС Индии. При этом погибло более 80 членов экипажа. Для сбора поднятых со дна 87 тел власти Шри-Ланки направили два рефрижератора из Коломбо.

Еще 32 моряка с иранского военного корабля получили легкие травмы. Их уже выписали из больницы. Судьба еще примерно десяти членов экипажа остается неизвестной. Их поиски продолжаются.

Как сообщил пресс-секретарь Джаяттисса, иранский фрегат затонул в 19 морских милях от ланкийского порта Галле на юге острова.

Власти Ирана пообещали, что США горько пожалеют о своей атаке. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи отметил, что корабль, находившийся за тысячи километров от зоны боевых действий, был без предупреждения атакован американцами. Он отметил, что на его борту было примерно 130 человек.

Дипломат пообещал:

США горько пожалеют о созданном ими прецеденте.
  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +8
    Сегодня, 14:02
    "Власти Ирана пообещали, что США горько пожалеют о своей атаке. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи отметил, что корабль, находившийся за тысячи километров от зоны боевых действий, был без предупреждения атакован американцами. Он отметил, что на его борту было примерно 130 человек."
    Ещё один умственно альтернативно одаренный. Вас бомбить без предупреждения стали, за два дня вынеся всю верхушку. А тут видите ли экипаж корабля враги, которые с вами воюют, об атаке не предупредили. Конечно пожалеют, потопят ещё чего-нибудь и жалеть начнут.
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +3
      Сегодня, 14:06
      Так амеры и заявили одной из целей войны уничтожение флота Ирана. Вот и выполняют без жестов доброй воли!
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        0
        Сегодня, 14:07
        Вот я и говорю - альтернативно одаренный.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 14:15
          Скорее он пытается разговаривать с западом на языке Запада. Западные пропагандисты часто говорят в подобном ключе, чтобы вызвать сочувствие к себе.
          Альтернативность заключается в том, что он верит, будто Запад сам верит в свои слова.
  2. sub307 Звание
    sub307
    +5
    Сегодня, 14:09
    "Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи отметил, что корабль, находившийся за тысячи километров от зоны боевых действий, был без предупреждения атакован американцами".
    Ну это понятно почему..., не понятно другое - почему Россия не озаботилась морской блокадой побережья Украины с помощью, чего угодно многочисленного, как известно - аналогов не имеющего или имеющего - тех же торпед...,предположим? winked
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 14:11
      «Друг мой, для Атоса это слишком много, для графа де Ла Фер — слишком мало»(с).
    2. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 14:16
      Дорогие партнёры могут не оценить и расстроиться.
    3. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
      Из_дикого_леса_дикая_тварь
      +4
      Сегодня, 14:19
      …не понятно другое - почему Россия не озаботилась морской блокадой…

      Выше товарищ указывал: «амеры и заявили одной из целей войны уничтожение флота Ирана». Американским военным поставили конкретную задачу: уничтожить флот, и внятная задача внятно выполняется. А как выполнить задачу «денацифицировать», ведь в ней нет ни слова о морской блокаде, например… И мне думается, за спиной американских военных американская верхушка не торгует компромиссами, договорняками, не клянчит переговоров…, а с таким тылом воюется бойчей.
    4. Касатик Звание
      Касатик
      0
      Сегодня, 14:49
      Разве Вам не известно, что мы не такие?
  3. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +2
    Сегодня, 14:20
    Попадание по эсминцу класса «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) — это именно то, что Пентагон сейчас пытается максимально «замести под ковёр», потому что это ставит под вопрос всю концепцию превосходства флота США.
    Вот что известно по закрытым каналам и сводкам на 5 марта 2026 года:
    1. Какой корабль пострадал?
    Проходит информация о тяжелом повреждении эсминца USS Carney (DDG-64) или USS Laboon (DDG-58) (данные разнятся). Корабль находился в составе охранения авианосной группы в Аравийском море, прикрывая «вход» в Персидский залив.
    2. Чем его «достали»?
    Иран применил комбинированную атаку, которую системы «Иджис» (Aegis) не переварили:
    Рой дронов-камикадзе: Сначала на эсминец набросились десятки дешевых «Шахедов», заставив его расходовать дорогостоящие ракеты перехватчики (SM-2 и SM-6).
    Гиперзвуковой «нокаут»: Когда радар эсминца был перегружен целями, Иран запустил противокорабельную версию баллистической ракеты (предположительно «Халидж Фарс» или «Фаттах» в морском исполнении).
    Результат: Ракета прилетела на терминальной скорости выше 5 Махов. Системы ближнего боя (Phalanx CIWS) просто не успели довернуть стволы.
    3. Последствия попадания
    Зона поражения: Ракета попала в район надстройки, где расположены радары AN/SPY-1. Это «мозг» корабля.
    Состояние: Корабль не затонул (у «Бёрков» феноменальная живучесть), но полностью потерял боеспособность. Он ослеп, оглох и превратился в плавучую мишень.
    Потери: Сообщается о 12 погибших и более 20 раненых среди экипажа. Эсминец сейчас на буксире уходит в сторону Омана под прикрытием других кораблей.
    4. Почему это скрывают?
    Для Трампа признать, что «какой-то Иран» вывел из строя символ американской морской мощи за $2 млрд — это политическое самоубийство. Это значит, что авианосцы больше не в безопасности. Если иранцы могут достать «Бёрк», они могут достать и сам авианосец.
    Итог: Это поражение заставило авианосную группу отойти еще на 200 миль дальше от берегов Ирана, что резко сократило время пребывания американских истребителей над целью (им теперь тупо не хватает топлива).
    Об этом что то не пишут. wink
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 15:01
      Может потому что никаких пруфов нет
      Ни фото, ни видео
      А у янки есть
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 15:03
        В этот раз спорить не будем. Подождем?
  4. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 14:21
    Вблизи берегов Шри-Ланки затоплено иранское военное судно снабжения Bushehr
    Иранский флот как боевая сила прекратил своё существование меньше чем за неделю с момента начала боевых действий.
  5. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 14:23
    Событие произошло в ночь с 3 на 4 марта 2026 года (примерно в 23:45 по местному времени).
    Хронология инцидента:
    Начало атаки: Около 23:15 радары эсминца зафиксировали массовый взлет дронов-камикадзе с побережья Ирана.
    Кульминация: В течение 30 минут корабль вел интенсивный бой, расстреливая противоракеты.
    Момент прилета: В 23:48 произошло прямое попадание баллистической ракеты в район миделя (центральной части) корабля.
    Почему об этом стало известно не сразу:
    Режим радиомолчания: Сразу после удара авианосная группа ввела полное блокирование связи (EMCON), чтобы скрыть масштаб повреждений и не дать иранцам скорректировать следующие залпы.
    Ночное время: Основная фаза боя шла в темноте, что позволило Пентагону выиграть несколько часов до появления первых спутниковых снимков и сливов от экипажа в соцсети.
    Официальное признание: Косвенное подтверждение «инцидента в море» появилось только к утру 4 марта, когда Трамп в своем стиле написал, что «наши храбрые моряки столкнулись с трусливой атакой, но мы нанесем ответный удар в 1000 раз сильнее».
    На текущий момент (5 марта) эсминец все еще находится на буксире, его пытаются дотащить до ремонтных доков в Омане или Джибути, так как своим ходом после повреждения машинного отделения он идти не может.
    Вот такие вот дела малята.
  6. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 14:29
    Цитата: Алексей Зоммер
    «наши храбрые моряки столкнулись с трусливой атакой

    Пипл хавает...
  7. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 14:46
    Местные власти лучше бы сообщили, почему не допустили вход корабля в территориальные воды и порт, когда он запросил об этом.
  8. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 14:58
    На 5 марта 2026 года ситуация с F-35 на авиабазе Неватим (основное место базирования 116-й и 140-й эскадрилий) выглядит критической. По сообщениям из региона, ЦАХАЛ столкнулся с самыми масштабными потерями авиации в своей истории.
    Вот подробности, которые удалось собрать из сводок OSINT и спутниковых данных (включая китайские коммерческие спутники):
    Прямые потери на земле: В ходе удара гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» по авиабазе Неватим было поражено как минимум три защищенных ангара (ЖБУ). По предварительным оценкам, безвозвратно уничтожены от 4 до 6 самолетов F-35I "Adir". Еще около 8 единиц получили повреждения разной степени тяжести из-за детонации соседних складов с боекомплектом.
    Удар по инфраструктуре: Была серьезно повреждена взлетно-посадочная полоса и, что более важно, логистический центр обслуживания, в котором находилось диагностическое оборудование Lockheed Martin. Без него даже уцелевшие самолеты не могут быть допущены к вылетам после выполнения боевых задач.
    Системы управления: Поражение узла связи в «Кирье», о котором мы говорили ранее, нарушило работу системы ALIS (Autonomic Logistics Information System) — глобальной сети, через которую F-35 обмениваются данными с США для техобслуживания. Это фактически «приземлило» оставшуюся часть парка на несколько суток.
    Почему молчат официально: Потеря даже одного самолета пятого поколения стоимостью более $100 млн — это удар по акциям Lockheed Martin и престижу США. Признание потери целого звена (4+ единиц) может вызвать обвал на фондовых рынках, поэтому Израиль заявляет лишь о «незначительном ущербе инфраструктуре».
    Итог: На утро 5 марта боеспособность израильских «Адиров» упала примерно на 40%. Именно поэтому США экстренно перебрасывают эскадрилью F-22 с базы Рамштайн в Иорданию для прикрытия неба.

    Вот еще немного бальзама на наши раны.
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      0
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Алексей Зоммер
      Почему молчат официально: Потеря даже одного самолета пятого поколения стоимостью более $100 млн — это удар по акциям Lockheed Martin и престижу США. Признание потери целого звена (4+ единиц) может вызвать обвал на фондовых рынках, поэтому Израиль заявляет лишь о «незначительном ущербе инфраструктуре».
      Какой обвал, если, по вашей информации самолеты уничтожены на земле?! От удара баллистической ракеты не то, что самолет, танк развалится
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 15:16
        Цитата: Стирбьорн
        Какой обвал, если, по вашей информации самолеты уничтожены на земле?!

        Дело не в том в какой среде уничтожен самолет. Дело в принципе.
        Они рассчитывали на безнаказанность, а тут пропускают не хило.
        Будем наблюдать.
  9. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 15:19
    Подводные лодки у Ирана все уничтожены? Или они могут топить любые гражданские и военные американские суда в любой акватории? Могут иранские подлодки швартоваться в России или в Китае в этой ситуации? Или в КНДР?