Вблизи берегов Шри-Ланки затоплено иранское военное судно снабжения Bushehr
В нейтральных водах вблизи берегов Шри-Ланки затоплено иранское военное судно снабжения Bushehr. Местные власти предполагают, что причиной стал удар торпеды.
Об этом сообщают СМИ.
Судно находится за пределами территориальных вод Шри-Ланки, но в ее экономической зоне.
Глава пресс-службы ланкийского правительства Налинда Джаяттисса сообщил, что ведутся спасательные работы:
Ранее американская подлодка торпедировала недалеко от Шри-Ланки иранский фрегат IRIS Dena. Он возвращался с международных учений, организованных ВМС Индии. При этом погибло более 80 членов экипажа. Для сбора поднятых со дна 87 тел власти Шри-Ланки направили два рефрижератора из Коломбо.
Еще 32 моряка с иранского военного корабля получили легкие травмы. Их уже выписали из больницы. Судьба еще примерно десяти членов экипажа остается неизвестной. Их поиски продолжаются.
Как сообщил пресс-секретарь Джаяттисса, иранский фрегат затонул в 19 морских милях от ланкийского порта Галле на юге острова.
Власти Ирана пообещали, что США горько пожалеют о своей атаке. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи отметил, что корабль, находившийся за тысячи километров от зоны боевых действий, был без предупреждения атакован американцами. Он отметил, что на его борту было примерно 130 человек.
Дипломат пообещал:
