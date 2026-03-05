Верениц сочувствующих Ирану зарубежных чиновников в Тегеране не наблюдается

Всё больше заявлений от самых разных политиков из ряда стран мира о том, что они осуждают агрессию США и Израиля в отношении Ирана. Голоса с осуждением военной операции, как её метко называют, «коалиции Эпштейна», звучат в том числе из стран Европы. Один из примеров – Испания, после слов премьера которой Трамп объявил о сворачивании торгово-экономических отношений с Мадридом, назвав Испанию «ужасной страной».

В этом контексте возникает вопрос: когда ожидать вереницы чиновников из разных стран мира в Тегеран – для выражения слов поддержки уже непосредственно на месте? Когда ожидать верениц автомобилей представителей ООН, стран Европы, Азии, Африки…



Но только все мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что в отличие от известного случая никакой вереницы в случае с Ираном нет, и не будет. Причина банальна. Ни США, ни Израиль никому не собираются давать ровным счётом никаких гарантий того, что он (она) доедет до президентской резиденции в Тегеране и что его потом не будут идентифицировать по ДНК.

Никакой, навскидку – испанский, премьер не полетит в Израиль и не будет интересоваться у своего коллеги на предмет того, а точно ли он гарантирует безопасность представителям иранского руководства. Просто потому, что это невозможно априори, и потому что Израиль никому ничего гарантировать в этой ситуации не намерен.

Напомним, что в первый же день бомбардировок Ирана был убит его верховный лидер Али Хаменеи. Это первое за долгое годы убийство лидера суверенного государства иностранной армией в ходе вооружённого конфликта. Причём эта армия напрямую взяла на себя за это ответственность. Можно сделать отсылку к смерти Муаммара Каддафи в Ливии, но того формально убили всё же местные радикалы, пусть и во время натовского вторжения.
  1. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 14:06
    К сожалению, они всё делают по старинке без #аналоговнет путей. Поэтому, очевидно, и не дают гарантий всяким там "сочувствующим чиновникам", как Некоторые.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +11
      Сегодня, 14:09
      Сарказм у автора конечно зачётный!
      Мы все искренне хотим, чтобы не одна европейская шавка по Киеву не гуляла… но решения принимают другие.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +3
        Сегодня, 14:14
        Посмотрим, чем все в Иране закончится. И самое главное - когда?
        Лучше всех Китаю. Мы с Ираном воюем, а Китай со всеми торгует.
        Практически все, как китайцы любят - сидят на берегу реки и ждут.
      2. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +5
        Сегодня, 14:30
        Для начала жд вокзал в куеве должен быть выведен из строя (как объект двойного назначения)
        Даже этого (пока) нет на 5 год
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -3
          Сегодня, 14:56
          Цитата: Ivan№One
          Для начала жд вокзал в куеве должен быть выведен из строя (как объект двойного назначения)
          Даже этого (пока) нет на 5 год

          Есть техническая проблема остановиться в 100 метрах от развалин вокзала- раз вам так вокзал мешает?
          Вы мыслите категориями ВОВ - когда прилетела ТОЛПА бомберов и высыпала за раз1-2 КИЛОТОННЫ(!!!!) бомб.
          Тут да - вопросов не было.
          А сейчас налет волны Дронов - а тротиловый заряд общий - мизер....
          1. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            0
            Сегодня, 15:46
            Ну так сейчас все гости там выходят под камеры прямо на перон. И не боятся.
            Выходить "в 100 метрах" в поле уже не то, и может и не захотели бы вообще ездить

            Не говоря про что, что не будь вокзала каа обьекта, поезду и в 100 метрах не остановиться, и в километре, так как ехать некуда
      3. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 14:46
        Да Киев и бомбят, не так как Тегеран. Могут и прогуляться, почти безопасно. Где руины всех правительственных учреждений? Ну хотя бы военных?
  2. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 14:09
    Верениц сочувствующих Ирану зарубежных чиновников в Тегеране не наблюдается

    Чиновники слишком любят запад, чтобы засвечиваться. Этож на них санкции наложат и не съездить будет лягушек с устрицами или сыр и мясо с плесенью не пожрать, шмотьё не накупить. Вобщем остаться без "благ цивилизации". lol
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +5
    Сегодня, 14:09
    Потому что в случае с Израилем и Ираном нет даже намека на договорнячки, духи Анкориджа и прочих минских соглашений, автор которых слишком известен, чтобы произносить его имя вслух. Там стальные яйца и железная воля к Победе - причем с обеих сторон
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -3
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Федор 5755
      Там стальные яйца и железная воля к Победе - причем с обеих сторон

      Ну раз с обеих сторон - значит точно будут мириться. Потому что победа - в этой ситуации - невозможна.
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +6
    Сегодня, 14:13
    Иран - генеральная репетиция перед «усмирением» России и Китая...Об этом нужно помнить прежде всего.

    Иран - генеральная репетиция перед «усмирением» России и Китая...Об этом нужно помнить прежде всего.
    1. пылесос Звание
      пылесос
      +3
      Сегодня, 14:33
      Да. таким образом Америка зачищает фланги.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 14:14
    Один из примеров – Испания, после слов премьера которой Трамп объявил о сворачивании торгово-экономических отношений с Мадридом, назвав Испанию «ужасной страной».

    В результате теперь даже племянница Трампа постит в соцсетях фотографии могил убитых в Иране детей и пишет: «Я не хочу иметь никакого отношения к тем, кто это сделал». Убив аятоллу Хаменеи и его семью, американцы тем самым консолидировали иранское общество.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 14:15
    Дадут, дадут.... Потом догонят и ещё раз дадут.....
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:16
    В Иране у Трампа что то пошло не так .Натанияху доволен ,за интересы Израиля умирает американский солдат .А с нефтяянкой и газиком мы ещё посмотрим .На ТТФ газик 612 $ ,но ещё не вечер .Трамп для Европы " надёжный " партнёр ?!!!
  8. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +2
    Сегодня, 14:25
    Верениц сочувствующих Ирану зарубежных чиновников в Тегеране не наблюдается
    потому что выражать сочувствие это просто и безопасно. Приехать в Иран это опасно и для этого надо иметь мужество.
  10. пылесос Звание
    пылесос
    +5
    Сегодня, 14:31
    Естестсвенно, никого Израиль или Американцы жалеть не будут, это только Россия --добрая душа. всем позволила с самого начала, да и теперь продолжает не трогать. Итог--Россию банят, потому что дала слабину в самом начале СВО, а Израиль и Американцы поступают жестко.