Верениц сочувствующих Ирану зарубежных чиновников в Тегеране не наблюдается

Всё больше заявлений от самых разных политиков из ряда стран мира о том, что они осуждают агрессию США и Израиля в отношении Ирана. Голоса с осуждением военной операции, как её метко называют, «коалиции Эпштейна», звучат в том числе из стран Европы. Один из примеров – Испания, после слов премьера которой Трамп объявил о сворачивании торгово-экономических отношений с Мадридом, назвав Испанию «ужасной страной».В этом контексте возникает вопрос: когда ожидать вереницы чиновников из разных стран мира в Тегеран – для выражения слов поддержки уже непосредственно на месте? Когда ожидать верениц автомобилей представителей ООН, стран Европы, Азии, Африки…Но только все мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что в отличие от известного случая никакой вереницы в случае с Ираном нет, и не будет. Причина банальна. Ни США, ни Израиль никому не собираются давать ровным счётом никаких гарантий того, что он (она) доедет до президентской резиденции в Тегеране и что его потом не будут идентифицировать по ДНК.Никакой, навскидку – испанский, премьер не полетит в Израиль и не будет интересоваться у своего коллеги на предмет того, а точно ли он гарантирует безопасность представителям иранского руководства. Просто потому, что это невозможно априори, и потому что Израиль никому ничего гарантировать в этой ситуации не намерен.Напомним, что в первый же день бомбардировок Ирана был убит его верховный лидер Али Хаменеи. Это первое за долгое годы убийство лидера суверенного государства иностранной армией в ходе вооружённого конфликта. Причём эта армия напрямую взяла на себя за это ответственность. Можно сделать отсылку к смерти Муаммара Каддафи в Ливии, но того формально убили всё же местные радикалы, пусть и во время натовского вторжения.