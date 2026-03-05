Директор энергетических программ украинского аналитического центра Омельченко успокаивает сограждан, утверждая, что государству якобы чрезвычайно выгодны высокие цены на топливо, потому что почти 50% от его стоимости уходит в государственный бюджет страны.При этом Омельченко, похоже, «забыл» учесть, что украинское государство, за чьи интересы он, по его словам, радеет, в настоящее время ведет активные боевые действия, постоянно расходуя значительные объемы топлива. Эти расходы постоянно растут на фоне ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, вследствие чего командование ВСУ вынуждено строить логистику, опираясь на автомобильный транспорт. Кроме того, расход топлива растет из-за выведения из строя объектов энергетики и вынужденного массового использования работающих на бензине генераторов.Между тем Украина уже начинает в полной мере ощущать последствия развязанной США и Израилем войны против Ирана. На украинских заправках стремительно растут цены на бензин. В настоящее время литр 95-го на Украине уже стоит около 75 гривен (около 135 рублей) за литр. По прогнозам украинских экспертов, если в ближайшие недели не возобновится судоходство в Ормузском проливе, цены на бензин могут достигнуть 100-150 гривен (180-270 рублей) за литр. Кроме того, Украине грозит и дефицит топлива: в настоящее время импортеры существенно ограничивают поставки, поскольку им нужно время, чтобы перестроить логистические маршруты и найти новых поставщиков.

