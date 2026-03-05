Украинский эксперт: Государству выгодны высокие цены на топливо

Украинский эксперт: Государству выгодны высокие цены на топливо

Директор энергетических программ украинского аналитического центра Омельченко успокаивает сограждан, утверждая, что государству якобы чрезвычайно выгодны высокие цены на топливо, потому что почти 50% от его стоимости уходит в государственный бюджет страны.

При этом Омельченко, похоже, «забыл» учесть, что украинское государство, за чьи интересы он, по его словам, радеет, в настоящее время ведет активные боевые действия, постоянно расходуя значительные объемы топлива. Эти расходы постоянно растут на фоне ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу, вследствие чего командование ВСУ вынуждено строить логистику, опираясь на автомобильный транспорт. Кроме того, расход топлива растет из-за выведения из строя объектов энергетики и вынужденного массового использования работающих на бензине генераторов.



Между тем Украина уже начинает в полной мере ощущать последствия развязанной США и Израилем войны против Ирана. На украинских заправках стремительно растут цены на бензин. В настоящее время литр 95-го на Украине уже стоит около 75 гривен (около 135 рублей) за литр. По прогнозам украинских экспертов, если в ближайшие недели не возобновится судоходство в Ормузском проливе, цены на бензин могут достигнуть 100-150 гривен (180-270 рублей) за литр. Кроме того, Украине грозит и дефицит топлива: в настоящее время импортеры существенно ограничивают поставки, поскольку им нужно время, чтобы перестроить логистические маршруты и найти новых поставщиков.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 14:27
    Украинский эксперт: Государству выгодны высокие цены на топливо
    Но очень невыгодны ее гражданам...
    Бородач
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Uncle Lee
      Украинский эксперт: Государству выгодны высокие цены на топливо
      Но очень невыгодны ее гражданам...

      Лохлы ещё получат нефть по 200 долларов за баррель. fool laughing
      Выгодно им. fool
      По 1000 продадим, чтобы выгоднее стало. laughing lol
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:57
      Пусть радуются, что в тылу, на фронте топливо бесплатно
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 14:28
    Государству выгодны высокие цены на топливо
    Честно говоря это не только для Украины справедливо. В России когда нефть дорожает бензин тоже дорожает, а когда нефть дешевеет, то бензин ... опять дорожает. drinks
    deathtiny
      deathtiny
      +3
      Сегодня, 14:38
      советую разобраться (полно инфо в открытых источниках) в бизнес-модели типовой заправки (налоги, ограничения и т.п.) и особенно какой % в себестоимости составляет цена сырой нефти...
      иначе это слишком просто "рэволюционные лозунги" кричать про "жадных бензиноторговцев" ))
      Виктор Чужой
        Виктор Чужой
        0
        Сегодня, 15:24
        10% нефть, 70% налоги - причем большая часть акцизы, а потом уже остальные. Лучший вариант был бы технику у нас переводить на метан - трубы в большинстве НП есть уже, поставить там заправочные колонки (даже одну в деревне) легче - территория то допустим одинаковая - на АЗС закапывать емкости надо, бензовозы туда гонять,а значит и водители на них,магазины там в принципе не нужны - это отдельно и подальше от заправок надо делать). Переработка нефти сложнее вроде чем очистить газ от примесей или нет ?! А таскать до покупателя нефть и газ на фиг не надо самим. Как и строить что то за рубежом. И кто не в курсе - у нас на юге и Дальнем Востоке дефицит электричества и при этом экспортируем его - и на фига ?! Кузбасс угль девать не знает куда - надо строить ТЭС и заодно теплицы - вот вам и энергия и овощи свои свежие, а не китайские. Когда читаешь и слышишь куда каждая страна деньги впуливает в другие страны вместо того чтобы у себя в что то инвестировать - просто офигеваешь. Черте где может и дешевле производство пока доставка дешевая работает, а потом хлоп и границы прикрыли и свое у себя уже не умеем производить. Рациональности не вижу от слова совсем.
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:58
      Нет, все хотят стабильности в государстве, так вот она - рост цен на бензин
  Вадим С
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:31
    А у нас разве не так? Тоже самое, государство цены снижать точно не будет, тем более сейчас когда все деньги идут на войну. Бенз будет только расти, доходы от него огого и сколько не подними, покупать будут, ездить будут.
    Помню 15й год, купил корейца, литр стоил 30-31 рубль, всякие икспердыты вещали что когда литр будет стоить 50 то настанет коллапс, все встанет, логичтика, машины пора будет продавать и все такое. А сейчас сколько литр? Вот те же спецы нам победу вещали за пару недель
    deathtiny
      deathtiny
      -2
      Сегодня, 14:38
      советую разобраться (полно инфо в открытых источниках) в бизнес-модели типовой заправки (налоги, ограничения и т.п.) и особенно какой % в себестоимости составляет цена сырой нефти...
      иначе это слишком просто "рэволюционные лозунги" кричать про "жадных бензиноторговцев" ))
  Ирек
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:31
    Еврейскому 95-му кварталу очень выгодны , может круче грабить свидомое хахло.
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:31
    Это да гос-во бедонный кошелек, черпать- то надо отткуда- то....
  kosmozoo
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 15:18
    настоящее время литр 95-го на Украине уже стоит около 75 гривен (около 135 рублей) за литр
    Прикольно, у нас 95й стоит 75 только рублей.
    А по существу вопроса - когда кастрюля на голове ,можно разные перлы воспринимать и скакать, скакать...
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 15:33
      Позавчера заправлялся, стоит 68,60 рублей за литр.