Испания: Мы отправляем свой фрегат на помощь Кипру
Минобороны Испании заявляет о том, что Мадрид принял решение об «усилении авианосной ударной группы во главе с французским авианосцем «Шарль де Голль». Как ранее сообщало «Военное обозрение», авианосец этот ранее находился в водах Балтики, после чего Макрон отдал приказ о его передислокации на Ближний Восток «для оказания помощи по отражению иранских атак». Решение это было принято после того, как Иран в ответ на удары по своей территории, атаковал французскую военную базу на БВ.
Минобороны Испании:
Напомним, что ранее премьер Испании отказал США в предоставлении возможностей по нанесению ударов по Ирану. После этого американская авиация покинула базу в Испании, а Трамп назвал её «ужасной страной».
Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «поддерживает удары по Ирану»:
Реагируя на это заявление Дмитрий Медведев, назвав Рютте «сынком Трампа» (после того, как сам Рютте так недавно говорил), предложил присудить Трампу «Нобелевскую премию мира за развязывание войны». Как выразился Медведев, «по Оруэллу».
Cristóbal Colón - фрегат, вошедший в состав ВМС Испании в 2012 году. Водоизмещение около 6400 тонн. На вооружении имеет ракеты «Гарпун», RIM-162 Sea Sparrow, оборудование РЭБ, пушку Mk45 Mod 2, установки под торпеды Mk32 Mod 9 и др.
