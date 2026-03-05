Испания: Мы отправляем свой фрегат на помощь Кипру

Испания: Мы отправляем свой фрегат на помощь Кипру

Минобороны Испании заявляет о том, что Мадрид принял решение об «усилении авианосной ударной группы во главе с французским авианосцем «Шарль де Голль». Как ранее сообщало «Военное обозрение», авианосец этот ранее находился в водах Балтики, после чего Макрон отдал приказ о его передислокации на Ближний Восток «для оказания помощи по отражению иранских атак». Решение это было принято после того, как Иран в ответ на удары по своей территории, атаковал французскую военную базу на БВ.

Минобороны Испании:

Испанский фрегат «Кристобаль Колон» примкнёт к «Шарлю де Голлю» и кораблям ВМС Греции в Средиземном море для защиты Кипра. Мы поддержим Кипр, который является членом Евросоюза
.
Напомним, что ранее премьер Испании отказал США в предоставлении возможностей по нанесению ударов по Ирану. После этого американская авиация покинула базу в Испании, а Трамп назвал её «ужасной страной».

Тем временем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «поддерживает удары по Ирану»:

Мы поддерживаем удары, которые не позволяют Ирана добиться своего в ракетно-ядерной программе. Если бы этого не произошло, Иран бы близко подошёл к тому, чтобы стать угрозой для Европы
.
Реагируя на это заявление Дмитрий Медведев, назвав Рютте «сынком Трампа» (после того, как сам Рютте так недавно говорил), предложил присудить Трампу «Нобелевскую премию мира за развязывание войны». Как выразился Медведев, «по Оруэллу».

Cristóbal Colón - фрегат, вошедший в состав ВМС Испании в 2012 году. Водоизмещение около 6400 тонн. На вооружении имеет ракеты «Гарпун», RIM-162 Sea Sparrow, оборудование РЭБ, пушку Mk45 Mod 2, установки под торпеды Mk32 Mod 9 и др.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 14:35
    Молодец автор, Евгения Чернова, на фото именно этот фрегат! good
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 14:37
      Вот бы "нашим" иранским БЭК засадить ему в борт. good
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 15:27
        Эээ, стоп, стоп!
        Испания, единственная страна сбесившегося Евросоюза, которая официально не поддержала удар по Ирану и не предоставила свою территорию американской авиации для "подскока".
        Доня по этому поводу разразился гневной речью. Очччень барин недоволен...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 15:21
      Суетятся "галантерейщики", однако.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:36
    На рыбалку решили съездить на халяву , под видом защиты Кипра , такая лодка на другое не годится.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 14:50
    Иран бы близко подошёл к тому, чтобы стать угрозой для Европы

    Господя .... Гругом угрозы.... Россия, Китай.... Еще Иран добавился.... Штаны почаще меняйте.....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 15:01
      Иран они давно боятся, даже системы ПРО поставили в Румынии
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 15:03
        Даине тока Иран.... Шороха боятся.... Хотя пыжиюатся.....
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:51
    Вот что Трамп животворящий делает.... laughing стоило просто ножкой топнуть,и испанские "тореадоры" у этой самой ножки...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:02
      Трамп бычара ещё та - вообще краёв не видит
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:06
        Я бы сказал.... Берегов не наблюдает.... wink
      2. Dead Мороз Звание
        Dead Мороз
        0
        Сегодня, 15:27
        Вроде испанцы хороши в вопросах корриды, или с бычарой Трампом это другое?..
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:13
    Вот так тихо и без скандала Трамп подломил Испанию .Тихо согласились помогать и не быкуют как в начале
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:27
      Цитата: APASUS
      Тихо согласились помогать и не быкуют как в начале

      Быкует тот у кого рога длинные, Трамп и Испании рога обломал, как всей Европе и теперь он быкует, а вся Европа вместе с Испанией, это "комолые коровы".
  6. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 15:20
    Танкер под флагом Багамских островов SONANGOL NAMIBE, находившийся в водах Ирака, был атакован безэкипажным катером со взрывчаткой - Рейтерс.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:23
    Иран бы близко подошёл к тому, чтобы стать угрозой для Европы

    Да расстояние очень близкое, от Тегерана до Берлина всего лишь 4600 км.
    Господин Рютте наверное, вместо занятий по географии, курил с братом букварь.
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      +1
      Сегодня, 15:26
      Пидерланды, что Вы хотите, там не только курят, но и не только курят.
  8. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 15:25
    Мы отправляем свой фрегат на помощь Кипру. Господь, упокой их души.
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:43
    Испания: Мы отправляем свой фрегат на помощь Кипру

    А если потопят? Волосы себе рвать начнёте сзади и локти кусать? lol
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:44
    ну вот, а ты боялась, ....
    как быстро они все раздвигают ноги