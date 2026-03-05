Испанский фрегат «Кристобаль Колон» примкнёт к «Шарлю де Голлю» и кораблям ВМС Греции в Средиземном море для защиты Кипра. Мы поддержим Кипр, который является членом Евросоюза

Мы поддерживаем удары, которые не позволяют Ирана добиться своего в ракетно-ядерной программе. Если бы этого не произошло, Иран бы близко подошёл к тому, чтобы стать угрозой для Европы