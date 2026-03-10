Diehl Defence показала модернизированный комплекс KDV Garmr
Первый вариант комплекса KDV, представленный в 2024 г. Фото Telegram / «Повёрнутые на войне»
Как и множество других компаний, немецкая Diehl Defence ищет эффективные способы борьбы с беспилотной авиацией и разрабатывает соответствующую технику. Так, несколько лет назад она представила зенитную самоходную установку KDV, предназначенную для противодействия БПЛА. В дальнейшем этот проект получил развитие, и недавно показали новый вариант такого комплекса под названием Garmr.
Проект и его развитие
Не позднее 2022-23 гг. компания Diehl Defence начала разработку нового самоходного зенитного комплекса, предназначенного для борьбы с малыми и средними БПЛА. Как стало известно позже, проект носил обозначение KDV (Kinetic Defence Vehicle — «Машина кинетической защиты»). Грамотный подход к разработке позволил создать проект в минимальное время.
Уже в феврале 2024 г. «Диль Дефенс» показала первый результат нового проекта. На выставке Enforce Tac в Нюрнберге представили опытный образец самоходного зенитного комплекса. На тот момент название этого изделия не раскрывалось. Комплекс выполнили на базе доступного автомобильного шасси и оснастили необходимыми радиоэлектронными системами, а также пулемётным вооружением.
Сообщалось, что в новом проекте учитывается опыт вооружённых конфликтов последнего времени, в которых активно применялись БПЛА малых классов. Именно такие объекты рассматриваются в качестве основных целей, и все аспекты нового комплекса оптимизированы для борьбы с ними.
Обновлённый комплекс Garmr на выставке Enforce Tac 2026. Фот jArmyrecognition.com
По всей видимости, в дальнейшем опытный комплекс вышел на испытания и, возможно, подтвердил расчётные характеристики. При этом компания-разработчик посчитала необходимым продолжить развитие проекта. В первую очередь, это отразилось на комплектации боевой машины. Она получила дополнительные средства, которые должны улучшить её боевые возможности.
Обновлённый вариант изделия KDV показали недавно на выставке Enforce Tac 2026. Любопытно, что модернизированный комплекс получил новое имя. Его назвали Garmr («Гарм») — в честь четырёхглазого пса из скандинавской мифологии, охраняющего мир мёртвых Хельхейм. Вероятно, такое название должно отражать зоркость комплекса и достигаемые показатели защиты.
В нынешнем виде и под новым названием комплекс KDV Garmr готов к полноценному выходу на рынок вооружений и военной техники. Вероятно, Diehl Defence теперь начнёт рекламную кампанию, и в ближайшем будущем могут появиться первые заказы. При этом, по некоторым данным, KDV уже нашёл своего покупателя.
Коммерческие перспективы
Компания-разработчик позиционирует своё изделие «Гарм» как высокоэффективное специализированное средство для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА разных классов и типов. Предполагается, что боевые машины такого рода могут заинтересовать армии и силовые структуры разных стран. В зависимости от потребностей заказчика, комплексы могут участвовать в ПВО объектов и районов, а также сопровождать войска.
Комплекс на испытаниях. Развёрнута пусковая установка для БПЛА. Фото Diehl Defence
Первый заказ на поставку изделий KDV появился в декабре 2024 г. Покупателем стало федеральное правительство Германии. Оно решило приобрести 12 подобных комплексов для отправки на Украину в порядке военно-технической помощи. В дальнейшем заказ увеличили на 4 единицы.
Стоимость и сроки поставки новой техники на тот момент не раскрывались. Кроме того, за прошедшее время никакие новости о выполнении заказа не публиковались. Готовая техника на Украине тоже не замечена.
По всей видимости, Diehl Defence пока только собирает заказанные боевые машины. На изготовление 16 изделий, вне зависимости от их комплектации, требуется некоторое время. Тем не менее, можно предполагать, что постройка достаточно простых по своей конструкции комплексов уже приближается к своему завершению. Первые изделия нового типа могут отправиться на Украину в ближайшее время.
Другие заказы на комплекс KDV / Garmr пока не поступали. Вероятно, потенциальные покупатели ещё не определились с мнением об этом изделии. Они могут ждать результаты боевого применения в зоне вооружённого конфликта, чтобы на их основании сделать выводы. Какими будут эти выводы, и помогут ли получению контрактов, пока неизвестно.
Автомобиль с оружием
Комплекс Garmr отличается определённой простотой конструкции. Он построен на базе автомобиля серийной модели и оснащён набором различных устройств и вооружений. Предполагается, что такой облик должен упростить массовое производство, внедрение и эксплуатацию. При этом предусмотрены меры, направленные на повышение основных характеристик.
Боевой модуль и средства обнаружения
Комплексы для выставок были построены на базе машины Enok MBB. Это удлинённая модификация известного автомобиля Mercedes Benz G, доработанная с учётом требований армии. Такое шасси имеет полный привод, незащищённый кузов, двухрядную кабину и места для установки необходимого оборудования.
На машине монтируются различные агрегаты, превращающие её в зенитную самоходку. Так, на крыше кабины устанавливается боевой модуль, а на грузовой платформе располагаются средства обнаружения и пусковое устройство для беспилотников-перехватчиков. Внутри кабины организуется рабочее место оператора.
Во всех вариантах KDV / Garmr получает дистанционно управляемый боевой модуль R400S Slinger, разработанный австралийской компанией Electro Optic Systems. Это компактная башня с возможностью монтажа пулемёта нормального или крупного калибра. Также модуль оснащён оптико-электронными приборами для работы днём и ночью.
Для увеличения боевого радиуса комплекс получает беспилотники-перехватчики. В кормовой пусковой установке может размещаться 20 БПЛА типа Cicada с дальностью полёта до 15-20 км. Такой вариант комплекса обозначается как Garmr SRS (Short-Range System). Также разработана версия средней дальности Garmr MRS. В составе такого комплекса могут применяться перехватчики разных типов с дальностью полёта до 50-70 км.
Для слежения за воздушной обстановкой, поиска целей и предварительного наведения вооружения используется компактный радиолокатор Echodyne EchoGuard американского производства. Крупные воздушные цели он засекает на расстоянии не менее 5-6 км. Для малых БПЛА дальность обнаружения и сопровождения сокращается до 1-1,5 км. На одной мачте с антенной РЛС смонтирована ОЭС с дневным и ночным каналом, а также лазерным дальномером.
Все средства обнаружения и поражения на борту Garmr / KDV объединены системой управления огнём, разработанной компанией Diehl Defense. Она берёт на себя основную часть работы и разгружает экипаж комплекса, одновременно обеспечивая высокие боевые характеристики.
Экипаж самоходного зенитного комплекса включает всего двух-трёх человек. В него входят водитель и оператор-наводчик. Также возможно усиление экипажа командиром, который возьмёт на себя общее управление боевой работы, связь с другими экипажами и т.д.
Ограниченный успех
Таким образом, в недавнем прошлом немецкая компания Diehl Defence представила своё видение специализированного зенитного комплекса для борьбы с БПЛА. В дальнейшем это изделие получило развитие, и недавно показали его новый вариант под новым названием. Сообщается о повышении основных характеристик и улучшении боевых возможностей.
В целом комплекс KDV / Garmr выглядит достаточно интересно и, похоже, соответствует предполагаемым боевым задачам. Он уже прошёл испытания, и теперь компания-разработчик выводит его на рынок. Более того, уже получен первый заказ на поставку некоторого количества техники.
В соответствии с единственным имеющимся контрактом, серийные «Гармы» могут попасть в зону боевых действий. Там они должны будут показать свой реальный потенциал. Справятся ли такие комплексы с проверкой на практике, пока неизвестно. Им предстоит столкнуться с российской армией, которая имеет большой опыт в борьбе с разными средствами ПВО. Испытания боем обещают быть крайне сложными.
