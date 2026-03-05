Иранский Генштаб опроверг запуск беспилотников в сторону Азербайджана
1 95716
Иранские военные отрицают запуск беспилотников в направлении Азербайджана. В Генштабе Исламской республики подчеркивают, что Тегеран уважает суверенитет других стран, особенно сопредельных и мусульманских, и не запускал в сторону Азербайджана никаких беспилотников.
В иранском Генштабе полагают, что подобные действия, вероятнее всего, были совершены не без прямого участия израильских спецслужб. Поскольку разрыв отношений между мусульманскими странами чрезвычайно выгоден Израилю, Тель-Авив регулярно устраивает провокации, пытаясь обвинить Иран. В сообщении также напоминается, что иранские военные атакуют исключительно те государства, где расположены военные базы США.
Ранее сообщалось, что два иранских беспилотника «Араш-2» атаковали международный аэропорт Нахичевани в Азербайджане. Один БПЛА повредил здание одного из терминалов, а второй дрон упал в поле за аэропортом неподалеку от школы в селе Шекарабад.
При этом стоит отметить, что обострение ситуации еще и с азербайджанцами крайне невыгодно для Тегерана. После ударов якобы иранских беспилотников в Минобороны Азербайджана пообещали, что эта атака не останется без ответа. В нынешней ситуации для США и Израиля было бы чрезвычайно выгодно открытие нового фронта против Ирана. Кроме того, именно западное и северо-западное направления рассматриваются как наиболее вероятные зоны возможной наземной операции.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация