Иранский Генштаб опроверг запуск беспилотников в сторону Азербайджана

1 957 16
Иранские военные отрицают запуск беспилотников в направлении Азербайджана. В Генштабе Исламской республики подчеркивают, что Тегеран уважает суверенитет других стран, особенно сопредельных и мусульманских, и не запускал в сторону Азербайджана никаких беспилотников.

В иранском Генштабе полагают, что подобные действия, вероятнее всего, были совершены не без прямого участия израильских спецслужб. Поскольку разрыв отношений между мусульманскими странами чрезвычайно выгоден Израилю, Тель-Авив регулярно устраивает провокации, пытаясь обвинить Иран. В сообщении также напоминается, что иранские военные атакуют исключительно те государства, где расположены военные базы США.

Ранее сообщалось, что два иранских беспилотника «Араш-2» атаковали международный аэропорт Нахичевани в Азербайджане. Один БПЛА повредил здание одного из терминалов, а второй дрон упал в поле за аэропортом неподалеку от школы в селе Шекарабад.

При этом стоит отметить, что обострение ситуации еще и с азербайджанцами крайне невыгодно для Тегерана. После ударов якобы иранских беспилотников в Минобороны Азербайджана пообещали, что эта атака не останется без ответа. В нынешней ситуации для США и Израиля было бы чрезвычайно выгодно открытие нового фронта против Ирана. Кроме того, именно западное и северо-западное направления рассматриваются как наиболее вероятные зоны возможной наземной операции.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 15:10
    Вот и я про это ,а кому выгодно обострение Ирана со всеми соседями ? И нефтеперегон в Саудовской Аравии ,отношения не имеет к базам США и вдруг загорелся
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +5
      Сегодня, 15:12
      И нефтеперегон в Саудовской Аравии

      про эту провокацию - турки вслух сказали...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:33
        Как им разрушить всё охота... Нет больше дел у идиomoв...!!! Пошли в Иран, разрушив Газу, евреи те ещё заразы, а сионизм тот же нацизм, пусть сдохнут все кто дружит с ним!!!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:42
      Цитата: APASUS
      Вот и я про это ,а кому выгодно обострение Ирана со всеми соседями ?

      Да тому же Азербайджану выгодно, у него теперь есть формальный предлог для обвинений Тегерана во враждебности. Если Иран сильно ослабнет в этой войне, то Ильхам может попытаться взять под полный контроль Зангезурский коридор - лакомый кусочек международной логистики. Израиль об этом прекрасно знает, и вполне мог организовать провокацию в пользу усиления напряжённости на этом участке, при этом надо учитывать весьма дружественные отношения Баку с Тель-Авивом. Как недавно заявил Алиев:
      Ильхам Алиев отметил, что Баку придает особое значение расширению сотрудничества с Израилем, который является для Азербайджана близким другом и надежным партнером.
      "Я верю, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем, а также взаимовыгодное сотрудничество в ряде важных областей будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов"

      https://vestikavkaza.ru/news/baku-pozdravil-tel-aviv-s-dnem-nezavisimosti-izraila.html?ysclid=mmdge58fil514182996
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 15:12
    Будут провокации везде ,куда можно дотянуться и не только против Ирана .Почерк англосаксов не изменился .И евреи не отстают .
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +3
      Сегодня, 15:27
      Ну с курдами все понятно, им государство обещают.
      Но после кидка в Сирии, курдам есть о чем думать.
      С Алиевым, тоже, все понятно. Он хочет в историю.
      Как объединитель всего азербайджанского народа.
      Настолько этого хочет, что Раиси евреям подставил.
      Вот только Иран - не плюшевый. Полагаю, что всем
      претендентам на его территорию Иран даст укорот.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:40
      Евреи и не останут . Алиев поди сам знал с кем дружбу водить? Он сторону выбрал теперь дальше ему и решение принимать ,либо заводить войска в Иранский Азербайджан ,либо сидеть на месте ровно и ждать извинений ( как он только что заявил) , только не понятно от кого ?
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 15:13
    Похоже на правду, хотя бы потому что практической выгоды, военного смысла в этих "хлопках" никакого.
  4. Mitka Звание
    Mitka
    +3
    Сегодня, 15:14
    Ну что, носатый, отвечай америкосам или вонючим!!!
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 15:20
    Зачем это Ирану? А вот стравить две страны выгодно только евреям.
  6. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    +2
    Сегодня, 15:24
    Пейsатые прислали иранский дрон носатому - пейsaтому. А носатый - пейsaтый начал быковать.
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 15:31
    Осталось только в обломках детали с клеймом "Сделано в России" найти, и дело в шляпе.
    Сразу будет ясно, на кого "стрелки перевести"...
  8. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 15:32
    Мечта 30-летняя сбылась, для вечно страдающего народца!Выли на каждом углу про ядерную бомбу Ирана!Доказательст нет ,а война есть
  9. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:33
    . В иранском Генштабе полагают, что подобные действия, вероятнее всего, были совершены не без прямого участия израильских спецслужб

    Эти товарищи, которые нам совсем не товарищи.... Кроме, как провокация по другому проблемы не решаются... Подозреваю, что с легкой руки штатов....
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:45
    все может быть, могли запустить и с территории айзеров
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:45
    Обострение ситуации ещё и с азербайджанцами крайне невыгодно для Тегерана ❞ —

    — Вот поэтому далее стоит ожидать залёты якобы иранских беспилотников в Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Турцию ...