Получившие опыт на Украине британцы отправлены на БВ для борьбы с БПЛА Ирана

Британия направила на Ближний Восток группу специалистов для усиления борьбы с иранскими дронами. Как утверждает один из британских таблоидов со ссылкой на неназванного западного чиновника, все они ранее работали с украинскими военными и считаются теперь экспертами в части противодействия беспилотникам.

Судя по всему, британцы будут выступать инструкторами для местных военных сил противовоздушной обороны. Сообщается, что первая группа британцев, имеющих опыт работы на Украине, прибыла в ближневосточный регион вчера. Сегодня прибудет вторая, пишет издание.



С просьбой направить на помощь таких специалистов к Лондону ранее обратились несколько стран Ближнего Востока, силы ПВО которых оказались в сложной ситуации на фоне комбинированных и массированных воздушных атак ВС Ирана. Получившие опыт в ВСУ британцы должны помочь странам региона усилить системы обнаружения, предупреждения и перехвата беспилотников.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что как минимум одна страна Персидского залива и даже Пентагон рассматривают возможность закупки у Киева дронов-перехватчиков для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе. В статье отмечается, что американские системы ПВО оказались не очень эффективными в перехвате иранских БПЛА типа «Шахед».

Расходование очень дорогих ракет ЗРК Patriot и THAAD экономически очень неоправданно. Иранские дроны стоят около $30 000, а на их перехват приходится тратить ЗУР по цене от миллиона долларов. Кроме того, запас этих ракет ограничен, а их восполнение требует длительного времени. Некоторые иранские БПЛА вообще не имеют боевой части, они стоят в несколько раз дешевле беспилотников с БЧ и запускаются как раз с целью перегрузить ПВО перед ракетными атаками. Арабские расчеты ЗРК иногда выпускают по пять ракет, чтобы перехватить один беспилотник, который может еще и оказаться «пустышкой».

Зеленский вообще предложил обмен украинских дронов-перехватчиков на ракеты к Patriot. Во вторник глава киевского режима рассказал, что общался с эмиром Катара и президентом ОАЭ по поводу использования украинских технологий противодействия дронам. Он сказал, что «любое такое сотрудничество, направленное на защиту наших партнёров, возможно только без ослабления наших собственных оборонных возможностей».

Некоторые эксперты отмечают, что тактика нанесения ударов ВС Ирана по инфраструктурным объектам в странах Персидского залива копирует действия ВС РФ на Украине. На деле, это просто оптимальное решение Тегерана, исходя из военных возможностей и с целью нанесения не только прямого военного, но и сопутствующего экономического ущерба региональным союзникам США и Израиля, да и им самим.

Хотя можно пофантазировать и предположить, что иранские военные в условиях секретности перенимали опыт использования БПЛА и ракет для массированных и комбинированных ударов по целям противника на обширной территории, защищаемой западными системами ПВО, у Вооруженных сил России. Недаром нынешняя тактика ВС Ирана кардинально отличается от той, которая применялась в ходе 12-дневной войны с Израилем и США в июне прошлого года.

  1. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 15:53
    Хотя можно пофантазировать и предположить, что иранские военные в условиях секретности перенимали опыт использования БПЛА и ракет для массированных и комбинированных ударов по целям противника на обширной территории, защищаемой западными системами ПВО, у Вооруженных сил России.

    Но это ведь только предположение bully
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:03
      -Зеленский вообще предложил...
      номер своего л/с.
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +3
    Сегодня, 15:55
    Ну то что иранские специалисты перенимали и скорее всего продолжают работать с россиянами, это факт. Ведь именно они начинали помощь России - Шахедами. И им надо было приобретать ценный опыт в БД, а не все эти рекламные проспекты. Уверен как и турки с Байрактарами.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 15:58
    Значит для полноты прохождения курсов подготовки, нашим можно запускать всё остальное кроме Шахедов на головы инструкторов.
    Ничего кроме бизнеса.
  4. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 16:07
    Британия направила на Ближний Восток группу специалистов для усиления борьбы с иранскими дронами. Как утверждает один из британских таблоидов со ссылкой на неназванного западного чиновника, все они ранее работали с украинскими военными и считаются теперь экспертами в части противодействия беспилотникам.

    Ну, чтобы стать "экспертом" нужно самому уметь. Следовательно, мелкобритые участвовали в боевых действиях. Отсюда вытекает ПРЯМАЯ агрессия против России.
    Может уже пора по ландону навернуть, за их агрессию против нашей страны?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:18
      Может уже пора по ландону навернуть, за их агрессию против нашей страны?

      а как же ДЕТИ - наших, там?
      1. sinys Звание
        sinys
        0
        Сегодня, 17:21
        Они не "НАШИ" дети...
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 16:14
    Хотя можно пофантазировать и предположить, что иранские военные в условиях секретности перенимали опыт использования БПЛА и ракет для массированных и комбинированных ударов по целям противника на обширной территории, защищаемой западными системами ПВО, у Вооруженных сил России. Недаром нынешняя тактика ВС Ирана кардинально отличается от той, которая применялась в ходе 12-дневной войны с Израилем и США в июне прошлого года.


    Ну, я, например, уверена что это не фантазии совсем, а то, что есть на самом деле... И, как раз накануне писала об этом... - что наши спецы военные, очевидно помогали ( и помогают сейчас) разрабатывать ответную стратегию Ирана, основываясь на своём богатом (СВО) опыте.... Ну понятное дело профанчики не оценили сию инфу, ибо им пока официально что-то не разжуют и в рот не положат, сами не дойдут до логичных и очевидных выводов... )))
    Если кто-то лает как собака, бегает как собака и тд., то очевидно, это она и есть... И разумный человек сделает такой вывод сам, не дожидаясь, пока какой то авторитет, скажет ему - "да это собака"...))) На то, каждому челу и дан свой собственный разум, спотенциально огромными умственными способностями, только нужно уметь им пользоваться, а не атрофировать.)..
    В общем, повторюсь, уверена, что за спиной иранских вояк, стоят наши более опытные спецы и подсказывают..., отсюда и такая удачная, сродни нашей, тактика Ирана на "поле боя"....
  6. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 16:29
    Получившие опыт в ВСУ британцы должны помочь странам региона усилить системы обнаружения
    Можно лишь сожалеть, что эти "получившие опыт в ВСУ" не дождались прилёта "Калибра" или хотя бы какого-нибудь захудалого дрона
    1. Barbian
      Barbian
      0
      Сегодня, 16:37
      Между тем ВВС США использовали для ударов по Ирану все -3 вида своих бомберов
      В-1 Лансер , В-2 Спирит В -52 ( кто то на сайте ВО его старичком обзывал )
      Удары наносились бомбами с лазерным наведением , то есть : БПЛА Предатор - подсвечивал а бомбер спокойно - бомбил .
      Это к вопросу о ПВО Ирана .
      Уничтожены С -300 , Бук все точки очаговой ПВО .
      Эффективность самих установок показала нулевой показатель
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    -2
    Сегодня, 16:38
    И, да, уверена, Путин на самом деле, далеко не так наивен и прост, как может показаться некоторым и как он впрочем, себя сам зачем то выставляет...))) И, уверена, в отличае от многих урабяранчиков и профанчиков ведомых, питающихся пропагандой от недоэкспертов в СМИ ( тоже распространяющих ложные нарративы, во многом), довольно быстро раскусил, настоящие недружественные и совсем не миротворческие, "нейтральные" и тп. ( как представляет себя Лукавый) намерения Трампа... Он, точно знает, что имеет дело с искустным лжецом и одним из самых опасных врагов России... А, играет в Анкоридж, переговоры и тп., просто в каких то целях, скорее всего, просто приходится, боится открытой конфронтации со штатами, или что еще. В принципе, это сейчас не суть важно - почему играет и прикидывается верующим... Но, важно то, что я уверена, что Путин понимает правильно все и поэтому поддержка Ирана, для него/нас, пусть и в темную и максимальная помощь ему - это то, что для нас жизненно необходимо просто. Он, как никто другой, думаю, понимает насколько уязвимо для нас, будет победа западносионской коалиции над Ираном, насколько фатально и опасно, с далекоидущими негативными последствиями... Да и Си, уверена, тоже понимает, что Иран сдавать уже никак нельзя.. И, поэтому , еще раз - уверена)))) и Путин и Си сделают все возможное, помогут чем смогут, чтобы Иранский режим выстоял...
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:44
    первая группа британцев, имеющих опыт работы на Украине, прибыла в ближневосточный регион вчера. Сегодня прибудет вторая, пишет издание
    Из Украины?
  9. Vik66 Звание
    Vik66
    0
    Сегодня, 17:25
    А какой опыт они с собой привезут, интересно ? Как Шахеды сачками ловить ? Они с собой что привезут - Гепарды или Насамсы ? Или перехватчиков вагон ? Опыт можно применять на какой-то материальной базе, а если её нет, то что там передавать ? Пускай ставят пулеметы на пикапы и вперед, по пустыне гоняться за каждым мопедом...