Получившие опыт на Украине британцы отправлены на БВ для борьбы с БПЛА Ирана
Британия направила на Ближний Восток группу специалистов для усиления борьбы с иранскими дронами. Как утверждает один из британских таблоидов со ссылкой на неназванного западного чиновника, все они ранее работали с украинскими военными и считаются теперь экспертами в части противодействия беспилотникам.
Судя по всему, британцы будут выступать инструкторами для местных военных сил противовоздушной обороны. Сообщается, что первая группа британцев, имеющих опыт работы на Украине, прибыла в ближневосточный регион вчера. Сегодня прибудет вторая, пишет издание.
С просьбой направить на помощь таких специалистов к Лондону ранее обратились несколько стран Ближнего Востока, силы ПВО которых оказались в сложной ситуации на фоне комбинированных и массированных воздушных атак ВС Ирана. Получившие опыт в ВСУ британцы должны помочь странам региона усилить системы обнаружения, предупреждения и перехвата беспилотников.
Ранее британская газета Financial Times сообщила, что как минимум одна страна Персидского залива и даже Пентагон рассматривают возможность закупки у Киева дронов-перехватчиков для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе. В статье отмечается, что американские системы ПВО оказались не очень эффективными в перехвате иранских БПЛА типа «Шахед».
Расходование очень дорогих ракет ЗРК Patriot и THAAD экономически очень неоправданно. Иранские дроны стоят около $30 000, а на их перехват приходится тратить ЗУР по цене от миллиона долларов. Кроме того, запас этих ракет ограничен, а их восполнение требует длительного времени. Некоторые иранские БПЛА вообще не имеют боевой части, они стоят в несколько раз дешевле беспилотников с БЧ и запускаются как раз с целью перегрузить ПВО перед ракетными атаками. Арабские расчеты ЗРК иногда выпускают по пять ракет, чтобы перехватить один беспилотник, который может еще и оказаться «пустышкой».
Зеленский вообще предложил обмен украинских дронов-перехватчиков на ракеты к Patriot. Во вторник глава киевского режима рассказал, что общался с эмиром Катара и президентом ОАЭ по поводу использования украинских технологий противодействия дронам. Он сказал, что «любое такое сотрудничество, направленное на защиту наших партнёров, возможно только без ослабления наших собственных оборонных возможностей».
Некоторые эксперты отмечают, что тактика нанесения ударов ВС Ирана по инфраструктурным объектам в странах Персидского залива копирует действия ВС РФ на Украине. На деле, это просто оптимальное решение Тегерана, исходя из военных возможностей и с целью нанесения не только прямого военного, но и сопутствующего экономического ущерба региональным союзникам США и Израиля, да и им самим.
Хотя можно пофантазировать и предположить, что иранские военные в условиях секретности перенимали опыт использования БПЛА и ракет для массированных и комбинированных ударов по целям противника на обширной территории, защищаемой западными системами ПВО, у Вооруженных сил России. Недаром нынешняя тактика ВС Ирана кардинально отличается от той, которая применялась в ходе 12-дневной войны с Израилем и США в июне прошлого года.
