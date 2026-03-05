Истребители F-16 ВС ВСУ более трёх недель оставались без ракет-перехватчиков
Украинские истребители F-16 более трех недель — с конца ноября до середины декабря прошлого года — были без ракет-перехватчиков. За этот период ВС РФ осуществили по меньшей мере четыре массированные атаки на объекты украинской энергетики.
Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, западные «союзники» в определенный момент сообщили Киеву, что у них закончились запасы ракет, предназначенных для поставок на Украину. На протяжении трех недель ВС ВСУ приходилось довольствоваться лишь несколькими американскими ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Ранее украинский диктатор Зеленский сетовал, что в критический момент Украина осталась без ракет к ЗРК Patriot.
Стоит отметить, что в настоящее время наиболее ценным для России последствием развязанной США и Израилем войны против Ирана, помимо роста цен на нефть и газ, является вынужденное отвлечение США от Украины. Ракеты ПВО (Patriot, NASAMS) и высокоточные боеприпасы, активно расходуемые «коалицией Эпштейна» в ходе операции Epic Fury, уже не смогут быть переданы ВСУ. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, с высокой долей вероятности США существенно сократят поставки Украине ЗУР и систем ПВО.
В то же время Украина рискует уже в апреле текущего года окончательно лишиться остатков внешней поддержки. Венгрия и Словакия блокируют выдачу Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Поэтому Евросоюз попросит другие страны, в том числе членов G7, покрыть Украине дефицит финансирования в 30 миллиардов евро, который Брюссель по определенным причинам пока не может выделить Киеву.
