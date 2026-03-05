Истребители F-16 ВС ВСУ более трёх недель оставались без ракет-перехватчиков

Истребители F-16 ВС ВСУ более трёх недель оставались без ракет-перехватчиков

Украинские истребители F-16 более трех недель — с конца ноября до середины декабря прошлого года — были без ракет-перехватчиков. За этот период ВС РФ осуществили по меньшей мере четыре массированные атаки на объекты украинской энергетики.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, западные «союзники» в определенный момент сообщили Киеву, что у них закончились запасы ракет, предназначенных для поставок на Украину. На протяжении трех недель ВС ВСУ приходилось довольствоваться лишь несколькими американскими ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder. Ранее украинский диктатор Зеленский сетовал, что в критический момент Украина осталась без ракет к ЗРК Patriot.



Стоит отметить, что в настоящее время наиболее ценным для России последствием развязанной США и Израилем войны против Ирана, помимо роста цен на нефть и газ, является вынужденное отвлечение США от Украины. Ракеты ПВО (Patriot, NASAMS) и высокоточные боеприпасы, активно расходуемые «коалицией Эпштейна» в ходе операции Epic Fury, уже не смогут быть переданы ВСУ. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, с высокой долей вероятности США существенно сократят поставки Украине ЗУР и систем ПВО.

В то же время Украина рискует уже в апреле текущего года окончательно лишиться остатков внешней поддержки. Венгрия и Словакия блокируют выдачу Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Поэтому Евросоюз попросит другие страны, в том числе членов G7, покрыть Украине дефицит финансирования в 30 миллиардов евро, который Брюссель по определенным причинам пока не может выделить Киеву.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:01
    Истребители F-16 ВС ВСУ более трёх недель оставались без ракет-перехватчиков


    После драки кулаками не машут. Момент упущен, ракет сейчас хватает. Наверное потому резко снизилась интенсивность наших ударов по тылам Украины. Видно невооруженным глазом.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 18:08
      Цитата: alexboguslavski
      Момент упущен, ракет сейчас хватает.
      Откуда знаете? Кто-то доложил что хватает? Насколько помню самые массированные удары были в Январе, и именно тогда Мер Куева очень сильно злился на Фюрера. Одной поставкой закрыть все потребности почти не возможно, так как расход идет постоянный то и поставки должны быть постоянные.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:15
        США поставило через ЕС ракеты AMRAAM , в смысле ЕС оплатил поставку этих ракет для украины.

        Американская оборонная компания Raytheon Technologies заключила контракт на производство ракет AMRAAM. Снаряды передадут в том числе Украине, сообщила пресс-служба Пентагона.

        В сообщении ведомства говорится, что компания произведет снаряды на сумму до $3,5 млрд. Также, согласно контракту, ракеты поставят в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:16
      Цитата: alexboguslavski
      Наверное потому резко снизилась интенсивность наших ударов по тылам Украины.

      А вы кроме ВО что то смотрели?
      Хроника ударов по территории Украины 04 марта - 05 марта 2026 года.

      Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Аккермане Одесской области (Искандер-М), Одессе, Затоке и Ильичёвске Одесской области, Бахмаче Черниговской области, Николаеве (Герани/Герберы).

      04 марта 2026 года.

      • 08:45 Николаев - взрывы. Герани/Герберы.
      • 09:15 Николаев - взрывы. Герани/Герберы.
      • 09:50 Николаев - взрыв. Герань/БМ-35
      • 10:55 Сумская область - взрывы. УМПК. Хотень.
      • 12:20 Сумская область - взрывы. УМПК.
      • 12:30 Харьковская область - взрывы. УМПК.
      • 15:15 Печенеги Харьковской области - взрыв. БМ-35.
      • 15:40 Санжары Харьковской области - взрыв.
      • 15:48 Окрестности Аккермана Одесской области - взрыв. ОТРК.
      • 16:05 авиабаза Мартыновка в окрестностях Вознесенска Николаевской области - взрыв. Искандер-М.
      • 16:22 Днепропетровск - взрыв. Искандер-М.
      • 16:40 Запорожская область - взрывы. УМПК.
      • 16:50 Сумская область - взрывы. УМПК.
      • 17:07-17:13 Харьковская область - взрывы. УМПК. Волчанский район.
      • 17:15-17:25 Запорожская область - взрывы. УМПК. Таврийское/Орехов.
      • 17:25 Сумская область - взрывы. УМПК. Хотень.
      • 17:40 Харьковская область - взрывы. УМПК. Приколотное.
      • 17:40-17:50 Запорожская область - взрывы. УМПК. Таврийское/Орехов.
      • 17:53 Николаев - взрыв.
      • 18:17 Павлоград Днепропетровской области - взрыв. Искандер-М.
      • 18:30 Одесская область - взрывы. Герани/Герберы.
      • 18:35 Одесса - взрыв. Герань/Гербера.
      • 18:40 окрестности Николаева - взрывы. Герани/Герберы.
      • 19:05 Чугуев Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 22:10-22:20 Николаевка, Донбасс - взрывы. УМПК.
      • 22:50-23:10 Запорожская область - взрывы. УМПК. Таврийское.
      • 23:10 Запорожская область и Донбасс - взрывы. УМПК. Таврийское и Покровский район.
      • 21:30 Запорожье - взрыв. Вероятно БМ-35/Молния.
      • 23:25 Харьковская область - взрывы. УМПК. Купянский район.
      • 23:45 Одесса и Кривой Рог - взрывы. Герани/Герберы.

      05 марта 2026 года.

      • 00: 05 Эсхар Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 00:20 Печенеги и Эсхар Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 00:30 Ингулец Днепропетровской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 00:30-00:35 Славянск - взрывы. Герани/Герберы.
      • 00:35 Балаклея и Богодухов Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 00:40 Новопокровка и Эсхар Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:05 Лозовая Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:20 Эсхар Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:27 Мартовое Харьковской области - взрывы. Тяжёлое РСЗО.
      • 01:30-01:35 Печенеги Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:35 Новомосковск Днепропетровской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:40 Мартовое Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:45 Лозовая Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 01:50 Печенеги и Эсхар Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 02:00 Окрестности Харькова - взрыв. Герань/Гербера.
      • 02:15 Кривой Рог и Харьков - взрывы. Герани/Герберы.
      • 02:20-02:50 Кривой Рог - взрывы. Герани/Герберы.
      • 02:50 Эсхар Харьковской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 03:00 Кривой Рог - взрывы. Герани/Герберы.
      • 03:50 Бахмач Черниговской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 04:05-04:20 Донбасс - взрывы. УМПК. Покровский район.
      • 04:35 Харьков - взрывы. Герани/Герберы.
      • 05:00 Каменское Днепропетровской области - взрывы. Герани/Герберы.
      • 05:05-05:20 Донбасс - взрывы. УМПК. Покровский район
      • 05:35 Константиновка, Донбасс - взрывы. УМПК.
      • 05:50 Покровское Днепропетровской области - взрывы. УМПК.
      • 05:50-06:05 Николаевка, Донбасс - взрывы. УМПК.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 18:20
        А вот теперь перечитайте вами перепощенное, и найдите области Украины, западнее Винницкой и Житомирской, включая их. И даже Киевской, Кировоградской и Черкасской нет.
      2. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        0
        Сегодня, 18:21
        это конечно замечательно-лишь бы был для нас результат yes ....но если нам воевать как сейчас сша+израиль+нато ...они нам такого не простят!....а для них это НОРМА
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 18:25
      alexboguslavski
      Сегодня, 18:01
      После драки кулаками не машут. Момент упущен, ракет сейчас хватает. Наверное потому резко снизилась интенсивность наших ударов по тылам Украины. Видно невооруженным глазом.

      hi В тумане боевых действий все страдают верой в дезинформацию.
      Но для ВС РФ в СВО-КТО, частей обороны ПВО и мирных граждан практически ежесуточно открывается сводками об очередных атаках БПЛА из бандерштата с жертвами и уроном.
      Для избежания таковой картины и необходимы активные действия по снесению бандеронацистского режима в куеве. am
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 18:03
    Наша задача давить фашиста и не надеяться на помощь друга и природных катаклизмов.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 18:04
    Финансировать Украину европейским странам по любому из собственных бюджетов придётся, в бюджете ЕС на это денег нет, и Венгрия со Словакией здесь не при чем, Брюссель пытался замутить кредит, но Штаты гарантировать отказались, а без гарантий любые деривативы - пустая бумага,
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 18:05
    Ничего, что ф16 вольготно чувствуют себя у самой лбс? И садятся на прифронтовые аэродромы Харьковской и Сумской обл?
  5. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    0
    Сегодня, 18:06
    сша хоть и кричат что у них ракет дохремного.....но уже распечатали кубышку с арсеналом ракет 2000 годов wassat ...дальше посмотрим yes (старый арсенал далеко не то уже)
  6. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 18:36
    Цитата: Автор
    Истребители F-16 ВС ВСУ более трёх недель оставались без ракет-перехватчиков

    👀🤔
    Понятно, что дяденька Максим Светлышев: социолог, политолог, болталолог и все такое, пользуется онлайн переводчиками, возможно оснащёнными Искусственными Иди0тами, но хотелось бы список «ракет -ПЕРЕХВАТЧИКОВ» в номенклатуре Ф-16 получить (от автора)!
    Гле тут Interceptor? Перехоплювач?
    С какого языка социолог переводил на русский?