Алиев: военные и пограничники приведены в состояние готовности номер один

4 281 40
Алиев: военные и пограничники приведены в состояние готовности номер один

Президент Азербайджана прокомментировал сегодняшнюю ситуацию с прилётом двух дронов по азербайджанской территории – Нахичеванской области. Напомним, что изначально было заявлено, что БПЛА ударили по территории аэропорта в Нахичевани, войдя в азербайджанское воздушное пространство со стороны Ирана. Официальный Тегеран поспешил опровергнуть заявления о своей причастности к этой атаке.

Теперь Ильхам Алиев потребовал от Тегерана публичных извинений за инцидент с беспилотными летательными аппаратами, добавив, что отдал приказ азербайджанской армии на «ответные действия». При этом азербайджанский президент добавил, что вступать в войну против Ирана Азербайджан не собирается.



Также Алиев назвал случившееся терактом.

Минобороны Республики Азербайджан в своём релизе тем временем утверждает, что беспилотники были выпущены именно вооружёнными силами Исламской Республики Иран, причём дронов было четыре.

Из заявления военного ведомства Азербайджана:

По имеющимся данным, с помощью технических средств установлено, что четыре беспилотника Вооружённых сил Ирана были направлены для совершения атак на регион Нахчыван (Нахичевань) в Азербайджане. Один из них был уничтожен силами азербайджанской армии, остальные же нацелились на гражданскую инфраструктуру, включая среднюю школу в учебное время. Беспилотник, нацелившийся на школу, к счастью, не достиг цели и упал на землю рядом со зданием, взорвавшись.

Всё это выглядит как возможная провокация третьих сил. Особенно если один из дронов действительно летел на школу. Вполне вероятно, что этим «третья сила» могла попытаться переключить внимание миллионов людей по всему миру с израильского удара по школе в Тегеране, где погибли более 150 учащихся, на якобы «удар Ирана». Мол, посмотрите – «Иран сам бомбит школы».

Провокация вполне вероятно, особенно при учёте того, что не в интересах Ирана было наносить удары по объектам Азербайджана при учёте того, что буквально на днях Ильхам Алиев посетил иранское посольство в Баку и выразил слова соболезнования по поводу гибели Али Хаменеи и сотен мирных иранцев.

Теперь Алиев заявляет:

Министерство обороны, государственная пограничная служба, подразделения Сил специального назначения приведены в состояние готовности номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.
40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +5
    Сегодня, 16:12
    Ирану конфликт с Азербайджаном не нужен. Самообстрел Алиева по указке, полагаю
    1. ian Звание
      ian
      +7
      Сегодня, 16:26
      Много непонятных и ненужных Ирану прилетов за последние дни. Такое ощущение, что это спланированная операция по принудительному "ополчению" соседей против непослушника... what
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +4
        Сегодня, 16:30
        Понятно, чьи уши "торчат" из этих БПЛА, проблема в том, что соседи очень боятся. Евреи относительно далеко, наглосаксы, как всегда, уедут и соседи останутся один на один с очень злыми персами)))
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 16:38
        Цитата: ian
        Много непонятных и ненужных Ирану прилетов за последние дни. Такое ощущение, что это спланированная операция по принудительному "ополчению" соседей против непослушника... what

        А чего тут непонятного?
        Израилю нужна большая война на Ближнем Востоке, чтобы отжать себе новые земли у Сирии и Ливана. Для начала.
        Алиев привёл вооружённые силы в состояние готовности номер один. fool fool fool laughing lol
        Иран просто сожжёт азербайджанские нефтедобывающие платформы. Ну, ещё может Алиева ракетой обнулить, если он совсем fool
      3. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 16:48
        На глобальную подставу похоже. Ирану сейчас Алиев никак не уперся. Но если дернется, это не с армянами воевать.
        1. Баюн Звание
          Баюн
          +1
          Сегодня, 17:30
          Разжигают - и надо признать, грамотно - турецко-иранскую сухопутную войну... Русско-украинскую зажгли. Полагаю, и тут у супостата получится. Если БРИКСы, ШОСы и прочие "многополярники" хотят выжить, пора координировать действия без огласки и одновременно наносить военные удары по союзникам и партнерам США и ЕС во всем мире. Иначе - передавят поодиночке... И останется Град-на-Холме и Дистрикты нищебродов-рабов по всей планете.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +6
      Сегодня, 16:28
      Директор бакинского овощного рынка думает, что Иран - это Карабах?)))
    3. belost79 Звание
      belost79
      +3
      Сегодня, 16:33
      "Ирану конфликт с Азербайджаном не нужен."
      Ирану по-фиг и на Азербайджан, и на Алиева. Алиев отлично знает, что если он вздумает "наезжать" на Иран, персы превратят его нефтянку в пылающий Дисней-ленд. А не поедут в Баку на поклон извиняться, в отличии от некоторых лидеров мирового масштаба.
      1. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 16:37
        всего лишь одна из 360 версий. всё возможно. но, не нужен. факт.
        1. Баюн Звание
          Баюн
          0
          Сегодня, 17:41
          Ничего нового. Большую Игру с конфликтом море-суша отменил только Царь-Дypak, М.С.Горбачев в одной своей отдельно взятой глупой голове. Только удар РФ или КНР, а лучше СОВМЕСТНЫЙ РФ-КНР-КНДР по "друзьям супостата" остановит людоедов-мракобесов.

          Только тогда "ладно-ладно, давайте поговорим, мы услышим от США-ЕС-Израиля". У них тоже есть СТРАХ! Страх смерти в ништяках. Пока, к большому сожалению, этот их страх никто не использует.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 16:56
      Цитата: ПВВ22121922
      Самообстрел Алиева по указке, полагаю

      Не нравится Алиев, больно уж рьяно он пляшет турецкий «чифтетелли», под шетландскую «волынку».
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:36
      ПВВ22121922
      Сегодня, 16:12
      Ирану конфликт с Азербайджаном не нужен. Самообстрел Алиева по указке, полагаю

      hi Направляющей и организующей сионистской головой является именно Моссад, держа на коротком поводке MI 6 и ЦРУ.
      Именно в такой последовательности большой Сатана сионистов использует малого Сатану за селёдочной Атлантической лужей в проекте построения Великого исраэля от Нила до Евфрата.
      Горский же иврэец продался вместе со своей элиткой сидит на кошельках иврэйцев, мелко бритов и матрасников, которые его и имеют.
  2. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -2
    Сегодня, 16:13
    что этот горский еврей себе позволяет 🤣
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 16:58
      Ну в принципе Алиев курд , персы могут провернуть что либо типа - свободу талышам .
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +10
    Сегодня, 16:14
    Да, да... Всю "диаспору" из России на "границу-в-пограничники"... Вместе с помидорными ящиками...
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +5
    Сегодня, 16:14
    Великий завоеватель решил двинуться в поход, жаль у нас нет ресурсов и воли раздавить эту гадину с двух сторон.
  5. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +3
    Сегодня, 16:15
    "Ищи кому выгодно...."Так говорили древние.А разве что то изменилось? Нормальные люди понимают, что Ирану это невыгодно.А ненормальные...
  6. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 16:15
    Провокация вполне вероятно
    Нужно искать того, кому это выгодно.
  7. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 16:16
    Интересно, что скажут турки. Они вроде не стремятся влезать в эту свару.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 16:19
      Вы же не думаете, что Аливу нравится подчиняться Эрдогану, кроме того у турок лишних денег нет.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 16:17
    Диаспора подъедет, разберется с Ираном. На тачке Приоре
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 16:24
    А ему не западло сидеть под портретом "советского оккупанта" генерала КГБ?
    1. Xenon Звание
      Xenon
      +1
      Сегодня, 16:33
      А ему не западло сидеть под портретом "советского оккупанта" генерала КГБ?
      Это его папаша wink
    2. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 16:36
      "западло", но кроме умного, осторожного и деятельного Гейдара, на территории, чья единственная государственность закончилась ещё о н.э., никого больше нет. а так - и папа, и герой.
  10. dimy44 Звание
    dimy44
    +1
    Сегодня, 16:29
    Алиев потребовал от Тегерана публичных извинений
    Тегеран опроверг свою причастность, так за что извиняться?? Эта провокация "шита белыми нитками", все все понимают, но маховик уже запущен.
  11. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +2
    Сегодня, 16:30
    Надо скорее возвращать ему диаспору на историческую родину Там солдаты нужны. Управленцев различных мастей и работников прилавка Россия "импортозаместит".
  12. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 16:31
    Любит сеньер помидор извинения.
  13. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 16:32
    Иранцы ещё не окончательно рехнулись, чтобы наживать себе ещё одного врага. А Алиев-то рад..........
  14. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 16:35
    Не слишком ли поспешил официальный Баку, с заявлениями?... Горячие азербайджанские парни.)
  15. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 16:35
    Складывается ощущение, что все было обговорено заранее с азербайджанским руководством.
    Изначально , до падения беспилотников на территории Азербайджана, власти этой страны дали согласие на свое участие в сухопутной операции против Ирана.
    Совместными усилиями с Израилем и США организовали формальный повод для оправдания своей агрессии против Ирана.
    Евреям даже не надо было устраивать провокацию, Алиев сам хотел напасть на Иран
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Жека111
      Алиев сам хотел напасть на Иран

      Ради чего?
      Ради того, чтобы сожгли все его нефтевышки?
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:39
    Счас прилетит в Баку " неизвестная " ракета ,по заданным координатам из Израиля.Алиев забыл как израильские БПЛА шастали через Азербайджан в Иран.Маринтрафик на Каспии ничего не показывает ,но это не факт что там никого нет ,перед Иранскими терводами .
  17. Юра Звание
    Юра
    0
    Сегодня, 16:39
    Ещё года три назад я думал, что Алиев вменяемый политик, по крайней вдумчивый, ошибался я сильно, не глупый конечно, но изворотливый и хорошо держит нос по ветру.
  18. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 16:40
    Сионисты с наглосаксами подливают масло в огонь.
  19. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 16:41
    Цитата: ПВВ22121922
    Ирану конфликт с Азербайджаном не нужен. Самообстрел Алиева по указке, полагаю

    Скорее всего это провокация со стороны Израиля. Они очень желают разжечь очередной очаг напряженности с Ираном.
  20. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 16:43
    Алиев: военные и пограничники приведены в состояние готовности номер один

    Ну что, поигрались в государство и хватит.
    Пашиняну необходимо привести свою армию в состояние повышенной готовности - Карабах снова станет Арцахом.
  21. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:45
    Классика -"Гляйвицкий инцидент". Хотел написать "2.0", да какое там? можно со счета запросто сбиться.
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:46
    Цитата: Cartalon
    кроме того у турок лишних денег нет.
    У них их никогда и не было! wink
  23. Лудоман Звание
    Лудоман
    0
    Сегодня, 16:52
    Не о чем беспокоится, азербайджанская армия слишком малочисленна и не представляет реальной угрозы Ирану, а экономика очень уязвима, Азербайджан поднимает армию на случай если ещё беспилотники полетят, так бы любая страна поступила.
  24. Комментарий был удален.
  25. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 17:26
    Пока Азербайджан стоит в стороне, даже не помогая Ирану, он персам не интересен. Я предполагаю это жидовская провокация с территории Сирии, или скорее всего Ирака. Иудам просто необходимо втянуть Азербайджан в эту войну, да и матрасникам тоже.