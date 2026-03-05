Алиев: военные и пограничники приведены в состояние готовности номер один

По имеющимся данным, с помощью технических средств установлено, что четыре беспилотника Вооружённых сил Ирана были направлены для совершения атак на регион Нахчыван (Нахичевань) в Азербайджане. Один из них был уничтожен силами азербайджанской армии, остальные же нацелились на гражданскую инфраструктуру, включая среднюю школу в учебное время. Беспилотник, нацелившийся на школу, к счастью, не достиг цели и упал на землю рядом со зданием, взорвавшись.

Министерство обороны, государственная пограничная служба, подразделения Сил специального назначения приведены в состояние готовности номер один и должны быть готовы к проведению любой операции.