Алиев: военные и пограничники приведены в состояние готовности номер один
Президент Азербайджана прокомментировал сегодняшнюю ситуацию с прилётом двух дронов по азербайджанской территории – Нахичеванской области. Напомним, что изначально было заявлено, что БПЛА ударили по территории аэропорта в Нахичевани, войдя в азербайджанское воздушное пространство со стороны Ирана. Официальный Тегеран поспешил опровергнуть заявления о своей причастности к этой атаке.
Теперь Ильхам Алиев потребовал от Тегерана публичных извинений за инцидент с беспилотными летательными аппаратами, добавив, что отдал приказ азербайджанской армии на «ответные действия». При этом азербайджанский президент добавил, что вступать в войну против Ирана Азербайджан не собирается.
Также Алиев назвал случившееся терактом.
Минобороны Республики Азербайджан в своём релизе тем временем утверждает, что беспилотники были выпущены именно вооружёнными силами Исламской Республики Иран, причём дронов было четыре.
Из заявления военного ведомства Азербайджана:
Всё это выглядит как возможная провокация третьих сил. Особенно если один из дронов действительно летел на школу. Вполне вероятно, что этим «третья сила» могла попытаться переключить внимание миллионов людей по всему миру с израильского удара по школе в Тегеране, где погибли более 150 учащихся, на якобы «удар Ирана». Мол, посмотрите – «Иран сам бомбит школы».
Провокация вполне вероятно, особенно при учёте того, что не в интересах Ирана было наносить удары по объектам Азербайджана при учёте того, что буквально на днях Ильхам Алиев посетил иранское посольство в Баку и выразил слова соболезнования по поводу гибели Али Хаменеи и сотен мирных иранцев.
Теперь Алиев заявляет:
Информация