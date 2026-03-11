Применение безэкипажных аппаратов немецко-фашистскими войсками на фронтах с 1942 по 1945 гг.

«14 марта 1945 года и в последующие дни противник перед участком обороны 1050-го стрелкового полка на западном берегу реки Одер начал применять танкетки-торпеды. Танкетки-торпеды выпускались из района Ной Карлсхоф в направлении мельницы и стыка дамб. При выпуске танкеток было замечено, что в Ной Карлсхоф подошел танк, вокруг которого наблюдалось движение до 6 солдат. Предполагается, что управление танкетками производилось из указанного танка. 14 марта было выпущено 4 танкетки-торпеды, из которых одна подорвалась на наших противотанковых минах, следовавшие за ней две танкетки повернули обратно, и одна была подбита нашим бойцом из противотанкового ружья. Танкетка загорелась, но взрыва не последовало. С наступлением темноты танкетка была вытащена на наш передний край».

Научить весь личный состав применять залповый огонь из винтовок. Выделяемые огневые средства подготовить как для постановки заградительного огня, так и для стрельбы прямой наводкой. Огонь вести с запасных огневых позиций. Разъяснить всему личному составу о применении танкеток-торпед противником и об уязвимости их от огня винтовок, пулеметов, ПТР, о тихоходности и плохой проходимости их. Разъяснить о всех методах борьбы с ними, начиная от винтовки до перерезания проводов управления, тянущихся за танкетками. В программу боевой подготовки на июнь месяц включить отработку вопросов борьбы с танкетками-торпедами противника.

1. Танкетка легко поражается и выводится из строя огнем противотанковых орудий, ПТР и ружейно-пулеметным огнем при стрельбе бронебойно-зажигательными пулями. 2. Для обезвреживания танкетки также достаточно перебить тянущийся за танкеткой проводник управления, что может быть сделано удачным броском гранаты. 3. Для окончательного обезвреживания уже подбитой танкетки нужно перерезать проволоки. При этом, если связь танкетки с пунктом управления не нарушена, не подходить к танкетке ближе, чем на 80 метров. 4. При извлечении из танкетки заряда ВВ нужно сперва осторожно вынуть вставленный в заряд электродетонатор (электрозапал), после чего может быть снят заряд.

Борьба с танкетками-торпедами очень проста. Стрельба из противотанковых ружей весьма эффективна, огонь открывать с дистанции 150–200 м. Оправдывает себя и стрельба по танкеткам-торпедам из орудий легкой артиллерии. Перерезание или разрыв провода выводит танкетку из строя. Противотанковая граната уничтожает танкетку, но после броска гранаты бойцу необходимо укрыться. Танкетки-торпеды не страшны. Хладнокровное и уверенное действие бойцов решает успех борьбы с ними. Доведите до сведения личного состава ваших подразделений о возможном применении противником подобного оружия на вашем участке фронта. В случае обнаружения применения противником танкеток-торпед перед частями корпуса немедленно по телеграфу донесите в Оперативный отдел Штаба армии, указав, какие меры борьбы были при этом применены.

А ее можно уничтожить всеми видами вооружения. От удара миной, снарядом она взрывается. От удара гранатой из укрытия (окоп, траншея) с расстояния в 30 м – взрывается. От прострела пулей из винтовки, пулемета, противотанкового ружья в провод – может взорваться, но при этом теряет управление и цели не достигнет (эффекта не произведет). При простреле пулей мотора – остановится. После чего можно подорвать или разминировать. При простреле бронезажигательной пулей (особенно из противотанкового ружья) – взорвется.

