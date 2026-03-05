"Появляются данные о том, что удар Ирана по базе Акротири пришёлся по U-2 ВВС США"

Поступают сообщения о том, что Макрон действительно собирает «коалицию» для «оказания помощи Кипру». Напомним, что ранее в Минобороны Испании и Греции заявили, что они перебросят свои боевые корабли на Кипр, чтобы «вместе с французским авианосцем «Шарль де Голль» обеспечить безопасность республики».Одновременно с этим появляется информация, согласно которой Макрон, сначала заявлявший, что «Франция не будет предоставлять свои базы для операции против Ирана», теперь поменял мнение. В Париже заявляют, что французские военные базы «предоставляются американским ВВС на временной основе – как запасные аэродромы на случай нештатных ситуаций».Теперь появляются данные о том, что удар по англосаксонской базе Акротири на Кипре пришёлся по ангару, в котором находился высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2 американских ВВС. Этот самолёт в США называют Dragon Lady. С базы Акротири он в последнее время часто поднимался для ведения разведки у границ Ирана.На снимке можно видеть эти самолёты на базе Акротири.Американцы потерю или повреждение U-2 на данный момент не комментировали.Однако можно предположить, что определённый ущерб авиабазе всё же был нанесён. Иначе по какой причине европейские члены НАТО бросились бы «на защиту Кипра»...Сами власти Кипра ранее заявили, что они не вступят в войну против Ирана. Зато один из европарламентариев от Кипра заявил, что европейцы должны помощь его стране в военном плане, так как она является членом ЕС и «подверглась атаке». Иран подчёркивает, что территория военной базы Акротири фактически является территорией Британии.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»