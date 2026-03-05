Появляются данные о том, что удар Ирана по базе Акротири пришёлся по U-2 ВВС США

9 900 16
Появляются данные о том, что удар Ирана по базе Акротири пришёлся по U-2 ВВС США

Поступают сообщения о том, что Макрон действительно собирает «коалицию» для «оказания помощи Кипру». Напомним, что ранее в Минобороны Испании и Греции заявили, что они перебросят свои боевые корабли на Кипр, чтобы «вместе с французским авианосцем «Шарль де Голль» обеспечить безопасность республики».

Одновременно с этим появляется информация, согласно которой Макрон, сначала заявлявший, что «Франция не будет предоставлять свои базы для операции против Ирана», теперь поменял мнение. В Париже заявляют, что французские военные базы «предоставляются американским ВВС на временной основе – как запасные аэродромы на случай нештатных ситуаций».



Теперь появляются данные о том, что удар по англосаксонской базе Акротири на Кипре пришёлся по ангару, в котором находился высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2 американских ВВС. Этот самолёт в США называют Dragon Lady. С базы Акротири он в последнее время часто поднимался для ведения разведки у границ Ирана.

На снимке можно видеть эти самолёты на базе Акротири.

Американцы потерю или повреждение U-2 на данный момент не комментировали.

Однако можно предположить, что определённый ущерб авиабазе всё же был нанесён. Иначе по какой причине европейские члены НАТО бросились бы «на защиту Кипра»...

Сами власти Кипра ранее заявили, что они не вступят в войну против Ирана. Зато один из европарламентариев от Кипра заявил, что европейцы должны помощь его стране в военном плане, так как она является членом ЕС и «подверглась атаке». Иран подчёркивает, что территория военной базы Акротири фактически является территорией Британии.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +5
    Сегодня, 16:41
    "Появляются данные о том, что удар Ирана по базе Акротири пришёлся по U-2 ВВС США"

    Отличная новость! Так держать и дальше!
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 16:45
    Ну раз коалиция не смогли защитить Укрорейха, полезли защищать Кипр, задействуя 5-ю стастью устава НАТО.
    Решили пощикатать себе нервы... Добро пожаловать в АД!
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +3
      Сегодня, 16:51
      " Добро пожаловать в АД!"

      Надо помочь Ирану добить эту английскую базу с территории Ливии , контролируемой маршалом Хафтаром и главное мы тут будем совершенно непричем. Какие то бедуинские племена решили так побаловаться!
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 16:55
      Кипр не является страной НАТО, поэтому здесь пятая статья не канает.
    3. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Joker62
      Кипр, задействуя 5-ю стастью устава НАТО.

      Нет. Респу́блика Кипр член ЕС, но не член НАТО. Турция ветирует все попытки.
    4. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 17:12
      Цитата: Joker62
      полезли защищать Кипр

      Прикол в том, что киприоты дико орут.
      Им то не всралось это всё вообще, базы там огребли третьей страны, а для них самих угрозы ноль.

      Это чисто "ты чо маленьких бьешь", тока с учетом что маленький не согласен участие принимать, и имеет шанс "словить маслину" в процессе(от чего совсем не согласен)...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 16:47
    Трамп и Хегзет ,признают только гибель 6 американцев .А пилота F 18 ВВС Кувейта признают асом ,три американских F 15 за один вылет .Жаль боекомплет кончился .Сбил бы больше .
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 16:49
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Напомним, что ранее в Минобороны Испании и Греции заявили, что они перебросят свои боевые корабли на Кипр, чтобы «вместе с французским авианосцем «Шарль де Голль» обеспечить безопасность республики».

    А что так? К Кипру поближе, давайте лучше ближе к Персидскому заливу!!! good Там вас быстренько ушатают, чтобы желание поубавилось хорохориться .
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:50
    Турки вежливо послали Рютте с его хотелкой задействовать 5-ую статью устава НАТО "для защиты Турции", после того, как на ее территории упала иранская ракета. Мол сами разберемся, без гомосеков.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:51
    Ай да Пушкин, Иран, ай да молодец!
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:52
    Персы продуманно лупят.
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 16:57
    Довольно хорошая осведомленность, и точность ракетных ударов, по разным целям в разных странах в определенные моменты, где и когда цели именно там...и это для страны, у которой нет возможностей глобальной разведки bully
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 17:44
      Зато она (глобальной разведка) есть у Китая. Уж больно точно бьют иранцы и не раз уже в этой кампании. Чем больше иранцы уничтожат американской техники тем меньше смогут перебросить против них.
  10. purple Звание
    purple
    -1
    Сегодня, 16:58
    Кому сейчас нужен этот старый хлам?
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:59
    Этот петушок то чо кукарекат...
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:18
    Интересна какова была эффективность удара.