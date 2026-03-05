WP: США готовы поддержать курдов в случае нападения на Иран

WP: США готовы поддержать курдов в случае нападения на Иран

Становится все более очевидным, что быстрой победоносной войны с Ираном у Израиля и США не получилось. Поначалу израильтяне и американцы рассчитывали вообще на победу в течение четырех дней.

Однако, оценив реалии и масштаб сопротивления ВС Ирана, теперь сроки кампании сдвинуты вправо на всё лето вплоть до сентября. Это уже совсем не тот блицкриг, который был нужен Трампу и Нетаньяху. Так и до «второго Афганистана» может дойти.

Теперь в администрации президента США рассматривают и вариант сухопутной операции. Однако отправлять своих военных для этого слишком рискованно. Трампу и республиканцам десятки, а то и сотни гробов под звездно-полосатыми флагами на фоне приближающихся выборов в Конгресс будут совсем некстати.

Американцы пытаются действовать чужими руками. Администрация Белого дома склоняет давних противников Ирана, курдов, выступить против иранских властей, обещая в этом случае оказать всяческую военную поддержку.

Американская ежедневная газета The Washington Post (WP) пишет, что недавно президент США лично провел телефонные переговоры с лидерами курдских формирований и предложил обеспечить их поддержкой со стороны американских военных, в том числе прикрытием с воздуха, дабы курды взяли под контроль часть территории на западе Ирана.

Курдский источник рассказал WP:

Трамп был ясен в своем звонке. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном.

Американский портал Axios ранее выступил с утверждением, что ряд курдских формирований проводит подготовку к возможному началу наступательной операции против властей Ирана при поддержке ЦРУ и Израиля. Американский телеканал CNN отмечает, что численность курдских сил в Иране может достигать нескольких тысяч человек. Они действуют вдоль ирано-иракской границы, в том числе в соседнем Иракском Курдистане.

Стоит напомнить, что США уже задействовали «курдский фактор» во время конфликта в Сирии. Они способствовали созданию боеспособных формирований курдов на севере арабской республики и использовали их в кампании против «Исламского государства»* (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако после падения власти Башара Асада США фактически прекратили военную поддержку курдов, в то время как новое сирийское правительство пошло на них войной.

Эксперты-востоковеды считают, что при активном выступлении в Иране курдская оппозиция с большой долей вероятности будет жестко подавлена, а США, как и в случае с Сирией, бросят вчерашних партнеров на произвол судьбы. Так что курдам стоит сто раз подумать, прежде чем снова доверять заманчивым обещаниям Вашингтона и Тель-Авива, для которых они — лишь «расходный материал» в борьбе с Ираном.

И судя по всему, пока что американцам и израильтянам не удается добиться желаемого. Американский телеканал Fox News 4 марта сообщил о якобы начале наземного наступления курдских сил в Иране. После публикации материала представители курдов опровергли данную информацию.

Накануне ВС Ирана полностью уничтожили военные базы США и Израиля в районе проживания иракских курдов. Об этом сегодня заявил член Комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 17:03
    верно. 100 раз подумать. Курдистан незавитсимый не нужен никому. только расходный материал.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:06
    ❝ США готовы поддержать курдов в случае нападения на Иран ❞ —

    — А курдам это надо? ...
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 17:09
    Если курды пойдут на это, их можно будет смело признать победителями в номинации "самый тупой народ в мире".
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 17:36
      Но пока их опережают другие...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:11
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ США готовы поддержать курдов в случае нападения на Иран ❞ —

    — А курдам это надо? ...

    А туркам это надо ? Может и надо ,чтобы свалить Иран .А потом турки их всех убьют .Аш Шараа поможет .
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 17:11
    Не срастается у США по задуманному. Надо прокси подтянуть. Курды давно должны были поумнеть. Им размахивают идеями Курдистана, как какелам вступлением в ЕС.
    1. Barbian
      Barbian
      -2
      Сегодня, 17:20
      Давайте приведем сравнительный анализ действий США Израиля и РФ

      уничтожили руководство Ирана в первые часы +
      уничтожили ПВО и завоевали превосходство в воздухе +
      уничтожили ВМС Ирана и инфраструктуру на море +
      приступили к ковровым бомбардировкам дешевыми и эффективными бомбами +
      США - не страдают , не проводят частичных мобилизаций , не глушат интернет , по их НПЗ ни чего не прилетает
      они могут долго как Югославию ровнять с воздуха Иран и наживаться на высокой нефти
      1. Andobor Звание
        Andobor
        -1
        Сегодня, 17:31
        Цитата: Barbian
        они могут долго как Югославию ровнять с воздуха Иран

        Могут, и что толку, если иранцы не заскачут, конец действующей американской власти во главе с Трампом, а Ирану перемога, и вместо одного Хомени будет другой, молодой и очень злой.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        0
        Сегодня, 17:35
        Цитата: Barbian
        Давайте приведем сравнительный анализ действий США Израиля и РФ

        Опять ЦИПСОта лезет на форум!
        Хлопчик, почему в интернете, а не на фронте?
      3. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 17:37
        Давайте приведем сравнительный анализ действий США Израиля и РФ

        А по Ирану?
        Чего добился Иран?
        Иран уничтожил все ближние базы США,сотни две военнослужащих США как минимум убиты, заблокировал Ормузский пролив, вывел из строя экономику союзников США,политические издержки для США очень высоки...Трамп зря ввязался в это дело.
        Про Израиль отдельный разговор... smile
  6. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 17:12
    Пишут что широко известного в узких кругах цаликова арестовали
    https://t.me/rian_ru/334504
    Десятилетия правая рука оленевода был
    В мчс с ним был - первый зам, потом мособласть, ну потом МО - опять первый зам

    Неужели и до патрона его дойдут так?

    PS
    laughing
    Он оказывается депутат Хурала Тывы сейчас
    Кто же его туда пристроил такого?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      -1
      Сегодня, 17:32
      Цитата: Ivan№One
      Он оказывается депутат Хурала Тывы сейчас
      Кто же его туда пристроил такого?

      Депутатство не спасло от ареста и обвинения в создании преступного сообщества. И кто же входил в это преступное сообщество и кто его возглавлял, вот в чём вопрос.
  7. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 17:17
    Как это по-американски - загребать жар чужими руками... Ну конечно, как же представители "избранной" нации будут гибнуть? А всех других не жалко...
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:31
    После кидалова курдов в Сирии курды вряд-ли захотят пойти на фарш для американцев.
    Размечтался Трамп.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:33
    Курд курду -рознь.

    Курдская мусульманская организация Пешмерга заявила о готовности направить тысячи своих бойцов для защиты западных рубежей Ирана, напомнив о своей роли в первые годы после революции и в период ирано-иракской войны.

    Как сообщает агентство Tasnim, в заявлении подчёркивается намерение пресекать любые угрозы в курдских регионах на ранней стадии. Также прозвучал призыв к представителям оппозиционных групп сложить оружие и вернуться в страну; их предостерегли от участия в действиях, в которых они могут быть использованы как инструмент внешних сил.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:42
      Это фиаско, братан (с).

      Иракский Курдистан не будет участвовать в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава автономии Нечирван Барзани.

      Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

      Стороны подчеркнули необходимость сохранять безопасность и стабильность в регионе. Они также выступили против любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

      Барзани заявил, что Иракский Курдистан намерен оставаться стабилизирующим фактором в регионе. По его словам, власти автономии поддерживают дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности и предотвращение масштабной войны.

      Как будет дальше- время покажет, но пока это фиаско рыжего.