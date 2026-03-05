WP: США готовы поддержать курдов в случае нападения на Иран

Трамп был ясен в своем звонке. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном.

Становится все более очевидным, что быстрой победоносной войны с Ираном у Израиля и США не получилось. Поначалу израильтяне и американцы рассчитывали вообще на победу в течение четырех дней.Однако, оценив реалии и масштаб сопротивления ВС Ирана, теперь сроки кампании сдвинуты вправо на всё лето вплоть до сентября. Это уже совсем не тот блицкриг, который был нужен Трампу и Нетаньяху. Так и до «второго Афганистана» может дойти.Теперь в администрации президента США рассматривают и вариант сухопутной операции. Однако отправлять своих военных для этого слишком рискованно. Трампу и республиканцам десятки, а то и сотни гробов под звездно-полосатыми флагами на фоне приближающихся выборов в Конгресс будут совсем некстати.Американцы пытаются действовать чужими руками. Администрация Белого дома склоняет давних противников Ирана, курдов, выступить против иранских властей, обещая в этом случае оказать всяческую военную поддержку.Американская ежедневная газета The Washington Post (WP) пишет, что недавно президент США лично провел телефонные переговоры с лидерами курдских формирований и предложил обеспечить их поддержкой со стороны американских военных, в том числе прикрытием с воздуха, дабы курды взяли под контроль часть территории на западе Ирана.Курдский источник рассказал WP:Американский портал Axios ранее выступил с утверждением, что ряд курдских формирований проводит подготовку к возможному началу наступательной операции против властей Ирана при поддержке ЦРУ и Израиля. Американский телеканал CNN отмечает, что численность курдских сил в Иране может достигать нескольких тысяч человек. Они действуют вдоль ирано-иракской границы, в том числе в соседнем Иракском Курдистане.Стоит напомнить, что США уже задействовали «курдский фактор» во время конфликта в Сирии. Они способствовали созданию боеспособных формирований курдов на севере арабской республики и использовали их в кампании против «Исламского государства»* (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Однако после падения власти Башара Асада США фактически прекратили военную поддержку курдов, в то время как новое сирийское правительство пошло на них войной.Эксперты-востоковеды считают, что при активном выступлении в Иране курдская оппозиция с большой долей вероятности будет жестко подавлена, а США, как и в случае с Сирией, бросят вчерашних партнеров на произвол судьбы. Так что курдам стоит сто раз подумать, прежде чем снова доверять заманчивым обещаниям Вашингтона и Тель-Авива, для которых они — лишь «расходный материал» в борьбе с Ираном.И судя по всему, пока что американцам и израильтянам не удается добиться желаемого. Американский телеканал Fox News 4 марта сообщил о якобы начале наземного наступления курдских сил в Иране. После публикации материала представители курдов опровергли данную информацию.Накануне ВС Ирана полностью уничтожили военные базы США и Израиля в районе проживания иракских курдов. Об этом сегодня заявил член Комиссии нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана.