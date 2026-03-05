Бывший замминистра обороны Цаликов задержан по обвинению во взяточничестве

Задержан бывший первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, занимавший свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. Бывший чиновник подозревается в 12 эпизодах растраты и легализации денег и по меньшей мере двух эпизодах получения взятки.

До назначения на должность заместителя главы Минобороны Цаликов работал на руководящих постах в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны Цаликов стал депутатом Верховного Хурала Республики Тыва. Имущество семьи Цаликова оценивается в почти миллиард рублей. В 2014-2020 годах генерал декларировал 10-13 миллионов рублей дохода и недвижимость площадью 12 тысяч квадратных метров. При этом за период 2014-2017 годов площадь принадлежащей Цаликову недвижимости выросла до 36800 квадратов. Цаликова обвиняют в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств и отмывании денег, а также во взяточничестве.



Значительная часть имущества 69-летнего Цаликова предусмотрительно записана на его детей и принадлежащие им фирмы. В частности, на дочерей генерала Юлию и Елизавету оформлены бизнес-центр в Хамовниках и два офиса в Москве, на сыновей Даниэла и Заура — коммерческие помещения Shubo Factory на Земляном Валу и земельный участок в деревне Красное в Домодедове.

Также сообщается, что суд в Воронеже приговорил замкомандующего ЛенВО Муминджанова к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, по приговору суда Муминджанов лишен звания генерал-майора и оштрафован на сумму свыше 17 миллионов рублей.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 17:37
    Неужели так и до Шойгу дойдут?
    И по данным РБК его Цаликова обвиняют в Создании Преступного Сообщества ст 210 УК РФ.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 17:39
      "Неужели так и до Шойгу дойдут?"

      Будем надеяться на это. По этим гражданам давно тюрьма плачет!
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 17:41
      мчс тыва
      сколько совпадений🫣
    3. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 17:41
      по данным РБК его обвиняют в Создании Преступного Сообщества.

      Убежит bully
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 17:39
    Предпоследний однако.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 17:39
      А вот о самом Сергее Кужугетовиче не просто вспоминать — а помнить постоянно можно и нужно — о его «величайшем вкладе» во все наши «колоссальные и выдающиеся успехи» в развитии Армии и проведении СВО. Надеюсь, что когда-нибудь Сергей Кужугетович получит заслуженные им почести полностью в рамках российского правового поля (и никак иначе).
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        0
        Сегодня, 17:42
        То, что он на свободе, уже просто неприлично, но когда кому было не плевать на приличия.
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 17:39
    Непотопляемого взяли. Ну прям праздник сегодня good
    Со времен МЧС хвостиком ходит за любителем художественной резьбы.
    Страшно подумать, что он знает laughing
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 17:39
    "Какая отвратительная рожа!"@
  5. dimy44 Звание
    dimy44
    0
    Сегодня, 17:40
    Я в шоке. Там вообще есть порядочные или все насквозь прогнило?
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 17:42
    Ой зря Шойгу сразу не ушёл в отставку, надо было сразу по-тихому уйти. Сейчас естественно много вопросов возникнет о его неведении обстановки в ближайшем окружении.
  7. urik62 Звание
    urik62
    0
    Сегодня, 17:42
    Да ну это пинздец конечно.