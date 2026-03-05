Бывший замминистра обороны Цаликов задержан по обвинению во взяточничестве

Задержан бывший первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов, занимавший свой пост с 24 декабря 2015 года по 17 июня 2024 года. Бывший чиновник подозревается в 12 эпизодах растраты и легализации денег и по меньшей мере двух эпизодах получения взятки.До назначения на должность заместителя главы Минобороны Цаликов работал на руководящих постах в МЧС и правительстве Московской области. После увольнения Сергея Шойгу с поста министра обороны Цаликов стал депутатом Верховного Хурала Республики Тыва. Имущество семьи Цаликова оценивается в почти миллиард рублей. В 2014-2020 годах генерал декларировал 10-13 миллионов рублей дохода и недвижимость площадью 12 тысяч квадратных метров. При этом за период 2014-2017 годов площадь принадлежащей Цаликову недвижимости выросла до 36800 квадратов. Цаликова обвиняют в создании преступного сообщества, хищении бюджетных средств и отмывании денег, а также во взяточничестве.Значительная часть имущества 69-летнего Цаликова предусмотрительно записана на его детей и принадлежащие им фирмы. В частности, на дочерей генерала Юлию и Елизавету оформлены бизнес-центр в Хамовниках и два офиса в Москве, на сыновей Даниэла и Заура — коммерческие помещения Shubo Factory на Земляном Валу и земельный участок в деревне Красное в Домодедове.Также сообщается, что суд в Воронеже приговорил замкомандующего ЛенВО Муминджанова к десяти годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Кроме того, по приговору суда Муминджанов лишен звания генерал-майора и оштрафован на сумму свыше 17 миллионов рублей.

