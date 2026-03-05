Песков об Иране: Как бы цинично это ни звучало, но это не наша война

Как бы цинично это ни звучало, но начавшаяся война на Ближнем Востоке никакого отношения к России не имеет. Как заявил пресс-секретарь нашего президента, «это не наша война».

Дмитрий Песков прокомментировал происходящие в Иране события словами «это не наша война». Как подчеркнул представитель Кремля, мы в первую очередь должны думать о России. С другой стороны, на данный момент мы не способны остановить эту войну. Тут все зависит от Трампа и США, которые являются зачинщиками этого конфликта, если не считать Израиля. И чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будет вовлеченных в них стран.



Та война, которая идёт, это не наша война. И мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона, то, что мы видим, — постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну.


По словам Пескова, действия Москвы должны быть направлены на интересы России, а не других стран. Особенно в экономике.

Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики (...). Как бы цинично это ни звучало.
  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    +8
    Сегодня, 18:06
    Война в Иране затрагивает интересы России. Хотя многие верят этому...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +10
      Сегодня, 18:21
      Она, конечно, гораздо больше затрагивает китайские интересы. И пора бы уже великому Китаю начать самому их отстаивать. Но! Данные события - шикарный шанс загнать США в ситуацию когда им точно будет не до Украины.. Со всеми вытекающими. Да и сквитаться - таки очень хотелось бы. Значит - Ирану обязательно надо помочь вооружением и целеуказанием. Но увы - думаю, у нашего мудрого руководства как обычно иная точка зрения... Скорее всего - наш нейтралитет в конфликте постараются продать, и как всегда - их кинут с особой циничностью..
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +15
        Сегодня, 18:34
        Цитата: paul3390
        Она, конечно, гораздо больше затрагивает китайские интересы. И пора бы уже великому Китаю начать самому их отстаивать. Но! Данные события - шикарный шанс загнать США в ситуацию когда им точно будет не до Украины.. Со всеми вытекающими. Да и сквитаться - таки очень хотелось бы. Значит - Ирану обязательно надо помочь вооружением и целеуказанием. Но увы - думаю, у нашего мудрого руководства как обычно иная точка зрения... Скорее всего - наш нейтралитет в конфликте постараются продать, и как всегда - их кинут с особой циничностью..

        Вот что они несут?
        Надо было сказать, что: Это не наша война, но мы продадим Ирану новейшие противокорабельные ракеты, потому что это хороший бизнес; Иран готов платить нам за разведданные и целеуказание - это хороший бизнес, хорошие деньги. Вот как надо говорить.
        1. VicVic Звание
          VicVic
          +7
          Сегодня, 18:39
          Подпишусь под каждым вашим словом
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +3
            Сегодня, 18:45
            Цитата: VicVic
            Подпишусь под каждым вашим словом

            А сколько разных хороших гуманитарных миротворческих морских мин можно продать Ирану? Это просто золотая жила. Как наполнится наш бюджет. good
        2. Andobor Звание
          Andobor
          -4
          Сегодня, 18:44
          Цитата: Бородач
          но мы продадим Ирану новейшие противокорабельные ракеты

          Головой думай. Американцы на такое при всех проблемах Томагавки найдут и Украине продадут.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            Сегодня, 18:51
            Они и так продадут когда пожелают - кто их остановит? Только - страх что в ответ нечто аналогичное тут же получат все враги Америки - от чучхейцев до мексиканских наркобаронов...
            1. Andobor Звание
              Andobor
              -7
              Сегодня, 18:53
              Цитата: paul3390
              Они и так продадут когда пожелают - кто их остановит?

              Россия остановит, уже остановила,
              предатели только скулят и беснуются.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                +5
                Сегодня, 18:58
                Чё - правда?? Ну - и когда это она остановила США от передачи оружия укровермахту? Им вон уже чуть не ядрёну бомбу обещают - а мы всё так в политес и играемся. Самому-то не смешно - на пятый год войны такую чушь постить?
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  -4
                  Сегодня, 19:03
                  Цитата: paul3390
                  Им вон уже чуть не ядрёну бомбу обещают

                  Лопатнул? - Европка троллит, лохи ведутся,
                  Трампушка из Украины отползает, выторговав у Путина свою морду лица.
            2. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 19:21
              И индейцы! Особенно индейцы!!
          2. Володин Звание
            Володин
            +4
            Сегодня, 18:59
            Цитата: Andobor
            Головой думай. Американцы на такое при всех проблемах Томагавки найдут и Украине продадут.

            Так "Фламинго", которые совсем не "Фламинго", им уже всё равно поставили. Долетают до Уфы и Е-бурга.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              +1
              Сегодня, 19:05
              Вот и надо отправить в Иран на испытания Орешник, который Шахед-12345.
            2. Andobor Звание
              Andobor
              -2
              Сегодня, 19:05
              Цитата: Володин
              Так "Фламинго", которые совсем не "Фламинго",

              Но и не Томагавк, британская уродица.
              1. Володин Звание
                Володин
                +2
                Сегодня, 19:08
                Цитата: Andobor
                Но и не Томагавк, британская уродица.

                Полагаю, что это очередное прощупывание России на то, проглотим или не проглотим. Если оставим без ответа, то к гадалке не ходи, передадут и Томагавки. Ни сейчас, так через месяц, полгода. Ведь мы уже на этом обожглись - считали, что не передадут Джавелины, потом Брэдли, потом Абрамсы, потом Пэтриоты, потом ATACMS, потом F-16 и т.д.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  -1
                  Сегодня, 19:12
                  Цитата: Володин
                  Если оставим без ответа, то к гадалке не ходи, передадут и Томагавки. Ни сейчас, так через месяц, полгода. Ведь мы уже на этом обожглись - считали, что не передадут Джавелины, потом Брэдли, потом Абрамсы, потом Пэтриоты, потом ATACMS, потом F-16 и

                  Да, когда это всё начиналось я подумал что без угрозы применения ядерного оркжия это не закончится, сейчас когда Штаты отползают, можно будет не только угрожать но и применять по Европе.
          3. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 19:03
            Цитата: Andobor
            Цитата: Бородач
            но мы продадим Ирану новейшие противокорабельные ракеты

            Головой думай. Американцы на такое при всех проблемах Томагавки найдут и Украине продадут.

            Вы это белгородцам расскажите, которые зимой сидят без света и тепла из-за Хаймерсов.
            Вы не у Пескова работаете?
        3. Hagen Звание
          Hagen
          -1
          Сегодня, 19:03
          Цитата: Бородач
          Надо было сказать, что: Это не наша война, но мы продадим Ирану новейшие противокорабельные ракеты, потому что это хороший бизнес; Иран готов платить нам за разведданные и целеуказание - это хороший бизнес, хорошие деньги. Вот как надо говорить.

          Зачем? Это все, и техника, и разведка, и многое другое есть в "Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран". Договор подписан 17 января 2025 года и опубликован. Любой интересующийся может с ним ознакомиться. А так как вы сказали, говорить как раз и не надо, потому как излишне. Песков, все же, представляет позицию Президента, а не соседа по курилке.
        4. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 19:09
          Цитата: Бородач
          Вот как надо говорить.

          Как раз "так" говорить не надо. Не знаю что будет делать руководство РФ, но такие вещи надо делать втихомолку. А на публике "улыбаемся и машем".
        5. Абзац Звание
          Абзац
          +1
          Сегодня, 19:10
          Грабли становятся. Символом нашей госудаствености, наряду с триколором и орлом.
        6. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Сегодня, 19:26
          Цитата: Бородач
          Вот что они несут?

          "Не наша война" вот, что они несут. Им незнакомо - враг моего врага, мой друг, хотя бы временно. И, чтобы облегчить участь друга, пусть временного, надо этому другу оказать посильную помощь. И не только словами .Падение Ирана очень усилит нашего врага. Песков это понимает? Хотя, при чем тут Песков. Это, чтобы публика думала, что он "несет пургу", на самом деле он транслирует мысли самого ....
      2. ilimnoz Звание
        ilimnoz
        +1
        Сегодня, 19:07
        Китай мировая фабрика и проигрыш аятолл и смена власти на ее торговлю практически не повлияет. дешевые товары нужны любой власти. а для России смена власти в Иране это реальная потеря остатков влияния на к=Кавказе. и возможно в Средней Азии
      3. Last centurion Звание
        Last centurion
        0
        Сегодня, 19:17
        Китаю бы восстановить суверенитет над одним островом... Лучшего момента не будет уж точно.
        Но учитывая какие к сожалению там войны прогнозирую, что они ровным счётом сделают примерно ничего... И упустят этот исторический шанс
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 18:27
      Цитата: Гардамир
      Война в Иране затрагивает интересы России. Хотя многие верят этому...

      .Тут дело не в виновности,ни в вере во что то,а в том суровом факте,что тут не до жиру,быть бы самим нам живым.У нас тоже конфликт уже 4 года идёт и как бы цинично это не звучало,но иранская армия в боях на стороне России не участвовала.(не берём в расчёт сирийскую компанию,где мы были временными попутчиками и это вообще другое время,другая история) Ограниченно нам только помогла Армия КНДР.Все.Так что какие могут быть обиды со стороны Ирана?Они же своей армией во время СВО нам не помогали.Так что каждый сам за себя.Нет ну какое то техническое сотрудничество наверное возможно,но Россия по рукам и ногам связана СВО.Так что тут без вариантов как говорится.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 18:35
        Цитата: Sky Strike fighter
        Цитата: Гардамир
        Война в Иране затрагивает интересы России. Хотя многие верят этому...

        .Тут дело не в виновности,ни в вере во что то,а в том суровом факте,что тут не до жиру,быть бы самим нам живым.У нас тоже конфликт уже 4 года идёт и как бы цинично это не звучало,но иранская армия в боях на стороне России не участвовала.(не берём в расчёт сирийскую компанию,где мы были временными попутчиками и это вообще другое время,другая история) Ограниченно нам только помогла Армия КНДР.Все.Так что какие могут быть обиды со стороны Ирана?Они же своей армией во время СВО нам не помогали.Так что каждый сам за себя.Нет ну какое то техническое сотрудничество наверное возможно,но Россия по рукам и ногам связана СВО.Так что тут без вариантов как говорится.

        Противокорабельные ракеты на СВО не используются. А испытать их на ком-то надо.
      2. Сергей3 Звание
        Сергей3
        +1
        Сегодня, 18:45
        то тут не до жиру,быть бы самим нам живым.

        Вы это серьёзно? Деньги никому не помешают. Большинство оборонных заводов сильно недозагружено даже сейчас, они могут больше, значительно больше, особенно если дать послабление в закупке дефицитных комплектующих за рубежом, а не только отечественные.
      3. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        0
        Сегодня, 19:29
        Очень глупое измышление . Потому что после Ирана займутся Россией . И вполне серьёзно займутся . Иран - это война на наших дальних границах
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 18:33
      "Вон (пресс-секретарь президента. — Прим. ред.) Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
      В.В.Путин
    4. knn54 Звание
      knn54
      +7
      Сегодня, 18:33
      Вопрос -зачем ШОС и БРИКС?А ведь Иран член обеих структур.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 18:48
        На самом деле - это настал момент истины для Китая. Потому что если он сейчас без боя сдаст и Иран - на всех этих ШОС и БРИКС можно будет ставить жирнющий крест. Прощай 20 лет усилий и сотни миллиардов инвестиций. Потому что никому не интересно участвовать в образованиях, которые даже не рыпнутся чтобы тебе помочь в лихую годину... Нет ни малейшего смысла.
        1. olbop Звание
          olbop
          -2
          Сегодня, 19:10
          а всех этих ШОС и БРИКС можно будет ставить жирнющий крест.

          Эти организации не нужно считать подобными ЕС, НАТО или былой Организации Варшавского договора. Их цель - содействие мирному сотрудничеству! И конкретных обязательств друг перед другом их члены не несут.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            0
            Сегодня, 19:28
            Кому нужно это мирное сотрудничество, если тебя по малейшей хотелке матрасного президента в щебёнку закатать могут? А хотелок у него - ого-го сколько...
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:33
      Гардамир
      Сегодня, 18:06
      Война в Иране затрагивает интересы России. Хотя многие верят этому...

      hi Да, там смрад Анкориджа с Вайнштейнами-Эпштейнами зенки за с ал, начиная от спецпреда Дмитриева и далее по списку, что до сих пор не могут вникнуть в реальность.
      1. ettore Звание
        ettore
        +3
        Сегодня, 19:06
        Цитата: ZovSailor
        начиная от спецпреда Дмитриева

        Почему все думают, что Дмитриев работает с нашей стороны?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 19:08
          ettore
          Сегодня, 19:06
          Почему все думают, что Дмитриев работает с нашей стороны?

          hi Сторону, как и Родину, не выбирают, а служат интересам её народа и Отечества.
          1. ettore Звание
            ettore
            0
            Сегодня, 19:12
            Цитата: ZovSailor
            Сторону, как и Родину, не выбирают, а служат интересам её народа и Отечества.

            Родину и родителей не выбирают, а всё остальное запросто.
    6. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 18:40
      моя хата с краю ничего не знаю
      где-то я это уже слышал 😪
    7. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 19:02
      Зачем создавать геополитическую определенность такими заявлениями, если в интересах России ее стратегическая непредсказуемость? Такие заявления не просто преступление, а намного хуже - это ошибка (Наполеон Буонапарте).
    8. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 19:02
      этому конкретно не верит даже его шеф погоняя пургометом другой вопрос что все страны которые поверили в залепуху про могополярный мир получили по итогу кук мандингу)))ну и сделали выводы что лучче сразу с пингвиньим пацаном базар тереть чем через посредников общатся
    9. major071 Звание
      major071
      0
      Сегодня, 19:29
      Вы знаете, а я бы вэтой ситуации отдал бы чемоданчик с красной кнопкой Медведеву. И он бы бахнул. Не смотрите на его вот это внешнее, это все напускное. Это все создано прессой и под прессу. Образ человека с айфоном в руках - это классная прикрышка. На самом деле Медведев гораздо решительней Путина. Я Владимиру Владимировичу в ноги поклонюсь за то, что он смог сделать с Россией. Но воевать он не будет, слишком сильное либеральное прошлое. Это мое личное мнение
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 18:07
    Да, просто на этой войне нам неплохие карты раздали, теперь задача их хорошо разыграть.
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +15
    Сегодня, 18:07
    Если не помогать и постоянно всех сливать , то постепенно , непосредственно нами займутся , уже без помощи Свинарника.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +3
      Сегодня, 18:22
      Песков: Дони, а чего народу-то сказать, если вы нас снова кинете?
      Трамп: Как всегда: "Нас обманули".
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 18:28
      Так Песков тоже скажет что это не его война и улетит куда-нибудь на лазурный берег
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 18:35
        К своей любимой нацистке рученки лобызать.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -3
      Сегодня, 18:37
      Цитата: Туре-Собака
      Если не помогать и постоянно всех сливать , то постепенно , непосредственно нами займутся , уже без помощи Свинарника.

      Бал и Бастион очень помогут американским АУГ стать подлодками. Да, и танкеры в клочья порвут за наш газовоз в Средиземном море.
    4. Reklastik Звание
      Reklastik
      0
      Сегодня, 18:38
      Если не помогать и постоянно всех сливать...
      - имело ли смысл помогать Асаду, которому было всё равно до своей страны? Или Мадуро? Мы решили там какие-то свои тактические задачки и ушли. Как говорится, мы не можем быть больше сербами, чем сами сербы. Помочь - одно, решать за них их проблемы - другое. Своих проблем хватает. А добровольных помощников и союзников нам что-то не видно даже из Китая laughing
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +13
    Сегодня, 18:07
    Война не наша, но последствия мы почувствуем однозначно.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +13
    Сегодня, 18:08
    Как заявил пресс-секретарь нашего президента, «это не наша война».


    Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
    Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
    Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
    Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому. (с)
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 18:08
    Песков: Как бы цинично это не звучало, но это не наша война

    Инными словами каждый сам за себя.
    Ресурсного пирога на всех не хватит.
    Дерибан начался.
    Мдааа...как то мерзко со стороны все это выглядит...как будто стадо обезьян дерётся за связку бананов...никакой цивильности.
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 18:10
    "...Дмитрий Песков прокомментировал происходящие в Иране события словами «это не наша война». Как подчеркнул представитель Кремля, мы в первую очередь должны думать о России...".

    Думать о России надо начинать с того, что последует после "не нашей войны" для нас.
    Но, вероятно, МЫ и "а-ля песковы" - живём в разных Россиях.
    После Ирана - Россия "следующая". А совсем не Китай....

    Персам - мужества, воли и победы в боях! В том числе и за Россию.
  8. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 18:12
    Дожили.
    "Как бы цинично это ни звучало, но начавшаяся война на Ближнем Востоке никакого отношения к России не имеет."
    Всё время союзнические отношения и судьба Ирана имели для нас самое непосредственное значение, а тут, раз ... и не имеет. Внезапно.
    Всё так плохо у нас, видимо. Или с Трампом о размене договорились (Венесуэла, Иран, Куба, ...), а нам ...
  9. likana Звание
    likana
    +9
    Сегодня, 18:12
    Да, СВО - ваша война... не народа... но за счёт народа... Именно народу приходится расплачиваться за вашу бездарность и мягкотелость.
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 18:12
    Песков ошибается.
    Текст информативный
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      -1
      Сегодня, 18:32
      Судя по ответным действиям Ирана, не ошибается. Ущерб у США и Израиля минимальный. Его практически нет.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 18:48
        Цитата: Александр_K
        Судя по ответным действиям Ирана, не ошибается. Ущерб у США и Израиля минимальный. Его практически нет.

        Вы это рядовым американцам расскажите, когда у них ценник на бензу вдвое вырастет. Вас прямо на заправке ногами запинают.
        1. Александр_K Звание
          Александр_K
          0
          Сегодня, 19:19
          Ну вот когда вырастет (если вырастет), тогда и поговорим.
      2. Victor19 Звание
        Victor19
        0
        Сегодня, 19:18
        Еще не вечер, как Высоцкий пел.
  11. tank64rus Звание
    tank64rus
    +1
    Сегодня, 18:14
    Война в Иране затрагивает весь мир в той или иной степени.Неужели кто то ещё думает,что после Ирана не займутся РФ и КНР вплотную. Очень всё похоже на конец 30-х. "Я привёз вам мир" из выступления лорда Чемберлена, который в 1938 году сдав Чехословакию бесноватому фюреру он выступал перед англичанами.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 18:49
      Цитата: tank64rus
      Война в Иране затрагивает весь мир в той или иной степени.Неужели кто то ещё думает,что после Ирана не займутся РФ и КНР вплотную. Очень всё похоже на конец 30-х. "Я привёз вам мир" из выступления лорда Чемберлена, который в 1938 году сдав Чехословакию бесноватому фюреру он выступал перед англичанами.

      Бесноватому Трампу. wink
  12. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Дмитрий В. Шмыков
    0
    Сегодня, 18:15
    Если и правда такие заявления, то м.б. из-за того, что Иран в своё время отказался помогать? А м.б. мы и помогаем, просто сейчас об этом рано говорить? Масса вариантов.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:16
    Сначала должна была пасть Россия ,а потом Иран ,но что то пошло не так .Мы можем только помочь оружием Ирану .
  14. Баюн Звание
    Баюн
    -1
    Сегодня, 18:16
    Если ДОГОВОРИЛИСЬ - тогда вопросов нет. Хотя... один есть: "Уверены, что не обманут в очередной раз?"
  15. Cartalon Звание
    Cartalon
    +4
    Сегодня, 18:17
    России выгодно, что бы Иран выстоял, но про израэльское лобби в Кремле, вряд-ли позволит организовать толковую поддержку Ирана.
  16. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +3
    Сегодня, 18:18
    Надо под шумок Гренландию оккупировать)) Вот визгу-то будет...
  17. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:18
    А ведь этот господин не свое личное мнение озвучивает (ну вроде как)
  18. IL-2 Звание
    IL-2
    +2
    Сегодня, 18:18
    Принцип которого придерживается США должен работать и против них: «Враг моего врага — мой друг»
  19. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:18
    Не пургамёт,а пургамёёётииищщщщееееееееее. . . hi
  20. Комментарий был удален.
  21. agoran Звание
    agoran
    +2
    Сегодня, 18:19
    Как бы цинично это ни звучало но для РФ эта война выгодна.
    Там много всего, лениво расписывать.
    Иран первый готовил в своих лагерях и вооружал различные группировки, к-рые убивали советских солдат в Афгане, задолго до баз ЦРУ в Пакистане.
  22. Эдуард_Адольфович Звание
    Эдуард_Адольфович
    +2
    Сегодня, 18:19
    Ага не наша война. После Ирана она будет наша. Что тогда скажешь гражданин Песков?
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 18:30
      Возмодно скажет что обманули
      А может уже ничего не скажет
  23. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 18:24
    И это заявление пресс секретаря президента сверхдержавы. Обидно.
    Иран рухнет и как песков будет рассказывать о растущей роли БРИКС и много полярном мире. За нас же примутся с утроенной силой, неужели не понимают
    1. Andrey Victorovich Звание
      Andrey Victorovich
      +1
      Сегодня, 18:44
      "Сверхдержава" закончилась с выводом войск из Германии.
  24. сергей фонов Звание
    сергей фонов
    +2
    Сегодня, 18:25
    "Это не наша война"
    Так же говорит и Трамп о войне, на Украине, но оружие Украине продаёт, сначала продавали напрямую, теперь в качестве посредника выступает Европа. Есть ли у нас свободное оружие? Посредник всегда найдётся, если есть что предложить.
  25. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:25
    Как заявил пресс-секретарь нашего президента, «это не наша война».

    laughing неплохо так тролльнул Трампа.., который постоянно заявляет что "это не моя война" на Украине.., продолжая, по факту поддерживать Украину и поставлять ей все возможное ( и плевать через какие, призванные вводить нас в заблуждение схемы).
    Неужели ( хотелось бы верить), что до наших верхов дошло, что в эту игру можно играть вдвоем?....)
  26. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:26
    Такие заявления делать не этично на такой должности. Все что происходит в мире, касается России, тем более война у нас под боком. Дело Пескова растекаться в расплывчатых формулировках, а он такие вещи заявляет.
  27. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Сегодня, 18:26
    да уж, с такими.... далеко не уедешь, Ирана не будет, посмотрим как они запоют
  28. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 18:29
    США захватит Венесуэлу ? Это не наша война ! США захватит Иран ? Это не наша война ! США захватит Мексику ? Это не наша война !США захватит Кубу ? Это не наша война ! США вторгнется в Россию ? Это будет чья война ? Наша?.Только всем в мире будет плевать на эту войну ...между Россией и США !
    Помните ? Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
    Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
    Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
    Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

    Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
    Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
    Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.

    Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
  29. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 18:29
    Другими словами, официальная позиция государства: моя хата скраю. С учетом того, что в соседней стране очень многие расплачиваются за эту позицию, лучше бы нам передумать. Бояться США уже нет смысла, все что могли сделать плохого, они уже сделали. А вот ослабить нашего врага на другом поле битвы, это шанс. Хотя бы потопить авианосец неизвестной подводной лодкой. Или перебить шильдики Гераней на Шахеды, и отправить несколько сотен на ключевую инфраструктуру Израиля. Да много чего можно сделать нашему общему противнику. Но наше правительство походу выбрало позицию Китая. А США и рады - по одному проще сломить сопротивление непокорных стран.
  30. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 18:30
    Напоминает ребёнка с ладошками на голове типа - "Я в домике". Что то меня эта наивность здорово напрягает...
  31. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:31
    Сморозил очередную глупость с умным видом?
  32. Огурцов Звание
    Огурцов
    +1
    Сегодня, 18:32
    Не наша война? Это тех, кто втайне поддерживает сионистов. У нас (народа России) и иранцев общий враг. Одного этого достаточно что бы действовать более решительно. На Донбассе долгие годы тоже была не их война . Он думает что с США можно договориться. Мало примеров
  33. shtatsov Звание
    shtatsov
    0
    Сегодня, 18:38
    Цитата: Эдуард_Адольфович
    Что тогда скажешь гражданин Песков?

    Да переобуется как всегда, пургомет наш. Я далеко не политик такого уровня как пургоносец, и то понимаю. Если матрасы сомнут Иран, они нас экономически задавят. Некому нам будет ничего продавать, даже нефть с газом. Нас просто санкциями доведут до состояния в котором сейчас находится Иран и Северная Корея, а потом раскачают очередной майдан. Раздербанят страну.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: shtatsov
      Если матрасы сомнут Иран, они нас экономически задавят.

      а у нас был большой экономический обмен с Ираном? Турция, Китай, ОАЭ- вот те, через кого идет поддержка экономике.. а довести до уровня КНДР, нас хоть с Ираном, хоть без могут.. поэтому Иран, это не про экономику точно..
  34. fp2266
    fp2266
    0
    Сегодня, 18:39
    Putin is becoming Gorbacev N. 2 . Still beleve on Trump. Your red line are tomatoes. Get-up.
  35. ulfr Звание
    ulfr
    +2
    Сегодня, 18:40
    Очевидно, это не его война, и не война его друзей, которые преследуют свои интересы, а иногда даже имеют семьи на Западе. Он говорит от своего имени и от имени кумовской касты, засевшей в Кремле, но ни в коем случае не от имени России или русского народа.
  36. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 18:41
    Как раз война на Ближнем востоке в конечном счёте ударит по России. Не удивлюсь если мы сначала введем санкции против Ирана, а потом против КНДР.
  37. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    +1
    Сегодня, 18:49
    Иран - это Китай. Наши китайские друзья сделают миньет Трампу. Судя по импотенции Китая в Венесуэле и продажи и нашим и вашим Китаем, нисколько не жалко не Иран, и Китай.
  38. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 18:53
    Смотря как действовать, если в рамках гибридной войны, то всем способами кроме прямого участия своих войск, можно помогать, и говорить "не наша", и зарабатывать на этом. Продажи абсолютно любого оружия кроме ядерного, разведданные, технологии, обучение, снабжение. Вето в ООН. Организация коалиции желающих для такой же гибридной поддержки Ирана. А так да, не наша. Вот сколько возможностей
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 19:34
      Продажи абсолютно любого оружия кроме ядерного

      Это надо иметь решимость, как у Трампа. Посмотрим. Сомнительно. Хотя сейчас самое время проявить волю -- момент очень ответственный для будущего "глобального Юга".
  39. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    0
    Сегодня, 18:56
    Есть ещё один вариант. Говорить, что это не наша война, а самим помочь Ирану
  40. Лудоман Звание
    Лудоман
    +1
    Сегодня, 18:56
    Иран воюет с врагами России, убивает этих врагов, и умирает от ихних бомб и ракет, но война не наша, если в плане посылать наших солдат воевать, то да, не наша, а в плане помоч отбиться от наших врагов другими методами, то ещё как наша.
  41. Barbian
    Barbian
    +1
    Сегодня, 19:01
    Венесуэла - не наша тема ,
    Сирия - не больно и хотелось .. а база в Тартусе ? Она нам не нужна .
    Иран - это не наша война .
    Куба - нам давно не друг
    КНДР - не наш друг
  42. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +2
    Сегодня, 19:03
    Точно, вести войну у кремлинов кишка тонка, максимум на многолетнюю уперацию способны.
  43. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 19:04
    То что это война не башни Ушакова/Пескова/Дмитриева - истинная правда. А то что война в 500 км от границы России это война России - тоже истинная правда. Тем более, что воюет страна режим в которой дружественный к России. А если проиграет то будет недружественный.
    Но у окончательно съехавшей с катушек башни - все ровно наоборот. И друзья, и враги. А ВВП отстранился от дел и видимо не хочет вмешиваться.
  44. Абзац Звание
    Абзац
    0
    Сегодня, 19:05
    А когда она станет нашей. Это будет не "циничноо". Это станет "трагично".
  45. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 19:19
    Да, конечно не наша, только, если добьют Иран, то следующие мы.
  46. Чужой...
    Чужой...
    0
    Сегодня, 19:21
    У этого и Херсон не наш. И Чернигов. И Сумы с Харьковом. Поэтому можно было их отдать... Дальше и обсуждать нечего...
    И да: любые инсинуации на тему тайной мощной поддержки Ирана - ерунда..."Там по роже надо бить, а не по паспорту"...
  47. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 19:21
    Ух ты, наконец-таки, на шестые сутки, наш Предводитель подал свой голос (через усы Пескова) с оценкой конфликта. Ничего смелого я от него и не ожидал.
  48. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 19:32
    На совести нашего Президента АПЛ Курск. Допускаю, что тогда мы были слабы и подконтрольны США, а Президент был неопытен. Но ситуация поменялась. Дело даже не в дружбе с Ираном, или экономической выгоде. Это дело чести, демонстрация силы и решимости. Поднятие духа армии и народа. А вот безвольная политика может привести как в Первую мировую - братание в окопах и штыки в землю. Политики же ведут переговоры, олигархи и кто может себе позволить финансируют курорты и экономику Запада, вот и в окопах начнутся договорняки как продолжение политики Кремля. А виноваты в этом будет Песков и военно-политическое руководство РФ.
  49. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 19:34
    Молодец прыщь царя,это не наша война,На украине не война,а сво,да и мы еще не начинали.Как угри извиваются всем грозят,но ничего не делают.Главное недвижимость и детей за рубежом не предать.