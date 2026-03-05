Песков об Иране: Как бы цинично это ни звучало, но это не наша война
Как бы цинично это ни звучало, но начавшаяся война на Ближнем Востоке никакого отношения к России не имеет. Как заявил пресс-секретарь нашего президента, «это не наша война».
Дмитрий Песков прокомментировал происходящие в Иране события словами «это не наша война». Как подчеркнул представитель Кремля, мы в первую очередь должны думать о России. С другой стороны, на данный момент мы не способны остановить эту войну. Тут все зависит от Трампа и США, которые являются зачинщиками этого конфликта, если не считать Израиля. И чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будет вовлеченных в них стран.
Та война, которая идёт, это не наша война. И мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона, то, что мы видим, — постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну.
По словам Пескова, действия Москвы должны быть направлены на интересы России, а не других стран. Особенно в экономике.
Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам. Мы должны сейчас минимизировать последствия для нашей экономики (...). Как бы цинично это ни звучало.
