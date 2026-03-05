Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке.

Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов.

Просроченный украинский главарь от откровенных публичных оскорблений в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перешел к угрозам.Зеленский заявил, что даст телефонный номер главы венгерского кабмина украинским военным. По мнению просрочки, это, очевидно, должно сильно напугать Орбана.И многие украинские военные знают венгерский язык, хочется спросить у Зеленского. Или Орбан непременно знает украинский? Кроме того, мотивация у военных ВСУ слабенькая. В украинском бюджете на этот год вообще не предусмотрено увеличение денежного обеспечения военнослужащих.На такую «крайнюю меру», на деле абсурдную по своей эффективности и явно указывающую, что никаких других вариантов у Зе просто нет, глава киевской хунты пошел из-за блокирования Будапештом кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро. Венгрия накладывает вето на перечисление Киеву денег из-за остановки транзита через Украину российской нефти по трубопроводу «Дружба».Деньги от ЕС Киеву нужны не просто срочно, а, что называется, вчера. Украинское правительство для покрытия бюджетных расходов уже тратит ресурсы, расход которых изначально был запланирован на второе полугодие. Если европейский транш не поступит в ближайшее время, то Киев не сможет покрывать даже текущие государственные расходы, включая обеспечение ВСУ, уже в апреле.Спрашивается, почему Зеленский так упорствует с восстановлением транзита по нефтепроводу в Венгрию и Словакию. Дело в том, что в апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы. На Банковой рассчитывают, что проблемы с импортом нефти приведут к росту цен на топливо, значит, все товары, а это должно сработать в минус для Орбана и его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» на выборах.В случае победы на выборах пока что оппозиционной правоцентристской партии «Тиса», пост премьера Венгрии займет ее лидер Петер Мадьяр. Это политик, который полностью поддерживает курс Брюсселя, в том числе в части антироссийских санкций, отказа от экономического сотрудничества с РФ и готов поддерживать Украину, включая военную помощь.Орбан уже называл Мадьяра «марионеткой Брюсселя» и предупреждал венгров, что при успехе оппозиции на выборах их семьям придется нести экономические потери. Мадьяр, впрочем, не теряется и в ответ обвиняет действующие власти в обогащении за счет государства, призывает к смене курса и обещает, что его правительство будет «работать для всех венгров».Судя по последнему опросу общественного мнения, проведенного агентством 21 Research Center с 28 января по 2 февраля, «Тису» готовы поддержать 35% венгров, «Фидес» Орбана — 28%. Зеленский, как может, пытается вмешаться в электоральный процесс в Венгрии, дабы не допустить, чтобы Орбан вновь стал премьер-министром еще на один срок.