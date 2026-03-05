Зеленский угрожает Орбану звонками от ВСУ из-за блокирования кредита ЕС

Зеленский угрожает Орбану звонками от ВСУ из-за блокирования кредита ЕС

Просроченный украинский главарь от откровенных публичных оскорблений в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перешел к угрозам.

Зеленский заявил, что даст телефонный номер главы венгерского кабмина украинским военным. По мнению просрочки, это, очевидно, должно сильно напугать Орбана.



Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке.

И многие украинские военные знают венгерский язык, хочется спросить у Зеленского. Или Орбан непременно знает украинский? Кроме того, мотивация у военных ВСУ слабенькая. В украинском бюджете на этот год вообще не предусмотрено увеличение денежного обеспечения военнослужащих.

На такую «крайнюю меру», на деле абсурдную по своей эффективности и явно указывающую, что никаких других вариантов у Зе просто нет, глава киевской хунты пошел из-за блокирования Будапештом кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро. Венгрия накладывает вето на перечисление Киеву денег из-за остановки транзита через Украину российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов.




Деньги от ЕС Киеву нужны не просто срочно, а, что называется, вчера. Украинское правительство для покрытия бюджетных расходов уже тратит ресурсы, расход которых изначально был запланирован на второе полугодие. Если европейский транш не поступит в ближайшее время, то Киев не сможет покрывать даже текущие государственные расходы, включая обеспечение ВСУ, уже в апреле.

Спрашивается, почему Зеленский так упорствует с восстановлением транзита по нефтепроводу в Венгрию и Словакию. Дело в том, что в апреле в Венгрии состоятся парламентские выборы. На Банковой рассчитывают, что проблемы с импортом нефти приведут к росту цен на топливо, значит, все товары, а это должно сработать в минус для Орбана и его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» на выборах.

В случае победы на выборах пока что оппозиционной правоцентристской партии «Тиса», пост премьера Венгрии займет ее лидер Петер Мадьяр. Это политик, который полностью поддерживает курс Брюсселя, в том числе в части антироссийских санкций, отказа от экономического сотрудничества с РФ и готов поддерживать Украину, включая военную помощь.

Орбан уже называл Мадьяра «марионеткой Брюсселя» и предупреждал венгров, что при успехе оппозиции на выборах их семьям придется нести экономические потери. Мадьяр, впрочем, не теряется и в ответ обвиняет действующие власти в обогащении за счет государства, призывает к смене курса и обещает, что его правительство будет «работать для всех венгров».

Судя по последнему опросу общественного мнения, проведенного агентством 21 Research Center с 28 января по 2 февраля, «Тису» готовы поддержать 35% венгров, «Фидес» Орбана — 28%. Зеленский, как может, пытается вмешаться в электоральный процесс в Венгрии, дабы не допустить, чтобы Орбан вновь стал премьер-министром еще на один срок.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 18:14
    Очень интересная на события нас ожидает весна.
    Чем обернётся для европы война Иране, что случится в Венгрией если Орбан проиграет (кому она станет подругой), чем расплачиваться будет Зе за кредиты?
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 18:25
      Ну не знаю как с бюджеиом кукуева будет далее. Но что то подсказывает, что для нео денег найдут, гейропейские благодетели. А насчет телефона не думаю что с премьером так просто связаться, прям на прямую.
    2. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 18:28
      Орбан как кость в глотке ЕС!...ему надо быть осторожнее yes такого больше не будет
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Аркадий007
      что случится в Венгрией если Орбан проиграет (кому она станет подругой)

      Если Мадьяр, то подруги у него Урсула и местечковый наркоман, Это будет уже выбор венгров, но в первую очередь всех береговских мужиков (венгров) ТЦК загребёт в ВСУ, а там дело дойдёт и да Венгрии.
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +5
    Сегодня, 18:14
    Разумный избиратель всегда проголосует за кандидата, который не позволяет отдавать налоги на помощь фашистам в ущерб своего государства. Но, видимо, электорат ЕС чем то облучают и после этого они готовы своих денег приплатить xoxлaм, стобы те воевали... Чедеса...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:08
      Цитата: Александр Х
      Но, видимо, электорат ЕС чем то облучают и после этого они готовы своих денег приплатить xoxлaм

      Облучают, или в воду добавляют "озвирин".
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 18:19
    ЕС по любому кредита не даст в бюджете ЕС на Украину нет денег, и Венгрия тут не при делах, просто на неё всё пытаются свалить, деньги могут дать только из своих бюджетов страны ЕС.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Andobor
      просто на неё всё пытаются свалить, деньги могут дать только из своих бюджетов страны ЕС.

      Да у ЕС то и нет своих денег, они просто из горла вырывают у стран Европы, грозя им страшными карами в приисподни. Тем паче, что никто из Европы этих Урсулу & Co. не выбирал, они все самозванцы.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 19:19
        Цитата: carpenter
        Да у ЕС то и нет своих денег, они просто из горла вырывают у стран Европы,

        Бюджет ЕС на 26 год 190 млр. и там денег на Украину не предусмотрено, желающие могут из своих бюджетов давать, и Венгрия этому помешать не может.
  4. ulembeck Звание
    ulembeck
    +5
    Сегодня, 18:19
    На Банковой рассчитывают, что проблемы с импортом нефти приведут к росту цен на топливо, значит, все товары
    На Банковой, видать, и новостей не читают. Только вчера Сийярто уехал из Москвы со стабильными ценами на нефть и двумя венграми впридачу. Не будет в Венгрии никакого кризиса. А вот на угрозы уже надо делами реагировать.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:04
      Цитата: ulembeck
      Не будет в Венгрии никакого кризиса.

      Предполагаю, что ЕС-овская свора вовсю работает с венгерским электоратом против прагматичного Орбана - небось, гору плюшек наобещали, лишь бы власть сменить. Это нам со стороны видно, что Орбан истинный патриот страны, а что там внутри происходит, и на каких струнах избирателей хочет сыграть Мадьяр, точной информации нет. Судя по результатам опроса, у оппозиции есть шансы, и Брюссель постарается их использовать. Но уж очень хотелось бы победы Орбана - будем надеяться, что и его партия не сидит, сложа руки.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Монтесума
        Но уж очень хотелось бы победы Орбана - будем надеяться, что и его партия не сидит, сложа руки.

        Трамп пролетит, пролетит и Орбан, а у Тампушки большие проблемы в связи с Ираном, так что не всё так однощначно.
        Одно проиграем - другое выиграем.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:28
      Цитата: ulembeck
      Только вчера Сийярто уехал из Москвы со стабильными ценами на нефть

      Оно то пока всё неплохо, а если в апреле придёт премьером Мадьяр и начнёт плясать чардыш под дудку Урсулы & Co. и поддерживать киевский режим, то как тогда быть с договором на стабильные цены на нефть и газ ?
  5. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 18:29
    Скидку на газ и нефть получит так сказать "пророссийский" Орбан. А пользоваться ею будет антироссийский (без кавычек) Мадьяр
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:07
      Цитата: BAI
      А пользоваться ею будет антироссийский (без кавычек) Мадьяр

      Форс-мажор ещё никто не отменял. Посмотрим, что будет на выборах.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:33
    Клоун опять сильно перенюхал. Не хватило у него мозгов купить поместье рядом с Сеней Яйценюхом, тихо проживать наворованное и не отсвечивать. Но уже поздно.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 18:34
    Интересно - а что это за дятел в плитнике с рожками на совещании у укрофюрера? Две пластины БР5 это килограмм 6, плюс остальное.. Ему не тяжело всё это железо попусту таскать? На входе не оставить? Или это такой дешёвый понт - я типа прям с совещалки в окопы?
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 18:34
    У Венгрии тоже есть армия, откроет второй фронт laughing
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 19:26
      Цитата: gribanow.c
      У Венгрии тоже есть армия, откроет второй фронт laughing

      Грозятся нефтяную трубу отжать, а там отжимать много, так что процесс пошёл.
  9. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 18:37
    Пора ликвидировать каклоклоуна, не человек, а дерьмо. Удивительное сочетание ничтожества и вреда людям.
  10. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 18:39
    Повестку вручат, или деньги за отсрочку потребуют, как у охранника Жабелины Бджоли?
    Совсем торчок плохой стал - видать качественный кокос перестали поставлять, впаривается разбодяженым коровяком
  11. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 19:10
    Это чё - "братва" из "цэ-габонии" гнуть пальцы веером попрётся в Будапешт к Орбану..??..