Иранская ракета «выбила» топливный терминал главной базы 5 флота США в Бахрейне

Вооружённые силы Ирана заявили о запуске своей новейшей тяжёлой баллистической ракеты. В сообщении говорится о том, что она была направлена на одну из военных баз США на Ближнем Востоке.

После этого сообщения оказалось, что мощные прилёты фиксируются сразу на нескольких объектах в регионе. Либо тяжёлая ракета была не одна, либо использовались различные средства огневого поражения, включая ракеты другого типа.



В результате одного из ударов оказался «выбит» топливный терминал в районе американской базы в Бахрейне.



Этот терминал обслуживал основной пункт базирования 5-го флота США в Манаме. Пожар потушить пока не удаётся. Мало того, он всё более разрастается, что подтверждает ресурсы отслеживания пожаров из космоса, принадлежащие NASA.



Также поступает информация о мощных взрывах в Израиле. Прилёты в Тель-Авиве. Информация о конкретных объектах, поражённых иранскими ракетами и дронами, уточняется.

Тем временем ливанская «Хизбалла» заявляет, что нанесла ракетный удар по крупному израильскому промышленному комплексу «Рафаэль». Он расположен в районе города Акко, что к северу от Хайфы.


Это крупный военно-промышленный кластер, который является одним из столпов всей израильской оборонки, включая ту её составляющую, которая отвечает за ПВО-ПРО.
  Охотовед 2
    Охотовед 2
    +10
    Сегодня, 18:48
    Ай Молодцы good Иранцы!!! Продолжайте…
    Может и до наших дойдёт, что воевать с врагом нужно на его (врага) территории, а поставки топлива, боеприпасов, вооружения - действия откровенно вражеские!
    knn54
      knn54
      +6
      Сегодня, 19:02
      Алексей, у "наших" средства и недвижимость находятся не в РФ.Поэтому непонятно, кто для них враг.
      Особенно, если учесть ,что среди олигархов славян нет от слова совсем. У нового главкома войск связи(если не ошибаюсь) жена гражданка Израиля. Успешных боевых генералов снимают, проворовавшихся или дилетантов назначают на другие (причем не второстепенные) должности.
      Охотовед 2
        Охотовед 2
        -1
        Сегодня, 19:09
        Николай, мне как-то боец задал вопрос: может стоило Вагнеров поддержать? Я ответил: даже мысли эти из головы выбрось.
        Но… почему-то всё чаще его вопрос вспоминаю.
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 19:31
          Леша! Вопрос бойца прост и понятен. Ведь каждую поставку вооружения анонсируют!!! У нас нет разведки проследить или средств поразить и не допустить? А бойцам расхлебывать все это.
        Aken
          Aken
          0
          Сегодня, 19:35
          может стоило Вагнеров поддержать?

          Насколько помню те дни, армия, полиция и пограничники НЕ МЕШАЛИ.
          За Шойгу вписались только Росгвардия и чеченцы.
      Prapor
        Prapor
        +1
        Сегодня, 19:31
        да, тут платежка жкх пришла за февраль, вот сразу себя врагом почувствовал...)) И каждый месяц ценники все только увеличиваются, несмотря на то что отопление еле бздит всю зиму и вода горячая через раз, а в нашем замкадном городке как на войне - все дворы перекопаны как после бомбежки.
        А как телевизор посмотришь - все у нас отлично, и экономика и показатели.... ИИ теперь главная тема и цифровой рубль, не жизнь а сказка какая-то
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:36
      Цитата: Охотовед 2
      Может и до наших дойдёт, что воевать с врагом нужно на его (врага) территории

      Верится с трудом. После того что творят хозлы, давно было понять, как нужно с ними воевать.
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 18:50
    Как же так а в СШП уже газеты пишут что Иран запросил мира да и советники Трампа в открытую говорят что уже пора объявлять себя победителем усего и вся вешать на грудь медальку и с победным видом наступать подальше от Ирана ..... а тут разорванный в клочья долбит и долбьит ....

    ЗЫ Работайте братья.
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +3
      Сегодня, 18:58
      И да а где ихняя хваленая ПВО с вундервафельными ЗРК самыми лучшими в мире свезенными со всего мира (ну кроме как с Украины - от туда возврата нет да и кому ножен уже сгоревший чермет lol )
    ALCA056000
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 19:20
      Вот интересно, хоть кто-то может себе представить себе американскую армию в войне подобной СВО ? Вот так 4 года в прямых боях ? Нет ! Армия матрасов заточена на "налетели разбомбили в пыль, потом заехали" или с "парнями в тапках". Как только реальное сопротивление, так "ой да ладно, мы уже победили, валим домой медальки получать"
      Aken
        Aken
        0
        Сегодня, 19:37
        За Венесуэлу получили не только медали, а чуть побольше.
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    +7
    Сегодня, 18:52
    а американцы говорили что стихли удары , получите и распишитесь
    poquello
      poquello
      0
      Сегодня, 19:31
      Цитата: vitaliy20091959
      а американцы говорили что стихли удары , получите и распишитесь

      этт американцы говорили, а иранцы и говорили что всё впереди
  rytik32
    rytik32
    +6
    Сегодня, 18:55
    Быстро посыпалось ПВО у коалиции Эпштейна.
    Желаю Ирану развития успехов!
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 18:57
    ❝ Либо тяжёлая ракета была не одна, либо использовались различные средства огневого поражения, включая ракеты другого типа ❞ —

    — Выходит, не закончились ракеты у Ирана, «есть ещё порох в пороховницах» ...
    Foggy Dew
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 19:17
      А вот у США от ягод ягодицы уже по шву трещат
    poquello
      poquello
      0
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Либо тяжёлая ракета была не одна, либо использовались различные средства огневого поражения, включая ракеты другого типа ❞ —

      — Выходит, не закончились ракеты у Ирана, «есть ещё порох в пороховницах» ...

      у них всё по плану
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 18:59
    Персы красавцы. Потихонечку полегонечку целенаправленно лишают врагов средств для существования. Вангую, Трамп с Израилем скоро завоют о перемирии. На такую войну они не рассчитывали.
  дон_Рэба
    дон_Рэба
    -4
    Сегодня, 19:06
    Вступай в ряды войск ближневосточного корпуса!
    Подробности и опции в скрине👉🏼
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:16
    Золотой купол Трампа, поди, пролился золотым дождем
  Пленник
    Пленник
    +1
    Сегодня, 19:18
    Сурово работают персы. Молодцы! sad
  16112014nk
    16112014nk
    0
    Сегодня, 19:32
    Иранцы, мочите сионистов и наглосаксов !
    Как там у Маяковского :
    - Мочить всегда, мочить везде
    -Мочить - и никаких гвоздей !