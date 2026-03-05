Иранская ракета «выбила» топливный терминал главной базы 5 флота США в Бахрейне
Вооружённые силы Ирана заявили о запуске своей новейшей тяжёлой баллистической ракеты. В сообщении говорится о том, что она была направлена на одну из военных баз США на Ближнем Востоке.
После этого сообщения оказалось, что мощные прилёты фиксируются сразу на нескольких объектах в регионе. Либо тяжёлая ракета была не одна, либо использовались различные средства огневого поражения, включая ракеты другого типа.
В результате одного из ударов оказался «выбит» топливный терминал в районе американской базы в Бахрейне.
Этот терминал обслуживал основной пункт базирования 5-го флота США в Манаме. Пожар потушить пока не удаётся. Мало того, он всё более разрастается, что подтверждает ресурсы отслеживания пожаров из космоса, принадлежащие NASA.
Также поступает информация о мощных взрывах в Израиле. Прилёты в Тель-Авиве. Информация о конкретных объектах, поражённых иранскими ракетами и дронами, уточняется.
Тем временем ливанская «Хизбалла» заявляет, что нанесла ракетный удар по крупному израильскому промышленному комплексу «Рафаэль». Он расположен в районе города Акко, что к северу от Хайфы.
Это крупный военно-промышленный кластер, который является одним из столпов всей израильской оборонки, включая ту её составляющую, которая отвечает за ПВО-ПРО.
